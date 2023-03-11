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В США признали Россию «критическим вызовом» в случае подводной войны
Newsweek: Новейшие российские атомные подлодки представляют для США серьезную угрозу
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Россия является «критическим вызовом» для Соединенных Штатов с точки зрения возможных боевых действий под поверхностью воды, заявил профессор американского Военно-морского колледжа Майкл Петерсен.
Петерсен в интервью Newsweek отметил, что Китай «обладает более крупным и, возможно, более боеспособным» военно-морским флотом с точки зрения ведения войны над водой и в воздухе, однако «критическим вызовом» для США, по его мнению, является Россия, передает РИА «Новости».
Профессор рассказал, что у берегов США и европейских стран стали замечать новейшие российские подлодки, в том числе «Северодвинск» – атомная подлодка четвертого поколения, входящая в состав 11-й дивизии подводных лодок Северного флота. По его словам, это вызывает беспокойство.
Ранее журнал Newsweek писал, что Запад опасается угрозы, которая может исходить от российского флота, так как подлодки РФ могут нести ракеты с ядерным зарядом и способны достичь целей в США и Европе.
Американский военный инструктор на Украине предупредил о «сюрпризах от русских»
Американский военный инструктор на Украине Эрик: Нельзя списывать русских со счетов
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Западным политикам не следует недооценивать российские силы, действующие на Украине, заявил американский инструктор, обучающий украинских пограничников.
В интервью журналу Newsweek инструктор, представившийся только по имени – Эрик, рассказал, что работает на Украине уже около 12 месяцев и занимается подготовкой военных к боевым действиям. У него 26-летний опыт службы в вооруженных силах США, сейчас он находится в отставке.
В настоящее время Эрик координирует группу из 20 инструкторов (не уточняется, все ли являются иностранными гражданами), которые обучают украинских пограничников, передает ТАСС.
«Никогда нельзя списывать русских со счетов. Я имею с ними дело с 1989 года», – заявил американский инструктор. По его словам, русские, если списать их со счетов, способны удивить. Эрик выразил уверенность, что у русских «есть еще много сюрпризов».
Ветеран ВС США отметил, что российские военные «думают и учатся», что отражается и в операциях российских Вооруженных сил. «Они постоянно ищут и ищут слабые места в обороне», – сказал он, призвав не игнорировать опыт, который приобрели российские военные за время спецоперации.
Ранее пленный боевик националистического полка «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) Ринат Алиев рассказал об участии инструкторов НАТО в военной подготовке вооруженных сил Украины (ВСУ) задолго до обострения конфликта в Донбассе.
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В США захотели полностью лишить Россию доступа к мировым рынкам энергоносителей
Американский сенатор Манчин заявил о желании полностью лишить Россию доступа к мировым рынкам энергоносителей
Если российскую нефть «убрать с рынка», это окажется «благословением для демократии и свобод людей», заявил глава комитета по энергетике и природным ресурсам американского Сената Джо Манчин.
На международной энергетической конференции CERA Week в Хьюстоне Манчин заявил, что США, по его мнению, в состоянии полностью заместить российские нефть и газ в Европе. Сенатор обвинил Россию в том, что она якобы использует нефть «как оружие».
Манчин признался, что хотел бы полностью лишить Россию возможности продавать энергоносители на мировых рынках. Однако, как заявил сенатор, государства сами должны принимать решения в данном вопросе, передает РИА «Новости».
Накануне стало известно, что американские власти в частном порядке призывают крупнейших нефтетрейдеров продолжать перевозить российскую нефть и не бояться сделок с нею, чтобы сохранить стабильность на рынке нефти.
Захарова поставила диагноз представителю Госдепа
Захарова увидела признаки раздвоения личности в заявлении представителя Госдепа Прайса
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на двойные стандарты в позиции США, когда Госдеп рассуждает о ситуации вокруг Боснии и Герцеговины и о ситуации вокруг Сербии.
