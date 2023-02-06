|
|
В Турции произошел новый мощный подземный толчок
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Подземный толчок магнитудой 7,7 зафиксирован днем в понедельник, 6 февраля, в центральной части Турции, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Ранее утром в Турции произошло мощное землетрясение.
Уточняется, что новый подземный толчок произошел в 10.24 по времени UTC (13.24 мск) в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш, население которого составляет около 376 тыс. человек. Очаг залегал на глубине двух километров, передает РИА «Новости».
Изначально магнитуду оценили в 7,8, однако позднее она была скорректирована.
Подземные толчки ощущаются в Дамаске, Латакии и других районах Сирии, передает ТАСС со ссылкой на Сирийское национальное агентство SANA.
Кроме того, очередная волна подземных толчков ощущалась в столице Ливана Бейруте. Многие вышли на улицы, опасаясь более сильных толчков.
В результате первого землетрясения магнитудой 7,4 в Турции погибли 912 человек, ранены 5385.
Как сообщал вице-президент Турции Фуат Октай в эфире телеканала TRT, 78 повторных подземных толчков были зафиксированы после первого землетрясения в провинции Кахраманмараш. Граждан призвали не пытаться самостоятельно и без разрешения властей вернуться в свои дома. Даже если видимых повреждений нет, жилища будут проинспектированы.
Мощное землетрясение в Сирии и Турции унесло жизни 521 человека
В результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего ранним утром понедельника, в Сирии и Турции погиб 521 человек (237 и 284 соответственно).
Как сообщил вице-президент Турции Фуат Октай, жертвами стихийного бедствия стали 284 человека, пострадали 2 тыс. 323 человека.
Наибольшее число жертв – 70 человек – зафиксировано в провинции Кахраманмараш, где находился эпицентр. Кроме того, там, по последним данным, разрушены около 300 зданий. Раненых больше всего в провинции Шанлыурфа – порядка 600, передает РИА «Новости».
По последним данным Минздрава Сирии, в республике погибли 237 человек, пострадали 639 человек.
После крупного землетрясения произошел взрыв на газопроводе в южной турецкой провинции Хатай.
Путин предложил Сирии и Турции помощь в ликвидации последствий землетрясения
Путин предложил Сирии и Турции помощь в ликвидации последствий мощного землетрясения
Президент Владимир Путин направил телеграммы руководителям Сирии и Турции Башару Асаду и Реджепу Тайипу Эрдогану, в которых выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате мощного землетрясения и предложил помощь со стороны России в ликвидации последствий стихийного бедствия.
В телеграммах президентам Сирии и Турции, опубликованных на сайте Кремля, российский лидер выражает искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения. Президент отметил, что в России разделяют печаль и боль тех, кто потерял своих родных и близких, а также надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших.
Российский лидер заверил, что Россия готова оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого стихийного бедствия.
Напомним, в результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего ранним утром понедельника, в Сирии и Турции погиб 521 человек (237 и 284 соответственно).
Землетрясение в Сирии и Турции разрушило ряд объектов всемирного наследия ЮНЕСКО
|
|
Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО цитадель Алеппо получила повреждения в результате землетрясения, заявил генеральный директор департамента музеев и достопримечательностей Сирии Хаммам Саад.
По его словам, группа специалистов направилась в Цитадель Алеппо, чтобы осмотреть и оценить ущерб, полученный в результате землетрясения, передает РИА «Новости».
Как рассказал местный житель, из-за землетрясения больше всего пострадал Старый Город (исторический центр Алеппо), очень многие древние мечети разрушены, многие люди до сих пор находятся под завалами, на месте работают спасатели.
Кроме того, обрушилась историческая крепость в турецкой провинции Газиантеп, внесенная в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ущерб еще предстоит определить.
Крепость Газиантеп, первые упоминания о которой появились во II–III веках нашей эры, расположена на холме высотой 25-30 метров.
