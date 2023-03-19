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Джонсон собрался «сенсационно» оправдаться
Telegraph сообщила о намерении Джонсона представить оправдывающие его по делу о вечеринках во время пандемии факты
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Экс-глава правительства Великобритании Борис Джонсон намерен представить «сенсационные» доказательства, которые, по его мнению, должны оправдать его после обвинений в участии в вечеринках во время пандемии, сообщают источники.
Речь, предположительно, идет о сообщениях от советников Джонсона, в которых его заверили, что вечеринки не нарушали антиковидных правил. Источник заявил, что Джонсон говорил британскому парламенту «то, что считал правдой на тот момент». «Документальные свидетельства», по версии источников, смогут подтвердить, что Джонсону «посоветовали сказать то, что он сказал», передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.
Sky News сообщал, что Джонсон 22 марта даст показания в парламентском комитете по привилегиям по делу о вечеринках в рамках продолжения расследования. Если выяснится, что он вводил парламент в заблуждение, ему грозит временное отстранение от работы в Палате общин, а в дальнейшем – отзыв депутатского мандата.
Напомним, Джонсон подвергся резкой критике из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом.
Опрос: В правильности воссоединения Крыма с Россией уверены 86% россиян
ВЦИОМ: 86% россиян уверены в правильности воссоединения Крыма с Россией
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Абсолютное большинство российских граждан – 86% – уверены в правильности решения о принятии Крыма в состав России, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным на сайте ВЦИОМ, из них 67% убеждены в этом в полной мере («безусловно правильно»). Этот показатель на 10 п.п. выше, чем двумя годами ранее (в 2021 г. – 57%). Главный аргумент в этой группе – Крым – исконно русская земля (53%). В числе причин поддержки данной позиции также волеизъявление крымчан (9%) и их национальная принадлежность («большая часть населения Крыма – русские» – 6%).
Отношение россиян к вхождению Крыма в состав России преимущественно положительное (85%), с полной уверенностью об этом заявили более половины опрошенных – 63% (+17 п.п. к данным 2021 г.). Уменьшилась доля тех, кто заявил об отрицательном отношении к этому – до 9% (в 2021 г. – 13%).
На вопрос о том, какие чувства россияне испытывают, когда слышат о воссоединении Крыма с Россией, 56% ответили «гордость», за последние два года такой ответ стал звучать на 8 п.п. чаще (в 2021 г. – 48%). Восхищение от принятия в состав России нового субъекта испытывают 14% и только у 5% это событие вызывает негативные эмоции – разочарование (3%) и осуждение (2%). У каждого пятого воссоединение Крыма с Россией не вызывает никаких чувств (22%, в 2021 г. – 27%).
Спустя девять лет 71% граждан видят для России больше пользы, чем вреда от воссоединения Крыма с РФ, на протяжении всего периода замеров эта доля находилась в диапазоне от 60% до 78%. Каждый седьмой видит больше вреда – 15%, столько же затруднились с ответом (14%).
Положительные последствия для России от присоединения Крыма смогли назвать 62% россиян. Главными из них в представлениях наших сограждан является появление нового туристического направления (24%) и безопасность военно-морской базы (18%). Реже называли такие последствия как возвращение земель, восстановление территориальной целостности России (9%), расширение территории страны (7%) и возвращение русскоязычного населения на Родину (7%).
По мнению 76% россиян, Крым стал развиваться более успешно, когда стал частью Российской Федерации. Проекты по развитию полуострова, реализованные за последние пять лет, вспомнили более половины опрошенных (59%). Наиболее узнаваемым из них является строительство Крымского моста (46%). Далее следует снятие водной блокады полуострова (16%), строительство дорог (15%), восстановление электроснабжения (7%), строительство федеральной трассы «Таврида» (6%), развитие инфраструктуры и туризма (по 5%).
Три четверти россиян также считают, что после воссоединения Крыма с Россией изменилась и жизнь местных жителей (77%): 64% из этой группы отмечают преимущественно положительные изменения («больше к лучшему»), 30% – и хорошие, и плохие перемены в жизни крымчан.