Захарова в Telegram опубликовала заявление представителя Госдепа Неда Прайса. Прайс от имени США обещал поддерживать территориальную целостность Боснии и Герцеговины, а также препятствовать попыткам подорвать Дейтонское мирное соглашение. При этом он осудил заявление президента Республики Сербской Милорада Додика, который грозил отделением от БиГ.
«Невероятно», – заявила официальный представитель МИДа. По ее словам, если в словах Прайса заменить «БиГ» на «Сербию», «Республику Сербскую» – на «Косово», а «Дейтонские соглашения» на резолюцию «СБ ООН 1244», то «получите диагноз – раздвоение личности». Захарова подчеркнула, что США в 2008 году вопреки позиции СБ ООН «признали независимость Косово», что является нарушением территориальной целостности Сербии.
Напомним, по дейтонскому миру Республика Сербская получила права на самостоятельную внешнюю политику, на независимые вооруженные силы и на собственное гражданство. Додик рассматривается как возможный лидер сербской ирреденты – объединения в одно государство с Сербией.
CNN сообщил о применении Россией уникальной ракеты на Украине
CNN: Россия применяет на Украине уникальную ракету с неустойчивой траекторией полета
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Российские Вооруженные Силы изменили тактику ракетных атак в зоне проведения спецоперации, повысив их эффективность, сообщают американские СМИ.
Научный сотрудник лондонского Королевского института объединенных служб Джастин Бронк заявил американскому телеканалу CNN, что за последние полгода российские ВС увеличили промежуток между ракетными обстрелами, одновременно с этим используя большее количество ракет, чтобы ПВО противника было сложнее перехватить их все.
Бронк выразил сомнения в том, что Украина сможет эффективно противостоять таким бомбардировкам, пишет Ura.ru.
Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Дуглас Барри со своей стороны отметил, что Россия в ходе спецоперации использует сочетание дозвуковых крылатых ракет, высокоскоростных аэробаллистических ракет «Кинжал», а также других средств противодействия.
В сообщении CNN говорится, что Россия «разработала уникальную ракету», чтобы легче нацеливаться на критически важную инфраструктуру Украины.
Cкорость этой ракеты в сочетании с неустойчивой траекторией полета ракеты и высокой маневренностью может усложнить перехват.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что руководство Вооруженных сил Украины боится ударов гиперзвуковых ракет России, в том числе знаменитых «Кинжалов».
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Названы имена работающих в американской биологической программе украинцев
Минобороны назвало имена украинцев, работающих в американской биологической программе
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Минобороны опубликовало имена представителей компаний Украины и госинститутов, которые задействованы в реализации военно-биологических программ США.
Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов, передает ТАСС.
По его словам, глава санитарно-эпидемиологического управления ВСУ Сергей Моргун занимался организацией взаимодействия Минобороны Украины с организацией США по сокращению угрозы оружия массового поражения. А глава Центра общественного здоровья украинского Минздрава Владимир Курпита занимался отбором биологических проб украинцев и передачей их за границу.
Посредником в ходе взаимодействия с подрядчиками Пентагона выступала заведующая референс-лабораторией Центра общественного здоровья Ирина Демчишина.
Кириллов уточнил, что всего Минобороны России располагает сведениями о более 100 участниках биологических программ США.
Напомним, сообщалось, что США активно выводят свои биолаборатории в третьи страны, такой страной стала Украина, об этом стало известно весной 2022 года.
В США придумали механизм санкций против Китая за помощь России
Демократ Шифф предложил Конгрессу механизм санкций против Китая за «военную поддержку» России
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На рассмотрение Конгрессу США поступил законопроект, предполагающий механизм введения санкций против китайских граждан или организаций, заподозренных в поддержке России в военной сфере.
Автором инициативы стал член Палаты представителей США демократ Адам Шифф. Он предложил наделить президента США полномочиями вводить санкции против «лиц из КНР», если американская сторона сочтет, что данный гражданин или организация «экспортировали, передавали или иным образом предоставляли материальную, финансовую, технологическую поддержку» России, которая содействовала бы проведению СВО, сообщает RT.