Ранее стало известно, что мощное землетрясение в Сирии и Турции унесло жизни 521 человека.
В Турции назвали США причиной затягивания конфликта на Украине
Aydinlik: США являются причиной затягивания конфликта на Украине
США являются причиной затягивания конфликта на Украине, Вашингтон «предотвратил» мир, когда он был близок, сообщили источники во властных структурах.
Турецкий чиновник заявил, что американцы пытаются держать ситуацию в напряжении. По его словам, Америка является причиной затягивания конфликта России и Украины. «Они также являются теми, кто предотвратил мир, когда он был так близок»,– добавил источник, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Aydinlik».
Он напомнил заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу по поводу переговоров в Стамбуле в прошлом году. «Чавушоглу ранее сделал заявление по этому вопросу и сказал: «Мир был очень близок на переговорах в Стамбуле. Мы очень надеялись. Но на встрече министров иностранных дел стран НАТО я понял, что (конфликт – прим. ВЗГЛЯД) затянется, потому что некоторые члены НАТО не хотят ее окончания», – говорится в сообщении.
«Пока все так ясно, оправдания чиновников министерства финансов США по поводу давления на Турцию неубедительны», – приводит газета слова чиновника, который прокомментировал состоявшиеся в Стамбуле переговоры замглавы Минфина США по финансовой разведке Брайана Нельсона с турецкими представителями.
В пятницу Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что в Вашингтоне настаивают на том, чтобы Анкара перестала продавать товары в Россию, ведь именно это, по мнению США, продолжает конфликт на Украине.
Ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что переговоры Москвы и Киева по урегулированию конфликта прервал Запад.
В среду председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что если бы США захотели, они бы за сутки посадили киевский режим за стол переговоров, но они сознательно этого не делают.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в понедельник в Турции, разрушения зафиксированы в провинции Хатай, Шанлыурфа.
По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 26 км от города Газиантеп, на глубине 10 км, передает ТАСС.
Телеканал «Аль-Арабия» отмечает, что подземные толчки также ощущались в некоторых регионах Ирака и Ливана.
Турецкие СМИ сообщают, что разрушения зафиксированы в провинции Хатай, телеканал ТРТ в прямом эфире демонстрирует кадры из ряда провинций, находящихся на юго-востоке Турции. Их жители, несмотря на холод, покидают свои дома, опасаясь повторных толчков.
Губернатор провинции Шанлыурфа также сообщил о разрушениях и призвал население пройти в безопасные места.
Число погибших в Сирии в результате землетрясения достигло 99 человек
Минздрав Сирии: Число погибших в результате землетрясения выросло до 99 человек
Число погибших в Сирии в результате землетрясения увеличилось до 99, 334 человека пострадали, заявил замминистра здравоохранения страны Ахмед Дамирия.
По его словам, по новым данным, 99 человек погибли, 334 человека пострадали, при этом половина погибших проживали в Латакии, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщили, что жертвами землетрясения в Сирии стали 62 человека.
Лидер турецких националистов назвал «позором» закрытие консульств в Стамбуле
Лидер турецких националистов Девлет Бахчели назвал «позором» закрытие ряда европейских консульств в Стамбуле под якобы угрозой теракта.
По его словам, США играли ведущую роль и мобилизовали своих марионеток. «Дело чести для них – раскрыть источник угрозы. Закрытие консульств не вписывается ни в какие рамки», – цитирует Бахчели РИА «Новости».
Генеральные консульства Швеции, Нидерландов, Великобритании, Франции, Швейцарии и ФРГ в Стамбуле заявили, что прекратили принимать посетителей. Посольство США предупредило находящихся в Турции американцев об опасности терактов в центре Стамбула. МИД Швеции также призывал соотечественников быть осторожнее в Турции.
