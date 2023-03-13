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Украинских студентов начали отчислять для призыва в ВСУ
Рогов: На Украине начинают отчислять плохо учащихся студентов, чтобы призвать их в армию
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Ректоры четырех украинских вузов получили негласную команду срочно отчислять студентов с плохой успеваемостью для их призыва в армию, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, ректоры вузов на подконтрольной режиму Зеленского территории сообщили, что им дана негласная команда в срочном порядке отчислять студентов, которые учатся ниже среднего, чтобы их можно было бы призвать в армию. По его словам, таким образом Киев решает проблему накопления живой силы, которую можно отправить на убой, передает ТАСС.
По словам Рогова, представители военных властей Украины уже заявляли, что могут призвать на службу в том числе граждан с отсрочками по состоянию здоровья.
Ранее Рогов сообщил, что потери Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении сравнимы с потерями в районе Артемовска (Бахмута).
Российские артиллеристы уничтожили выходивший из Артемовска отряд наемников
Военкор Руденко сообщил об уничтожении выходившего из Артемовска отряда наемников
Отряд иностранных наемников, пытавшийся выйти из Артемовска (украинское название – Бахмут), был уничтожен российским артиллерийским огнем, сообщил военкор Андрей Руденко.
Руденко сообщил в Telegram-канале, что отряд нацистов, куда входили иностранные наемники, ВС России уничтожили артиллерийским огнем при попытке выйти из Артемовска.
Ранее Евгений Пригожин заявил, что российские силы подошли на расстояние в 1,2 км от административного центра Артемовска.
The Hill: Запад допустил три ошибки, ведущие Украину к поражению
Западные страны могут проиграть конфликт на Украине из-за страха победы и отсутствия стратегии, заявил журналист Стивен Блэнк в публикации издания The Hill.
Третьей ошибкой публицист назвал нежелание публично агитировать за победу Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
Автор статьи указал на то, что западные лидеры все чаще скептически относятся к идее необходимости победы Украины. По его словам, ощущается «всепроникающий страх перед украинской победой».
Журналист подчеркнул, что Запад в ближайшее время увидит последствия своей нерешительности. Так, киевские войска покинут Артемовск, а также Украине придется отложить свое весеннее наступление из-за неотправленного Западом оружия.
Ранее лидер фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что Киев не победит без вмешательства НАТО.
Французский историк назвал следующую «цель Путина»
Французский историк Тодд назвал следующую «цель Путина»
Страны Запада, спровоцировав украинский конфликт, недооценили силы России, теперь же НАТО оказалось в большой опасности, заявил газете Le Figaro французский историк Эммануэль Тодд.
Историка пытались спровоцировать, утверждая, что Владимир Путин «агрессор». Но Тодд заявил, что Запад пожалеет о том, что творится сейчас на Украине, так как следующей целью Кремля станет ослабление НАТО.
По его словам, Москва имеет хорошие шансы выйти из конфликта победительницей. Он подчеркнул, что на Западе не видят масштаба всей проблемы, передает РИА «Новости».
Эксперт заметил, что именно Вашингтон подтолкнул Москву предпринять превентивные меры, когда начал вооружать Украину по образцу армии НАТО.
Также произошел обратный эффект, когда американские консерваторы рассчитывали уничтожить российскую экономику при помощи санкций.
США столкнулись еще с одной проблемой – нехватка мощности для производства боеприпасов для ВСУ, добавил он.
Стало известно о наступлении ВС России под Донецком
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Российские военнослужащие начали мощное наступление близ Донецка, вследствие чего в районе Авдеевки ВСУ оказались под угрозой попадания в котел, сообщают корреспонденты.
В Telegram-канале «Военкоры русской весны» отмечается, что ситуация в Авдеевке ухудшилась для ВСУ в связи с активным наступлением российской армии под Донецком. В данный момент ВС России усиливают давление на ВСУ севернее линии Опытное – Водяное в обход населенного пункта.
В сообщении военкоров также указано, что украинские военные аналитики признают проблемы ВСУ, сообщая, что российские военные зашли и закрепились в Красногоровке и южнее в сторону Каменки.
«Продолжаются атаки на Северное. В Марьинке также продолжаются бои», – отмечается в сообщении.
Ранее российский военный корреспондент Андрей Коц заявил, что для того, чтобы взять Авдеевку в кольцо, российским военным необходимо освободить Марьинку, однако этот город сильно укреплен, а активно уничтожать строения с неба невозможно.
Российские силы перерезали все пути снабжения ВСУ в Артемовске
Российские штурмовые отряды перерезали крупный путь снабжения группировки ВСУ в Артемовске
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Российские силы отрезали для группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) последнюю крупную дорогу снабжения в Артемовске (украинское название – Бахмут), ВСУ вынуждены пользоваться проселочными дорогами, сообщают военкоры.