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 14 марта 2023 года, в нем приняли участие 1600 совершеннолетних граждан России. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
В Запорожье по одной из важнейших баз иностранных наемников нанесли удар
В Запорожье по одной из ключевых баз иностранных наемников нанесли удар
В городе Запорожье, где находится одна из ключевых баз иностранных наемников, был нанесен удар, в результате которого уничтожены десятки боевиков, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, удар был нанесен утром в 4.15 по ресторанному комплексу «Моника Беллуччи», где располагалась база боевиков «Иностранного легиона», говорится в сообщении.
Помимо иностранных военнослужащих на территории базы находились инструкторы. Количество ликвижированных боевиков исчисляется десятками, добавил Рогов.
Ранее сообщалось об активизировавшихся военных ВСУ на Запорожском направлении.
Захарова раскрыла связанный с семьей прокурора МУС скандал с педофилией
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Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, выписавший «ордер на арест» президента России Владимира Путина, оказался братом британского депутата-педофила, раньше срока выпущенного на свободу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова подтвердила в своем Telegram-канале информацию о том, что прокурор МУС Карим Хан, который выписал «ордер на арест» Путина, является родным братом политика из британской консервативной партии, которого заключили в тюрьму на 18 месяцев после того, как он был признан виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетним мальчиком. Его досрочно освободили из заключения за три недели до выдачи «ордера на арест» Путину.
«Как я вчера и говорила, теперь защита детей от извращенцев преследуется на Западе уголовно. Представляете, сколько невинных детских душ было бы загублено моральными уродами, типа этого братца? А Россия не дает. На этих деток уже очередь, наверняка, была», – посетовала Захарова.
Прокурор МУС Карим Хан выразил сожаление в связи с выдачей ордера на арест Путина.Свое решение прокурор аргументировал тем, что якобы с территории Украины «насильно» были перемещены дети, которых, на самом деле, спасли от смерти в опасных зонах.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не признает юрисдикцию МУС, поэтому любые решения подобного рода являются для Москвы с точки зрения права ничтожными.
Газета ВЗГЛЯД писала, что выдача МУС «ордера на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине поставила крест на идее международного правосудия.
Захарова ответила на желание МУС «сотрудничать» цитатой из «Собачьего сердца»
Захарова опубликовала отрывок из фильма «Собачье сердце» в ответ на слова прокурора МУС Хана о желании «сотрудничества»
После заявления прокурора Международного уголовного суда Карима Хана о том, что МУС собирается искать сотрудничества с Москвой по Украине, официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала «видеоцитату» из фильма «Собачье сердце», снятого по мотивам повести Михаила Булгакова.
Захарова опубликовала в Telegram фрагмент фильма, в котором Роман Карцев в роли председателя домкома Швондера произносит: «Это какой-то позор». Как отметила Захарова, «для визуализации происходящего лучшей видеоцитаты нет».
Напомним, МУС выдал ордер на арест главы российского государства Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Захарова указала, что решения МУС не имеют для Москвы значения, так как Россия не является участником Римского статута МУС и обязательств по нему не принимала.
Конгрессвумен развеяла миф о планах России вторгнуться в Европу
Конгрессвумен Грин: Путин никогда не демонстрировал намерений вторгнуться в Европу
Заявления о том, что российский лидер Владимир Путин якобы планирует «вторжение» в Европу, не выдерживают критики, заявила член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.
Марджори Тейлор Грин заявила, что нахождение США на Украине «смехотворно». Вашингтон, по ее словам, «платит за опосредованную войну с Россией». При этом она призналась, что «никогда не видела, чтобы Путин действительно демонстрировал в каких-либо деталях свои планы по вторжению в Европу», пишет The Independent.
Грин назвала подобные утверждения ложью и заявила, что не верит в это, передает РИА «Новости».
Маск предсказал последствия задержания Трампа
Маск предсказал последствия вероятного задержания Трампа
Предприниматель Илон Маск заявил, что если экс-президента Дональда Трампа действительно задержат во вторник, как тот заявил, то это обеспечит политику победу на президентских выборах в 2024 году.
По словам Маска, если арест действительно произойдет, то Трамп будет переизбран в 2024 году с сокрушительной победой, передает РИА «Новости».
Между тем, представитель Трампа сообщил, что бывший президент США не получал официальной информации от прокуратуры Южного округа Нью-Йорка о возможности предъявления ему обвинений на следующей неделе, но совершенно прав в том, что подчеркивает свою невиновность, передает ТАСС.
Ранее сам Трамп сообщил, что ожидает своего задержания во вторник, поэтому призывает своих сторонников выйти на протесты.
Бывший лидер страны раскритиковал «коррумпированную и крайне политизированную» окружную прокуратуру Манхэттена.
Россия получила от Запада «неожиданную помощь» на Украине
Newsweek: Россия получила от Запада «неожиданную помощь» на Украине
Банковский кризис, затронувший страны Запада, поможет России в ходе спецоперации на Украине, заявила Кэтрин Фанг в статье для издания Newsweek.
По ее словам, появились опасения того, что у Киева закончатся запасы снарядов и понадобится помощь союзников, но если Европа будет думать о своих финансах, то подход к помощи Украине изменится, передает РИА «Новости».
Фанг отметила, что финансовые проблемы ослабят Европу экономически и ей сложно будет оказывать военную помощь Киеву.
Но при этом в публикации автор пишет, что велика вероятность продолжения поддержки Украины со стороны Запада. Этот вывод сделан на основе позиции западных стран в 2022 году, когда она определялась политическими факторами, а не экономическими.
Ранее рейтинговое агентство Moodys из-за банкротства американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank понизило прогноз по банковской системе США.
Командир штурмовой группы «Кубань» Мальцев героически погиб в зоне СВО
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Командир штурмовой группы ЗВО Александр Мальцев с позывным «Кубань» героически погиб, прикрывая отход своей группы, один из бойцов которой был ранен.
Сослуживец Мальцева – штурмовик с позывным «Карлсон» – рассказал РИА «Новости», что это произошло после трех непрерывных дней ведения штурмовых действий по захвату и удержанию укрепленных опорных пунктов противника.
По его словам, российские военные подошли к очередному опорнику. «Группа из пяти человек. «Лоу» (позывной военнослужащего) первый получил ранение, мы с ним ушли влево. «Кубань» начал обходить справа и прикрывал нас, отвлек на себя внимание. Дал команду прекратить перестрелку, чтобы перегруппироваться и оказать помощь раненому «Лоу». Потом опять была стрелкотня, перекидка гранатами и в конце концов перестал выходить на связь», – рассказал «Карлсон».
Он добавил, что в сторону Мальцева работал пулемет. «Карлсон» подчеркнул, что командир полностью обеспечил отход группы. «В районе эвакуации узнали, что «Кубани» с нами нет», – сообщил военнослужащий.
«Карлсон» рассказал, что именно «Кубань» дал ему боевое крещение, запустил в первый бой и успокоил.
«Он – Мужик! Три дня в окопах на всех опорниках, три дня без перерыва (участвовал в штурме). По радиостанции только и слышно: «Кубань» туда, «Кубань» сюда, везде был. Я не знаю, как он успевал», – отметил сослуживец.
Другой сослуживец Мальцева, с позывным «Конь», рассказал, что после героического подвига Мальцева, когда он в одиночку уничтожил троих украинских боевиков и трех взял в плен, его группа на захваченном опорнике была атакована противником, военным пришлось вызвать огонь на себя.
«Находился он в 250 метров от нас после того, как отработала наша арта (артиллерийское подразделение – прим. ВЗГЛЯД), начали движение. Шли под обстрелом противника, минометы работали… ну то есть бой уже завязался», – пояснил военнослужащий штурмового отряда.
«Как только была возможность, «Кубань» заскочил каким-то образом, врасплох взял всех, они не поняли, что случилось, сразу положил. Двое сдались в плен, один уже раненый был тоже пленный. Зашли мы, закрепились, заняли окоп, ждали пехоту на укрепление», – добавил «Конь».
По его словам, после того, как окопались на занятой позиции, начался минометный обстрел с украинской стороны. Бойцы ВСУ, как рассказал он, пытались выбить российских военных из блиндажа, потребовали сдаться в плен, но они отказались. «Стреляли из пулемета и кидали по нам гранаты. Нам выходить был не вариант, мы вызвали минометный огонь наших войск на себя. После этого бойцы ВСУ начали отходить. Пока они отходили, мы одного ранили... Атаку мы отразили», – отметил штурмовик.
По его словам, погибший в бою через несколько дней после этой операции «Кубань» внушал доверие и уверенность в себе всем, поэтому за ним и шли сослуживцы.
