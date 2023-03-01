Мишустин поручил проработать вопросы отпусков для участников СВО

|
1 марта, среда | Последнее обновление — 16:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Будапешт предложил вернуть права национальных меньшинств на Украине
Разделы
Элиты в США полагают, что даже иллюзия возможности мирных переговоров по Украине является весьма эффективным оружием в противоборстве с Россией.
Подробности...
Сама идея, что сильные что-то должны слабым, а большинство – меньшинству, есть плод христианства. Причем, как показывает опыт ХХ века, это христианское наследие легко утратить и вернуться в мир обожествленных вождей и по-настоящему масштабного насилия.
Подробности...
Про германские свободы как-нибудь по итогам поговорим. А люди, пришедшие к танку с цветами — да, свободные. Точнее, ощущающие себя освобожденными. И не по отдельности, а как нацию. Вот тогда еще освобожденными, без малого восемьдесят лет назад.
Подробности...
В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
Подробности...
Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
Подробности...
Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Мишустин поручил проработать вопросы отпусков для участников СВО
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Процедурные и логистические вопросы по регулярному отпуску участников специальной военной операции (СВО) будут проработаны отдельно, соответствующее поручение дал премьер Михаил Мишустин.
Процедурные моменты, позволяющие спланировать логистику для отпуска участников СВО нуждаются в детальной проработке, это нужно сделать оперативно, заявил Мишустин, передает РИА «Новости».
Напомним, в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что военнослужащие ВС России, участвующие в СВО, смогут воспользоваться правом на 14-дневный отпуск раз в полгода.
Воевавший на Украине американский наемник рассказал о казнях и воровстве в ВСУ
|
|
На сторону России перешел американский наемник Джон Макинтайр, до этого он год служил в «Иностранном легионе» ВСУ и нацбате «Карпатская Сечь». В интервью военкору RT Мураду Газдиеву он рассказал о казнях и воровстве в ВСУ.
В интервью Макинтайр рассказал, что передал российской стороне бумаги, файлы, разведданные и карты, которые он собирал на Украине. Он признался, что планировал эту операцию заранее, поскольку является коммунистом и антифашистом, говорится в Telegram-канале RT.
«Я решил собрать максимум полезной информации и перебежать за линию фронта. Когда я был в Харькове, я хотел переплыть, но обнаружил, что у них [ВСУ] есть снайперы... не для защиты, а для того, чтобы расстреливать перебежчиков», – рассказал Макинтайр.
По его словам, в рядах националистов все используют фашистские приветствия, в том числе наемники из Хорватии или Чехии. «У всех татуировки, нацистская символика... В какой-то момент ко мне пристали с расспросами насчет моих коммунистических взглядов. Я сказал, что я антифашист, приехал сражаться с российскими империалистами и нацистами. А они говорят: «Нет, русские не нацисты – мы нацисты».
Также в интервью он рассказал, что военные ВСУ убивали тех, кто собирался сдаться, признаться в преступлениях и покинуть службу, включая иностранцев. Сам же Макинтайр смог сбежать благодаря тому, что его семья отправила ему 300 долларов, чтобы он смог добраться из Одессы до Кишинева.
Оттуда он вышел на контакт с Россией и через Стамбул прилетел в Москву.
Бывший военнослужащий США рассказал, что украинское военное командование ворует страховые выплаты, назначенные родственникам иностранных боевиков. «Я бы сказал, процентов 90 семей денег по страховке не получат. Они и зарплату присваивают. Если солдат расторгает контракт, как я с «Карпатской Сечью», последняя зарплата идет прямиком в карман командира», – поделился он информацией.
Воруют украинцы и поставляемое Западом оружие, подчеркнул американец: «На черный рынок попадает огромное количество Javelin, винтовок М4 и пулеметов М240 Bravo. Они их получают и перепродают».
Кроме того, он собрал доказательства прямого участия США в конфликте. «Когда я был в «Иностранном легионе», там был представитель военной разведки из ВМС. У него были предоставленные ЦРУ телефон спутниковой связи и компьютер. Каждый день он кому-то звонил и получал сведения о позициях, перемещениях войск», – рассказал американец.
