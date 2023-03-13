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В ДНР рассказали о возможности создания котла в Авдеевке
Депутат ДНР Бердичевский: Говорить о формировании котла в Авдеевке пока рано
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Российским войскам удалось перейти в наступление в районе Авдеевки. Но для того, чтобы загнать противника в котел, необходимо освободить близлежащие населенные пункты, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее стало известно об успешном наступлении российских военных под Донецком.
«Наши войска действительно перешли в наступление в районе Авдеевки. Сейчас активно работает артиллерия, идет постепенное разрушение укрепрайонов, которые строились ВСУ на протяжении последних девяти лет», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Вместе с тем говорить о формировании полноценного котла пока рано. Для начала нам необходимо взять под контроль Красногоровку и Первомайское. И тогда уже противник будет окружен. На данный момент в районе Авдеевки находятся две механизированные бригады ВСУ», – уточняет собеседник.
«В общей сложности речь идет о пяти тысячах единиц живой силы противника. Более того, пока котел не замкнулся, ВСУ продолжают проводить ротацию кадров, подвозить технику и боеприпасы. Так что нам придется в ближайшее время перерезать пути поставок», – рассуждает донецкий депутат.
«У нас там находятся девятый полк ДНР и еще несколько подразделений. Так что есть все основания надеяться, что в течение месяца состоится полномасштабное наступление. Также нам на руку то, что земля в этих районах уже подсохла и распутицы нет», – заключил Бердичевский.
В понедельник военкоры сообщили о наступлении российской армии в районе Донецка, из-за чего в Авдеевке солдаты ВСУ рискуют оказаться в котле, отмечается в Telegram-канале «Военкоры русской весны». Происходит усиление штурмовых операций России севернее линии Опытное – Водяное, тяжелые бои продолжаются в Каменке и Марьинке. Кроме того, армия России атакует Северное, также пытается прорвать оборону ВСУ у Первомайского.
Нынешняя ситуация под Авдеевкой напоминает происходящее в Артемовске, где у ВСУ тоже под контролем только одна дорога, пишет «Военное обозрение». Украинские военные подозревают, что российские войска делают это сознательно, чтобы, пристрелявшись по этой единственной дороге, уничтожить как можно большее число сил и средств при попытке украинских войск деблокировать другие направления и сами гарнизоны в этих городах, уточняет издание.
Донецкий депутат Владислав Бердичевский ранее сообщал, что взять Авдеевку будет непросто, так как там располагаются многоуровневые связанные между собой сетью разветвленных ходов подвалы. О том, что ВС России необходимо взять Авдеевку в кольцо, заявлял и военный корреспондент Андрей Коц. Для этого российским военным необходимо освободить Марьинку, однако этот город сильно укреплен, а активно уничтожать строения с неба невозможно. Бои у Авдеевки облегчают судьбу Донецка, также подтвердил советник и. о. главы ДНР Ян Гагин.
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Стало известно о наступлении ВС России под Донецком
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Российские военнослужащие начали мощное наступление близ Донецка, вследствие чего в районе Авдеевки ВСУ оказались под угрозой попадания в котел, сообщают корреспонденты.
В Telegram-канале «Военкоры русской весны» отмечается, что ситуация в Авдеевке ухудшилась для ВСУ в связи с активным наступлением российской армии под Донецком. В данный момент ВС России усиливают давление на ВСУ севернее линии Опытное – Водяное в обход населенного пункта.
В сообщении военкоров также указано, что украинские военные аналитики признают проблемы ВСУ, сообщая, что российские военные зашли и закрепились в Красногоровке и южнее в сторону Каменки.
«Продолжаются атаки на Северное. В Марьинке также продолжаются бои», – отмечается в сообщении.
Ранее российский военный корреспондент Андрей Коц заявил, что для того, чтобы взять Авдеевку в кольцо, российским военным необходимо освободить Марьинку, однако этот город сильно укреплен, а активно уничтожать строения с неба невозможно.
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Украинский военный предсказал повторение в Артемовске катастрофы под Дебальцево
Украинский военный предсказал окружение ВСУ в Артемовске
ВСУ в Артемовске (украинское название – Бахмут) могут оказаться в котле, как в Дебальцево в ДНР в 2015 году, сообщил командир одного из украинских подразделений Денис Ярославский в эфире украинского телеканала «Эспрессо ТВ».
Он подчеркнул, что без логистики нет подвоза боеприпасов и ротации, «враг это понимает и пытается прежде всего перерезать логистику». Ярославский добавил, что в таком случае может повториться ситуация в Дебальцево, когда трассы отрезаны и целенаправленный выход войск может поставить под удар всю колонну, передает РИА «Новости».
По его словам, в Артемовске идут уличные бои за каждый переулок.
Напомним, российские силы подошли на 1,2 км к административному центру Артемовска.
Пригожин оценил сложившуюся в Артемовске военную обстановку
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: Обстановка в Артемовске тяжелая, ВСУ перебрасывают в город резервы
Обстановка в Артемовске (украинское название — Бахмут) очень тяжелая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают в город новые резервы, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Пригожин заявил, что в Бахмуте (Артемовске) сложилась очень тяжелая обстановка, противник грызется за каждый метр и чем российские штурмовые отряды ближе к центру города, тем тяжелее бои, тем больше артиллерия работает, тем больше танков, передает ТАСС.
Он также сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) присылают в район боев дополнительные резервы. Вместе с этим основатель ЧВК «Вагнер» заверил, что российские штурмовые отряды идут вперед и славу русского оружия не посрамят.
Накануне командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что Вооруженные силы Украины сейчас продолжают бой за Артемовск с целью выиграть время для накопления резервов перед весенним контрнаступлением.
В США назвали три повода для разногласий между Киевом и Вашингтоном
Politico: Разногласия растут между Украиной и США из-за Крыма, Артемовска и «Северных потоков»
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Между Киевом и Вашингтоном растут разногласия из-за Крыма, Артемовска и «Северных потоков», сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников.
Чиновники рассказали изданию, что администрация президента США Джо Байдена сообщила Киеву о том, что некоторые насильственные акции за пределами территории Украины недопустимы, сообщает РИА «Новости».
Ранее немецкие СМИ сообщили, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» был осуществлен с помощью 15-метровой яхты Andromeda типа Bavaria Cruiser 50, арендованной на немецком острове Рюген группой неизвестных лиц.
До этого в западных СМИ появились сообщения о «вскрывшихся подробностях» теракта на «Северных потоках» в сентябре прошлого года. Согласно этим данным, подрыв газопроводов могла произвести «проукраинская группировка».
Газета ВЗГЛЯД писала, почему эту версию невозможно считать состоятельной и чем вызваны такие попытки Запада свалить все на Киев.
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Пленный рассказал о большом числе осужденных в ВСУ
Украинский военнопленный рассказал о большом количестве осужденных и наркозависимых в ВСУ
В рядах украинских военных фактически нет идейных военных, однако много наркозависимых и осужденных, которые пошли на фронт ради снятия судимости, рассказал украинский военнопленный.
По его словам, в ряды ВСУ идут осужденные не с идейной целью, а для того, чтобы сняли судимость. Так, один человек оформил опекунство над троими детьми, так как в этом случае мужчину списывают с армии, передает РИА «Новости».
Пленный рассказал также, что был мобилизован вопреки заключению медкомиссии о непригодности. Затем после двух дней подготовки на полигоне мужчину отправили под Авдеевку, где украинские офицеры запрещали военнослужащим отступать под угрозой расстрела.
Ранее сообщалось, что украинские военные начали стрелять по своим же военнослужащим, когда те пытались сдаться в плен в городе Марьинке в ДНР.
Система ПВО Белгородской области сбила четыре ракеты
Система ПВО Белгородской области сбила четыре ракеты, пострадал человек
Над Белгородом и Белгородским районом система ПВО обнаружила и сбила четыре ракеты, пострадал один человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В Telegram-канале он указал, что в данный момент уточняются последствия на земле, известно о том, что пострадала одна женщина, медики зафиксировали у нее сотрясение головного мозга, состояние оценивается как средней степени тяжести.
При этом обломки ракет повредили два частных домовладения. На месте работает бригада скорой помощи и глава Белгородского района Владимир Перцев вместе с оперативными и аварийными службами.
Ранее российские военнослужащие ликвидировали украинский БПЛА самолетного типа близ поселка Навля в Брянской области.
Над военчастью ВКС в Новой Москве заметили три неизвестных БПЛА
Mash: Беспилотники в Новой Москве наблюдали за военчастью ВКС
В небе над воинской частью Воздушно-космических войск в Новой Москве три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) с бело-красными сигнальными огнями, предварительно, вели непрерывное наблюдение за частью.
По информации Telegram-канала Mash, неизвестные беспилотники запускали из лесополосы, которая находится рядом с частью ВКС в Новой Москве, они находились на высоте около 200 метров, но у военной части снизились, покружились и улетели обратно.
Беспилотники заметили военнослужащий на КПП и патрульные полицейские, которые сообщили о дронах командованию, после обследования леса следов операторов не нашли.
Отмечается, что беспилотники были больших размеров с бело-красными сигнальными огнями, один из них летел в сторону АЗС «Татнефть» возле поселения Краснопахорское.
Ранее российские военнослужащие ликвидировали украинский БПЛА самолетного типа близ поселка Навля в Брянской области.
Экс-советник Кучмы: В Европе начинают выступать против поддержки Украины
Протесты в Европе против поддержки Украины могут обернуться катастрофой для Киева, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
Он отметил, что Чехия находится недалеко от Украины, и там обостряется ситуация с противниками Киева, передает РИА «Новости».
При этом эксперт обратил внимание на то, что подобная тенденция набирает обороты по всей Европе и может поставить киевский режим в тяжелое положение.
Ранее у американской авиабазы «Рамштайн» в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц прошла акция протеста, участники которой потребовали закрыть базу и призвали к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине.
Киев начал вербовать женщин-химиков для отправки на фронт
Марочко: Киев вербует женщин-химиков и биологов для отправки на фронт
Украинские военкоматы активизировали вербовку женщин для отправки на фронт, предпочтение отдают химикам, биологам и ветврачам, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, военкоматы усилили вербовку женщин для отправки в зону конфликта, особый спрос существует на тех, кто имел гражданское образование в области биологии, биотехнологий, химии и ветеринарной медицины, передает РИА «Новости».
Марочко отметил, что ВСУ приглашают служить женщин до 45 лет, подписавших контракт принимают на военную службу в оперативном порядке.
Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщало, что украинки, которые получили образование по специальностям в области химии, биологии, телекоммуникаций и ряда других направлений, должны с 1 октября встать на учет в военкоматах.
Министр культуры Украины назвал интересной идею о переименовании России в «Московию»
Идея переименовать Россию в «Московию» интересная, но нужны консультации с экспертами, заявил в эфире всеукраинского телемарафона министр культуры Украины Александр Ткаченко.
По его словам, идея переименовать Россию в Московию «имеет историческое основание», но «свое слово должны сказать эксперты», сообщает РИА «Новости».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать возможность переименования России в «Московию». Так президент Украины ответил на соответствующую петицию.
Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил ответ на планы Киева переименовать Россию в «Московию».
В США раскрыли причину отправки оружия НАТО на Украину
The American Thinker: Поставки устаревших вооружений Украине дешевле утилизации
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Штаты и другие страны НАТО выделяют для Украины списанное оружие, так как эта процедура дешевле, чем его утилизация, рассказал обозреватель североамериканского ежедневного электронного журнала The American Thinker под псевдонимом Роджер Смит.
По его словам, процедура обезвреживания оружия в Штатах довольно дорогостоящая, в то время как поставка оружия с истекающим сроком годности на Украину позволила США и НАТО убить двух зайцев – избежать затрат на утилизацию и продемонстрировать готовность помочь Киеву, передает Ura.ru.
Смит раскрыл, что общая помощь США Украине с начала 2022 года по 15 января 2023 года составила 76,8 млрд долларов, из которых 46,6 млрд долларов выделялись на военные цели.
Кроме того, обозреватель раскрыл, что на Украину отправлялось оружие, закупленное несколько десятилетий назад.
Ранее глава комитета Палаты представителей Конгресса США по международным делам Майкл Маккол рассказал, что есть расхождения во мнении по вопросу передачи оружия на Украину в Белом доме и Совете национальной безопасности США.
Напомним, Запад изменил тактику поставок оружия и военной техники на Украину, теперь поставки происходят быстрее.
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Премьер Грузии обвинил Украину в намерении втянуть республику в войну
Премьер Грузии Гарибашвили: Украина отправила экс-президента Грузии Саакашвили на родину с целью втянуть страну в войну
Украина отправила экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на родину для организации в республике государственного переворота и включения ее в войну, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Гарибашвили заявил в эфире телеканала «Имеди», что начало войны на Украине было ожидаемо еще в ноябре 2021 года, максимум в декабре. Премьер Грузии признал, что у Тбилиси была об этом информация, в том числе он узнал об этом от партнеров республики, передает ТАСС.
Гарибашвили напомнил, что Саакашвили прибыл в Грузию 1 октября 2021 года. Гарибашвили выразил уверенность, что Саакашвили заслали в республику организованно и главная цель состояла в том, чтобы устроить в Грузии переворот и включить страну в войну в нужное время. Политик подчеркнул, что в этом власти Грузии не сомневаются.
Гарибашвили выразил мнение, что для Украины, возможно, было бы своего рода облегчением, если бы Россия переключила свое внимание на Грузию.
Премьер Грузии выразил уверенность, что если бы у власти в стране была основанная Саакашвили оппозиционная партия «Единое национальное движение», то республика превратилась бы в полигон и получила бы «второй Мариуполь», а Украина таким образом выиграла бы время.
Ранее премьер-министр Грузии обвинил президента Украины Владимира Зеленского и «каких-то несчастных лузеров» в поддержке деструктивной массовой акции в Тбилиси и вмешательстве во внутренние дела республики.
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Испанские СМИ: Киев отрицает нехватку военных, несмотря на огромные потери
El Pais: Киев отрицает нехватку военных, несмотря на огромные потери
Испанская газета Pais сообщает, что в ходе конфликта Киев понес потери в десятки тысяч человек, при этом украинский вице-премьер Ирина Верещук отрицает, что Киев испытывает нехватку в военных.
Как сообщает Pais, Верещук отрицает, что Украине не хватает солдат, несмотря на десятки тысяч погибших, передает РИА «Новости».
Ранее Pais сообщала, что Украина понесла огромные потери в Артемовске, где разместила несколько своих лучших бригад.
Премьер Грузии обвинил Киев в поддержке массовых акций в Тбилиси
Премьер Грузии Гарибашвили обвинил президента Украины Зеленского в поддержке деструктивной массовой акции в Тбилиси
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил президента Украины Владимира Зеленского и «каких-то несчастных лузеров» в поддержке деструктивной акции в Тбилиси с участием нескольких тысяч человек и вмешательстве во внутренние дела республики.
Говоря о Зеленском, премьер-министр Грузии заявил в эфире телеканала «Имеди», что находящийся в состоянии войны человек находит время и откликается на проведенную в Тбилиси деструктивную акцию, проведенную несколькими тысячами людей, это прямое доказательство того, что он включен, он мотивирован, чтобы здесь тоже что-то произошло, изменилось, передает ТАСС.
Гарибашвили также добавил, что с заявлениями по Грузии вышел мэр Киева Виталий Кличко, бывший адвокат Марк Фейгин (признан в РФ иноагентом) и какие-то другие непонятные люди, украинские политики, вышел лидер фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия и «какие-то несчастные лузеры», которые говорят о том, что в Грузии нужны изменения, какие-то сценарии, переворот. Премьер-министр Грузии подчеркнул, что это прямое вмешательство во внутренние дела республики.
Гарибашвили посоветовал властям Украины сперва позаботиться о себе и своей стране. Он подчеркнул, что Грузия позаботится о себе сама. Он также выразил мнение, что власти Украины недовольны тем, что Грузия «не включилась» в конфликт на Украине.
Ранее вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский заявил, что в республику прибыли воевавшие на Украине сторонники Михаила Саакашвили. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем в Тбилиси с украинского фронта прибыли бойцы печально известного «Грузинского легиона».
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В Кремле отреагировали на идею Зеленского «переименовать Россию»
Песков назвал идею Зеленского о «переименовании России в Московию» нелепым курьезом
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Российская Федерация была и будет великой державой и называться Россией, а предложение президента Украины Владимира Зеленского о переименовании в «Московию» относится к нелепым курьезам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков отметил, что на этот счет было много шуток, и сама идея, наверное, относится к нелепым курьезам, здесь можно только с улыбкой к этому относиться. Он подчеркнул, что Российская Федерация останется великой державой, великой страной, и она останется Россией, передает РИА «Новости».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю совместно с научным сообществом изучить возможность переименования России в «Московию». По его словам, вопрос требует «тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия».
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Владимир Зеленский развязал пиар-войну с Россией.