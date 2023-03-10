В Казачьем обществе отметили героизм терских казаков-десантников в ходе СВО

Во Всероссийском казачьем обществе отметили героизм терских казаков-десантников в ходе СВО

Казаки Степновского станичного казачьего общества Терского войскового казачьего общества, находясь на контрактной службе в воздушно-десантных войсках, добровольно принимают участие в специальной военной операции (СВО), о героизме некоторых из них рассказало Всероссийское казачье общество.

«Мужество и профессионализм командира разведгруппы десантников младшего сержанта Ивана Скирды и его боевых товарищей позволили нанести значительный урон украинским неонацистам в ходе освобождения Донбасса», – говорится в сообщении на сайте общества.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства обороны РФ, в процессе поиска скрытых позиций противника отряд младшего сержанта Скирды обнаружил в лесополосе замаскированный опорный пункт украинских националистов. Командир российских разведчиков принял решение обойти огневые позиции неонацистов и уничтожить противника с тыла.

В завязавшемся бою Скирда лично уничтожил пятерых бандеровцев. Всего российские военнослужащие ликвидировали 12 пехотинцев противника.

«Благодаря грамотным действиям младшего сержанта Скирды вооруженному формированию украинских боевиков был нанесен значительный урон», — сообщили в ведомстве. За самоотверженность, мужество и отвагу Скирда награжден орденом Мужества.

Командир отделения разведывательного взвода ВДВ Александр Луганский попал в засаду в ходе выполнения боевой задачи. Три дня раненым пролежал в серой зоне. Чтобы не сдаваться в плен, держал наготове последнюю гранату. К счастью, вскоре подошли российские войска и спасли Александра. В настоящее время он проходит курс реабилитации. За самоотверженность, мужество и отвагу сержант Александр Луганский представлен к ордену Мужества.

Младший сержант Александр Олейников в составе экипажа боевой машины выполнял задачу по огневой поддержке занимавших район обороны подразделений. За личное мужество и отвагу Олейников награжден медалью Суворова.

Рядовой Дмитрий Полупанов под минометным обстрелом отремонтировал выведенное из строя оборудование, обеспечивающее электропитание, и не допустил потери управления подразделением. Вернувшись на позицию, Дмитрий продолжил вести бой, в ходе которого лично уничтожил отделение противника.

Во время возгорания от снарядов националистов одной из боевых машин Дмитрий немедленно бросился на помощь, извлек двух находившихся без сознания раненых, эвакуировал в укрытие и оказал им первую помощь. Благодаря слаженным действиям бойцов атака превосходящих сил противника была успешно отражена. Российские подразделения сменили позицию на более выгодную, сохранив личный состав и вооружение для продолжения боя.

За личное мужество и отвагу Дмитрий Полупанов награжден медалью Суворова.

Всего в зоне боевых действий задачи специальной военной операции выполняют более тысячи казаков Терского войскового казачьего общества.