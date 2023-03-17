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Путин и Си Цзиньпин опубликуют статьи в российской и китайской газетах
Помощник президента Ушаков: Статьи Путина и Си Цзиньпин будут опубликованы в российской и китайской газетах
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 20 марта в статьях для китайской «Жэньминь жибао» и «Российской газеты» оценят отношения Москвы и Пекина, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
В статьях главы государств также обозначат различные вопросы двусторонних отношений, передает ТАСС.
Ушаков отметил, что эти статьи будут важным сигналом именно накануне переговоров. Материалы будут опубликованы буквально за несколько часов до официальных встреч.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Си Цзиньпин проведут первую встречу во время неформального обеда 20 марта в Москве, на 21 марта назначены переговоры, после чего будут сделаны заявления.
США выступили против прекращения огня на Украине
Власти США выступают против прекращения огня на Украине, отвергая предложения по мирному урегулированию кризиса, выдвинутые Китаем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
По его словам, Вашингтон испытывает обеспокоенность односторонними предложениями Пекина, отражающими лишь точку зрения России, передает ТАСС слова представителя Белого дома.
«Прекращение огня сейчас, на наш взгляд, представляет собой еще одно нарушение Устава ООН», – сказал Кирби.
Он добавил, что 12 пунктов Китая по решению кризиса на Украине звучат «достаточно резонно», но по сути «ратифицируют завоевания России».
Напомним, 24 февраля МИД Китая опубликовало план мирного урегулирования украинского кризиса.
Китай заверил в готовности стоять с Россией «спина к спине»
Посол Китая Ханьхуэй: Пекин будет стоять с Москвой «спина к спине»
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Пекин стремится и дальше выстраивать стратегическое взаимодействие «спиной к спине» с Москвой, продвигая вместе принципы многополярного мира, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
По его словам, Китай также стремится демократизировать международные отношения, обеспечив тем самым надежные гарантии для глобального стратегического равновесия и стабильности, передает РИА «Новости».
«Сегодня в мире неспокойно, но чем больше в мире нестабильности, тем уверенней идут вперед китайско-российские отношения», – подчеркнул посол.
Ханьхуэй также отметил, что Китай и Россия уже успешно идут по пути стратегического доверия и дружественного, добрососедского сосуществования между крупными державами.
«Создали образец международных отношений нового типа», – заметил он.
По мнению посла, китайско-российские отношения основаны на непротивостоянии и не направлены на третьи стороны. По этой причине они не опасны для какой-либо другой страны, но и не допускают вмешательства и провокаций и с их стороны.
Кроме того, Ханьхуэй добавил, что Китай намерен строить с Россией более тесные партнерские отношения в энергетике, а также укреплять международную энергобезопасность и стабильность производственных цепочек.
«Китай вносит позитивный вклад в поддержание глобальной энергетической безопасности», – подытожил посол.
Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает против гегемонии и применения политики силы в международных отношениях.
Politico: Китай поставил России карабины и детали для дронов
Politico: Китай поставил России оружие и детали для беспилотников
Китайские компании поставили в прошлом году около 1 тыс. карабинов, детали для беспилотников и экипировку, включая бронежилеты, сообщила газета Politico со ссылкой на торговые данные.
Как отмечает Politico, в июне прошлого года один из крупнейших подрядчиков Минобороны Китая China North Industries Group Corporation Limited поставил российской компании «Техкрим», которая сотрудничает с российской армией и правительством, карабины CQ-A, созданные по образцу M16. Отмечается, что они были представлены как «гражданские охотничьи ружья», пишет «Коммерсант». Эти карабины находятся на вооружении Филиппин, Южного Судана и Парагвая и военизированной полиции Китая, отмечает Politico.
Кроме того, через Турцию и ОАЭ в Россию были доставлены 12 партий комплектующих для беспилотников и более 12 тыс. бронежилетов.
Издание со ссылкой на таможенные данные указывает, что из Китая в Россию поставляют товары двойного назначения, которые ранее не были учтены. При этом неизвестно используется ли закупленное в Китае оборудование в конфликте на Украине.
Как пишет Politico, есть свидетельства о применении Россией китайских дронов в СВО, отмечается, что в ноябре и декабре 2022 года Китай поставил российской компании камеры и аккумуляторы для дронов.
Ранее The Wall Street Journal писала, что Китай может рассматривать возможность передать России беспилотники и артиллерийские системы для использования в зоне СВО.