Жертвами землетрясения в Сирии стали 62 человека
В результате землетрясения в Сирии погибли 62 человека, более 200 пострадали
В результате землетрясения погибли 62 человека, еще 200 сирийцев доставлены в больницы, сообщили СМИ.
Помощник министра здравоохранения Сирии Ахмед Думейрия сообщил, что в результате землетрясения в трех провинциях Сирии погибли 42 человека, по его данным, еще 200 пострадавших доставлены в больницы. Он пояснил, что реализуется план действий в чрезвычайных ситуациях, на оказание помощи мобилизованы все медицинские учреждения в провинциях Алеппо, Латакия и Хама, которые пострадали от стихийного бедствия, передает ТАСС.
Позже СМИ сообщили, что жертвами землетрясения в Сирии стали 62 человека.
Ранее стало известно, что в результате землетрясения в Малатье погибли 23 человека, 420 ранены, 140 зданий обрушилось.
В Турции из-за сильных землетрясений объявили самый высокий уровень тревоги. Напомним, мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии, есть разрушения и жертвы.
Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 237 человек
Минздрав Сирии: Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 237 человек, пострадали 639 человек
|
|
Число погибших в Сирии в результате землетрясения увеличилось до 237, пострадали 639 человек, заявило министерство здравоохранения страны.
По сообщению ведомства, в провинциях Латакия, Хама, Алеппо и Тартус погибли 237 человек, пострадали 639, передает РИА «Новости».
Министерство обороны Сирии сообщило, что мобилизует все свои части, соединения и учреждения во всех провинциях для оказания неотложной помощи пострадавшим от землетрясения и ликвидации последствий разрушений, а также розыска людей, попавших под завалы.
Как заявил посол России в Сирии Александр Ефимов, власти Сирии пока не обращались к российским представителям за помощью в ликвидации последствий землетрясения.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в турецкой провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.
Ранее сирийский Минздрав сообщал, что число погибших в Сирии в результате землетрясения достигло 99 человек.
После мощного землетрясения зафиксированы разрушения в четырех провинциях Турции
Разрушения зафиксированы в понедельник в четырех провинциях Турции после мощного землетрясения на юго-востоке страны, сильные подземные толчки ощущались в Ливане и в Сирии, пострадали дома и здания.
Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп, информация о погибших и пострадавших не поступала. По уточненным данным, землетрясение магнитудой 7,4 произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км, подземные толчки затем в течение получаса ощущались в Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Урфе, передает ТАСС.
Кроме того, землетрясение магнитудой 4,8 произошло в ночь с воскресенье на понедельник в Восточном Средиземноморье, затронув Ливан и Сирию, сильные толчки ощущались в Бейруте и долине Бекаа.
Между тем, афтершок магнитудой 6,4 зафиксирован в турецкой провинции Газиантеп после мощного землетрясения в 7,4 баллов, передает РИА «Новости».
Также сообщается, что в результате землетрясения в пригороде Латакии в Сирии обрушилось здание, еще несколько получили видимые повреждения.
Ранее мощное землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировано в понедельник в Турции, разрушения есть в провинции Хатай, Шанлыурфа.
В АТОР ответили на вопрос о российских туристах в зоне землетрясения в Турции
АТОР: Российских организованных туристов в зоне землетрясения в Турции нет
Российских туристов не было в зоне, где в Турции произошло землетрясение, повлекшее человеческие жертвы, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Она сказала ТАСС, что землетрясение произошло далеко от туристической зоны.
Сообщается также, что основные турецкие аэропорты, расположенные в Анкаре, Анталье и Стамбуле, продолжают работать. В воздушных гаванях Анкары и Антальи изменений в расписаниях нет. В Стамбуле отменен ряд рейсов из-за погодных условий, однако об этих коррективах объявили заранее.
Посольство России в Анкаре передало слова поддержки гражданам Турции и «нашим турецким друзьям». В диппредставительстве выразили надежду, что бедствие удастся преодолеть с наименьшим ущербом. В посольстве выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления тем, кто пострадал от стихийного бедствия.
Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в турецкой Малатье погибли 23 человека, а в провинции Шанлыурфа – 15 человек.
В Турции прогремел взрыв на газопроводе
Ihlas: Взрыв на газопроводе произошел в турецкой провинции Хатай
После крупного землетрясения на юго-востоке Турции в понедельник, 6 февраля, произошел взрыв на газопроводе в южной турецкой провинции Хатай.
Информагентство Ihlas передало кадры крупного пожара, вспыхнувшего в двух местах на нитке трубопровода, проходящего через местное село Топбогазы. Между двумя очагами возгорания около 3 км, передает ТАСС.
Кроме того, газета Yeni Safak сообщает об обрушении крепости в турецкой провинции Газиантеп, включенной в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Причиненный ущерб еще предстоит установить, но известно, что в некоторых местах обрушились стены.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло ранним утром понедельника в провинции Кахраманмараш в Турции. По последним данным, в семи провинциях погибли 76 человек, еще 440 человек пострадали. В Сирии в результате стихийного бедствия погибли 237 человек.
В Турции пообещали ответить на закрытие консульств западных стран в Стамбуле
Президент Турции Эрдоган пообещал быстрый ответ на закрытие консульств западных стран в Стамбуле
Послам стран, закрывшим консульства в Стамбуле, были предъявлены ультиматум о прекращении подобных действий, правительство Турции 6 февраля примет решение об ответных мерах, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Как сообщает турецкое СМИ ТRТ, Эрдоган заявил, что министр иностранных дел ранее предъявил ультиматум послам всех странам, закрывшим консульства в Стамбуле: или они прекратят так действовать, или цена будет высокой. По словам президента Турции будут приняты все необходимые решения в понедельник, на заседании кабмина.
Ранее лидер турецких националистов назвал «позором» закрытие консульств в Стамбуле.
До этого генеральные консульства Швеции, Нидерландов, Великобритании, Франции, Швейцарии и ФРГ в Стамбуле заявили, что прекратили принимать посетителей. Посольство США предупредило находящихся в Турции американцев об опасности терактов в центре Стамбула. МИД Швеции также призывал соотечественников быть осторожнее в Турции.
Число жертв землетрясения в турецкой Шанлыурфе выросло до 15 человек
В результате землетрясения в турецкой Шанлыурфе погибли 15 человек
В результате землетрясения в Турции в провинции Шанлыурфе погибли 15 человек, более 30 получили ранения, в Малатье разрушено 130 зданий, извлечены тела трех погибших.
Телеканал CNN Turk со ссылкой на местные власти сообщил, что в провинции Шанлыурфе в результате землетрясения погибли 15 человек, пострадали 30 человек, передает РИА «Новости».
В Малатье, как сообщил губернатор региона Хулуси Шахин, обрушились 130 зданий, из-под завалов извлечены тела трех погибших.
Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в Турции в провинции Шанлыурфе погибли десять человек.
В Турции из-за сильных землетрясений объявили самый высокий уровень тревоги. Напомним, мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии, есть разрушения и жертвы.
Росатом рассказал о состоянии строящейся в Турции АЭС «Аккую» после землетрясения
Росатом: АЭС «Аккую» в Турции повреждений не получила
Конструкция строящейся в Турции АЭС «Аккую» не получила никаких повреждений в результате землетрясения, сообщил Росатом со ссылкой гендиректора АО «Аккую Нуклеар» Анастасию Зотееву.
Она уточнила, что подземные толчки силой около трех баллов ощущались на площадке АЭС, однако никаких повреждений конструкций или оборудования не было выявлено, передает РИА «Новости».
Специалисты проводят масштабную диагностику, чтобы убедиться в том, что можно продолжать строительство в безопасном режиме.
В результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего ранним утром 6 февраля, в Сирии и Турции погиб 521 человек (237 и 284 соответственно).