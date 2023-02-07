Роскосмос промониторил со спутника последствия землетрясения в Турции

Сейсмологи допустили продолжение подземных толчков в Турции в течение полутора лет

Афтершоки после сильного землетрясения на Ближнем Востоке могут продолжаться еще несколько лет, сообщил директор Института земной коры Сибирского отделения РАН, член-корреспондент РАН Дмитрий Гладкочуб.

По словам эксперта, это долгий процесс, подобно тому, как в России перемещаются Сибирская и Амурская плита и между ними возникают зоны трения, так и в Турции смещаются Анатолийская и Аравийская плиты, и последняя давит на первую. Гладкочуб пояснил, что в результате образовался разлом, где накопилось много деформаций, которые будут разгружаться таким путем, передает ТАСС.

Он добавил, что дать четкий краткосрочный прогноз невозможно, так как все данные строятся на повторяемости землетрясений определенной силы. Так, по его словам, если в каком-либо районе было землетрясение магнитудой 4,5, значит, потенциально оно может повториться через 200 лет.

Как отметила сейсмолог и доцент кафедры физики МГУ Анна Люсина, афтершоки в зоне землетрясения в Турции сохранятся примерно на полтора года, передает «Газета.Ru».

«Крупные с магнитудой около 8 баллов в Турции происходят примерно раз в 30 лет», – добавила она.

Также в МГУ рассказали, что российские ученые предсказали время турецкого землетрясения, однако немного ошиблись с регионом. Люсина добавила, что сейсмологам очень трудно предсказать сразу три параметра землетрясения: энергию, координаты и время.

«Земля – настолько сложный механизм. Все процессы, происходящие в очаге землетрясения, настолько нелинейные, что там и химические процессы происходят, и геологические, и физические», – резюмировала Люсина.

Афтершок – толчок, происходящий после основного и меньший по сравнению с ним. Сильные землетрясения всегда сопровождаются многочисленными повторными толчками. Их количество и интенсивность со временем уменьшаются, а продолжительность проявления может длиться месяцами.

Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3 тыс. 419 человек. Среди погибших есть россиянин.