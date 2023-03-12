|
|
В Совфеде предостерегли Грузию от присоединения к санкциям против России
Сенатор Джабаров: Грузия многое потеряет, если присоединится к антироссийским санкциям
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Президент Грузии Саломе Зурабишвили собирается давить на свое правительство, чтобы страна присоединилась к антироссийским санкциям, но Тбилиси от этого много потеряет, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Джабаров в своем Telegram-канале написал, что сейчас Саломе Зурабишвили будет давить на свое правительство, чтобы Грузия присоединилась к санкциям против России. «И что от этого получит Тбилиси? Ничего, кроме реального ущерба своей стране»,– добавил политик, передает РИА «Новости».
«Может быть ЕС и США готовы закупать ныне идущие в Россию грузинские вина? Точно нет», – уверен сенатор.
По его словам, у французов, итальянцев и испанцев существует избыток собственных вин. «Или любимая в России вода «Боржоми» будет иметь повышенный спрос в ЕС? Эвиан, Перье, Витель, АкваПанна, Сан-Пелегрино сами ищут лазейки, чтобы обойти санкции и вернуться на российский рынок», – сказал законодатель. Сенатор подчеркнул, что трудовые мигранты из Грузии всегда предпочитали работать в России, где их никогда и ни в чем не притесняли.
Джабаров отметил, что православную Грузию «в России всегда считали братской страной», а внучке грузинских белоэмигрантов Зурабишвили, родившейся и всю сознательную жизнь прожившей в чужой для Грузии Франции, «на это наплевать», запасной аэродром в Париже у нее всегда есть. То же касается кучки «саакашистов», существующих на зарубежные гранды врагов России», – резюмировал политик.
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что Евросоюз пригрозил Грузии санкциям, если она возобновит прямое авиасообщение с Россией.
CNN: РФ отправила захваченное на Украине американское оружие в Иран для реинжиниринга
CNN: Россия передала захваченное на Украине американское оружие в Иран для изучения
Россия отправила в Иран для исследования и создания аналогичных вооружений часть захваченного на Украине американского оружия, сообщили СМИ.
CNN со ссылкой на свои источники пишет, что речь идет о противотанковых комплексах Javelin и зенитных комплексах Stinger, передает Газета.Ru.
По словам источников, Россия доставляла вооружение в Иран для демонтажа и анализа, вероятно, чтобы иранские военные инженеры попытались создать свою собственную версию этого оружия.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия предложила Ирану беспрецедентное военное сотрудничество якобы в ответ на «поддержку по Украине».
В Общественной палате предложили проверять возвращающихся в Россию релокантов
Член ОП Малькевич предложил ввести проверку на границе для возвращающихся в страну релокантов
|
|
«Сейчас очень много будет таких возвращенцев просто потому, что у большинства этих людей кончились деньги, никаких волшебных перспектив в странах, где мы не нужны, нет», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич, комментируя образовавшуюся на грузинской границе километровую пробку в направлении России.
На границе Грузии на пропускном пункте Верхний Ларс образовалась пробка из движущихся в сторону России автомобилей, о чем стало известно исходя из данных сервиса «Яндекс. Карты». Длина затора перед российской границей со стороны Грузии превышает километр.
«Я думаю, что еще какое-то время вся эта публика будет действительно бегать из одной страны в другую в поисках лучшей жизни, что называется, до тех пор, пока не поймут, что везде есть свои, мягко говоря, нюансы», – говорит первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Алексндр Малькевич, полагая, что на грузинской границе стоят россияне, которые переехали в страну во время объявления частичной мобилизации в России. Убегают соотечественники, предположительно, из-за внутреннего конфликта в Грузии.
«Я считаю, что нам не хватает ресурса, который бы давал раскладку для недалеких вот таких вот бегунов, которые от страха дернули из России в Грузию. Это должна быть некая интерактивная карта стран мира с их проблемами, где, например, будет указано, что здесь ущемляют так, здесь ущемляют тех, эти воюют с теми, здесь запрещено то-то. И как только соберется какой-нибудь испугавшийся хипстер куда-то побежать, щелкнет по этой карте – и поймет, что бежать ему некуда», – рассуждает эксперт.
Что касается тех, кто возвращается в Россию, продолжает он, то страна рада всем своим гражданам. При этом он предлагает поставить у границы рядом специальные пункты, на которых будут проверять, кто является уклонистом, кто должником.
