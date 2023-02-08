Российские войска за сутки уничтожили более 380 украинских военных

Вооруженные силы России на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях уничтожили за сутки более 380 украинских военных, сообщили в Минобороны России.

На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ольшана, Першотравневое, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено более 35 украинских военнослужащих, один бронетранспортер и автомобиль, говорится в Telegram-канале Минобороны.

На Краснолиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической, армейской авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» уничтожено свыше 130 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, установка РСЗО «Град», а также склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Подлимана Харьковской области.

На Донецком направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов и огневого поражения Южной группировки войск за сутки уничтожено более 140 украинских военнослужащих, один танк, три пикапа, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

На Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено до 75 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях за сутки уничтожили более 340 украинских военных.