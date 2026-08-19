Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?4 комментария
Самолет с освобожденными российскими военными приземлился в Подмосковье
Транспортный борт с бойцами Вооруженных сил России, вызволенными из украинского плена, успешно завершил полет и совершил посадку на территории Московской области.
Самолет Ил-76МД с российскими военнослужащими, вернувшимися домой после обмена пленными с Украиной, приземлился в Подмосковье, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны сообщило о возвращении 103 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории.
Омбудсмен Яна Лантратова заявила о наличии ранений у 31 освобожденного бойца.
В мае Россия и Украина при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов провели обмен пленными по формуле «205 на 205».