HR-эксперты назвали пять основных качеств сильного руководителя

Гендиректор Корпоративной академии Росатома Ужакина: Для руководителя важен баланс ответственности и человечности

Гендиректор Корпоративной академии Росатома Юлия Ужакина на XXIII ежегодной международной конференции и выставке HR EXPO Pro людей в студии подкастов Общества «Знание» назвала пять основных качеств, которыми должен обладать сильный руководитель.

По ее словам, это устойчивость, человечность, ответственность, умение учиться, адаптивность.

«Для лидера важен баланс всех перечисленных качеств, но его личностные характеристики должны быть на самом высоком уровне. Профессиональные навыки тоже имеют большое значение. Однако даже если ты отличный специалист, но не умеешь работать в команде, не понимаешь, какими знаниями можешь поделиться и зачем, не знаешь свои сильные стороны и как с ними работать, твои профессиональные компетенции не будут иметь большого значения». Руководитель должен «разжигать» внутреннюю «искорку» работника и следить, чтобы она не затухала, иначе у человека может случиться личностный кризис», – сказала Ужакина. Ее слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Ужакина заявила, что необходимо создавать условия для профессионального и личностного роста специалистов.

Молодым специалистам на старте профессионального пути гендиректор Корпоративной академии Росатома дала несколько рекомендаций. Прежде всего – выявить свои способности. «У каждого возраста своя задача. До 30 лет постарайтесь понять, в чем ваш талант. Уделите время размышлениям, и ответ обязательно найдется. Людей, у которых нет ни к чему способностей, не бывает», – подчеркнула Ужакина.

Со своей стороны директор по персоналу общества «Знание» Юлия Константинова отметила, что сегодня в любой компании самый важный ресурс – это люди, и работа HR-специалистов нацелена на грамотное и эффективное управление их уникальным потенциалом.

«Функции HR-менеджера уже не сводятся к найму и увольнению сотрудников, мы говорим о партнерстве с бизнесом, о формировании и корректировке стратегии компании для ее максимально эффективного развития. Поэтому в своей работе мы уделяем особое внимание тесному взаимодействию с людьми, особенно на этапе приема на работу – помогаем новым сотрудникам адаптироваться и безболезненно влиться в коллектив. Сотрудники должны знать, что их не воспринимают как функцию, что коллеги видят в каждом прежде всего человека и личность, думают о нем и заботятся. Это один из показателей наличия успешной и результативной корпоративной культуры», – отметила спикер.

Константинова заявила, что HR-специалисты стараются помочь сотрудникам избежать профессионального выгорания, работая с их «мягкими навыками». «Узнаем, что они любят, чем интересуются, какие качества хотели бы развить в себе в будущем. Наша работа ориентирована не на количество, а на качество, поэтому пытаемся максимально подробно узнать и разглядеть личность каждого человека. HR должен обладать разносторонними компетенциями, например, коммуникабельностью и яркими лидерскими качествами, но самое главное – это все же любовь к людям», – отметила она.

Со своей стороны заместитель директора Корпоративного университета РЖД Юлия Кушниренко рассказала, что компания более 15 лет системно выстраивает работу с молодежью и является одной из самых молодых компаний на рынке, почти четверть сотрудников холдинга – люди до 35 лет.

«Молодежная политика РЖД – это пространство возможностей для разных категорий, – пояснила спикер. – Это ребята рабочих профессий, высокопотенциальные молодые лидеры, талантливые инженеры, специалисты до одного года работы, которые только пришли в компанию и находятся в периоде адаптации. И для нас важно выстроить с ними доверительные отношения».

Среди ключевых направлений работы с молодежью – помощь в адаптации, вовлечение в решение корпоративных задач, содействие во всестороннем развитии, волонтерская деятельность, включая патриотическое воспитание.

«Наша молодежь активно принимает участие во многих федеральных и региональных проектах. Мы тесно сотрудничаем с рядом наших флагманских партнеров, в том числе с Российским обществом «Знание». В этом году с Росмолодежью мы подписали дорожную карту, запланировали целый комплекс совместных проектов. А на прошлый центральный Слет молодежи мы пригласили коллег из порядка 15 госкорпораций и крупных компаний», – рассказала Кушниренко.

16 марта на Выставке и Конференции состоялось торжественное вручение специализированной премии HR EXPO PRO 2023. Российское общество «Знание» было отмечено экспертным жюри сразу в 2-х номинациях – «Вклад в развитие рынка» и «Возрождение». Награды вручили директору по персоналу Общества «Знание» Юлии Константиновой.