Экс-премьер Словакии объяснил, зачем США нужен Крым
Экс-премьер Словакии Чарногурский: США хотели бы использовать Крым для контроля над Черным морем
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Соединенные Штаты подталкивают украинские власти к провокациям в отношении Крыма, поскольку хотели бы использовать полуостров для противостояния с Россией и взятия под контроль акватории Черного моря, заявил бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский.
Чарногурский, занимающий пост председателя координационного совета Международной ассоциации друзей Крыма, отметил, что для коллективного Запада в лице США это не вопрос «интеллектуальных знаний», а вопрос «заинтересованности». Вашингтон, по его словам, хочет отнять у России Крым, чтобы построить там свою военную базу, которую можно было бы использовать против РФ и для контроля акватории Черного моря.
«Но я верю, что Россия защитит Крым, свою территорию», – приводит его слова РИА «Новости».
Чарногурский добавил, что сейчас Запад использует Украину, пытаясь отобрать Крым у России. Он считает, что, потерпев на Украине поражение, Запад такие попытки прекратит.
Вместе с тем политик отметил, что на Западе все чаще слышны голоса экспертов, указывающих на то, что Крым всегда был российским и российским останется. Референдум в Крыму прошел законно, воссоединение региона с Россией состоялось, напомнил он. Запад обязан это принять, заключил бывший премьер-министр Словакии.
Ранее политолог Алексей Мартынов заявил газете ВЗГЛЯД, что за прошедшие девять лет Крым необычайно преобразился. Все это ярко демонстрирует возможности России добиваться значимых результатов, отмечал он.
Шольц приветствовал решение МУС об «ордере на арест» Путина
Канцлер Германии Шольц: Никто не может быть выше закона
Никто не может быть выше закона, и это становится очевидным прямо сейчас, заявил канцлер Германии Олаф Шольц о выдаче ордера на арест Путина.
Шольц, комментируя решение о выдаче «ордера на арест Путина», отметил, что МУС является «подходящим институтом для расследования военных преступлений». Канцлер отметил, что никто не может быть выше закона, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не признает юрисдикцию МУС, поэтому любые решения подобного рода являются для Москвы с точки зрения права ничтожными.
Газета ВЗГЛЯД писала, что выдача МУС «ордера на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине поставила крест на идее международного правосудия.
Соловьев показал видео с пробитым американским бронеавтомобилем в зоне СВО
Соловьев показал видео с пробитым насквозь американским бронеавтомобилем в зоне СВО
Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал видео с пробитым насквозь российскими военными американским бронеавтомобилем Humvee.
Соловьев в комментарии к видео в своем Telegram-канале пишет, что «хваленный американский бронеавтомобиль Humvee пробило насквозь». Выдвинуты предположения, что в бронетехнику попал осколок от артиллерийского снаряда, или автомобиль могли пробить выстрелом из стрелкового оружия.
Ранее в сети появилось видео передвижения колонны современной бронетехники НАТО.
Между тем, Минобороны показало кадры работы бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ» в зоне СВО.
Авиакомпании США потребовали запретить конкурентам из Индии и Китая полеты над Россией
NYT: Авиакомпании США потребовали запретить иностранным конкурентам полеты над Россией
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Лишившиеся возможности полетов над российской территорией американские авиакомпании призвали Конгресс и Белый дом запретить российское воздушное пространство их иностранным конкурентам, сообщают американские СМИ.
Полярные маршруты экономят время перелета и уменьшают расход топлива. Потеряв их, авиакомпании США изменили планы транстихоокеанских рейсов, им пришлось сократить число пассажиров и грузов. Кроме того, отложен запуск более десяти запланированных маршрутов в Мумбаи, Токио, Сеул и ряд других городов, сообщает The New York Times.
Авиакомпании США в результате терпят убытки, поскольку их иностранным конкурентам, которым позволено летать через российскую территорию, перевозят пассажиров быстрее и за более низкую цену. В частности, отраслевая лоббистская группа Airlines for America оценила ежегодную потерю доли рынка американскими перевозчиками в 2 млрд долларов, передает РИА «Новости».
Американские представители отрасли полагают, что компании Air India, Emirates и China Eastern Airlines, имеющие доступ к более коротким и экономичным маршрутам через Россию, получают «несправедливое преимущество».
