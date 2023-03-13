Депутат Дьяконова обещала 102-летней женщине-ветерану увековечить память о внуке

Депутат Дьяконова обещала 102-летней женщине-ветерану увековечить память о геройски погибшем в СВО внуке

Депутат Госдумы Татьяна Дьяконова пообещала 102-летней женщине-ветерану Великой Отечественной войны, жительнице Липецка Софии Голынской увековечить память о геройски погибшем в СВО внуке.

Дьяконова приехала к ветерану на 8 Марта с подарками и услышала ее историю. София Семеновна во время советско-финской войны работала в госпитале. Во время Великой Отечественной воевала на четырех фронтах, участвовала в битве за Сталинград, освобождала Болгарию, Румынию, Югославию, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

«За 102 года она пережила столько событий, что хватило бы не на одну книгу, – отметила депутат. – Когда общаешься с такими людьми, вопросы о долгожительстве отпадают сами собой. Невероятный внутренний стержень, сила духа, оптимизм, вера и есть рецепт ее долгой жизни».

Лучшие качества Софии Семеновны передались детям и внукам. Один из них, Павел, геройски погиб в ходе спецоперации. Он подорвался на мине, пытаясь оказать первую помощь раненым.

Голынская попросила депутата помочь увековечить его память, и Дьяконова согласилась, что это необходимо. «Подготовлю письма в Минобороны, администрацию города, чтобы решить вопрос. Это наш долг перед бойцом, его родителями и бабушкой, воспитавшими его», – заметила она.