Суд назначил пожизненный срок экс-полицейскому за теракты в метро Москвы

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы бывшего начальника ОМВД по Кизлярскому району Дагестана полковника полиции Гази Исаева.

Мужчину признали виновным в причастности к терактам в метро Москвы в 2010 году, передает ТАСС.

Свой срок он будет отбывать в колонии особого режима. Подсудимого признали виновным по статье «Террористический акт», «Бандитизм» и «Участие в организованном преступном сообществе».

Также суд оштрафовал Исаева на 17 млн рублей, потребовав эту сумму в качестве компенсации за ущерб при теракте.

Напомним, Исаев является участником «Имарата Кавказ*» (запрещено в России), использовав служебное положение, он давал информацию о работе Кизлярского РОВД.