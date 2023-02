Концерт «Ночных снайперов» отменили в Улан-Удэ Стало известно о госпитализации Бедроса Киркорова Бедроса Киркорова госпитализировали для обследования 9 февраля 2023, 21:59

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Народный артист России, советский и российский эстрадный певец Бедрос Киркоров госпитализирован, врачи обследуют артиста, сообщила представитель его сына Филиппа Киркорова Екатерина Успенская. По словам Успенской, врачи выясняют состояние артиста, он находится в больнице, передает РИА «Новости». В СМИ появились сообщения, что Киркорову-старшему вызвала скорую сиделка, потому что у него сильно затруднилось дыхание и упало давление. Ранее в декабре Бедрос Киркоров проходил обследование в одной из клиник Москвы. До этого сообщалось, что в апреле Бедроса Киркорова госпитализировали с сердечной недостаточностью. Бедрос Киркоров – болгарский, советский и российский эстрадный певец, народный артист Российской Федерации. Отец певца, актера, продюсера, народного артиста России Филиппа Киркорова. В Грузии предсказали исход открытия «второго фронта» с Россией 9 февраля 2023, 14:00

Фото: Виктор Панов/РИА Новости

Текст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Грузия имеет «определенный ресурс» для открытия «второго фронта» с Россией, но это будет гибельно для нее самой, заявил председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «У нас есть 25 тысяч хорошо обученных военных и до ста танков и так далее. Конечно, мы располагаем определенным ресурсом усложнить жизнь России, но в итоге это будет за счет уничтожения Грузии, – сказал он. – И если кто-то хочет открытия «второго фронта», то мы заинтересованы не допустить уничтожения страны». По его словам, «фактические обстоятельства, признаваемые представителями украинских властей и соответствующими лицами Европы и США, ... свидетельствуют, что преимущество в последние одну-две недели на стороне России». Ираклий Кобахидзе сказал, что с этим и связаны «интересы некоторых сил вовлечь Грузию в войну». Эти силы он назвал «глобальной партией войны». «Как и все международные субъекты, мы защищаем интересы нашего государства и народа, так и продолжим делать», – подчеркнул Ираклий Кобахидзе. «В очень важных сферах Америка продолжает торговать с Россией, также поступают и страны Евросоюза, – отметил он. – Сами признают, что ежедневно перечисляют России миллиард евро». «Все это потому, что для них приоритетны интересы их народов», – сказал глава правящей партии Грузии. По словам Ираклия Кобахидзе, «поэтому упреки в адрес Грузии абсолютно несправедливы». Стало известно о перебросе резервов ВСУ из-под Харькова на фронт в ЛНР 9 февраля 2023, 08:48

Фото: Kostiantyn Liberov/AP/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Успехи российских военных в ЛНР вынудили украинское командование перебросить резервы из Харьковской области, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. В своем Telegram-канале он отметил, что ВСУ перебрасывают вооружение, технику и личный состав в районы населенных пунктов Сватово и Кременная. Согласно неподтвержденной информации, эти подразделения прибыли в Харьков с Западной Украины и являлись личным резервом Залужного. Также Марочко добавил, что ВСУ активно минируют позиции, брошенную технику и устраивают мины-ловушки, в том числе самодельные, при отступлении из района города Кременной. По словам военного, украинские военные также минируют тела ликвидированных украинских силовиков и технику, которую Киев не смог эвакуировать с поля боя. Накануне врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил о стягивании сил ВСУ к границе с ЛНР для контратак. Новости СМИ2 Симоньян: Никто не предвидел, что Россия будет воевать с коллективным Западом Симоньян: Никто не предвидел, что Россия будет воевать с коллективным Западом, что это будет настоящая Третья мировая 9 февраля 2023, 05:57

