В Совфеде предостерегли Грузию от присоединения к санкциям против России

Сенатор Джабаров: Грузия многое потеряет, если присоединится к антироссийским санкциям

Президент Грузии Саломе Зурабишвили собирается давить на свое правительство, чтобы страна присоединилась к антироссийским санкциям, но Тбилиси от этого много потеряет, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Джабаров в своем Telegram-канале написал, что сейчас Саломе Зурабишвили будет давить на свое правительство, чтобы Грузия присоединилась к санкциям против России. «И что от этого получит Тбилиси? Ничего, кроме реального ущерба своей стране»,– добавил политик, передает РИА «Новости».

«Может быть ЕС и США готовы закупать ныне идущие в Россию грузинские вина? Точно нет», – уверен сенатор.

По его словам, у французов, итальянцев и испанцев существует избыток собственных вин. «Или любимая в России вода «Боржоми» будет иметь повышенный спрос в ЕС? Эвиан, Перье, Витель, АкваПанна, Сан-Пелегрино сами ищут лазейки, чтобы обойти санкции и вернуться на российский рынок», – сказал законодатель. Сенатор подчеркнул, что трудовые мигранты из Грузии всегда предпочитали работать в России, где их никогда и ни в чем не притесняли.

Джабаров отметил, что православную Грузию «в России всегда считали братской страной», а внучке грузинских белоэмигрантов Зурабишвили, родившейся и всю сознательную жизнь прожившей в чужой для Грузии Франции, «на это наплевать», запасной аэродром в Париже у нее всегда есть. То же касается кучки «саакашистов», существующих на зарубежные гранды врагов России», – резюмировал политик.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что Евросоюз пригрозил Грузии санкциям, если она возобновит прямое авиасообщение с Россией.