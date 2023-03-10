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Венгрия не исключила пересмотра отношений с Россией
Орбан не исключил пересмотра Венгрией внешней политики в отношении России
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В будущем Венгрия может пересмотреть отношения с Россией в экономической и внешнеполитической сферах, заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан.
Орбан заявил, что Венгрия может пойти на пересмотр отношений в связи с изменением геополитических реалий. Премьер заявил, что после завершения конфликта на Украине России и ЕС следует восстановить отношения, но «это далеко от реальности». В связи с такой ситуацией Венгрии нужно как следует «подумать», какие отношения поддерживать с Россией «в ближайшие 10–15 лет». Орбан заверил, что его страна хотела бы сохранить связи с Россией, в том числе из-за «энергетической зависимости», пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, Венгрия выступила против продолжения конфликта на Украине и высказалась за немедленные переговоры Украины и России.
Чехия собралась ввести на Украину военную полицию
ЧТК: Правительство Чехии одобрило направление экспертов военной полиции республики на Украину
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Правительство Чехии одобрило направление экспертов военной полиции республики на Украину для расследования совершенных в этой стране военных преступлений, сообщило информационное агентство ЧТК.
По имеющимся у ЧТК данным, на Украину могут быть направлены до 15 экспертов военной полиции Чехии, которые станут частью группы специалистов Международного уголовного суда в Гааге и смогут также выполнять связанные с расследованием военных преступлений на Украине задачи в Нидерландах, передает ТАСС.
Как утверждается, служащие чешской военной полиции по согласованию с Международным уголовным судом в Гааге будут выезжать на Украину и в Нидерланды сроком от месяца до полутора месяцев. Их мандат, который предстоит утвердить парламенту республики, рассчитан до конца 2024 года. Предусмотрены бюджетные расходы в размере 29,6 млн крон (примерно 1,3 млн долларов).
Кроме того, правительство Чехии одобрило направление до 20 служащих армейского спецназа в Нигер, где они должны быть задействованы советниками и инструкторами.
Напомним, в конце февраля премьер-министр Венгрии Орбан допустил возможность ввода войск одной из стран ЕС на Украину.
Вооруженные силы России нанесли «массированный удар возмездия» за теракт в Брянской области
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Российские военные провели массированный удар возмездия по объектам украинской военной инфраструктуры в ответ на террористические атаки Киева в Брянской области, сообщило Минобороны.
Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного оружия, в том числе применялись гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал», сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Повреждения получили ключевые элементы украинской военной инфраструктуры, предприятия ОПК и обеспечивающие их объекты энергетики. Все назначенные цели поражены, подчеркнули в министерстве.
Уничтожены места базирования ударных беспилотников, сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок поставляемого Западом оружия, выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что происшествие в Брянской области было однозначно квалифицировано как теракт. Он отмечал, что применение натовского оружия в ходе нападения на регион говорит о вовлеченности НАТО в конфликт.
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ВВС Украины заявили о безрезультатных попытках сбить российские ракеты «Кинжал»
ВВС Украины заявили о безрезультатных попытках сбить гиперзвуковые российские ракеты
Украинские средства противовоздушной обороны не смогли сбить ни одну гиперзвуковую российскую ракету, сообщил спикер украинских ВВС Юрий Игнат.
Он заявил, что объекты в разных регионах Украины были атакованы ракетами «Кинжал», которые стали проблемой для сил ПВО, передает «Российская газета».
«Это такая атака... Не припоминаю, если честно, чтобы такое было», – сказал Игнат.
Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» в ходе СВО продемонстрировал высокую эффективность и неуязвимость к украинским ПВО.
На Западе признали потери ВСУ по всей линии фронта
Financial Times: На Западе признали, что ВСУ несут потери по всей линии фронта
Украинские войска несут потери, пишет Financial Times со ссылкой на неназванного западного чиновника.
По его словам, Украина теряет людей по всей линии фронта, ситуация ухудшается с каждым днем, ВС России атакуют со всех сторон, передает РИА «Новости».
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинская сторона за февраль потеряла более 11 тыс. человек.
Стало известно о нападении на украинских беженцев в немецкой Саксонии
MDR: Беженцы с Украины пожаловались на оскорбления и случаи нападений в Германии
Беженцы с Украины рассказали, что они сталкиваются с оскорблениями и случаями нападений со стороны жителей Саксонии на востоке Германии, сообщили СМИ.