Ранее сообщалось, что иностранные наемники, воюющие на стороне Киева в Донбассе, отказываются ехать на линию боевого соприкосновения из-за сырости, а техника тонет в черноземных землях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Милонов: Пугачева не пускала талантливых исполнителей на российскую эстраду
Депутат Милонов объяснил, почему зрители были вынуждены видеть одних и тех же звезд на ТВ
|
|
Певица Алла Пугачева устраивала «сатанинский кастинг», чтобы на отечественной эстраде не было талантливых исполнителей, которые могли составить ей конкуренцию, из-за чего отечественный шоу-бизнес переживает эпоху застоя, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Милонов считает, что на экранах телезрители вынуждены видеть одних и тех же звезд шоу-бизнеса, по его мнению, значительный вклад в такое положение дел внесла Примадонна отечественной эстрады.
По его словам, певица старалась сделать так, чтобы все были хуже, чем она, но в настоящее время влияние Аллы Пугачевой на российский шоу-бизнес могло ослабнуть, передает ФАН.
«До последнего времени она очень сильно влияла. Эта тусовочка не пропускала никого, кто не прошел бы этот «сатанинский кастинг». Не нужно недооценивать Аллу Борисовну. Сейчас, конечно, влияние не такое, но это буквально год, а до этого там был такой жесткий фильтр, мама не горюй», – заключил депутат.
Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин (признан иноагентом) устроились в Израиле. Сообщалось, что они присматривают там дом, а дети Лиза и Гарри Галкины учатся в частной школе и изучают иврит с репетиторами.
Украинские военные назвали адом ситуацию в Артемовске
CNN: Ситуация под Артемовском гораздо хуже, чем признает Киев
Ситуация под Артемовском для украинских войск гораздо хуже, чем официально признают в Киеве, украинские военные называют боевые действия в городе адом, сообщает CNN.
Издание приводит рассказ одного из украинских военных, который принимает участие в боях в Артемовске. По его словам, ситуация там гораздо хуже, чем сообщается официально, надо добавить еще 100% сложности, особенно на северном направлении, передает ТАСС.
Другой военнослужащий назвал боевые действия в городе «адом».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Артемовске (украинское название – Бахмут) для украинских вооруженных сил становится все сложнее.
Врио главы ДНР Пушилин заявил, что освобождение Артемовска продолжается, однако точную дату пока никто назвать не может, противник еще не готов вывести оставшиеся подразделения и полностью сдать населенный пункт.
Пушилин также назвал серьезным успехом освобождение района Ступки в Артемовске.
Жители Крыма рассказали NBC о своих действиях в случае нападения Украины
Жители Крыма заявили NBC, что Киев не сможет захватить полуостров
|
|
Опрошенные американским телеканалом NBC жители Крыма заявили, что готовы защищать полуостров в случае попытки нападения Украины и не станут «рабами Киева».
Жители Крыма заявили, что в случае нападения Киев не захватит полуостров. Об этом они рассказали корреспонденту NBC News, который приехал на полуостров по Крымскому мосту из Краснодарского края (по версии Киева это считается уголовным преступлением).
«Это наша земля. Мы все наденем форму и пойдем на границу, чтобы защищаться», – заявила телеканалу 73-летняя Прасковья Баранова, передает ТАСС.
Аналогичной позиции придерживается 36-летний Руслан Налгиев, он заявил иностранным корреспондентам, что в случае, если война дойдет до Крыма, то жители будут защищать Родину, иначе они станут рабами Киева.
В репортаже отмечается, что корреспонденты могли свободно передвигаться и беседовать с людьми, также они указали на то, что Керченский мост уже полностью отремонтирован.
Ранее в Кремле исключили возможность «возвращения» Крыма Украине.
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма».
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский сможет побывать в Крыму только при одном обстоятельстве – на подписании капитуляции украинской стороны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Илон Маск прокомментировал ситуацию в Артемовске
Американский бизнесмен Илон Маск в своем аккаунте Twitter (соцсеть заблокирована в России) написал, что Артемовск (украинское название – Бахмут) почти окружен российскими войсками.
Таким стал его ответ на пост паблика War Mapper, где была приведена карта боевой обстановки вокруг города с пояснением: «Масштабный план-схема ситуации вокруг города Бахмут . Россияне взяли под контроль жилые районы на севере города».