Возможными поводами для санкций могут стать помощь России в приобретении химических, биологических или ядерных вооружений, а также помощь в наращивании баллистического или крылатого ракетного потенциала, передовых обычных вооружений, услуг в сфере обороны или оборонной информации.
Санкции предусматривают блокировку собственности, введение запрета на въезд, аннулирование виз, запрет на сделки с имуществом и получение займов в финансовых учреждениях США и за их пределами.
Ранее Пекин заявлял, что Китай не является стороной конфликта на Украине и не поставляет никому оружие.
В Минобороны рассказали о программе США по усилению опасных патогенов
Минобороны: США проводят в Средней Азии и Закавказье программу по усилению опасных патогенов
Минобороны России в ходе спецоперации получило документы о системной работе США в государствах Средней Азии и Закавказья по усилению функций опасных патогенов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил Игорь Кириллов.
По его словам, анализ документов свидетельствует, что исследования по усилению функций опасных патогенов, проводимые в том числе в государствах Средней Азии и Закавказья, носят системный характер, а в их реализации задействованы крупные американские фармкомпании, передает ТАСС.
Кириллов подчеркнул, что Минобороны неоднократно отмечало потенциальные риски «программ двойного назначения» США. При этом при попытке оправдаться в Вашингтоне заявляют, что все работы проводятся в национальных интересах США и направлены на обеспечение глобальной биобезопасности.
Кроме того, как заявил Кириллов, «проведение работ в Бостонском университете по усилению патогенных свойств возбудителей, в том числе COVID-19 и созданию искусственных вирусов с повышенным риском поражения человека, представляется верхом безрассудства».
Ранее Кириллов заявил, что Евросоюз продвигает инициативу по размещения биолабораторий на территории стран бывшего СССР.
Запад решил добиваться «дальнейшего роста издержек» для России в связи с СВО
Байден и фон дер Ляйен заявили о намерении США и ЕС добиваться «дальнейшего роста издержек» для России в связи с СВО
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США и ЕС собираются добиваться «дальнейшего роста издержек» для России в связи с проведением российской специальной военной операции на Украине, говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Антироссийские санкции названы в документе беспрецедентными, скоординированными и эффективными. Указывается, что США и ЕС приняли их, а также другие экономические меры, чтобы добиться «дальнейшего ослабления» российского ВПК. Вашингтон и Брюссель продолжают работу по борьбе с попытками обойти санкции, «в том числе путем расширения полномочий по закрытию доступа России ко всем поставкам, поддерживающим ее военную машину».
В частности, США и ЕС совместно предпринимают меры против «дополнительных субъектов в третьих странах по всему миру», чтобы помешать оказанию поддержки специальной военной операции на Украине «из любой части планеты». В документе сказано, что стороны стремятся сильнее ограничить доходы России с помощью лимита цен на нефть, поставляемую морем, передает ТАСС.
Кроме того, США и ЕС намерены укреплять энергетическую безопасность Европы. Для этого будет продолжена работа по диверсификации источников энергии и по снижению использования ископаемых источников. Также стартуют переговоры о подготовке соглашения о критических важных полезных ископаемых, используемых прежде всего для производства аккумуляторов электромобилей. Выражается поддержка интеграции Украины в энергорынки Европы.
США и ЕС хотят совместно бороться с применением их технологических разработок для наращивания военного и разведывательного потенциала тех стран, которые они считают соперниками.
Напомним, высокопоставленный представитель Белого дома сообщал, что Байден и фон дер Ляйен сосредоточат внимание на дополнительных шагах, которые можно сделать в целях усиления экономического давления на Россию.