Как рассказала одна из собеседниц портала MDR, пожилой мужчина начал кричать на нее на парковке из-за «дорогой машины» с требованием отправить деньги на Украину и уехать.
По данным портала, машинам с украинскими номерами также прокалывали шины, передает RT.
Ранее в немецком Веймаре работники благотворительных кухонь рассказали, что украинские беженцы кидаются в них продуктами и хамят из-за «пятнышка на яблоке».
Авиация ВКС России в воздушном бою сбила украинский самолет МиГ-29
Истребительной авиацией ВКС возле Вольнянска Запорожской области в воздушном бою сбит МиГ-29 ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В районе населенного пункта Новогродовка ДНР сбит украинский вертолет Ми-8, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО за сутки перехвачены шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS, а также уничтожены пять украинских беспилотников возле Никольского, Благодатного ДНР, Кременной ЛНР, Берестового Харьковской области и Червоного Маяка Херсонской области, сообщил Конашенков.
Всего с начала СВО уничтожены 399 самолетов, 218 вертолетов, 3366 беспилотников, 410 ЗРК, 8241 танк и другие бронемашины, 1055 боевых машин РСЗО, 4308 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8816 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
Власти Приднестровья намерены потребовать от Киева разъяснений по готовившемуся теракту в Тирасполе
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Приднестровье намерено обратиться к Украине за информацией касательно предотвращенного в ПМР теракта, сообщил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Россия 24».
Также власти ПМР обратятся к участникам международного формата переговорного процесса про приднестровскому конфликту, формата «5+2», с призывом не допустить эскалацию напряженности и обеспечить все необходимое для гарантии безопасности и мира. Министр подчеркнул, что Украина является одним из участников переговорного процесса.
Кроме того, ПМР может обратиться в Совет Безопасности ООН для привлечения внимания к готовившемуся покушению на главу Приднестровья в Тирасполе, передает РИА «Новости».
По словам Игнатьева, материально-технические средства для совершения теракта были изготовлены на Украине или были с ней связаны. При этом речь идет не только о взрывчатке, но и о поражающих элементах. Министр также рассказал о признательных показаниях одного из непосредственных исполнителей.
Министр указал, что сейчас активно разыскиваются другие участники готовившегося покушения. По его словам, картина уже более или менее ясна для правоохранителей.
Сейчас глава ПМР Вадим Красносельский находится на рабочем месте и исполняет свои обязанности.
Власти Приднестровья прорабатывают различные варианты ответа в случае нападения Украины на ПМР.
Напомним, в Приднестровье предотвращено покушение на главу ПМР Вадима Красносельского. Подозреваемые задержаны, по данным прокуратуры, они планировали теракт в центре Тирасполя.
Захарова рассказала о «ползучем освоении» Польшей территории Украины
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Польская сторона проводит «ползучее освоение» украинских территорий, а строительство базы «Польского добровольческого легиона» может втянуть эту страну в военный конфликт, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Варшава пытается освоить территорию Украины по нескольким направлениям, польская компания «Любава», специализирующаяся на строительстве ангаров, займется строительством военно-полевого учебного центра в Волынской области, заявила Захарова.
Запись выступления представителя МИД опубликовал телеканал «Звезда» в своем Telegram.
Центр якобы рассчитан на 600 военнослужащих ВСУ, территория под строительство объекта будет передана польскому посольству на Украине «со всеми вытекающими правовыми последствиями», указала она.
Все это проводится с ведома Киева. В реальности Польша хочет развернуть свою военную инфраструктуру для увеличения численности польской группировки, ранее анонсированной как «Польский добровольческий легион».
По словам Захаровой, президент Украины Владимир Зеленский уже давно не представляет интересов страны, об этом говорит и подобная инициатива.
Этот «легион» создается для формирования комендантских подразделений для контроля над деятельностью органов власти и охраны правопорядка на территориях Западной Украины.
Это чревато непосредственным вовлечением Польши в украинский конфликт, но это не волнует ни Варшаву, ни Киев.
Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявлял, что польский корпус в составе ВСУ насчитывает до 2,5 тыс. бойцов.
Следствие назвало число готовивших теракт в Приднестровье
Теракт в Приднестровье готовили шесть человек, сообщает телеканал «Первый Приднестровский» со ссылкой на следствие.
Отмечается, что пятеро из шести подозреваемых являются гражданами Украины. О гражданстве еще одного подозреваемого не говорится, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в Приднестровье удалось предотвратить теракт, готовившийся против должностных лиц региона. Организаторы действовали по указанию Службы безопасности Украины. Позже Следственный комитет сообщил о задержании двоих человек.
Теракт планировали совершить на одной из оживленных автодорог центральной части Тирасполя. Для этого был подготовлен автомобиль, начиненный взрывчатым веществом с поражающими элементами.
В Киеве сообщили о росте числа согласных на переговоры с Россией украинцев
В СНБО назвали опасной тенденцией рост согласных на переговоры с Россией украинцев
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что находится все больше желающих на Украине пойти на мирные переговоры с Москвой, это он назвал «опасной тенденцией».
По его словам, таких становится все больше, особенной опасностью он посчитал рост желающих идти на мирные переговоры даже среди граждан с западной части страны. Об этом Данилов заявил в эфире украинского ток-шоу «Говорит большой Львов», передает РИА «Новости».
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что речи о мирных переговорах с Москвой не идет. Позже глава МИД России Сергей Лавров отметил, что и не видно желания со стороны Киева идти на переговоры.
Эксперт назвал последствия подключения Украины к совместным закупкам газа в ЕС
Эксперт Юшков: Киев заставит Европу платить за хранение газа в украинских подземных хранилищах
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Суть механизма совместных закупок газа для ЕС до конца не ясна. Однако для Киева самое главное – получить дополнительную возможность использовать ЕС в своих интересах. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что Евросоюз подключил Украину к механизму совместных закупок газа.
«Речь идет о создании некоего единого закупщика, который от лица всего ЕС будет участвовать в тендерах на покупку энергоносителей. Евросоюз обсуждал эту схему довольно давно, еще до 2022 года. Тем самым они хотели создать инструмент для снижения цены на газ», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«С тех пор ситуация несколько изменилась, и от задачи снижения цены европейцы перешли к тому, что единый закупщик должен взять на себя обеспечение гарантированных объемов закупки газа в рамках подготовки к отопительному сезону», – отметил он.
«Таким образом, они не отменяют все предыдущие контракты, рынок остается в прежнем виде, только на него приходит еще один игрок, который тоже начинает закупать газ. Все это может привести к обратному эффекту для цены на энергоресурс. На рынке сейчас и так дефицит газа, а в результате возникновения нового игрока появляется дополнительная конкуренция», – рассуждает собеседник.
«В свою очередь Киев, как мне кажется, хочет заявить: раз он участник союза, то может на что-то влиять. После этого украинские власти попросят у европейцев отсрочку взносов на период военного конфликта и начнут продавливать хранение закупленного ЕС газа в своих подземных хранилищах, причем за арендную плату», – полагает Юшков.
«Не исключаю, что стремление Киева в этот союз вызвано еще и убежденностью в том, что чем в больших аспектах они будут интегрированы с Евросоюзом, тем проще им будет аргументировать свою заявку на полноценное вступление в ЕС», – отметил он.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон сообщило, что Евросоюз подключит Украину к механизму совместных закупок газа. В материале отмечается, что страны ЕС планируют подписать свои первые контракты на совместную закупку газа к лету этого года.
«Мы интегрировали Украину в платформу совместных закупок газа с целью обеспечить дополнительно два млрд кубических метров», – сказала Симсон, выступая перед депутатами комитета по промышленности и энергетике Европарламента.
Напомним, Еврокомиссия прогнозирует рост цен и не исключает дефицита газа в ЕС зимой 2023-2024 годов. Так, из зимнего экономического прогноза Еврокомиссии следует, что несмотря на снижение цен на газ, энергетические проблемы Евросоюза не преодолены, страны могут столкнуться с новым скачком цен и проблемами заполнения газохранилищ к следующей зиме.
Отмечается, что альтернативные источники поставок были найдены, уровень запасов газа увеличен, энергоэффективность повышена, тогда как цены на газ заметно упали. В то же время в условиях геополитической напряженности в будущем спотовые цены могут вырасти.
Одной из причин может стать открытие Китая и связанный с этим глобальный рост спроса на сжиженный природный газ. Заполнение газохранилищ к зиме 2023–2024 года может оказаться сложнее, чем ожидалось, говорится в сообщении.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Еврокомиссия запугивает европейцев ростом цен и проблемами с газом следующей зимой.
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Зеленскому вновь отказали в выступлении на церемонии вручения премии «Оскар»
Variety: Зеленскому второй год подряд отказано в видеообращении на церемонии вручения премии «Оскар»
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказано в возможности выступить с видеообращением на церемонии вручения премии «Оскар», сообщил источник журнала Variety.