Ранее Илон Маск заявил, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. При этом, по словам Илона Маска, большая часть ответственности за текущий конфликт лежит именно на киевском режиме и западных союзниках Зеленского.
Минобороны впервые показало видео применения дронов-камикадзе «Бумеранг»
Минобороны показало кадры боевого применения подразделениями ВДВ дронов-камикадзе «Бумеранг» в зоне СВО на Украине.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, оператор управляет дроном, используя VR-очки, а помощник запускает беспилотник, отслеживая направление полета.
В Минобороны сообщили, что преимуществами FPV-дрона перед обычными являются удобство ориентации в пространстве и возможность легко проходить маршрут на скорости до 170 км/ч.
Кроме того, у «Бумеранга» нет модуля связи со спутником, что делает его неуязвимым для антидроновых ружей.
Ранее Министерство обороны показало видео боевой работы штурмовой авиации ВКС России в зоне СВО на Украине.
Названы причины мобилизации сотрудников военкоматов на Украине
Экс-посол ЛНР Мирошник: Сотрудников военкоматов отправляют на передовую из-за невыполнения мобилизационного плана
|
|
Перед Украиной стоит четкий план по массовой мобилизации. Но выполнить его не получается, поэтому на передовую отправляют даже сотрудников военкомов, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее стало известно о мобилизации сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки в некоторых областях Украины.
«Мне известны сообщения достаточно официальных украинских источников о том, что сотрудников некоторых военкоматов действительно отправили на передовую. В общей сложности в подразделениях оказалось несколько сотен человек», – рассказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Это лишний раз подтверждает, что у ВСУ есть жесточайший недостаток мобилизационного резерва. Там не могут выполнить поставленные планы. Постепенно они попытаются «утилизировать» всех, потому что перед Киевом стоит задача Вашингтона», – полагает собеседник.
«У военных настоящая истерика. Я внимательно слежу за событиями в районе Кременной, Славянска, Краматорска и Дружковки. Местные создают там свои чаты, в которых оповещает друг друга о рейдах военкомов. Бывали случаи, когда силовики просто брали ТЦ в оцепление и «просеивали» каждого выходящего. Аналогичным образом поступают на рынках», – добавляет экс-дипломат.
«Еще одна уловка, к которой прибегают украинские военкоматы, это блокирование раздачи гуманитарной помощи в прифронтовых районах. Люди вынуждены лично приходить, чтобы ее забрать, на месте дежурят силовики, которые сразу же вручают повестку или забирают мужчин», – приводит пример собеседник.
«Мы уже слышали сообщения о том, что если Украина не сможет в ближайшее время продемонстрировать хотя бы какие-то успехи на фронте, Запад задумается о снижении уровня финансирования. Так что команда Зеленского попытается сделать все возможное, чтобы этого не лишиться», – заключил Мирошник.
Ранее стало известно, что сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывших военкоматов) Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областей приказом Минобороны Украины за невыполнение плана мобилизации были отправлены на фронт.
По данным источника РИА «Новости», такой шаг украинское командование приняло в качестве назидания последователям и военкомам других областей. На их примере украинские власти якобы показали всем остальным военкомам, что будет с ними в случае невыполнения поставленных планов.
Отмечается, что это уже привело к результатам – сотрудники военкоматов «как с цепи сорвались, отставили все сантименты». «Не боятся ни видео, которое снимают люди, ни насильственного затаскивания в автобусы при свидетелях», – рассказал источник.
При этом, по сообщениям подполковника народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, на фронт отправляют даже подростков. На днях к Артемовску, где идут ожесточенные бои, привезли автобус, в котором было по меньшей мере 30 несовершеннолетних. В ЛНР заверили, что они отправлены в батальон «Айдар».
Ранее сообщалось, что украинских граждан призывного возраста, пытающихся выехать в Россию через Латвию, Литву, Эстонию, а также из Польши на территорию Белоруссии, по запросу из Киева принудительно возвращают на Украину и мобилизуют в ВСУ.