Фото: t.me/msimonyan

Текст: Антон Никитин

Никто не предвидел, что мы в прямом смысле слова будем воевать абсолютно со всем коллективным Западом, что это будет настоящая Третья мировая, заявила главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире канала «Россия 1». В видеозаписи, которую Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале, она выразила мнение, что все, в том числе люди, которые планировали эту спецоперацию, не ожидали, что она затянется так надолго. По ее мнению, никто этого не предвидел, потому что никто не предвидел, что мы в прямом смысле слова будем воевать не с Зеленским и его сподручными – ВСУ, СБУ, а мы будем воевать абсолютно со всем коллективным Западом. Главред телеканала RT и МИА «Россия сегодня» отметила, что это теперь уже известно количество вооружений, которое туда отправлено, число наемников, которые там сражаются. Она рассказала, что, по словам некоторых военкоров, на фронте есть места, где они вообще не видят украинцев, там одни поляки. Симоньян констатировала, что «мы воюем с ними со всеми», а победить коллективный Запад, эту мощь, НАТО, ну это тяжело, это трудно. «Конечно, сокрушительных масштабов того, на что готов Запад, ради того, чтобы уничтожить нас, я, например, таких не предвидела. Конечно, я понимала, что это будет война, но я предполагала, что это будет такая точечная операция, ну, наверное, чуть сложнее и болезненнее, чем этом было, например, в Крыму, но ключевое в этой фразе слово «чуть». Мы же помним, как это было в Крыму. Сколько людей погибло в Крыму во время воссоединения с Россией? Женщину одну на митинге затоптали и еще один украинский военный умер от инфаркта, когда понял, что происходит. Вот, собственно, насколько я помню, и все. Могу ошибаться, но точно никакой катастрофы, не то что массовых жертв, а вообще вот настоящих военных жертв в Крыму не было», – сказала главред телеканала RT и МИА «Россия сегодня». «Я не думала, что это будет так легко, но, конечно, я не думала, что придется сражаться со всем западным миром, что это будет настоящая Третья мировая. Третья мировая идет уже! А теперь-то нам стало понятно, что дело не только в Донбассе было и есть, что была совершенно спланированная операция, чтобы забрать у нас Крым, а если посмотреть на их далекоидущие планы, то и мой родной Краснодар там находится в этих планах. Ну и что? Надо было позволить им все это сделать?» – выразила возмущение Симоньян. «Помните, я могу ошибаться, но, по-моему, это было в первой книге Путина, президента нашего Владимира Владимировича. Мне кажется, у него там была такая фраза, что он исповедует с детства такой принцип, так его научили, что если драка неизбежна, то надо бить первым. Вот и все. Мы же не начинали войну на Украине, в Донбассе, мы ее заканчиваем, просто заканчивать ее приходится вот так кроваво, потому что те, кто этим управляет, не хотят не то, чтобы она закончилась в нашу пользу, они в принципе не хотят, чтобы она заканчивалась. Зачем ее заканчивать, если она приносит кучу денег и все новые и более мощные возможности по управления миром. Для Америки, я имею в виду. Ну зачем [им] ее заканчивать? У них никакой мотивации ее заканчивать нет», – сказала Симоньян. Главред телеканала RT и МИА «Россия сегодня» также отметила, что когда все началось, реакция наших людей ее не удивила. По ее словам, она была абсолютно уверена, что наши люди, наш народ сплотятся, потому что они все понимают: и правильно понимают, и хорошо понимают. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт в виде поставок оружия, передачи разведданных, отправки наемников и военнослужащих, без которых Киев не может эксплуатировать некоторые вооружения. Накануне Москва предупредила, что США развязали против России тотальную гибридную войну, которая чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав. В январе начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов констатировал, что России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад. Пригожин заявил о прекращении набора заключенных в группу «Вагнер» Российский предприниматель Пригожин заявил о прекращении набора заключенных в группу «Вагнер» 9 февраля 2023, 09:59