Напомним, Пекин заявлял, что Китай не является стороной конфликта на Украине и не поставляет никому оружие.
Путин в шутку предложил западным компаниям «перезайти» на рынок России
Президент России Владимир Путин в шутку призвал западные компании перезайти на российский рынок, чтобы получить шанс на смягчение ограничений на ведение бизнеса.
Во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент прокомментировал предложение одного из участников ослабить ограничения на ведение бизнеса для компаний из недружественных стран, передает ТАСС.
Путин в ответ пошутил: «Видите, куда он вас толкает? Он сейчас что сказал? Перерегистрируйтесь, и все будет хорошо. Как будто зашли снова».
По словам главы государства, в России «нет доброго и злого следователя, у нас все хорошие». Также участник предложил ввести новое понятие – «дружественная компания из недружественной страны».
«Потренируйтесь еще немножко. Вы на правильном пути, надо тренироваться», – рассмеялся Путин.
Президент подчеркнул, что меры по смягчению ограничений для некоторых компаний «должны быть максимально прозрачными».
Путин посоветовал российским бизнесменам, куда вложить деньги
Путин призвал бизнес вложить деньги в новый маршрут из России к Персидскому заливу
Президент России Владимир Путин назвал перспективным новый маршрут из России к Персидскому заливу через Дагестан, Азербайджан и Иран, он посоветовал отечественным бизнесменам подумать о вложениях в этот проект.
Путин обратил внимание на необходимость найти деньги на строительство одного из участков маршрута, сообщает ТАСС.
«Мы можем найти их внутри страны… у наших потенциальных инвесторов. Обращаюсь ко всем здесь присутствующим: имейте в виду – это очень хороший проект, рентабельный, преференциальный, многие наши партнеры, в том числе в арабском мире, проявляют самый активный интерес к этому, он будет работать», – сказал президент.
Путин отметил, что «СВО прошла, началась, снова началась, опять прошла, а товары будут идти, сто процентов востребованы будут всегда».
«Все согласны, несмотря на сложность геополитических раскладов и противоречий между странами регионов, которые всегда возникают между соседями. С тем, что нужно строить этот маршрут (Дагестан – Азербайджан – Иран), все согласны», – заявил Путин.
Ранее Путин поставил в пример бизнес, который делает жизнь россиян лучше, вместо того, чтобы вести работу в офшорах и выводить средства на вещи «не первой необходимости».
Эксперты: Российский бизнес становится социально ответственным и патриотичным
Депутат и политолог назвали основные тренды новой экономической стратегии России
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Экономика России начала развиваться по новой модели. Благодаря этому страна движется в сторону экономического и технологического суверенитета, что открывает новые перспективы перед бизнесом, заявили опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. В четверг Владимир Путин выступил на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, где рассказал о позитивных изменениях в экономике страны.
«Можно с уверенностью констатировать, что российская экономика начинает развиваться по новой модели. Есть понимание векторов, по которым страна будет двигаться дальше – в частности, по развитию отраслей и по вопросам обеспечения технологического и экономического суверенитета», – считает Артем Кирьянов, зампредседателя думского комитета по экономической политике.
«С учетом объявленных в ходе послания президента Федеральному собранию новых мер поддержки бизнеса и текущей международной обстановки, встреча президента с представителями РСПП стала своевременной и носила позитивный характер», – добавил депутат.
По его словам, стоит отметить возросший темп принятия решений: «За прошедший год мы можем наглядно его оценить по качеству и скорости принятых Госдумой законодательных инициатив. А вопросы развития и поддержки бизнеса стоят во главе угла экономической повестки».
«Я бы также отметил растущую роль социальной ответственности бизнеса. В нашей стране к предпринимательской деятельности все чаще относятся не только как к механизму извлечения прибыли, но и как к возможности сделать города и села лучше. А это, в свою очередь, позитивно влияет на жизнь каждого гражданина. Исходя из этого, мы можем говорить о возрождении высокой миссии предпринимательства в России», – полагает собеседник.
«Безусловно, отечественный бизнес сегодня вносит неимоверный вклад в экономическое развитие и безопасность нашей страны. Помимо того, что большая часть предпринимателей не уехала за рубеж, многие бизнесмены задумались над тем, чтобы отказаться от офшоров и иностранных юрисдикций. Предприниматели, рассчитывающие работать всерьез и вдолгую, прекрасно понимают это», – отметил депутат.