До этого появились сообщения о массовой агрессивной мобилизации граждан Украины в русскоязычных регионах. Отмечалось, что жестче всего власти действуют в Одесской, Николаевской, Харьковской областях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Грузия обвинила Европу и Украину в пересечении «красных линий» по Саакашвили
|
|
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили во вторник обвинил ряд европейских стран и Украину в пересечении «красных линий» по вопросу бывшего президента Михаила Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«В интересах врачей и грузинского государства, чтобы Саакашвили был здоров и отбыл наказание. Саакашвили пытается довести себя до такого состояния, чтобы как-то избежать тюрьмы», – заявил Папуашвили.
По его словам, в то время, когда Саакашвили уже был заочно осужден Грузией, все равно «свободно передвигался по Европе».
«Этого преступника покрывали, стимулируя его тем самым дестабилизировать ситуацию в Грузии. Он участвовал в различных мероприятиях, этому уголовнику пожимали руки, водили по коридорам, устраивали прямые включения из разных городов. Как гражданин Украины и ее высокопоставленный чиновник, Саакашвили устанавливал политическую повестку дня в Грузии», – отметил спикер грузинского парламента.
Папуашвили подчеркнул, что власти Грузии «говорили всем в некоторых странах Европы, которые его не выдавали, что все это – против интересов народа Грузии».
«В итоге Саакашвили прокрался в Грузию, и если бы не наша госбезопасность, еще неизвестно, какой хаос был бы здесь. К сожалению, в Европе, покрывая преступника, привели нас к «красным линиям», за которыми могло быть возможное гражданское противостояние в Грузии», – сказал спикер.
По его словам, ошибки повторяются – по Европе спокойно передвигаются скрывающиеся от грузинской Фемиды бывшие министр обороны Давид Кезерашвили и Генпрокурор Зураб Адеишвили.
«Не могу понять, зачем те или иные страны Европы прикрывали Саакашвили. Это неправильно и недружественно по отношению к народу Грузии», – сказал Шалва Папуашвили.
Ранее правящая «Грузинская мечта» предложила Евросоюзу, осуществившему демарш в отношении состояния здоровья отбывающего шестилетнее заключение и находящегося в одной из лучших клиник Тбилиси экс-президента, гражданина Украины Михаила Саакашвили, не ориентироваться на фейки.
Врачи клиники «Вивамеди» утверждают, что Саакашвили целенаправленно не принимает калорийную пищу, надеясь таким образом довести свое здоровье до такого состояния, чтобы власти Грузии выпустили его из заключения.
Рынска удивилась наличию в Москве дорогих западных брендов вопреки санкциям
Блогер Рынска удивилась наличию в Москве продукции дорогих западных брендов вопреки введенным против России санкциям
|
|
Блогер Божена Рынска выразила удивление по поводу наличия в Москве продукции дорогих западных брендов вопреки введенным против России санкциям.
Рынска рассказала своим подписчикам в соцсети Facebook* (заблокирована в России), что была в торговом центре «Времена Года» на Кутузовском проспекте российской столицы, где прошлась по бутикам. По ее словам, бутики ломятся, брендов навалом, там «есть всё»: много хорошей обуви, одежда на любой вкус, которой просто «навалом». Резюмируя, Рынска написала, что из России «ничего не ушло». В связи с увиденным блогер задалась вопросами: работают ли санкции и что вообще происходит.
Напомним, в начале февраля президент России Владимир Путин на заседании набсовета АСИ заявил об огромных убытках ушедших из России зарубежных брендов. Несколькими днями позже из исследования Commonwealth Partnership (CMWP) стало известно число покинувших российский рынок иностранных брендов.
В Минобрнауки отреагировали на инцидент с украинскими флагами в РУДН
Замглавы Минобрнауки Могилевский счел недопустимым развешивание украинских флагов в РУДН
|
|
Развешивание в здании университета флагов государства, во главе которого стоит неонацистский режим, недопустимо, заявил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.
Касательно вопроса инициированной ведомством проверки Российского университета дружбы народов (РУДН), он пояснил, что развешивание флага страны, вооруженные формирования которой «под этими флагами убивают», является абсолютно недопустимым и не имеет отношения к популяризации настоящей малороссийской культуры», передает ТАСС.
При этом Могилевский добавил, что украинских студентов, которые учатся в российских университетах, необходимо поддерживать, так как они находятся в непростой ситуации.
Замглавы ведомства заметил, что повышенное внимание к инциденту с украинскими флагами понятно и объяснимо.