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Текст: Александра Юдина

Российский предприниматель и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о прекращении набора заключенных в группу. По информации пресс-службы Пригожина, обязательства перед теми, кто сейчас в работе, сохраняются, передает РИА «Новости». Ранее глава группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что первая группа бывших заключенных, принимавших участие в СВО, завершила полугодовой контракт и получила помилование. Бывшие заключенные, ставшие добровольцами в зоне СВО, поблагодарили Пригожина за возможность изменить свою жизнь. Новости СМИ2 Лавров ответил главе Минобороны ФРГ на слова о Путине 9 февраля 2023, 14:56 Текст: Кристина Цыцура

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о Владимире Путине. Немецкий политик ранее заявил, что мир «без российского главы Владимира Путина» якобы был бы лучше, на это Лавров посоветовал ему обратить внимание на европейских коллег, передает ТАСС. По словам Лаврова, если говорить о мире и от кого бы следовало избавиться, то немецким политикам лучше начать изучение окружающих их коллег из Евросоюза, а также посмотреть на внутреннюю политику. Об этом российский министр заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Судана Али ас-Садыком Али. Володин потребовал от Байдена компенсаций за уничтожение «Северных потоков» 9 февраля 2023, 08:59

Фото: Yuri Gripas/ABACA/

Global Look Press

Текст: Александра Юдина

Президент США Джо Байден вписывает себя в историю как террорист, подрывая «Северные потоки», о чем свидетельствует расследование лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В своем Telegram-канале он написал, что согласно результатам расследования лауреата Пулитцеровской премии о причастности Байдена к подрыву «Северных потоков», американские водолазы по указанию Байдена и при поддержке ВМС Норвегии заложили у газопроводов в Балтийском море дистанционно управляемые взрывные устройства, а затем привели их в действие. Володин подчеркнул, что такой шаг был направлен для устрашения собственных союзников – Германии, Франции, Нидерландов. «Если Трумэн стал преступником, применившим атомное оружие против мирных жителей Хиросимы и Нагасаки, то Байден – террористом, отдавшим приказ на уничтожение энергоинфраструктуры партнеров, которые хотели развивать экономику, руководствуясь интересами собственных граждан», – заметил спикер Госдумы. В заключение Володин призвал к международному расследованию, а также к привлечению Байдена к ответственности и выплате компенсаций пострадавшим от теракта странам. Ранее Сеймур Херш заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку, которую через три месяца активировала Норвегия. В Белом доме отвергли причастность водолазов ВМС США к подрыву газопроводов. Новости СМИ2 Американский институт изучения войны заявил о перехвате Россией инициативы на Украине Американский институт изучения войны ISW: Россия перехватила инициативу на Украине 9 февраля 2023, 15:02

Фото: РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Вооруженные силы России перехватили инициативу в ходе боев на Украине, пишет Американский институт изучения войны (ISW). В отчете говорится, что российские войска нарастили темпы операций вдоль Сватово – Кременная в ЛНР, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что потери украинских военных за минувшие сутки на Сватово-Кременском направлении в ЛНР составили около 200 человек. В Лондоне резко ответили на просьбу Зеленского «дать самолеты» inews: Министр в Лондоне ответил на просьбу Зеленского фразой «нет гребаных самолетов» 9 февраля 2023, 10:59 Текст: Александра Юдина

Один из членов британского кабмина резко отреагировал на просьбу украинского президента Владимира Зеленского передать Киеву истребители, пишет газета inews. «У нас нет гребаных самолетов, которые можно было бы отправить», – передает РИА «Новости» слова политика со ссылкой на inews. Также в газете указано, что вероятность отправки военной техники Киеву может сильно ударить по бюджету Британии. Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Риши Сунак провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечалось, что правительство Британии не принимало решения о передаче истребителей Украине, но пообещало изучить этот вопрос. При этом подготовка украинских пилотов начнется весной. Новости СМИ2 Опубликовано видео расстрела украинским военным российского пленного 9 февраля 2023, 11:24

