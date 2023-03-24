Медведев заявил о заинтересованности России разрешить конфликт на Украине через переговоры

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24 марта, пятница | Последнее обновление — 14:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска за сутки уничтожили 645 украинских военных
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Предположим, что планы польских реваншистов станут реальностью. Мир получит Польшу с территорией, расширенной за счет Галиции, с армией, вооруженной до зубов и получившей боевой опыт. Кому будет угрожать такая Польша, только ли России и Белоруссии?
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22 марта 1915 года русским сдалась большая и хорошо укрепленная австро-венгерская крепость Перемышль. Гарнизон состоял из качественных войск и в два раза превосходил по численности осаждавших. Но противника это не спасло.
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Часть католиков держится традиционных христианских доктрин. Другая часть считает, что веру можно дополнять, изменять и переписывать исходя из текущей идеологической моды. И это, увы, совершенно разные религии.
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Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, ознакомился с ходом восстановления и благоустройства города, а также пообщался с его жителями
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Медведев заявил о заинтересованности России разрешить конфликт на Украине через переговоры
Зампред Совбеза Медведев заявил о заинтересованности России разрешить конфликт на Украине через переговоры
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Россия заинтересована в мирном разрешении конфликта на Украине путем переговоров, однако Киеву это не разрешают «из-за океана», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
По его словам, в Мосвке не считают нужным форсировать события, тем более, в данный момент «на той стороне» публично заявляют, что в этом не заинтересованы, передает РИА «Новости».
Российский политик отметил, что за океаном «одна, но пламенная страсть или цель – нанести максимальный урон России».
При этом Медведев добавил, что Россия не такая воинственная, какой ее пытаются представить.
«Просто мы сейчас вынуждены обороняться против огромного количества стран», – подытожил он.
Ранее активистка организации Code Pink Медея Бенджамин прервала выступление госсекретаря США Энтони Блинкена, осудив его за нежелание вести переговоры с Россией.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад, в том числе и США, настроены не допустить выхода Украины на мирные переговоры.
ВСУ активизировали авиацию на Купянском направлении
Украинское командование активизировало авиацию на Купянском направлении
Российские военные на наблюдательных постах противовоздушной обороны зафиксировали участившиеся случаи применения авиации украинскими военными на Купянском направлении, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, ВС России отметили увеличение численности пролетов и приближения к позициям самолетов противника. В зависимости от характеристик целей противник использует самолеты советской разработки Су-24, Су-27 и МиГ-29, стоящие на вооружении ВСУ, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ВС России поразили два ангара с вооружением и военной техникой Вооруженных сил Украины на аэродроме Школьный в районе Одессы.
США решили передать Украине старые танки Abrams со складов Пентагона
Остин: США передадут старые отремонтированные танки Abrams из наличия в Пентагоне
США будут поставлять Украине танки Abrams со складов Пентагона, которые сначала переделают для экспорта, заявил американский министр обороны Ллойд Остин.
Остин заявил на слушаниях в Конгрессе, что танки Abrams для Украины будут взяты со складов, танки будут переделываться, чтобы они были пригодными для экспорта. По его словам, все это делается не в рамках новых закупок, танки не будут строить с нуля, передает РИА «Новости».
Ранее издание New York Times сообщило, что Соединенные Штаты решили отправить старые танки M1 Abrams на Украину осенью, ближе к концу года.
Эксперт объяснил проблемы с организацией разговора Си Цзиньпина и Зеленского
Китаист Маслов: Попытка Украины навязать Китаю прозападную линию не сработает
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Владимир Зеленский и его офис никак не могут признать, что Пекин уже занял четкую позицию по выходу из украинского кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов. Ранее в офисе президента Украины сообщили, что не могут организовать телефонный разговор Зеленского с китайским лидером.
«В офисе Зеленского должны внимательно прочитать 12 пунктов китайской мирной инициативы. Там Пекин подробно изложил свою позицию по текущему кризису. КНР придерживается методов дипломатического урегулирования ситуации, выступает против расширения любых агрессивных блоков и отрицает возможность применения силы во внешней политике», – считает директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов.
«Все эти тезисы были подтверждены в рамках недавнего визита китайского лидера в Москву. Более того, в совместном заявлении Си Цзиньпина и Владимира Путина они также четко изложены. Тем не менее Украина и страны НАТО на переговоры идти не хотят. Зеленский выдвигает совершенно нереальные требования. Создается политический тупик, к которому Пекин приближаться не хочет», – подчеркивает собеседник.
«Украина надеется выйти на диалог с Китаем, но не хочет проявлять дипломатическую гибкость. При этом офис Зеленского неоднократно закрывал глаза на просьбы Пекина. Вспомним, как руководство страны обращалось с активами Поднебесной. Теперь же они пытаются навязать КНР прозападную линию поведения. Такие схемы здесь не сработают», – резюмирует Маслов.
