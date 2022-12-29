Путин проверил восстановление Мариуполя
В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, ознакомился с ходом восстановления и благоустройства города, а также пообщался с его жителями (фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС)
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22 марта, среда | Последнее обновление — 11:48 | vz.ru
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