«Кажется, что сейчас очень много будет таких возвращенцев просто потому, что у большинства этих людей кончились деньги, никаких волшебных перспектив в странах, где мы не нужны, нет. Нигде, кроме как на Родине, их не ждут. Другое дело, что для Родины ты должен, безусловно, что-то сделать сейчас или в отдаленной перспективе. Потому что для того, чтобы Россия осталась такой же комфортной страной, приятной для жизни и работы, на этот комфорт нужно работать и, в общем, его надо заслужить», – заключил Малькевич.
Ранее в Тбилиси начались столкновения между протестующими против принятия якобы «пророссийского» закона об иноагентах и силами специального назначения МВД Грузии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Грузию прибыли воевавшие на Украине сторонники Саакашвили
Воевавшие на Украине сторонники экс-президента Михаила Саакашвили прибыли в Грузию для того, чтобы подталкивать молодежь к революционному сценарию, заявил вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский.
По его словам, группа молодежи из команды Левана Хабеишвили и приехавших с Украины сторонников Михаила Саакашвили готовится к тому, чтобы помешать развитию политических процессов и не снимать с повестки дня революционный сценарий, передает ТАСС.
Ранее в Тбилиси протестующие возобновили акции протеста. При этом их требования к правительству существенно расширились. Демонстранты настаивают на уходе действующей власти в отставку и проведении досрочных выборов.
Политолог Корнилов: Грузинская власть идет по «известным граблям» Януковича
|
|
Власти Грузии допустили серьезную ошибку, пойдя на поводу у оппозиции. Теперь протестующие почувствовали свою безнаказанность. Тбилиси стоит обратиться к российскому опыту в этом вопросе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее митингующие в Грузии потребовали отставки правительства.
«Фактически оппозиция получила то, чего хотела – отзыв закона и освобождение арестованных на митингах. И они празднуют победу. Но недаром говорят, что у революции есть начало и нет конца. Власти допустили ошибку, в результате которой «улица» почувствовала свою силу», – сказал политолог Владимир Корнилов.
«Цветные» технологии уже запущены, и просто так останавливать их оппозиции невыгодно. Если эскалация напряженности будет набирать обороты, это может довести до украинских событий образца 2013-2014 годов. Все зависит от искусства нынешней власти. Но пока они дают слабину», – рассуждает собеседник.
«Более того, все те, кто ранее был задержан за беспорядки, а затем отпущен, станут сигналом для всех: вы можете нападать на полицейских, громить здания – и вам ничего за это не будет. В свое время Виктор Янукович действовал так же, и это привело лишь к усилению демонстраций. Грузинская власть идет по «известным граблям», – указывает эксперт.
«Официальному Тбилиси сейчас надо действовать очень последовательно. И если уж они ориентируются на Запад, то могут позаимствовать опыт Франции или США. Мы видим, какие сроки дают тем, кто, например, принимал участие в штурме Капитолия», – обращает внимание политолог.
«Если власть будет и дальше «заигрывать с протестующими», то вскоре она перестанет быть властью. Это аксиома, проверенная десятилетиями. При этом я не говорю о жестком подавлении протестов. В этом плане Грузии есть чему поучиться у России. В нашей стране также неоднократно пытались запустить все известные «цветные» механизмы. Но мы, в том числе при помощи мягкой силы, сдерживали подобные настроения», – заключил Корнилов. Ранее в Тбилиси протестующие возобновили акции протеста. При этом их требования к правительству существенно расширились. Демонстранты настаивают на уходе действующей власти в отставку и проведении досрочных выборов.
Кроме того, участники антиправительственного движения заявили о необходимости решить ситуацию с Абхазией, сообщает издание «Московский комсомолец». Протестующие скандировали название столицы региона – Сухуми, а также призывали восстановить контроль над территорией.
Правительство страны реализовало предыдущие требования оппозиции. В четверг власти отозвали скандальный законопроект об иноагентах, принятие которого послужило формальным поводом для начала акций неповиновения. Позже МВД Грузии сообщило, что все 133 задержанных участников акций были освобождены.
