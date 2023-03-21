Российские военные уничтожили украинскую технику ракетой «Атака»

ВС России ликвидировали украинскую военную технику у Марьинки ракетой «Атака»

Российские военные в ходе боевых действий близ Марьинки ликвидировали украинскую воентехнику самоходным противотанковым ракетным комплексом «Штурм-С», рассказал командир противотанковой тактической группы с позывным «Байкал».

По словам военнослужащего, «Штурм-С» в боевой работе ведет разведку целей и наблюдение для выявления и поражения бронированной и небронированной техники противника. Его расчет должен не допустить вклинивания танков противника в линию обороны, передает РИА «Новости».

Командир рассказал, что комплекс вооружен сверхзвуковыми ракетами «Кокон» и «Атака», минимальная дальность стрельбы которых составляет 500 метров, а максимальная составляет пять километров. В данном случае ВС применили «Атаку», заключил «Байкал».

Ранее в Марьинке ВСУ открыли огонь по сослуживцам во время их попытки сдаться.