В Краснодарском крае заложили камень под строительство нового общевойскового полигона

В Краснодарском крае заложили первый камень под строительство нового общевойскового полигона

На территории одной из войсковых частей Краснодарского края заложили первый камень под строительство нового общевойскового полигона. В церемонии приняли участие глава Рабочей группы по вопросам СВО, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, заместители министра обороны Юнус-Бек Евкуров и Виктор Горемыкин.

«Очень важно, что полигон развивается, совершенствуется его материально-техническая база. Важно, что она развивается в соответствии с теми требования, опытом, боевым опытом, который мы получаем в ходе специальной военной операции. Уверен, что все это будет способствовать качественной боевой подготовке наших военнослужащих», – приводятся слова Турчака в сообщении на сайте «Единой России».

Он также добавил, что для подготовки военнослужащих на действующем полигоне будут установлены новейшие мобильные тренажерные комплексы группы компаний «Логос», имитирующие боевые машины. Их войсковой части передала Рабочая группа по вопросам СВО.

«Мы приехали не с пустыми руками – привезли с собой мобильные тренажерные комплексы. Мы договорились с руководством Министерства обороны, что такими современными тренажерными комплексами будут оснащаться и другие полигоны на территории Российской Федерации. Здесь предусмотрены разные курсы подготовки – от месяца до четырех. Ребята, в первую очередь, мобилизованные будут получать качественную подготовку, что будет повышать эффективность решения боевых задач на линии боевого соприкосновения. А самое главное, беречь жизнь нашим бойцам», – подчеркнул Турчак.

С помощью тренажеров можно пройти экипажную подготовку танков Т-90, Т-80У, Т-72, Т-55, а также на различных видах БМП, БТР, на автомобилях двойного назначения, таких как ЗИЛ-131, УРАЛ-4320, тактико-огневую подготовку.

По словам заместителя министра обороны Юнус-Бека Евкурова, на новом полигоне будут открыты более 70 объектов различного направления.

«Здесь будут оборудованы более 67 новых учебных мест, танкодромы, учебные классы, стрельбища и полевая база. Мы можем их [тренажеры] загрузить, и с одного полигона на полигон подключить и сразу же начать занятия. И в рамках сегодняшних договорённостей мы приобретем ещё 20 тренажеров. Тренажер дает возможность сэкономить боеприпасы, пока обучаешь человека. Он, конечно, после 10-20 электронных пусков уже в совершенстве может стрелять с боевого и реально попадать. Хочется сказать огромное спасибо, Андрей Анатольевич, вам, губернатору, за ваше личное участие в таких проектах», – отметил Евкуров.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что власти региона работают вместе с минобороны, представителями общественных объединений, волонтерами и бизнесом над решением задач оказания помощи фронту.

«Успехи в СВО формируются за счет качественной подготовки бойцов, которая дает им уверенность в своих силах, позволяет сохранять жизни. В тренировочных центрах создают условия, приближенные к боевым. Именно это позволяет готовить военнослужащих к четкому выполнению всех поставленных задач. Со своей стороны, мы продолжим оказывать им максимальную поддержку», – сказал Кондратьев.