Напомним, в Тбилиси начались беспорядки после того, как юридический комитет парламента в понедельник вечером принял в первом чтении сразу две версии законопроекта об агентах иностранного влияния. Акции протеста быстро переросли в столкновения демонстрантов и полиции. В ходе разгона демонстрации правоохранительными органами были применены слезоточивый газ и водометы.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, кто стоит за организацией митингов в Грузии и почему стране угрожает «украинский сценарий».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России оценили шансы властей Грузии остановить протесты
Политолог Ткаченко: Власти Грузии не смогут остановить протесты без самых жестких мер
|
|
Грузинские власти, пойдя на уступки оппозиции, выбрали путь Виктора Януковича. Эти действия приведут лишь к радикализации требований оппозиции. Противозаконным действиям демонстрантов необходимо дать силовой ответ, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее митингующие в Тбилиси потребовали отставки правительства.
«В Тбилиси развивается классический сценарий «цветной революции». Используются совершенно стандартные инструменты – привлечение молодежи, постепенная радикализация требований, активное освещение событий в СМИ. К сожалению, власти Грузии не вынесли уроков украинского Евромайдана»», – объясняет Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Руководство страны не должно давать слабину в ситуации, когда оппозиция идет на нарушение закона. И если власти не смогли пресечь ситуацию на корню в самом начале, то она будет лишь набирать обороты. Финалом станет либо применение жесткой силы со стороны властей, либо окончательная победа демонстрантов», – подчеркивает собеседник.
«Пока ничего не указывает на то, что Грузия может рассчитывать на оптимистичный сценарий. Руководство отчаянно пытается начать все «с чистого листа», делает вид, что новых требований оппозиции просто нет. Но ставки будут расти, мирного способа решения конфликта я не вижу», – указывает эксперт.
«Необходимы самые жесткие меры, вплоть до введения военного положения. Если власти Грузии действительно хотят сохранить свои позиции, то очень важно найти зачинщиков акций в кратчайшие сроки. Вероятно, ими являются страны Запада, действия которых направлены на дестабилизацию государств, граничащих с Россией», – полагает Ткаченко.
«Мы видим попытки Вашингтона и Брюсселя «расшатать» Молдавию, Белоруссию. Заметны опасные тенденции в Центральной Азии. Тбилиси в этом плане не одинок. Принятие законопроекта об иноагентах стало попыткой властей государства блокировать намерения Запада. К сожалению, ответ не заставил себя долго ждать», – акцентирует Ткаченко.
Ранее в Тбилиси протестующие возобновили акции протеста. При этом их требования к правительству существенно расширились. Демонстранты настаивают на уходе действующей власти в отставку и проведении досрочных выборов.
Кроме того, участники антиправительственного движения заявили о необходимости решить ситуацию с Абхазией, сообщает издание «Московский комсомолец». Протестующие скандировали название столицы региона – Сухуми, а также призывали восстановить контроль над территорией.
Правительство страны реализовало предыдущие требования оппозиции. В четверг власти отозвали скандальный законопроект об иноагентах, принятие которого послужило формальным поводом для начала акций неповиновения. Позже МВД сообщило, что все 133 задержанных участников акций были освобождены.
Напомним, в Тбилиси начались беспорядки после того, как юридический комитет парламента в понедельник вечером принял в первом чтении сразу две версии законопроекта об агентах иностранного влияния. Акции протеста быстро переросли в столкновения демонстрантов и полиции. В ходе разгона демонстрации правоохранительными органами были применены слезоточивый газ и водометы.
При этом в пятницу депутаты парламента Грузии во втором чтении проголосовали против инициативы об иноагентах. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, кто стоит за организацией митингов в Грузии и почему стране угрожает «украинский сценарий».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Тбилиси освободили всех задержанных во время акций протеста
МВД Грузии сообщило, что освобождены все 133 задержанных участника митингов в Тбилиси.
Отмечается, что они были задержаны во вторник и среду за административные правонарушения, сообщает РИА «Новости».
Теперь в центре Тбилиси проходит акция, на которой требовали освобождения всех задержанных и юридических гарантий отзыва спорного законопроекта об иноагентах.
Ранее сообщалось, что грузинская оппозиция в четверг вечером возобновила многотысячные митинги протеста на проспекте Руставели в столице страны, несмотря на отзыв спорного законопроекта об иноагентах.
Генерал раскрыл задачи российской ПВО после появления у ВСУ «умной бомбы»
Генерал Липовой назвал американскую «умную бомбу» серьезным оружием
Председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России генерал-майор Сергей Липовой рассказал о влиянии американской «умной бомбы» JDAM на ход боевых действий, отметив, что это действительно серьезное оружие.