Ранее китайские власти сообщили, что не могут предоставить какую-либо информацию о возможном телефонном разговоре председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на заявления официального представителя МИД Китая Мао Нин.
Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в организации разговора глав двух государств имеются определенные сложности. По его мнению, Пекин еще якобы не нашел своего политического места и не определился, хочет ли взять на себя вопрос урегулирования конфликта между Москвой и Киевом.
Во вторник Владимир Зеленский сообщил, что по дипломатическим каналам передал Китаю украинскую «формулу мира». Он отметил, что КНР официально приглашена к диалогу, в настоящий момент Киев ожидает решения Пекина.
Позже координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби призвал председателя КНР поговорить с Владимиром Зеленским и добиваться от России вывода войск с Украины. При этом он подчеркнул, что США не считают позицию Китая беспристрастной, поскольку Пекин не осудил специальную военную операцию и продолжил покупать энергоносители РФ.
Напомним, на этой неделе с трехдневным визитом в Москву приезжал председатель КНР Си Цзиньпин. Президент России Владимир Путин и его китайский коллега провели переговоры в Кремле. Лидер Китая отметил, что придает большое значение отношениям с РФ, поскольку в них присутствует «историческая логика».
По окончании переговоров лидеры государств сделали совместное заявление. Напомним, визит Си Цзиньпина в Москву вызвал бурную реакцию в западных СМИ.
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Авиация ВКС России сбила украинский Су-24 в Харьковской области
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Истребительной авиацией ВКС России в Харьковской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В Telegram-канале ведомства отмечается, что самолет сбит в районе населенного пункта Богуславка Харьковской области.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах.
В районе населенного пункта Зализничное Запорожской области уничтожен склад горюче-смазочных материалов 65-й механизированной бригады ВСУ.
Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 16 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Залиман, Кременная Луганской народной республики, Владимировка, Василевка, Павловка Донецкой народной республики, Берестовое, Лозовая Харьковской области и Алешки Херсонской области.
Накануне сообщалось, что истребительной авиацией ВКС России Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
Российские войска за сутки уничтожили 465 украинских военных
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Российские войска за сутки уничтожили 465 украинских военных на Купянском, Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах Артемовка Луганской народной республики (ЛНР), Двуречной и Берестового Харьковской области. Потери противника на этом направлении составили до 70 военнослужащих, машина пехоты, боевая машина РСЗО «Град», а также американская артиллерийская система М777, говорится в Telegram-канале МО.
На Краснолиманском направлении ликвидированы более 80 военнослужащих, два бронеавтомобиля, а также гаубица Д-30.
На Донецком направлении в результате активных действий подразделений и огня артиллерии Южной группировки войск за последние сутки уничтожены более 250 военнослужащих, шесть танков, пять бронемашин и гаубица Д-20.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ возле Угледара и Новомихайловки Донецкой народной республики. Общие потери противника на данных направлениях составили до 50 военнослужащих, пикап, а также гаубицы Д-20 и Д-30.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки ликвидированы около 15 военнослужащих, пять автомобилей.
Накануне сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили 500 украинских военных.
С конной статуи Щорса в Киеве предложили убрать фигуру комдива
Министр культуры Украины предложил снести памятник Щорсу, но коня оставить
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Киевские власти задумались о сносе памятника красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу в Киеве, но предлагают оставить коня, на котором сидит Щорс, лошадь считают произведением искусства.
Министр культуры Украины Александр Ткаченко мечтает избавиться от памятника Щорсу в Киеве, но предлагает оставить лошадь, разделив монумент на две части.
«Лошадь всеми искусствоведами признается как выдающаяся художественная лошадь... Лошадь хорошая», – цитирует «Царьград» главу украинского Минкульта.
Ранее на Украине экспертный совет при местном министерстве культуры и информационной политики положительно отнесся к предложению по демонтажу памятников Герою Советского Союза генералу армии Николаю Ватутину и герою Гражданской войны Николаю Щорсу, которые находятся в Киеве.
Николай Щорс был командиром украинских красногвардейских повстанческих формирований, командовал дивизией Красной Армии времен Гражданской войны. Погиб в 1919 году в бою под Житомиром в возрасте 24 лет. Памятник общей высотой 14 метров установлен на пересечении улицы Симона Петлюры и бульвара Тараса Шевченко.
Украина внесла Raiffeisen Bank в список «спонсоров войны»
Raiffeisen Bank внесен на Украине в список «спонсоров войны» из-за отказа уйти из России
Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в список международных «спонсоров войны» из-за отказа уйти с российского рынка и работы в ДНР и ЛНР.
Также в НАПК недовольны, что российское отделение Raiffeisen предоставляет выгодные условия кредитования российским военным, а также употребляет в документах формулировку «Специальная военная операция», передает РИА «Новости».