В то же время проректор университета Сергей Базавлук подчеркнул, что миссия университета заключается в объединении людей разных национальностей.
Ранее студенты РУДН написали открытое письмо, в котором пояснили, что украинские флаги были вывешены в рамках выставки землячеств, где была представлена атрибутика различных государств, и отражали позицию взаимоуважения народов разных стран.
До этого появилась информация, что в университете рядом с поздравлениями с Днем защитника Отечества были развешены украинские флаги.
Мединский сыронизировал над стеной Финляндии на границе с Россией
Помощник президента РФ Мединский о возведении Финляндией стены на границе с РФ: Стены никогда никого не спасали
Помощник президента РФ Владимир Мединский иронически прокомментировал новость о строительстве Финляндией ограждения на границе с Россией, отметив, что, как свидетельствует вся мировая военная история, стены никогда никого не спасали.
Мединский отметил в своем Telegram-канале, что кажется только вчера рассказывал, как Швеция строила стену на границе с Россией в ходе Крымской войны, а сегодня стену на границе с РФ стала строить Финляндия. Как подчеркнул помощник президента РФ, вся мировая военная история свидетельствует: стены никогда никого не спасали!
Напомним, во вторник появились сообщения, что Финляндия начала строить стену на границе с Россией, в районе пограничного перехода Иматра.
Эксперт оценил желание США принудить Киев платить за вооружения
Политолог Тимофеев: Запад устает от бесконечных финансовых вливаний в Украину
|
|
Чем больше денег Запад передает Украине, тем чаще начинает звучать вопрос об их возвращении. Через какое-то время это перерастет в серьезные политические требования, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Тимофеев. Ранее Пентагон заявил, что Украине необходимо самой платить за вооружения.
«На Западе зарождается примечательная тенденция – требовать от Украины возмещения переданных средств. Пентагон под давлением республиканцев заявляет о том, что Киеву надо самостоятельно оплачивать вооружение. И в то же время в Германии от правительства ФРГ требуют отчета о потраченных суммах», – рассказывает программный директор РСМД Иван Тимофеев.
«Возникновение подобных дискуссий закономерно. Правительства Запада отправляют на Украину миллиарды долларов. И сейчас самое удобное время для местной оппозиции покритиковать оппонентов по столь больным для общества вопросам», – считает эксперт.
«Однако надеяться на быстрые изменения не стоит. Мы имеем дело с популистской риторикой. Задача подобных действий проста – показать населению, как сильно управленцы заботятся об их благосостоянии. Но реально менять обстановку они не станут», – акцентирует Тимофеев.
«При условии, что конфликт на Украине затянется еще на какое-то время, подобные заявления могут перерасти в политические требования. Когда гремели конфликты в Ираке и Афганистане, Конгресс США на первых порах выступал в поддержку спонсирования военных действий», – подчеркивает собеседник.
«Однако стоило ситуации превратиться в «бездонную яму», требующую все большего капитала, парламентарии стали задаваться вопросом о целесообразности таких трат. Аналогичную ситуацию мы увидим и тут. Вопрос лишь в том, когда она приобретет критический вес», – считает эксперт.
«Конечно, ни о каких денежных траншах со стороны Украины речи быть не может. Экономика развалена, хотя при должном управлении страну можно было бы вывести на минимальное самообеспечение за счет сохранившихся заводов», – отметил он.
«Вместе с тем сейчас Зеленский выполняет серьезную роль – жертвует жизнями собственных граждан ради борьбы с Россией. Именно этого хочет Вашингтон. Вероятно, еще какое-то время Запад такая форма возврата долга устроит», – заключил Тимофеев.
Ранее в Пентагоне заявили, что Киев обязан начать самостоятельно платить за поставляемые вооружения. Как отмечает помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер, Вашингтон должен добиться от украинских властей планирования собственных расходов.
Члены республиканской партии обратились к военному ведомству Соединенных Штатов с вопросами об эффективности предоставления средств Киеву, сообщает издание The New York Times. Так, представитель штата Калифорния Майк Гарсиа заявил, что поддержка Украины дорого обходится налогоплательщикам Соединенных Штатов.
Мэтт Гетц, член Палаты представителей от Флориды, усомнился в возможности военного ведомства страны обеспечивать мониторинг конечного использования денег Киевом. Республиканец Эндрю Клайд также отметил, что отчетность о переданных вооружениях должна иметь «первостепенное значение».
