Боец Баширов предотвратил диверсию в тылу российских войск

Боец Баширов в зоне спецоперации предотвратил диверсию в тылу российских войск

Прапорщик Магомед Баширов, уроженец села Киша Дахадаевского района Дагестана, предотвратил диверсию в тылу российских войск в зоне проведения специальной военной операции и спас раненых российских военнослужащих, сообщили в пресс-службе главы республики.

В сообщении администрации главы Республики Дагестан со ссылкой на данные Минобороны России сообщается, что Баширов, «продвигаясь по заданному маршруту в лесополосе», заметил хорошо вооруженных украинских боевиков, «готовящихся к диверсии в тылу российских войск». Прапорщик доложил об этом командиру и вступил в бой, застав противника врасплох.

Сообщается, что шквальным огнем российских военнослужащих огневые точки боевиков были уничтожены, что позволило существенно снизить их боевые возможности.

«Во время боестолкновения прапорщик Баширов оперативно организовал эвакуацию раненых товарищей с поля боя, после чего своевременно оказал им неотложную медицинскую помощь», – сообщили в администрации главы РД.

Позднее администрация опубликовала сообщение о Мухтаре Алавдинове, уроженце Агульского района республики. По данным Минобороны, подразделение, в составе которого действовал сержант Алавдинов, отвоевало опорный пункт украинских националистов в лесополосе и закрепилось на рубеже.

Российские военные обнаружили украинских боевиков в прилегающем районе. «Грамотно используя рельеф местности, Мухтар с сослуживцами подавили огневые позиции противника и нанесли огневой удар по основным силам националистов», – говорится в заявлении.

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