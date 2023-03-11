В США признали Россию «критическим вызовом» в случае подводной войны

Newsweek: Новейшие российские атомные подлодки представляют для США серьезную угрозу

Россия является «критическим вызовом» для Соединенных Штатов с точки зрения возможных боевых действий под поверхностью воды, заявил профессор американского Военно-морского колледжа Майкл Петерсен.

Петерсен в интервью Newsweek отметил, что Китай «обладает более крупным и, возможно, более боеспособным» военно-морским флотом с точки зрения ведения войны над водой и в воздухе, однако «критическим вызовом» для США, по его мнению, является Россия, передает РИА «Новости».

Профессор рассказал, что у берегов США и европейских стран стали замечать новейшие российские подлодки, в том числе «Северодвинск» – атомная подлодка четвертого поколения, входящая в состав 11-й дивизии подводных лодок Северного флота. По его словам, это вызывает беспокойство.

Ранее журнал Newsweek писал, что Запад опасается угрозы, которая может исходить от российского флота, так как подлодки РФ могут нести ракеты с ядерным зарядом и способны достичь целей в США и Европе.