Фото: кадр из видео

Текст: Александра Юдина

В Сети появились кадры расстрела сдавшегося в плен российского военного военнослужащим Украины. В Telegram-канале «RT на русском» указано, что человек с автоматом на украинском языке спросил лежащего перед ним военного, откуда он. Затем выстрелил военному в голову. Помимо расстрелянного на земле лежат еще два человека, один из них не двигается, возле его головы на снегу видна кровь. Третий человек на земле жив, на видео его не убивают. После расстрела на камеру автор съемки произносит «Слава Украине». В сентябре в администрации Харьковской области обвинили украинских военных в похищении людей в Купянске после вывода из города российских войск. Сообщалось, что по Купянску и Великому Бурлуку ездят наемники и расстреливают людей. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал данный инцидент, пообещав, что он будет расследован. После чего председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту убийств мирных жителей. В рамках проекта «Трибунал» российские военные рассказывают о жестоких пытках со стороны бойцов ВСУ. Так, военнопленного Евгения поместили в карцер, несмотря на ранение, заставили сказать пароль от соцсетей для оказания давления на его родственников и знакомых, издевались. Российский военный Алексей рассказал, что его избивали, ходили по прострелянной ноге и тушили об руки сигареты. Военный Алексей Лукоянов рассказал, что пленных российских солдат в украинском плену пытали и заставляли петь украинский гимн, а российский военный медик рассказал о побоях и издевательствах в украинском плену. Зеленский объяснил необходимость больших потерь ВСУ в Артемовске Зеленский назвал причину необходимости больших потерь ВСУ в Артемовске 9 февраля 2023, 17:55

Фото: REUTERS/Yan Dobronosov

Текст: Алексей Дегтярёв

Несмотря на большие потери украинские военные не оставляют позиции в Артемовске, поскольку пытаются выгадать время, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Зеленский в интервью Spiegel заявил, что ВСУ пытаются выиграть время, чтобы дождаться поставок западного оружия, так ВСУ смогут усилиться, передает ТАСС. Он добавил, что спецслужбы киевских властей и ВСУ не соглашаются с выводами экспертов с Запада, утверждающих, что этот населенный пункт не имеет стратегического значения. Ранее экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник заявлял, что в Артемовске находятся порядка 10 тыс. украинских военных. На данный момент за город ведутся ожесточенные бои. Новости СМИ2 Спецслужбы России предотвратили покушение на разоблачителя СБУ Прозорова Предотвращено покушение на экс-сотрудника СБУ Прозорова, разоблачавшего деятельность организации 9 февраля 2023, 09:07 Текст: Дмитрий Зубарев

Спецслужбы предотвратили покушение на экс-сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова, который разоблачал деятельность СБУ, сообщил представитель силовых ведомств. По его словам, в ноябре 2022 года диверсанты ГУР МО Украины получили задание на совершение теракта в отношении Прозорова, передает РИА «Новости». В ходе допроса одного из задержанных диверсантов стало известно о специально оборудованном тайнике, где хранилось все необходимое для покушения. Схрон обнаружили, в нем нашли три боеприпаса ВОГ, две гранаты Ф1, гранату РГО и самодельное взрывное устройство мощностью один килограмм в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами. Ранее бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что готов рассказать ЕСПЧ о пытках и внесудебных расправах со стороны украинских силовиков, а также о том, что Киев не закрыл воздушное пространство над районом АТО. Напомним, в марте 2019 года бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров выступил с рядом заявлений на пресс-конференции в Москве. В частности, экс-сотрудник СБУ рассказал, что после Майдана работал на российские спецслужбы и о ликвидации украинцами боевых командиров самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В СБУ прокомментировали заявления Прозорова и сказали, что он был уволен по «служебному несоответствию». Зеленский заявил, что не собирался исполнять Минские соглашения 9 февраля 2023, 18:56

