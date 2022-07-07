Джонсон объявил об отставке

Премьер-министр Британии Борис Джонсон выступил с заявлением об уходе с поста главы правящей в стране Консервативной партии, но будет выполнять обязанности премьер-министра, пока не будет выбран новый, сообщает телеканал Sky News.

«Очевидно, желание Консервативной партии состоит в том, чтобы у нее был новый лидер и, соответственно, новый премьер-министр. Я согласился с Грэмом Брейди, главой парламентского Комитета 1922, объединяющего депутатов-консерваторов, что процесс по выбору нового лидера должен стартовать сейчас. Временные сроки будут определены на следующей неделе. Я рад сегодня объявить новый кабинет министров, который будет работать до выбора нового лидера», – передает ТАСС его выступление на пороге официальной резиденции на Даунинг-стрит, 10.

При этом Джонсон призвал прямо сейчас начать процесс выбора нового лидера его партии.

«Сейчас очевидно, что консервативная партия хочет (назначить) нового лидера партии и таким образом нового премьер-министра. Я согласился с сэром Грэмом Брейди, что… процесс выбора нового лидера консервативной партии должен начаться сейчас», – сказал он.

Премьер рассказал, что пытался убедить коллег не менять правительство.

«В течение последних дней я пытался убедить своих коллег, что было бы эксцентрично менять правительство, когда мы делаем так много... Я сожалею, что не преуспел в этих спорах, и, конечно, больно не иметь возможности довести до конца столько идей и проектов самому», – заявил он.

Также премьер добавил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину.

«Позвольте мне сказать жителям Украины, что я знаю, что мы в Великобритании продолжим поддерживать вашу борьбу за свободу так долго, как это требуется», – подчеркнул он.

Кроме того, Джонсон выразил сожаление по поводу того, что оставит «лучшую работу в мире». «Мне грустно отказываться от лучшей работы в мире», – сказал он, добавив, что своему будущему преемнику окажет «всю поддержку, какую сможет».

В заключение Джонсон поблагодарил британскую общественность за оказанную ему «огромную привилегию».

Общим фаворитом на должность премьер-министра после отставки Джонсона является экс-глава британского Минфина Риши Сунак, который вступил в конфронтацию с Борисом Джонсоном по вопросу заключения соглашения с ЕС об условиях дальнейшего экономического взаимодействия.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после новости британских СМИ об отставке премьера заявил, что Джонсон «очень не любит Россию, Москва его тоже не любит». И отметил, что правительственный кризис в Британии не может быть приоритетом в работе Кремля, но внимание на него обратили.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал отставку Джонсона «закономерным итогом британской наглости» и призвал ждать новостей из Германии, Польши и Прибалтики.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД