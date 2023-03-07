В ДНР рассказали о многоуровневых подземных коммуникациях ВСУ в Авдеевке

Донецкий депутат Бердичевский: Перемолоть ВСУ в Авдеевке будет непросто

Несмотря на распутицу, ВСУ удается подвозить боеприпасы в Авдеевку. Россия делает все необходимое, чтобы установить контроль над трассами. Ситуацию осложняют выстроенные противником укрепления. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее стало известно, что российские военные начали отрезать ВСУ в Авдеевке от путей снабжения.

«Авдеевка является одним из наиболее укрепленных противником районов. Его оборудование проводилось в течение восьми лет. Там располагаются многоуровневые связанные между собой сетью разветвленных ходов подвалы. Перемолоть ВСУ будет непросто», – считает депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

«Киев постоянно стягивает туда живую силу по проселочным и грунтовым дорогам. Весенняя распутица создает для них определенные проблемы, однако противник пока еще находит способы добраться до места. Необходимо перерезать трассы, которые могут быть задействованы ВСУ. Наша армия сейчас этим и занимается», – отмечает собеседник.

«Наиболее активно бои ведутся в районе промзоны. Нашей артиллерией накрываются скопления техники, которые сосредоточены неподалеку от коксохимического завода. Учитывая все укрепления, оценить точное число сил противника практически невозможно. Но с уверенностью можно сказать, что там «окопалось» несколько тысяч боевиков», – резюмирует Бердичевский.

Ранее стало известно, что российские военные начали отрезать ВСУ в Авдеевке от путей снабжения. Об этом сообщил командир взвода реактивного дивизиона «Корса» с позывным Игнат. Он подчеркнул, что войска РФ стремятся вызвать у противника снарядный голод и нехватку личного состава.

По его мнению, в настоящий момент осуществлять поставку боекомплекта можно только по твердому покрытию – дорогам или асфальту. Задача военнослужащих России – перерезать имеющиеся коммуникации, установив полный огневой контроль над трассой и над всеми прилегающими путями.

Кроме того, жители Донецка и окрестностей сообщают об активизации боев на Авдеевском направлении. По их словам, в последнее время в районе промзоны слышна регулярная работа артиллерии РФ. Уточняется, что ведутся стрелковые бои.

Накануне в районах Тоненького и Авдеевки силы ДНР уничтожили склады с боеприпасами 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. В начале марта также сообщалось, что фронтовая штурмовая авиация России ликвидировала несколько опорных пунктов ВСУ на данном направлении.

Ожесточенные бои также проходят на подступах к Артемовску. Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Киев усиливает группировку на западе города. По его словам, противник наращивает обстрелы из артиллерии со стороны Часова Яра. Также ВСУ пытаются укрепить позиции на оставшихся дорогах снабжения.

Марочко считает, что Киев пытается предотвратить полное окружение города. Накануне стало известно, что подразделения ВС Украины отступают от Артемовска «маленькими группами».

Ранее командир подразделения ВСУ Денис Ярославский назвал последствия сдачи Артемовска.

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