«Также важны призывы президента к дальнейшему импортозамещению и к использованию ситуации, когда можно заместить продукцию ушедших из России компаний. Здесь нужно отметить поддержку Фонда развития промышленности по проектам импортозамещения», – отметила Дарья Кислицына, директор Департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований.
«Сам контекст выступления президента – это скорее констатация уже сложившихся трендов. Неслучайно Путин привел данные о росте внешнеторгового оборота на 8%, а показатели экспорта взлетели практически до 20%. Очевидный вывод: мы не потеряли внешние рынки, мы их диверсифицировали», – подчеркнула собеседница.
Еще один важный аспект, о которым говорил глава государства, полагает Кислицына – это увеличение внутреннего спроса на услуги и товары наших производителей. «При этом мы не отрезаны от импорта. То есть россияне сами делают выбор в пользу отечественных товаров», – указала она.
«Кроме того, сегодня было четко сформулирована модель созидательного бизнеса. Предприниматели-патриоты не бегут от трудностей, а расширяют производство, создавая рабочие места и развивая регионы, где работает их бизнес, – отметила аналитик. – Путин также предложил ввести для компаний нефинансовую отчетность, где будут отражены их социальные проекты. По данным Индекса деловой среды РСПП на январь 2023 года, социальные программы для сотрудников действуют в 81,9% опрошенных организаций».
Кстати, сегодня итальянский бизнесмен Маттео Вальика, который уже стал гражданином РФ, напомнила Кислицына, подтвердил: российский рынок привлекателен для западного бизнеса. «И многие компании ищут пути возвращения. Об этом же говорят другие зарубежные бизнесмены», – добавила она.
«Этому также способствует поддержка предпринимательской инициативы и совершенствование механизмов промышленной ипотеки. Тем самым мы видим формирование новой единой экономической стратегии», – резюмировала эксперт.
В четверг в ходе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент России Владимир Путин заявил, что национальная экономика приобретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели. Внутренний спрос в России вышел на траекторию устойчивого и долгосрочного роста.
Президент назвал основой роста стабильность рынка труда, увеличение доходов и зарплат граждан, снижение инфляции. Он заявил также, что эффективность управления в России и бизнесе нужно вывести на новый уровень. «Повторю, и в бизнесе, и в системе государственной власти надо активно развивать цифровые платформы, осваивать модели управления на основе данных, на основе больших данных», – сказал президент.
По его словам, России нужно развивать собственные производственные мощности в партнерстве с дружественными странами. «Я прекрасно понимаю те угрозы, которые имеют место быть, и то, на что указывают нам недоброжелатели, говоря о том, что в среднесрочной перспективе у России возникнут проблемы. Да это такая угроза, которую нужно иметь в виду», – сказал Путин на съезде. Он добавил, что Россия преодолеет эту угрозу, потому что это среднесрочная перспектива. «Призываю вас не ждать, когда наступят негативные последствия этой среднесрочной перспективы, действовать нужно прямо сейчас», – отметил Путин.
Он отметил также, что «не ровен час некоторые ушедшие компании захотят вернуться». «Ситуация без преувеличения уникальная для многих наших компаний. Своевременные инвестиционные решения сегодня безусловно сторицей окупятся завтра. Это верно как для обрабатывающей промышленности, так и для внутреннего туризма, для российских брендов на рынке потребительских товаров», – подчеркнул президент.
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Пекин: Поездка Си Цзиньпина в Россию будет визитом мира
МИД КНР: Китай будет играть конструктивную роль в урегулировании кризиса на Украине
Поездка главы КНР Си Цзиньпина в Россию будет «визитом мира», Китай будет играть конструктивную роль в урегулировании кризиса на Украине, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Пекин будет продвигать переговоры по Украине, Китай будет занимать объективную позицию по Украине, а визит главы КНР Си Цзиньпина в Россию будет «визитом мира», передает ТАСС.
Ван Вэньбинь отметил, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию станет новым стимулом для развития китайско-российских отношений и еще больше укрепит взаимное доверие и взаимопонимание между Пекином и Москвой, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что глава Китая Си Цзиньпин посетит Россию с 20 по 22 марта по приглашению президента Владимира Путина.