Американский комик призвал США перестать «кричать» об Украине
Американский стендап-комик Дор: США – крупнейшая в мире террористическая организация
Соединенные Штаты являются крупнейшей в мире террористической организацией, поскольку оккупировали Сирию, заявил стендап-комик и политический обозреватель Джимми Дор.
Дор на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) написал, что когда в США «кричат» о ситуации на Украине, следует вспомнить, что Штаты незаконно напали на Сирию и в настоящий момент оккупируют треть страны.
Он задался вопросом, какую именно часть арабской республики оккупируют США и сам же ответил: «Ту, где находится нефть», передает РИА «Новости».
Ранее глава МИД Сергей Лавров напомнил, как США и их союзники объявляли угрозой и бомбили страны, находившиеся в десяти тысячах километрах от них через океан, и пошутил, что если при этом позиция Запада по конфликту на Украине не является лицемерием, то он – «не министр».
Американский политик предостерег Запад от ввода войск на Украину
Кандидат на пост губернатора Кентукки Янг указал на угрозу ядерной войны в случае ввода западных войск на Украину
Если страны Запада решат ввести войска на Украину, это может привести к мировой войне, заявил кандидат на пост губернатора американского штата Кентукки Джеффри Янг.
Политик-демократ в Twitter (соцсеть заблокирована в России) призвал страны Запада «еще раз подумать, прежде чем делать что-либо подобное», а «затем подумать еще несколько раз». Идею ввести войска НАТО на Украину он счел «безумием». Янг заявил, что подобный шаг грозит государству, которое введет войска, уничтожением со стороны России. Более того, по словам Янга, это может привести «к ядерной войне, которая может уничтожить всех на Земле», передает РИА «Новости».
Напомним, венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что страны Запада близки к началу обсуждения возможности отправки союзных войск на украинскую территорию.
Минобороны указало на причастность США к вспышке лихорадки Эбола в Африке
Минобороны: За вспышкой Эболы в сентябре 2022 года в Африке могут стоять США
Вспышка вируса Эбола в сентябре 2022 года в Уганде могла быть вызвана небрежным обращением проводивших работы в регионе американских военных биологов с патогенами, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.
Кириллов отметил, что Минздрав одного из африканских государств изучает причину распространения вируса Эбола в прошлом году, озабоченность вызвана тем, что «выделенный штамм Судан полностью идентичен вирусу, который циркулировал в Африке в ходе эпидемии 2012 года», говорится в Telegram-канале Минобороны.
По словам начальника войск РХБЗ, одной из версий распространения вируса считают небрежное обращение с патогенами американских военных биологов, которые проводили работы в африканском регионе.
Ранее в Минобороны заявили, что Вашингтон готовился к проведению исследования по диагностике особо опасных патогенов, включая вирус Эбола, на базе противочумного института в Одессе.
Захарова: У США не получится «не увидеть» гонения на УПЦ
У американской администрации не получится не заметить гонения киевского режима на каноническую православную церковь в связи с выдворением монахов из Киево-Печерской лавры, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Госдепартамент США «живо реагирует» на факты религиозных притеснений в других случаях, указала Захарова в своем Telegram-канале.
Обычно этим занимается соответствующий отдел американского внешнеполитического ведомства, добавила дипломат.
Сейчас «не увидеть» гонения на УПЦ у США не получится, заключила Захарова.
Напомним, монахов канонической УПЦ обязали покинуть здания монастыря Киево-Печерской лавры до 29 марта.
ЕС поблагодарил Байдена за помощь в преодолении «энергозависимости» от России
Фон дер Ляйен выразила Байдену благодарность за помощь в преодолении Европой энергетической зависимости от России
США оказали Евросоюзу помощь, когда ЕС захотел избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с президентом США Джо Байденом.
Фон дер Ляйен поблагодарила Байдена за американские поставки сжиженного природного газа, которые «помогли пройти через энергетический кризис», передает РИА «Новости».