Американские авиакомпании требуют от Конгресса и Белого дома «решить проблему», распространив на иностранные перевозчики те же ограничения, что и к авиаперевозчикам из США, «фактически вынудив» их летать теми же маршрутами.
По словам пресс-секретаря Airlines for America Марли Кольер, администрации Джо Байдена необходимо принять меры, чтобы иностранные авиакомпании «не вылетали, не приземлялись и не проходили транзитом через аэропорты США».
Источники NYT сообщили, что инициатива перевозчиков, «похоже», получила поддержку минтранса США. Ведомство, по информации издания, недавно подготовило проект приказа, который запрещает китайским авиакомпаниям, перевозящим пассажиров в Штаты, летать через воздушное пространство России. Проект, как сообщается, поступил на рассмотрение Белого дома.
Напомним, ранее в ЕС потребовали от РФ отменить плату за перелеты над Сибирью для западных компаний. Авиаэксперт Роман Гусаров рассказал газете ВЗГЛЯД заявил, что роялти за пролеты над Сибирью – это исключительно коммерческий механизм, который ЕК пытается использовать в своих политических целях. Запад пытается нагло и безнаказанно пренебрегать всеми международными нормами, отмечал он.
Американский разведчик предсказал «великое отступление» ВСУ до Днепра
Бывший разведчик ВС США Шаффер: ВСУ после разгрома в Артемовске отступят до Днепра
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После разгрома группировки в Артемовске вооруженные силы Украины могут отступить вплоть до Днепра, считает бывший разведчик ВС США Тони Шаффер.
Шаффер в интервью журналисту Стивену Гарднеру заявил, что ВСУ «так плохо управляют своими войсками и ресурсами», что не способны перегруппироваться и продолжить оборону. Прямо сейчас, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский «продолжает бессмысленно бросать военнослужащих в бахмутский котел», передает РИА «Новости».
Бывший американский разведчик сообщил, что украинские подразделения, задачей которых было удержание второй и третьей линий обороны, «уже перемолоты» в районе Артемовска. Поэтому, предсказал он, после перехода населенного пункта под российский контроль начнется «великое отступление» украинской армии до Днепра.
После этого «русских ничто больше не сможет остановить», резюмировал Шаффер.
Накануне вечером сообщалось, что российские силы держат под контролем до 70% территории города Артемовска (Бахмут).
Появилось видео с колонной ранее не поставлявшейся Киеву современной бронетехники НАТО
Военкоры показали видео с колонной ранее не поставлявшейся Киеву современной бронетехники НАТО
В Сети появились кадры передвижения колонны современной американской и британской бронированной техники, ранее не поставлявшейся Украине.
Видео с натовской бронетехникой публикует Telegram-канал «Русская весна». Отмечается, что в колонне замечены колесные бронеавтомобили Oshkosh M-ATV, а также британские Wolfhound и Husky TSV и Humvee третьего поколения (HMMWV M1152), которые раньше не поставлялись Киеву.
Где именно снято видео и куда направляется колонна бронемашин, неизвестно. Украинские СМИ также не сообщают, предназначена ли эта бронетехника подразделениям в Артемовске, отмечают военкоры.
Напомним, Запад изменил тактику поставок оружия и военной техники на Украину, теперь поставки происходят быстрее.
Ранее в Сети появилось видео того, как российская ствольная артиллерия наносит удары по окопам вооруженных сил Украины и уничтожает колесную технику на Угледарском направлении.
Российские военные поймали украинского велосипедиста-наводчика
Российскими военными в зоне спецоперации задержан украинский велосипедист-наводчик
Наводчик украинских военных был выявлен с помощью беспилотника и задержан в зоне ответственности Девятой гвардейской артиллерийской бригады Вооруженных сил России, сообщают СМИ.
Беспилотник снял, как мужчина ехал на велосипеде в непосредственной близости от российских позиций и снимал укрепления на камеру мобильного телефона, пишет «Военное обозрение».
Какое-то время БПЛА продолжал следить за велосипедистом. Тот убрал телефон и ускорился, но его задержала оперативная группа, находившаяся за стоящим на обочине автомобилем. Мужчину забрали в часть для разбирательства, пишет «Российская газета».
Напомним, военнослужащие Росгвардии обнаружили в ЛНР радиозонд, с помощью которого диверсанты передавали разведывательные данные о российских войсках.