Эксперт объяснил значимость визита Си Цзиньпина в Москву
Политолог Бордачев: Визит Си Цзиньпина демонстрирует стабильность дружбы России и Китая
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За прошлый год отношения Москвы и Пекина вышли на качественно новый уровень. Лидерам стран предстоит «сверить часы» – согласовать вопросы будущего энергетического и торгового сотрудничества. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Тимофей Бордачев. Ранее в Кремле анонсировали визит Си Цзиньпина в Россию, который пройдет с 20 по 22 марта.
«Визит Си Цзиньпина в Россию получится столь продолжительным, потому что наши страны – хорошие партнеры. А значит, на повестке стоит много насущных вопросов по развитию сотрудничества. Их обсуждение займет немало времени. Надо соблюсти и уже традиционные процедуры – каждый раз, когда лидер Китая приезжает в Москву, он выступает с речью в МГИМО. Это важное и ответственное мероприятие, отказываться от которого нельзя», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«Если рассуждать о грядущих переговорах предметно, то одной из ключевых тем станут вопросы международной безопасности. В феврале 2022 года Владимир Путин посетил с официальным визитом Пекин. Тогда лидеры сформулировали единую позицию по данному направлению. Отмечу, что обе стороны достаточно четко придерживаются ее и по сей день», – подчеркивает собеседник.
«Кроме того, недавно Китай выступил с инициативой по обеспечению безопасности в Европе и предложениями по мирному урегулированию на Украине. На Западе идеи КНР встретили достаточно негативно, в то время как Россия могла бы высказаться в поддержку Поднебесной. Также Москва и Пекин активно наращивают торгово-экономическое сотрудничество, дальнейшее развитие которого также необходимо обсудить», – отмечает политолог.
«В частности, очень важно достичь понимания в сфере энергетического партнерства. В настоящий момент Россия находится в процессе переориентации ресурсного экспорта. Китай в нем играет далеко не последнюю роль. В связи с этим встает много вопросов о сопутствующих технологических и логистических проектах», – акцентирует эксперт.
«Визит Си Цзиньпина важен и по другой причине. На протяжении более 20 лет лидеры РФ и КНР поочередно совершают визиты в города дружеской страны. В прошлом году в Пекин выехал Путин, теперь пришла пора и Си Цзиньпину посетить Москву. Подобным образом мы демонстрируем стабильность наших дружеских связей, которые не подвержены влиянию текущих глобальных вызовов», – резюмирует Бордачев.
В пятницу Кремль анонсировал трехдневный визит главы Китая в Россию. С 20 по 22 марта Си Цзиньпин и Владимир Путин намерены обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития отношений и подписать ряд важных двусторонних документов. Также запланирован обмен мнениями в контексте углубления сотрудничества Москвы и Пекина на международной арене, сообщается на сайте президента России.
Отмечается, что обе стороны намерены содействовать построению многополярного мира и практиковать «подлинную многосторонность на основе принципов неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны», приводят РИА «Новости» слова официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня. Он также отметил, что Пекин будет занимать объективную позицию по Украине.
Ранее Си Цзиньпин заявлял, что Китай выступает против гегемонии и применения политики силы в международных отношениях. Сотрудничество РФ и КНР на мировой арене имеет крайне важное значение для стабилизации обстановки в мире, считает президент Владимир Путин.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, зачем Китаю мирный план по Украине, а также как подрыв «Северных потоков» сблизил Москву и Пекин.
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Путин: ЕГЭ дает возможность детям с периферии учиться в ведущих вузах
Путин прокомментировал просьбу отменить ЕГЭ
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) имеет много минусов для школьников, но он дает детям с периферии возможность учиться в ведущих вузах, заявил президент России Владимир Путин, выступая в четверг на съезде РСПП, где его попросили отменить ЕГЭ.
Он признал, что многие граждане возмущаются «чудничеством», которое присутствует в системе ЕГЭ, передает ТАСС.
«Это правда, это существует. Но, с другой стороны, это открывает возможности для очень многих детей с периферии. <…> Потому что в некоторых городах развивается среднее и высшее образование, но не так, как в традиционных образовательных центрах, в миллионниках», – сказал Путин.
Поэтому для детей с периферии ЕГЭ – шанс учиться в ведущих вузах и школах страны.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что перед принятием решения об отмене ЕГЭ нужно проанализировать как плюсы, так и минусы такого шага.
