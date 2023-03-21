ВСУ начали использовать советские гаубицы под Купянском

Путин: Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие в ходе СВО

Фактически Россия не применяет гиперзвуковое оружие в ходе СВО, но оно есть, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».

Так, во время интервью журналист Павел Зарубин спросил, не стоило ли начать военную спецоперацию на Украине в 2014 году. Путин пояснил, что вопрос касается готовности России к более серьезным действиям, чем действия в рамках так называемой крымской весны, сообщает РИА «Новости».

«Значит, у нас, несмотря на ожидания противника, ничего не рухнуло, все работает, и карта «Мир» работает, и финансовая система функционирует, банки наращивают свои возможности. Что было бы в 2014 году? Очень трудно сказать. Ну и наконец – нам, да, нам очень много нужно сделать, допустим, для развития сухопутных войск, но у нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. Да, мы его не применяем фактически, но оно есть. Понимаете? Есть и другие системы современные, а в 2014 году ничего подобного не было», – ответил Путин.

Ранее Путин заявил, что Россия хотела решить проблему Донбасса мирным путем, однако партнеры Запада «водили Москву за нос», а Киев готовили к боевым действиям.