Экс-разведчик ВС США Риттер заявил о планах Вашингтона открыть новый фронт против России в Грузии

Штаты планируют открыть второй фронт против России в Грузии, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

По его словам, в США на эти цели решили использовать помощь в размере 40 млн долларов, которую выделяет через Агентство по международному развитию USAID каждый год. Такие шаги будут предприняты для разжигания «мягкого переворота» в Грузии, который приведет к власти проамериканского правительства, передает РИА «Новости».

Как отметил Риттер, в Вашингтоне фактически готовы позволить грузинам умереть «в погоне за американскими геополитическими амбициями». При этом экс-военный подчеркнул, что сами Штаты никогда не пожертвуют жизнями американцев ради защиты Грузии.

По мнению Риттера, Грузия лишь станет уменьшенной версией Украины, еще одним винтиком в «поясе нестабильности» США.

«Украина, как это было в случае с Афганистаном, в конечном счете будет брошена на произвол судьбы ее добрыми «друзьями» американцами», – резюмировал он.

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