В свою очередь, Байден заявил, что действия США и ЕС «привели к укреплению» энергетической, экономической и национальной безопасности. Он похвастался, что США, обещавшие заместить российский трубопроводный газ, поставили вдвое больше СПГ, чем намеревались. По его словам, «это сработало», передает ТАСС.
Байден заявил, что США и ЕС солидарны с «народом Украины». Фон дер Ляйен заверила, что ЕС и США намерены «поддерживать Украину столько, сколько потребуется». При этом она не стала комментировать обвинения Вашингтона в адрес Китая в том, что он якобы готовится поставлять оружие России. По ее словам, это «двустороннее дело соответствующих стран».
Напомним, высокопоставленный представитель Белого дома сообщал, что Байден и фон дер Ляйен сосредоточат внимание на дополнительных шагах, которые можно сделать в целях усиления экономического давления на Россию.
Пентагон решил запросить 170 млрд долларов
Bloomberg: Пентагон запросит 170 млрд долларов на вооружения в 2024 году
Американское минобороны в понедельник, 13 марта, представит запросы на закупку и финансирование военных разработок в 2024 году на общую сумму более 300 млрд долларов, пишут западные СМИ со ссылкой на внутренний документ Пентагона.
По информации Bloomberg, в 2024 году финансовом году (с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024-го) Пентагон собирается направить 170 млрд долларов на пополнение и увеличение запасов вооружений, причем часть этих средств пойдет на производство техники и боеприпасов взамен переданных Украине, а также на расширение запасов ракет, которые, как сказано в документе, американцы могли бы использовать в случае возможного конфликта с Китаем, передает ТАСС.
Еще 76,8 млрд долларов Пентагон просит на вооружения для флота и корпуса морской пехоты, из них 32,8 млрд долларов собираются направить на строительство новых кораблей, 61 млрд долларов – на вооружения для военно-воздушных и космических сил, а 24,4 млрд долларов – для сухопутных сил.
Кроме того, Пентагон намерен закупить 28 систем залпового огня HIMARS и свыше 5 тыс. ракет к ним, а также 541 противотанковый ракетный комплекс Javelin («Джавелин»).
На научные и опытно-конструкторские разработки министерство обороны США просит выделить около 145 млрд долларов. В частности, 3,7 млрд долларов хотят направить на создание новой межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, на разработку нового истребителя – 2,3 млрд, а также 3 млрд долларов на внедрение нового стратегического бомбардировщика B-21.
Согласно представленному ранее на этой неделе проекту бюджета США на 2024 финансовый год, на оборонные цели предлагается выделить 842 млрд долларов – на 26 млрд долларов, или 3,2%, больше, чем годом ранее.
При этом представители Республиканской партии, которая контролирует Палату представителей Конгресса США, заявили, что не собираются принимать подготовленный администрацией Джо Байдена проект бюджета, назвав документ «мертворожденным».
В Финляндии открестились от переговоров о передаче Украине истребителей
Канцелярия президента Финляндии опровергла переговоры с Украиной о передаче списанных истребителей
Канцелярия президента Финляндии Саули Ниинисте опровергла сообщения о переговорах по вопросу передачи вооруженным силам Украины списанных истребителей.
Ниинисте ни с кем не обсуждал этот вопрос, заявили агентству STT в канцелярии президента Финляндии.
О том, что Финляндия могла бы обсудить вопрос о передаче Украине списанных истребителей Hornet, ранее заявила премьер-министр страны Санна Марин. Об этом говорилось в пресс-релизе по итогам ее переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. «На мой взгляд, мы могли бы, наверное, обсудить и [истребители] Hornet, можно ли будет их передать Украине и какая дополнительная подготовка требуется», – приводит ее слова ТАСС.
Кроме того, министр обороны Антти Кайкконен заявил в интервью газете Iltalehti, что он не знал, что Марин собирается говорить об истребителях в Киеве.
Напомним также, в феврале в Белом доме заявили, что на данный момент лидер США Джо Байден исключает необходимость поставок Украине истребителей F-16.