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярёв

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ранее признавался канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и французскому коллеге Эммануэлю Макрону в том, что не собирается выполнять Минские соглашения. «Что касается «Минска» в целом, я сказал Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель: мы не сможем его так реализовать», – заявил Зеленский в интервью Spiegel, передает РИА «Новости». Он добавил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году в «нормандском формате» говорил ему то же самое. Зеленский добавил, что Киев использовал соглашение для обмена военнопленных. Напомним, экс-канцлер Германии Меркель открыто подтвердила, что Минские соглашения были лишь попыткой дать киевскому режиму время, чтобы сделать страну сильнее. Новости СМИ2 Основатель Pink Floyd Уотерс изменил отношение к Путину Основатель Pink Floyd Уотерс сообщил об уважении к Путину 9 февраля 2023, 19:02

Фото: Gustavo Valiente/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярёв

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс заявил в интервью, что изменил свое отношение к российскому лидеру Владимиру Путину. Уотерс в интервью газете Telegraph заявил, что стал больше уважать президента России, передает РБК. Он добавил, что поменял отношение после прослушиваний подкаста The Duran, где озвучивалось отличное от его мнение о России. «Может быть, он ведет свою страну к благу для всего народа России», – заключил музыкант. Ранее в ходе заседания СБ ООН Уотерс заявил, что осуждает «вторжение России на Украину», но подчеркнул, что такие действия были спровоцированы другими странами. Захарова отреагировала на слова Моравецкого о смысле существования Польши 9 февраля 2023, 14:51

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Официальный представитель МИД Мария Захарова сочла слова польского премьера Матеуша Моравецкого о смысле существования Польши в виде «поражения России» глупыми и подлыми, которые работают на саморазрушение. Захарова в своем Telegram-канале привела отрывок из интервью премьера Польши Матеуша Моравецкого итальянской газете Corriere della Sera, где он заявляет, что победа над Россией на Украине является польским и европейским государственным смыслом, а также считает украинский конфликт, прежде всего, экзистенциальной угрозой для Польши и всей Европы. «Чего в этих рассуждениях больше: глупости или подлости? И то и другое являются частью дикой ненависти. А она саморазрушительна. Так держать, Моравецкий. Ваша злоба работает на ваше поражение», – написала Захарова. Напомним, Моравецкий заявил, что смысл существования Польши заключается в «поражении России». Ранее экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор рассмеялся, узнав о «планах» президента Польши Анджея Дуды помочь Украине захватить Крым, и предположил, что тот употребляет что-то галлюциногенное. Новости СМИ2 Россия обвинила Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт Постпред РФ при ООН Небензя: Запад напрямую вовлечен в украинский конфликт 9 февраля 2023, 00:32

Фото: Luiz Rampelotto/

EuropaNewswire/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Запад напрямую вовлечен в украинский конфликт в виде поставок оружия и передачи разведданных, отправки наемников и военнослужащих, без которых эксплуатировать некоторые западные вооружения Киев попросту не может, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Как подчеркнул высокопоставленный российский дипломат, Запад напрямую вовлечен в украинский конфликт, не только предоставляя оружие и разведданные, но и посылая наемников и военнослужащих, без которых эксплуатировать некоторые западные вооружения Киев попросту не может, передает ТАСС. Он обратил внимание, что в ряде наиболее русофобских столиц, где чувство реальности потеряли еще задолго до начала российской специальной военной операции, призывают ввести на Украину войска НАТО или же использовать приграничную натовскую военную инфраструктуру для операций против России и ее союзников. Как подчеркнул постпред РФ, к настоящему моменту оформилась бизнес-схема, в которой Украина играет роль ЧВК, а Запад видит своей целью заставить Украину протянуть в таком режиме как можно дольше, не считаясь с потерями ВСУ. Небензя напомнил признания экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, экс-президента Франции Франсуа Олланда, экс-премьера Британии Бориса Джонсона и экс-президента Украины Петра Порошенко о том, как страны Запада, прикрываясь Минскими соглашениями, восемь лет вооружали Украину и готовили ее к войне с Россией. Постпред РФ выразил уверенность, что поток западных вооружений не прекратится, пока киевский режим не проиграет на поле боя. Ранее Москва предупредила, что США развязали против России тотальную гибридную войну, которая чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав. Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад.