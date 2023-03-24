Зампред Совбеза Медведев заявил о заинтересованности России разрешить конфликт на Украине через переговоры

Россия заинтересована в мирном разрешении конфликта на Украине путем переговоров, однако Киеву это не разрешают «из-за океана», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

По его словам, в Мосвке не считают нужным форсировать события, тем более, в данный момент «на той стороне» публично заявляют, что в этом не заинтересованы, передает РИА «Новости».

Российский политик отметил, что за океаном «одна, но пламенная страсть или цель – нанести максимальный урон России».

При этом Медведев добавил, что Россия не такая воинственная, какой ее пытаются представить.

«Просто мы сейчас вынуждены обороняться против огромного количества стран», – подытожил он.

Ранее активистка организации Code Pink Медея Бенджамин прервала выступление госсекретаря США Энтони Блинкена, осудив его за нежелание вести переговоры с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад, в том числе и США, настроены не допустить выхода Украины на мирные переговоры.