Ранее французская корпорация Auchan Holding оказалась на Украине в списке международных «спонсоров войны» после того, как отказалась покинуть российский рынок.
Российский генерал оценил эффективность боеприпасов с обедненным ураном
Генерал-лейтенант Кириллов: Боеприпасы с обедненным ураном не эффективнее вольфрамовых
Оружие с обедненным ураном в условиях современных конфликтов не имеют значительного преимущества перед вольфрамовыми снарядами, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По его словам, бронебойные боеприпасы представляют собой артиллерийские снаряды, диаметр активной части которых даже меньше калибра орудия – они могут применяться для стрельбы по танкам, бронеобъектам, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
Также начальник войск РХБЗ добавил, что «обедненный уран» является тривиальным названием металла, основу которого составляют более 90% изотопов урана-238 и менее 1% урана-235.
«При ударе о броню изготовленная из мягкой стали оболочка разрушается и передает энергию сердечнику, который проникает в броню», – пояснил военный.
Также Кириллов сравнил такое оружие с боеприпасами из вольфрамовых сплавов, которое значительно дороже в производстве.
«Боеприпасы с обедненным ураном гораздо чаще используют в тех странах, в которых есть запас и нет необходимости задумываться об экологических последствиях», – добавил он.
По словам генерал-лейтенанта, подобные боеприпасы в вооруженных конфликтах применялись исключительно странами НАТО.
Кроме того, военный напомнил, как сами солдаты НАТО пострадали от применения оружия с обедненным ураном в Югославии и Ираке.
Так, по его словам, в докладе от 2016 года главного военно-медицинского инспектора Италии присутствовала информация о том, что у более чем 4 тыс. военных национальных ВС были выявлены злокачественные опухоли различного типа.
«Эти военнослужащие были задействованы на Балканах в 1994-1999 годах и в Ираке в 2003 году в районах, где силами альянса применялись боеприпасы с обедненным ураном. При этом 330 человек, 8% случаев, в результате заболевания скончались», – подчеркнул он.
В заключение Кириллов заметил, что анонс поставок урановых снарядов Лондон приурочил к годовщине бомбежек Югославии.
«Особую циничность придает тот факт, что оно сделано практически накануне годовщины бомбардировок НАТО в Югославии – 24 марта 1999 года, когда началась операция альянса под названием «Ангел милосердия», – напомнил он, подчеркнув, что отдавший приказ на начало бомбардировки генсек НАТО Хавьер Солана называл эту операцию «гуманитарной».
Ранее в Минобороны предупредили о последствиях применения снарядов с обедненным ураном – попавшая в организм пыль приводит к изменению внутренних органов.
ЕС пообещал Украине ракеты «земля – земля» при наличии запроса
Саммит Евросоюза пообещал поставить Украине ракеты «земля – земля», если Киев попросит
Саммит Евросоюза подтвердил обещание предоставить Украине 1 млн снарядов, а также ракеты класса «земля – земля» в случае получения соответствующего запроса, говорится заявлении глав государств и правительств ЕС.
Все это будет закуплено в том числе через совместные заказы из Европейского фонда мира с целью поставить совместно 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев. При этом тип ракет, которые готов поставить ЕС, в заявлении не указывается, передает ТАСС.
Ранее в Британии сообщили о планах поставить Украине снаряды с обедненным ураном.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Запад начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом.
Медведев: России понадобится больше оружия после окончания спецоперации
Зампред Совбеза Медведев заявил, что России понадобится больше оружия после окончания спецоперации
России может понадобиться еще больше оружия даже после окончания спецоперации, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
По его словам, Москве необходимо продумать задел на будущее – прежде всего по оборонно-промышленной составляющей, передает РИА «Новости».
Зампред уточнил, что Россия даже еще не приблизилась к советским показателям, а также отметил, что угрозы милитаризации российской экономики нет.
«Угрозы милитаризации экономики в том виде, в котором это было в конце 1970-х – начале 1980-х годов, в настоящий момент не существует. Мы ее не допустим», – цитирует его ТАСС.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Запад не брезговал никакими средствами против России, однако экономика России в 2022 году выстояла и вернулась на траекторию роста.
Власти Эстонии призвали НАТО увеличить военные расходы до 2,5% ВВП
Министр обороны Эстонии Певкур призвал страны НАТО увеличить военные расходы до 2,5% ВВП
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Входящие в НАТО страны должны увеличить военные расходы и тратить на оборону не менее 2,5% ВВП, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью изданию Der Spiegel.
Министр обороны Эстонии заявил, что каждый член НАТО должен тратить на оборону не менее 2,5% своего ВВП, все должны внести свой вклад. По его словам, это якобы необходимо, потому что за последние десятилетия накопленный дефицит инвестиций в оборону стал слишком большим. При этом Певкур сообщил, что в 2023 году Эстония потратит на оборону 2,8% своего ВВП, а в следующем году этот показатель составит 3,2%, передает ТАСС.