Отмечается, что с запросом о предоставлении эфирного времени «комедийному актеру, ставшему политиком», к руководству американской киноакадемии обратился представитель американского агентства по работе с актерами WME Майк Симпсон, передает ТАСС.
Журнал пишет, что Зеленскому отказано в связи со «снижением поддержки американцами выделения помощи Украине». В прошлом году Зеленский получил отказ из-за того, что по мнению продюсера церемонии Уильяма Пэкера, внимание Украине уделяется лишь из-за того, что конфликт «затрагивает белых людей».
Ранее Зеленский обратился к участникам церемонии вручения наград голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус» с обещанием, что «третьей мировой войны не будет».
95-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 12 марта.
Задержаны подозреваемые в покушении на должностных лиц Приднестровья
В ПМР задержали двух подозреваемых в подготовке покушения на должностных лиц Приднестровья
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В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) задержаны двое подозреваемых в попытке убийства должностных лиц ПМР, сообщили в республиканском следственном комитете.
Подозреваемые действовали на территории Приднестровья в группе с неустановленными лицами под контролем и указаниями украинских спецслужб, заявили в СК ПМР, передает РИА «Новости».
Они намеревались убить должностных лиц из числа государственной власти республики. Теракт должен был произойти на одной из оживленных автодорог центральной части Тирасполя. Для этого нападавшие подготовили машину с приднестровской регистрацией, ее начинили взрывчаткой и поражающими элементами. В ходе оперативных мероприятий машину изъяли и обезвредили.
Назначены экспертизы, одного из подозреваемых заключили под стражу.
Сейчас уже есть достаточная доказательная база для предъявления обвинения по статьям: шпионаж, государственная измена, приготовление к теракту, приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом, организованной группой, и незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Ранее приднестровское министерство госбезопасности заявило о сорванном покушении на главу Приднестровья Вадима Красносельского. Сами власти ПМР намерены обратиться к киевскому режиму по информации о предотвращенном в республике теракте.
Спикер Палаты представителей США Маккарти отверг приглашение Зеленского приехать в Киев
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Спикер американской Палаты представителей Кевин Маккарти отклонил предложение президента Украины Владимира Зеленского приехать в Киев, чтобы лично посмотреть, как расходуется помощь США, пишет The New York Times.
Зеленский на канале CNN заявил, что Маккарти отклонил приглашение, поскольку поездка была предложена в то время, когда некоторые из его коллег-республиканцев в Конгрессе сомневаются в необходимости выделения или вовсе выступают против крупных сумм помощи Киеву со стороны США, передает The New York Times.
Отмечается, что Маккарти отклонил просьбу украинского президента в кратчайшие сроки, отметив, что «продолжит получать информацию из брифингов и других источников. Спикер американской Палаты представителей подчеркнул, что ему «не обязательно нужно ехать на Украину или в Киев, чтобы увидеть все собственными глазами».
«Моя точка зрения состоит в том, что я ни на какие нужды не стану выдавать незаполненный чек (подписанный бланк, в котором принимающая сторона сама вправе написать требуемую сумму, – прим. ВЗГЛЯД)», – отметил Маккарти.
По словам Зеленского, Маккарти «должен сам приехать, чтобы посмотреть, что происходит на Украине, кто сейчас воюет». По мнению украинского президента, визит американского политика помог бы «определиться с его позицией».
Ранее СМИ сообщали, что Киев пытался организовать телефонную беседу между американским политиком и украинским президентом.
Объекты энергоинфраструктуры семи регионов Украины попали под удар
Минэнерго сообщило об ударах по объектам энергоинфраструктуры в семи регионах Украины
Объекты энергоинфраструктуры подверглись удару в семи регионах Украины, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
По его словам, обстрелы энергетических объектов прошли в Киевском, Николаевском, Харьковском, Запорожском, Одесском, Днепропетровском и Житомирском регионах, передает РИА «Новости».
Также стало известно о повреждении объекта инфраструктуры в Киеве. Как отметил начальник Киевской горадминистрации Сергей Попко, зафиксированы перебои с водоснабжением, на месте работают все службы.
По информации Telegram-канала украинского энергохолдинга ДТЭК, в Киеве, Киевском, Одесском и Днепропетровском регионах прошли экстренные отключения света.
Ранее сообщалось, что в Киеве прошла серия взрывов, а по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.