Однако вопросами возмещения потраченных средств обеспокоены не только в Вашингтоне, но и в Берлине. Ранее группа депутатов Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» обратилась к федеральному правительству страны с вопросом, была ли возвращена Украиной часть выделенной ей помощи. Парламентарии утверждают, что в перечень поставок Киеву не был включен целый ряд расходов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт: Украинские беженцы оказались беззащитны перед ювенальной юстицией ЕС
Правозащитница Шеслер прокомментировала случаи изъятия детей у украинских беженцев в Европе
|
|
То, что в украинском и российском обществе при воспитании детей считается нормой, на Западе воспринимается как насилие над личностью, сказала газете ВЗГЛЯД председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Лариса Шеслер, комментируя случаи изъятия детей ювенальной юстицией у украинцев в Европе.
Украинские СМИ сообщают, что участились случаи изъятия детей из семей украинских беженцев ювенальными службами европейских стран, а также лишения украинцев родительских прав.
«Несмотря на то, что Украина позиционировала себя как более прозападная, более европейская страна, чем Россия, семейные устои там не менее консервативные и традиционные, чем в России. И это накладывает свой отпечаток на отношения между родителями и детьми. Кроме того, мы все понимаем, насколько эта категория людей – семьи украинских беженцев – особенно подвержена стрессам: они психологически неустойчивы. И поэтому, конечно, могут кричать на своих детей, шлепать их, что в Европе, мягко говоря, не принято», – говорит Шеслер.
По ее словам, теоретически украинцы хорошо понимают, что на Западе существуют жесткие правила относительно взаимоотношений родителей и детей. Однако на практике каждый человек не может себе представить, насколько жестоки эти правила по отношению к родителям, поясняет собеседница.
«Переехав в Европу, украинцы, конечно, столкнулись с тем, что в соответствии с правилами ювенальной юстиции родители фактически вообще не имеют права воздействовать на детей. Любое воспитание в нашем понимании – это некая форма встраивания ребенка в социум. Ребенка надо заставить, например, делать то, что нужно в семье: убрать за собой, есть то, что приготовлена мамой, мыть за собой посуду. В нашем обществе это воспринимается как норма, а на Западе – как насилие над личностью», – говорит эксперт.
При этом, по ее словам, положение беженок в Европе бесправное: их не только не поддерживает консульская служба посольства и прочие организации. Наоборот, дипучреждения Украины всегда становятся на сторону официальных властей Германии, Польши или другой европейской страны. Из-за этого беженки с детьми с Украины особенно уязвимы перед разгулом ювенальной юстиции на Западе.
В июле прошлого года член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что у семей украинских беженцев на Западе под надуманными предлогами начали изымать детей. Наиболее частые факты изъятия детей, по его словам, зафиксированы в Германии.
Российские военные разбили подразделение ВСУ «имени Бориса Джонсона»
Российские военные разбили под Артемовском подразделение ВСУ «имени Бориса Джонсона»
Бойцы ЧВК «Вагнер» разбили под Артемовском подразделение украинских военных, названное в честь британского экс-премьера Бориса Джонсона, сообщил командир штурмового подразделения группы.
По его словам, это было подразделение, которое держало большой опорный пункт в лесу. Командир показал доставшиеся во время боев трофеи, а именно – флаг подразделения из элитной 24-й отдельной механизированной бригады с Западной Украины, на котором значится «Подразделение им. Бориса Джонсона», передает РИА «Новости».
Как отметил военный, ВСУ часто используют также проамериканскую тематику – например, носят нашивки с флагами США.
Ранее в США допустили сдачу украинскими войсками Артемовска.
Украинские военные назвали ситуацию в самом Артемовске «адом».
Российские военные предотвратили массированную атаку украинских беспилотников на Крым
Российскими военными предотвращена попытка проведения киевским режимом массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, средствами ПВО были сбиты шесть украинских ударных беспилотников. Еще четыре дрона удалось вывести из строя средствами радиоэлектронной борьбы, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Жертв и разрушений на земле не допущено.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев якобы не причастен к атакам на объекты в России. Однако в Кремле его словам не поверили.
|
|