Он также призвал Берлин привести свои войска в форму, отметив, что Германия играет ведущую роль в обеспечении безопасности Европы и много делает для помощи Украине.
Ранее в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса готовиться к затягиванию украинского конфликта и выделить на оборону не менее 2% от размера их ВВП.
Медведев предрек возвращение уехавших из России музыкантов
Зампред Совбеза Медведев предрек возвращение уехавших из России музыкантов
Уехавшие из России музыканты не нашли отклика у западной аудитории, скорее всего, им придется возвращаться, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
По его мнению, для «99,9 в периоде» этих людей нет аудитории. Только Израиль, Эмираты, то есть развлечение тех, кто уехал отдыхать. Тогда как российские исполнители привыкли к стремлению шире охватывать аудитории, попадать во всякие чарты, передает РИА «Новости».
«В эпоху электронных СМИ… невозможно выпустить песню, которая сама по себе, без раскрутки. Поэтому те, кто уехал, больше потеряли, и, скорее всего, будут возвращаться. Ну куда им деваться?» – отметил зампред Совбеза.
При этом Медведев подчеркнул, что активную деятельность против государства нельзя принять даже от заслуженных людей.
«Невозможно не учитывать гражданскую позицию того или иного музыканта, и если это просто его набор эмоций, бог с ним. А если это активная деятельность, направленная против страны, деятельность по дискредитации вооруженных сил, тех ребят, которые с автоматом стоят в окопе, то это нельзя принять ни от кого, даже от очень заслуженных людей», – заметил российский политик.
По мнению Медведева, критиковать власть можно и нужно, но нельзя критиковать солдата, воющего за страну. «Это аморально, а с определенных времен, с определенного периода это еще и преступление по нашему уголовному закону», – заключил он.
Ранее президент Владимир Путин на церемонии вручения премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, а также премий для молодых деятелей искусств заявил, что видит силу страны в «бесконечной реке талантов и творчества».
Мишустин сообщил о скором начале работы фонда поддержки участников СВО
Премьер-министр Мишустин заявил о скором начале работы фонда поддержки участников СВО
Специальный государственный фонд, созданный для оказания помощи семьям погибших бойцов во время спецоперации и ветеранам, должен заработать по всей стране в течение ближайших месяцев, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
По его словам, главной задачей фонда будет адресная поддержка ветеранам специальной военной операции и семьям погибших бойцов. В ближайшие месяцы фонд начнет работу на территории всей страны, передает ТАСС.
«Граждане через многое прошли – и им нужны повышенное внимание и особая забота государства. Это будет обеспечено», – подчеркнул Мишустин.
Госфонд адресной помощи ветеранам СВО и семьям погибших президент Владимир Путин предложил создать в ходе оглашения послания Федеральному Собранию.
Российские войска за сутки уничтожили 645 украинских военных
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Активными действиями подразделений Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника возле пунктов Синьковка, Двуречная, Кисловка Харьковской области, Стельмаховка и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ликвидированы порядка 60 военнослужащих, две бронемашины, гаубица Д-20 и две польские самоходных артиллерийских установки Krab, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ударами авиации и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника рядом с Невским ЛНР, Ямполовкой и Григоровкой Донецкой народной республики (ДНР).
За последние сутки на этом направлении уничтожены до 125 военнослужащих, три бронемашины, боевая машина РСЗО «Град».
В результате активных действий подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении за минувшие сутки уничтожены более 380 военнослужащих, танк, две машины пехоты, а также две самоходные гаубицы «Гвоздика», отчитались в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ недалеко от пунктов Новомихайловка и Угледар ДНР, Щербаки и Луговское Запорожской области. Потери противника на этих направлениях за прошедшие сутки составили более 40 военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-30, самоходная артустановка Krab, сообщил Конашенков.
В результате огневого поражения противника на Херсонском направлении за сутки ликвидированы около 40 военнослужащих, самоходная гаубица «Гвоздика», американская артиллерийская система М777.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России нанесено поражение 87 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 109 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
На Украине заявили о передаче России всех тяжелораненых пленных
Украинский координационный штаб заявил о передаче России всех тяжелораненых пленных
Украина передала России всех тяжелораненых военнопленных, которые подлежали к транспортировке, речь идет не об обмене, а репатриации, сообщили в украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ).
Координационный штаб Украины в своем Telegram-канале сообщил, что России были переданы все тяжелораненые пленные, которых можно было транспортировать. В сообщении подчеркивается, что речь идет не об обмене, а исключительно о репатриации, поскольку согласно Международному уголовному праву тяжелораненые передаются без условий, передает Ura.ru.
Ранее Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала список солдат, которых Киев отказался забирать в рамках прошедшего обмена.
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