По данным авторов Telegram-канала «Военкоры русской весны», ЧВК «Вагнер» подобрались к трассе, по которой снабжалась бахмутская украинская группировка, и почти ее перерезали, взяв под огневой контроль. Украинские солдаты вынуждены пользоваться проселочными дорогами, пишет «Российская газета».
Также, по данным военкоров, которые ссылаются на украинских аналитиков, ВСУ в городе оказались в критической ситуации, там идут ожесточенные бои.
В публикации отмечается, что ЧВК «Вагнер» одновременно расширяют северный фланг на запад, атакуют Богдановку и стремятся обойти Хромовое с востока.
Ранее сообщалось, что российским штурмовым формированиям удалось форсировать реку Бахмутка, теперь они пробиваются к центру Артемовска.
Американский ветеран призвал Киев к миру с Россией после видео из Крыма
Американский ветеран Дрейвен призвал Киев к миру с Россией после видео из Крыма
Москва и Киев могли бы жить в мире и согласии, если бы не коварный план Запада, заявил ветеран ВС США Ноктис Дрейвен, посмотрев видеоролик с крымским пейзажем.
Ветеран обратил внимание на красоту Крыма и заявил, что мир между двумя странами был бы таким простым делом, если бы злой язык нашептывал Украине иное, передает РИА «Новости».
По мнению военного, западные лидеры приложили максимум усилий, чтобы Украина не согласилась на российские условия урегулирования конфликта. Дрейвен отметил, что просто нужно было признать Крым российским, Донбассу дать нейтралитет, а Украине – нейтральный статус.
Он также считает, что США и союзники уже осознали, что Россия побеждает, но отступать не будут, а режим Зеленского «продал душу Западу».
Ранее американский ветеран Ноктис Дрейвен заявил, что Запад не смирится с поражением на Украине, поскольку вкладывал в нее огромные средства, поэтому конфликт с Россией на этом не остановится.
В Госдуме напомнили Макрону о русской армии в Париже
Депутат Госдумы призвал Макрона не забывать, как русская армия зашла в Париж
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Президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит выучить исторический урок о том, что российские войска были в Париже, и зарубить себе на носу, что Россия способна разгромить любую мощную армию, заявил депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев.
Ивлев напомнил, что в следующем году исполнится 210 лет, как русская армия после разгрома Наполеона зашла в Париж, тогда российский народ объединился во имя победы. По словам депутата, Макрону стоит выучить этот урок навсегда, и запомнить, что Россия способна разгромить любую мощную и непобедимую армию, передает РИА «Новости».
Депутат отметил, что после взятия Парижа Россия изменила ход истории, став самой мощной и справедливой страной, и об этом подвиге российского народа необходимо возродить память.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал премьер-министра Риши Сунака помочь киевским войскам начать контрнаступление.
В свою очередь Риши Сунак заявил, что положение Киева на мирных переговорах будет определяться на поле боя, поэтому необходимо увеличить военную помощь, предоставляемую Украине.
Экс-советник Кравчука и Кучмы обвинил Зеленского в уничтожении нации
Экс-советник Кучмы Соскин назвал Зеленского уничтожающим нацию диктатором
Президент Украины Владимир Зеленский установил в своей стране диктатуру и уничтожает украинскую нацию, в стране действуют фашистские законы, заявил Олег Соскин, который в 1990–2000 годах был советником украинских президентов Леонида Кравчука и Леонида Кучмы.
Олег Соскин на своем YouTube-канале заявил, что Зеленский уничтожает украинскую нацию, принимает законы, которые поддерживают его диктатуру в стране.
Он также указал: складывается впечатление, что на Украину вернулись фашистские времена, когда надо чуть ли не расстреливать без суда и следствия военных, не выпускать из страны мужчин, передает Ura.ru.
Экс-советник Кравчука и Кучмы Соскин призвал Зеленского уйти в отставку из-за страданий украинского народа.
Украинский боксер Усик потребовал от британца Тайсона Фьюри 1 млн фунтов для ВСУ
Украинский боксер Усик по-хамски потребовал от британца Тайсона Фьюри 1 млн фунтов для Украины
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Украинский боксер Александр Усик потребовал от чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри перечислить после боя миллионное пожертвование Украине, пригрозив неустойкой.
Чемпион WBC в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри вызвал на бой украинского боксера Александра Усика, и предложил гонорар за бой 70/30. Усик принял предложение, но потребовал от британца пожертвовать 1 млн фунтов после поединка на Украину, пригрозив, что «за каждый день задержки» тот заплатит украинскому народу на 1% больше из своего кошелька, передает «Царьград».
Бой, как предполагается, состоится 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Ранее Крым лишил Усика звания «Почетный житель Симферополя» из-за его действий, направленных на дискредитацию России.
Напомним, в феврале прошлого года Усик вступил в ряды территориальной обороны. Аналогично поступил другой украинский боксер Василий Ломаченко, который позднее отказался покидать страну ради поединка с австралийцем Джорджем Камбососом. Позже Усик покинул Украину ради поединка против британца Энтони Джошуа.
Сальдо оценил возможность полномасштабного наступления ВСУ в Херсонской области
Сальдо заявил, что у ВСУ мало ресурсов для наступления на левобережье Днепра в Херсонской области
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Вооруженные силы Украины не располагают достаточным количеством ресурсов для полномасштабного наступления на левобережье Днепра в Херсонской области, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
В своем Telegram-канале Сальдо заявил, что слухи о готовящемся контрнаступлении ВСУ на левый берег Днепра распространяют для того, чтобы обмануть военных и посеять панику среди населения. Врио губернатора Херсонской области отметил, что перемещение хоть каких-то значительных отрядов или техники сразу фиксируются российской разведкой, контроль ведется в режиме реального времени.
По его словам, враг перебрасывает на правобережье некоторых видов специальной техники и подразделений, и приводит в порядок идущие с севера дороги, возможно, для быстрой доставки войск.
Сальдо подчеркнул, что в случае попытки ВСУ переправиться через Днепр, ВС России готовы дать отпор, новую линию фортификационных сооружений даже не придется задействовать.
Ранее Сальдо заявил, что ВСУ проводят принудительную эвакуацию жителей из Херсона.
ВСУ начали готовиться к обороне под Красным Лиманом
Марочко: ВСУ готовятся к обороне на краснолиманском направлении
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные на краснолиманском направлении, готовят свои позиции к обороне, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, на краснолиманском направлении основные усилия противник сосредоточил на охране и обороне ранее занятых районов и инженерном дооборудовании позиций в районах населенных пунктов Терны, Заречное и Ямполь в ДНР, передает ТАСС.
Ранее ВС России не дали прорваться украинским боевикам на краснолиманском направлении, была уничтожена группа пехоты из семи человек.
Пригожин оценил сложившуюся в Артемовске военную обстановку
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: Обстановка в Артемовске тяжелая, ВСУ перебрасывают в город резервы
Обстановка в Артемовске (украинское название — Бахмут) очень тяжелая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают в город новые резервы, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Пригожин заявил, что в Бахмуте (Артемовске) сложилась очень тяжелая обстановка, противник грызется за каждый метр и чем российские штурмовые отряды ближе к центру города, тем тяжелее бои, тем больше артиллерия работает, тем больше танков, передает ТАСС.
Он также сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) присылают в район боев дополнительные резервы. Вместе с этим основатель ЧВК «Вагнер» заверил, что российские штурмовые отряды идут вперед и славу русского оружия не посрамят.
Накануне командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что Вооруженные силы Украины сейчас продолжают бой за Артемовск с целью выиграть время для накопления резервов перед весенним контрнаступлением.
Российские бойцы форсировали Бахмутку
«Российская газета»: Российские бойцы форсировали Бахмутку и прорываются к центру Артемовска
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Российским штурмовым формированиям удалось форсировать реку Бахмутка, теперь они пробиваются к центру Артемовска (украинское название города – Бахмут), сообщают российские военные корреспонденты.
Кроме того, в северной части города бойцы смогли зайти на территорию Артемовского завода обработки металлов (АЗОМ). Здесь российские силы продвигаются вглубь промзоны, пишет «Российская газета».
На юге российские подразделения наступают со стороны лесопосадок и района Квадраты, пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Также, по их данным, восточнее Ивановского российские силы продвигаются вперед, намереваясь обойти поселок и выйти на трассу Т0504 (Покровск-Константиновка).
Ранее командир спецназа «Ахмат», замкомандующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что вооруженные силы Украины и руководство НАТО готовят операцию, собираясь предпринять попытку разблокировать Артемовск (Бахмут).
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Командующий Сухопутными войсками ВСУ объяснил смысл обороны Артемовска
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский объяснил смысл обороны Артемовска
Вооруженные силы Украины сейчас продолжают бой за Артемовск, чтобы выиграть время для накопления резервов перед весенним контрнаступлением, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
Контрнаступление «уже не за горами», заявил Сырский агентству «Укринформ», передает ТАСС.
Ранее Сырский признал, что в городе сложилась довольно сложная ситуация для ВСУ. Также он напомнил, что оборона продолжается уже семь месяцев.
Напомним, российские силы подошли на 1,2 км к административному центру Артемовска.
Военный эксперт рассказал о страхе ВСУ перед российскими «Кинжалами»
Руководство Вооруженных сил Украины боится ударов гиперзвуковых ракет России, в том числе знаменитых «Кинжалов», рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
Даже американские ЗРК Patriot не могут остановить российские гиперзвуковые «Кинжалы», тем более их не могут перехватить устаревшие системы ПВО Украины, рассказал Леонков в телепрограмме «Большая игра», передает ФАН.
Эксперт напомнил, что командование ВСУ ранее призналось в неспособности остановить ракеты «Кинжал», запускаемые с истребителей МиГ-31.