Кремль анонсировал визит Си Цзиньпина в Россию
Кремль: Глава Китая Си Цзиньпин посетит Россию с 20 по 22 марта
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Глава Китая Си Цзиньпин посетит Россию с 20 по 22 марта по приглашению президента Владимира Путина, они обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия двух стран, подпишут важные документы, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении на сайте Кремля говорится, что глава Китая приедет с официальным визитом в Россию 20-22 марта, его пригласил в Россию Владимир Путин. Во время переговоров лидеры России и Китая обсудят дальнейшее развитие отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами.
Кроме того, запланирован обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене и состоится подписание ряда важных двусторонних документов.
Ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Пекин стремится и дальше выстраивать стратегическое взаимодействие «спиной к спине» с Москвой.
Напомним, Reuters сообщал, что Си Цзиньпин на следующей неделе посетит Москву.
Путин назвал необъективным словосочетание «недружественные страны»
Путин: Словосочетание «недружественные страны» не отражает реалии
Словосочетание «недружественные страны» является некорректным, так как недружественными являются элиты или правители, заявил президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
По его словам, это понятие вошло в общественное сознание и оборот, но оно вообще не отражает существующие реалии, передает ТАСС.
«Потому что у нас есть недружественные элиты в определенном количестве стран, недружественные правители», – сказал Путин.
«Страна состоит из населения, из людей, а у нас очень много друзей в этих странах, очень много», – добавил он.
Глава государства подчеркнул, что Россия хотела бы, чтобы Европа сама принимала решения в своих интересах. Сейчас это совсем не так.
Ранее Путин заявил, что Россия живет под давлением бесконечных санкций недружественных стран, но спокойно преодолевает их.
Путин поручил утвердить план по ускорению перевода активов бизнеса в юрисдикцию РФ
Президент Владимир Путин поручил правительству и парламенту до 15 апреля утвердить план реализации мер по ускорению перевода активов бизнеса в российскую юрисдикцию.
Прежде всего необходимо перевести в российскую юрисдикцию активы в ключевых секторах и отраслях экономики, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее Путин назвал основы отечественного бизнеса: ответственный бизнесмен не прячет активы в офшоры, вкладывается в чувствительные сферы и не отделяется от региона.
Путин поручил увеличить социальные налоговые вычеты
Путин поручил увеличить и ускорить социальные налоговые вычеты
Президент России Владимир Путин поручил увеличить максимальный размер социальных налоговых вычетов для россиян, а также ускорить их предоставление.
«Обеспечить внесение в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, предусматривающих повышение размеров социальных налоговых вычетов по фактически произведенным расходам налогоплательщика-родителя на обучение своих детей в возрасте до 24 лет, налогоплательщика-опекуна (попечителя) на обучение своих подопечных в возрасте до 18 лет по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до 110 тыс. рублей в год (на каждого ребенка)», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля.
Налоговый вычет на свое обучение, медицинские услуги и приобретение лекарственных препаратов, согласно поручению, должен составить до 150 тыс. рублей в год.
Ранее Путин поручил правительству и парламенту до 15 апреля утвердить план реализации мер по ускорению перевода активов бизнеса в российскую юрисдикцию.
Путин призвал сделать импортозамещением хорошо России и грустно ее противникам
Президент России Владимир Путин во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) призвал сделать с импортозамещением так, чтобы России «было хорошо, а ее противникам – грустно».
«Это именно те проблемы, которые наши недоброжелатели, а как военные люди говорят, противник, хочет нам создать в среднесрочной перспективе. И нужно сделать все для того, чтобы у нас все было хорошо, а им грустно», – приводит его слова ТАСС.
Путин также добавил, что программы поддержки бизнеса в связи с санкциями должны заработать в этом году.
Ранее Путин в шутку призвал западные компании перезайти на российский рынок, чтобы получить шанс на смягчение ограничений на ведение бизнеса.
Путин допустил смягчение ограничений на вывод дивидендов из России
Президент России Владимир Путин допустил смягчение ограничений на вывод дивидендов из страны за рубеж, если они пойдут на развитие российского бизнеса, заявил глава страны на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Может быть, подумать о более гибкой ситуации, при которой можно было бы и платить дивиденды, и платить часть этих дивидендов, но при условии, что эти средства будут направляться в том числе – и, может быть, прежде всего – на развитие бизнеса внутри России», – заметил президент, передает ТАСС.
Путин отметил, что Россия вынуждена принимать меры по ограничению вывода дивидендов на Запад в ответ на арест российских активов.
Ранее Путин призвал правительство России всячески поддерживать ответственный бизнес.