Липовой сообщил, что эти высокоточные боеприпасы имеют свойства точного наведения и большой радиус действия, пишет «Московский комсомолец».
По его словам, после того как Киев получит эти бомбы, войскам России придется принять дополнительные меры для охраны воздушного пространства над стратегическими объектами, командными пунктами и складами.
Генерал подчеркнул, что это не первая западная новинка, которую получили ВСУ за время проведения СВО. Украине поставляли и танки, и артиллерию, уточнил он.
Липовой добавил, что против всего «было найдено противоядие», поэтому и сейчас министерство обороны найдет решение.
В пятницу украинские СМИ сообщили о первом применении ВСУ американской «умной бомбы» JDAM в зоне СВО. Удар был нанесен в районе Курдюмовки под Артемовском (украинское название – Бахмут).
Лавров сравнил события в Грузии с киевским Майданом
|
|
События в Грузии в данный момент очень напоминают киевский Майдан, а ситуация с законопроектом об иноагентах стала поводом для начала попыток смены власти силой, заявил глава МИД Сергей Лавров на Первом канале.
По его словам, не вызывает сомнений тот факт, что закон о регистрации тех неправительственных организаций, которые получают зарубежное финансирование в размере 20% от своего бюджета, стал поводом для начала силовой попытки смены власти, передает ТАСС.
Лавров добавил, что на Западе по-разному относятся к протестам в Грузии и Молдавии, так как оппозиция последней не отвечает западным интересам.
Так, министр отметил, что грузинская оппозиция по факту «обязана делать то, что хочет», в то время как в Молдавии антиправительственные протесты осуждаются. Происходит это по той причине, что молдавская оппозиция отражает иные интересы, а западные интересы отражает правительство и президент, резюмировал Лавров.
Ранее в Тбилиси протестующие возобновили акции протеста. При этом их требования к правительству существенно расширились. Демонстранты настаивают на уходе действующей власти в отставку и проведении досрочных выборов.
Правительство страны реализовало предыдущие требования оппозиции. В четверг власти отозвали скандальный законопроект об иноагентах, принятие которого послужило формальным поводом для начала акций неповиновения.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, кто стоит за организацией митингов в Грузии и почему стране угрожает «украинский сценарий».
Протестующие в Грузии потребовали от властей уйти в отставку
Протестующие в Грузии потребовали от властей ухода в отставку
Протестующие в Грузии выдвинули новый ультиматум властям, они потребовали от них ухода в отставку.
Протесты в Тбилиси продолжаются. Их не успокоили ни отказ от принятия закона об иноагентах, ни освобождение из-под стражи всех задержанных в предыдущие дни. Собравшиеся на проспекте Руставели теперь требуют немедленного ухода в отставку действующих властей страны, сообщает Telegram-канал «RT на русском».
Ранее сообщалось, что грузинская оппозиция в четверг вечером возобновила многотысячные митинги протеста на проспекте Руставели в столице страны, несмотря на отзыв спорного законопроекта об иноагентах.
В Совфеде назвали предложение Украины переименовать Россию «диагнозом»
Сенатор Карасин назвал предложение Украины переименовать Россию «диагнозом»
Украинские предложения о переименовании России в «Московию» указывают на «диагноз» киевских пропагандистов, заявил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.
Карасин в своем Telegram-канале написал, что прогрессирующее «слабоумие» киевских пропагандистов вызывает серьезную озабоченность. По его словам, «придумки типа «Московии» указывают на диагноз». «Так может дойти до матерщины», – уточнил он, передает РИА «Новости».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать возможность переименования России в «Московию». Так президент Украины ответил на соответствующую петицию.
Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил ответ на планы Киева переименовать Россию в «Московию».
Володин: Грузия лишилась шанса на суверенитет
Законопроект об иностранных агентах, который рассматривал парламент Грузии, был неприемлем для США, поскольку ограничивал американское влияние на внутриполитическую жизнь страны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин написал в своем Telegram-канале, что со снятием рассмотрения данного проекта закона в парламенте Грузия лишилась шанса на суверенитет.
Как пояснил спикер нижней палаты российского парламента, согласно теории американской исключительности, только США имеют право принимать самостоятельные решения. Все остальные, по мнению американской стороны, должны существовать по правилам, диктуемым Вашингтоном, пишет Володин. По его словам, любое государство, которое не согласно с этим постулатом, рискует в ответ получить у себя «цветную революцию».
