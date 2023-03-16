Российские войска за сутки уничтожили 520 украинских военных

Ударами штурмовой и армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении поражена живая сила и техника противника у Гряниковки, Котляровки, Берестового Харьковской области, а также Новоселовского и Розовки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ликвидированы порядка 50 военнослужащих и американская артиллерийская система М777, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника возле пунктов Червоная Диброва, Невское, ЛНР, Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики (ДНР).

За последние сутки на этом направлении уничтожены более 100 военнослужащих, две машины пехоты, две бронемашины, самоходная артустановка «Акация» и гаубица Д-30.

В ходе активных действий подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении за прошедшие сутки уничтожены около 275 военнослужащих, два танка, две бронемашины, боевая машина РСЗО «Ураган», гаубица Д-20, самоходная гаубица «Гвоздика» и американская самоходная артустановка М109 Paladin, сообщил Конашенков.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ рядом с Угледаром, Павловкой ДНР, Новоданиловкой и Щербаками Запорожской области.

За минувшие сутки потери противника на этих направлениях составили до 60 военнослужащих, четыре танка, бронеавтомобиль, гаубица Д-20 и одна американская артиллерийская система М777, перечислили в Минобороны.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки ликвидированы более 35 военнослужащих, танк, две боевые машины РСЗО «Град» и гаубица Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками ВС России в течение суток нанесено поражение 93 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 186 районах.

Возле Камышевка ДНР поражен пункт управления 59-й мотопехотной бригады ВСУ.

Недалеко от Ясенового ДНР уничтожен украинский ЗРК «С-300», отчитались в Минобороны.