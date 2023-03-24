Песков рассказал о реакции Кремля на решение Путина посетить Мариуполь

Эксперты оценили итоги переговоров лидеров России и Китая

Депутат Матвейчев: Россия и Китай показали, что западные козни не могут сказаться на партнерстве двух стран

У Москвы и Пекина совпадает видение будущего международной политики. Российско-китайское партнерство носит взаимовыгодный характер, сказали газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев и политолог Евгений Минченко, комментируя итоги переговоров президента России Владимира Путина с его китайским коллегой Си Цзиньпином.

«Сближение России и Китая не устраивает многие западные страны. Встречу лидеров стран пытались сорвать. Выходка с выдачей МУС ордера на арест Владимира Путина, очевидно, нужна была для того, чтобы не допустить переговоры», – считает Олег Матвейчев, зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«Однако Москва и Пекин наглядно продемонстрировали, что оказывать давление на две великие державы бессмысленно. Козни недоброжелателей лишь укрепили нашу готовность проводить самостоятельную политику, основанную на принципах взаимоуважения и соблюдении национальных интересов», – подчеркивает депутат.

«Си Цзиньпин и Владимир Путин неоднократно подчеркивали, что сотрудничество РФ и КНР носит взаимовыгодный характер. Наш диалог должен стать образцом для других государств. Мы открыто продвигаем идеалы уважительного отношения к суверенитету страны-партнера, и отвергаем всякие попытки выстраивания параллели «гегемон – подчиненные», – отмечает собеседник.

«Ключевыми сферами для дальнейшего взаимодействия Китая и России станут энергетика и логистика. Но прорывы могут произойти и в высокотехнологичных отраслях, ведь их развитие идет динамичным темпом», – полагает Матвейчев.

«Россия, как и Китай, испытывает давление со стороны стран Запада. Обе страны не приемлют гегемонизма в международных отношениях. Очевидно, что лидеры РФ и КНР готовы совместно отстаивать государственный суверенитет и продвигать принципы многополярного мира», – добавил Евгений Минченко, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

«Отмечу, что по итогам переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина стало понятно, что обе страны заинтересованы в стабильности и процветании друг друга. Общение глав государств вышло достаточно искренним и дружеским, поэтому можно с уверенностью говорить, что партнерство России и Китая будет лишь крепнуть», – отметил собеседник.

«Само же сотрудничество является взаимовыгодным. Так, Пекин предлагает нам продукты высокотехнологичной сферы, а мы снабжаем Китай энергетическими ресурсами. Уверенно растет товарооборот. Поднебесная, наблюдая за тем, как резко обрушились торговые связи России с Европой, начинает диверсифицировать поставки и закупки. Это дает дополнительный импульс для улучшения партнерства», – резюмирует Минченко.

В понедельник стартовал трехдневный визит главы КНР Си Цзиньпина в Москву. Президент России Владимир Путин и его китайский коллега провели переговоры в Кремле. Лидер Китая отметил, что он придает большое значение отношениям с Москвой, поскольку в них присутствует «историческая логика».

В ходе визита главы двух государств подписали два совместных заявления – об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая, вступающих в новую эпоху, и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление после окончания встречи в Кремле. Напомним, визит Си Цзиньпина в Москву вызвал бурную реакцию в западных СМИ.