При этом, продолжил Володин, каждая страна стремится к самостоятельности, ведь будущее есть только у суверенных государств. Это всем понятно, но лишь немногие могут реализовать это свое право, указал он.
Россия, по словам спикера Госдумы, выступает за многополярный мир и справедливое мироустройство, в то время как США – за однополярный мир и свою гегемонию в нем.
Он напомнил, что закон об иностранных агентах (такой же, что обсуждался в Грузии) был принят в самих США 85 лет назад и работает до сих пор. И тем не менее он привел к противостоянию в Грузии, констатировал Володин.
По словам спикера Госдумы, Вашингтон располагает тремя ключевыми рычагами управления миром: финансовый (доллар), военный (НАТО), а также мягкая сила (финансирование оппозиции и НКО). Именно последний показал свою эффективность для достижения целей влияния, отметил Володин. По его словам, через нее в ряде государств произошли революции, в результате которых законно избранные власти были свергнуты, а им на смену пришли марионеточные режимы.
Поэтому, продолжил Володин, решения о запрете финансирования внутриполитической деятельности из-за рубежа, введения контроля за средствами и деятельностью подобных НКО в первую очередь принимаются в государствах, которые желают стать суверенными.
В случае принятия закона об иноагентах власти Грузии смогли бы контролировать средства, поступающие в страну из-за рубежа и направляемые на финансирование политических сил – попросту говоря оппозиции, общественных организаций, средств массовой информации, которые формируют антигрузинскую повестку, пояснил спикер Госдумы. По его словам, тогда именно граждане Грузии влияли бы на решения, принимаемые в различных сферах, однако закончилось все тем, что США, используя рычаг мягкой силы, вывели людей на улицы. Грузинским властям пришлось подчиниться – но не народу, а Соединенным Штатам, подчеркнул Володин.
Володин напомнил, что в 2012 году в России были приняты нормы федерального закона об иноагентах, причем более либеральные, чем в США. На протяжении всего времени, отметил он, Вашингтон и Брюссель оказывали давление, делали все, чтобы Россия отменила эти нормы.
Он добавил также, что у России с Грузией сложные отношения, однако пожелал республике состояться как суверенное государство, напомнив, что «они наши соседи».
Напомним, правящая партия «Грузинская мечта» и лояльное властям движение «Сила народа» приняли решение отозвать скандальный законопроект об иноагентах.
Газета ВЗГЛЯД писала, кто стоит за организацией протестов в стране, почему они напоминают Евромайдан в Киеве и грозит ли властям в Тбилиси повторение судьбы экс-президента Украины Виктора Януковича.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Экс-глава аппарата президента Грузии оценил возможность революции в Тбилиси
Если правящая партия в Грузии не допустит нового серьезного прокола, не спровоцируют оппозицию, то никакого революционного сценария не будет, сказал газете ВЗГЛЯД экс-руководитель аппарата президента Грузии Петре Мамрадзе. Ранее депутаты Грузии во втором чтении проголосовали против законопроекта об иноагентах.
Петре Мамрадзе еще в середине недели не исключал, что окрыленные своей победой манифестанты могут потребовать от властей отпустить и Саакашвили. Стоит напомнить, что еще несколько дней назад Вано Мерабишвили, вышедший недавно из тюрьмы бывший шеф МВД времен правления Саакашвили, прямо требовал идти толпой к больнице, где содержится экс-президент, и вызволить его оттуда силой.
«Я этого всерьез опасался, однако в пятницу его мнение изменилось. Протесты явно пошли на спад. Кроме того, стало заметно, что молодые манифестанты в большинстве своем не поддерживают нацистов из движения Саакашвили. Действительно, в первые дни, в разгар протестов активу «Единого национальное движения» удалось, по сути, захватить микрофон на митинге у стен парламента. Однако уже в пятницу того же Вашадзе на моих глазах просто освистали, когда он пытался опять что-то свое внушить молодежи. Молодые ораторы, которые выступали после него, четко заявили: мы устали от старых политиков. И сторонникам Саакашвили пришлось ретироваться. Мне кажется, у молодежи фигура Саакашвили, создавшего в Грузии садистскую систему с пытками в тюрьмах и отжатием бизнесов, не пользуется популярностью», – сказал Мамрадзе газете ВЗГЛЯД.
Теперь ясно, что основная масса протестующих была заинтересована только в том, чтобы курс Грузии на Запад сохранился, полагает эксперт.
«Оппозиции удалось добиться «стигматизации» документа. Молодежь поверила, что появился какой-то страшный закон, который перекроет для Грузии путь в хорошую, комфортную западную жизнь, что Грузия опять станет частью России. Не читавшие этого закона молодые люди хлынули толпами на митинг», – пояснил Мамрадзе.
Правящая партия «Грузинская мечта» в этих обстоятельствах приняла совершенно верное решение отозвать закон, уверен Мамрадзе. «И теперь если только наши «мечтатели» не допустят какого-то нового серьезного прокола, не спровоцируют опять оппозицию, то никакого революционного сценария не будет», – предрекает бывший глава аппарата президента.
Ранее депутаты Грузии во втором чтении проголосовали против законопроекта об иноагентах.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, кто стоит за организацией митингов в Грузии и почему стране угрожает «украинский сценарий».
Акция протеста возобновилась в Тбилиси
|
|
Грузинская оппозиция в четверг вечером возобновила многотысячные митинги протеста на проспекте Руставели в столице страны, несмотря на отзыв спорного законопроекта об иноагентах. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Оппозиционеры и студенты, которые стали движущей силой протеста, требуют от правящей «Грузинской мечты» юридически оформить отзыв законопроекта, а также освободить всех 133 демонстрантов, задержанных в течение двух дней акций.
Оппозиционный депутат Роман Гоциридзе заявил, что «данным законопроектом начат процесс отстранения от власти ныне правящей партии, которую отправят на свалку истории».
Его коллега Паата Манджгаладзе потребовал продолжать митинги, пока власти не уйдут в отставку.
«Не останавливаться на половине пути», – призвал он.
Посольство США в Грузии также настаивает на официальном оформлении «Грузинской мечтой» отказа от законопроекта.
Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что «решение об отзыве принято, все остальное – технические детали».
По его словам, существовали риски неуправляемого развития ситуации на акциях протеста, поэтому законопроект отозван.
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обратился в Венецианскую комиссию Совета Европы, попросив прекратить экспертно оценивать законопроект, направленный туда 7 марта.
ЕС и США одобрили решение отозвать спорный законопроект, который недовольные называли «русским», что категорически отвергалось его инициаторами из движения «Сила народа».
За двое суток протестов в грузинской столице задержали 133 демонстранта, пострадали 60 сотрудников МВД. МИД России не располагает данными от властей Грузии о задержанных и пострадавших россиянах.
Власти Абхазии решили провести в приграничном с Грузией районе учения
В Службе госбезопасности Абхазии сообщили о проведении учений в приграничном с Грузией Галском районе республики
Служба госбезопасности (СГБ), Госслужба охраны (ГСО) и МВД Абхазии проводят учения в приграничном с Грузией Галском районе республики, сообщила пресс-служба СГБ.
В Службе госбезопасности Абхазии сообщили, что с 11 по 14 марта 2023 года в Галском районе республики силами и средствами СГБ, ГСО и МВД будут проводиться учебно-тренировочные мероприятия. Жителей республики попросили не поддаваться панике и ложным слухам, передает ТАСС.
В пятницу президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с председателем СГБ Робертом Киутом и начальником Госслужбы охраны Дмитрием Дбаром и поручил им перевести личные составы силовых структур на усиленный режим работы ввиду событий в соседней Грузии.
Накануне экс-глава аппарата президента Грузии оценил возможность революции в республике.
Депутаты Грузии во втором чтении проголосовали против законопроекта об иноагентах
Депутаты парламента Грузии во втором чтении проголосовали против законопроекта об иноагентах, сообщил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили.
По го словам, решение не принято, один депутат проголосовал за, а 35 – против, передает ТАСС.
Ранее в Тбилиси протестующие возобновили акции протеста. При этом их требования к правительству существенно расширились. Демонстранты настаивают на уходе действующей власти в отставку и проведении досрочных выборов.
Правительство страны реализовало предыдущие требования оппозиции. В четверг власти отозвали скандальный законопроект об иноагентах, принятие которого послужило формальным поводом для начала акций неповиновения.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, кто стоит за организацией митингов в Грузии и почему стране угрожает «украинский сценарий».