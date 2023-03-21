В Минобороны поддержали проект разъяснений Верховного суда о военных преступлениях

Минобороны: Разъяснения Верховного суда по преступлениям против военной службы укрепят дисциплину в войсках

Проектом постановления Верховного суда России о военных преступлениях смогут руководствоваться осуществляющие полномочия дознания в войсках командиры частей, заявил начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-полковник Виктор Горемыкин.

По его словам, принятие такого постановления имеет важное значение и для судебной системы страны, и для должностных лиц органов военного управления – командиров воинских частей, органов военной полиции, передает ТАСС.

Также Горемыкин отметил, что актуальность постановления заключается в обеспечении должного уровня правопорядка и воинской дисциплины при прохождении военной службы.

«Документов подобного этому ранее не существовало», – заметил генерал.

По словам военного, разъяснения обновлены в вопросе ответственности за неисполнение приказа, а также в перечне возможных тяжких последствий.

«Разъяснение уголовно-правовой охраны порядка пребывания на военной службе представляет особую значимость в зоне спецоперации», – подчеркнул Горемыкин.

Резюмируя, генерал добавил, что в ведомстве поддерживают проект постановления, так как уверены, что он будет способствовать укреплению дисциплины в войсках.

Ранее Верховный суд дал разъяснения по поводу военных преступлений.