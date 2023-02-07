В Турции число погибших в результате землетрясения превысило 4,5 тыс. человек

Число погибших после мощного землетрясения на юго-востоке Турции превысило более 4,5 тыс., сообщил глава департамента по минимизации рисков Управления по ЧС Турции Орхан Татар.

Всего пострадали более 26 тыс. граждан страны. Он добавил, что после первых подземных толчков в Турции было зарегистрировано еще 455 повторных, которые имели магнитуду от трех до шести, передает ТАСС.

Землетрясение задело 10 провинций, вокруг которых три месяца будет действовать режим чрезвычайно ситуации, введенный по поручению президента республики Реджепа Эрдогана.

На место трагедии вылетел самолет МЧС России, спасатели будут работать в стране 10 дней.