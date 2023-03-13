Рогов: На Украине начинают отчислять плохо учащихся студентов, чтобы призвать их в армию

Ректоры четырех украинских вузов получили негласную команду срочно отчислять студентов с плохой успеваемостью для их призыва в армию, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, ректоры вузов на подконтрольной режиму Зеленского территории сообщили, что им дана негласная команда в срочном порядке отчислять студентов, которые учатся ниже среднего, чтобы их можно было бы призвать в армию. По его словам, таким образом Киев решает проблему накопления живой силы, которую можно отправить на убой, передает ТАСС.

По словам Рогова, представители военных властей Украины уже заявляли, что могут призвать на службу в том числе граждан с отсрочками по состоянию здоровья.

Ранее Рогов сообщил, что потери Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении сравнимы с потерями в районе Артемовска (Бахмута).