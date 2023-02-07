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В Турцию прибыл самолет с замглавы МЧС России Чуприяном
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Борт российского МЧС приземлился в турецком аэропорту, на нем в Турцию прибыл заместитель главы ведомства Александр Чуприян.
Самолет Ан-148 совершил посадку в аэропорту города Адана, еще два самолета с российскими спасателями должны прибыть в страну в скором времени, передает РИА «Новости».
Также вместе с ним приземлились два Ил-76, самолеты доставили в зону бедствия свыше 100 спасателей и врачей, девять единиц спецтехники. В состав группы вошел аэромобильный госпиталь МЧС, сообщает ТАСС.
У российских спасателей с собой есть эндоскопы, георадары, тепловизоры, акустические приборы поиска, которые помогают искать пострадавших в завалах на глубине до 4,5 метров, и беспилотники.
В группе также есть кинологи, имеющие опыт поиска пострадавших в разрушенных зданиях.
Напомним, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом подтвердил готовность Москвы помочь Турции в ликвидации последствий землетрясения.
Свою помощь пообещал и президент США Джо Байден.
По последним данным, в результате землетрясения в Турции погибли 2316 человек, в Сирии погибли 656.
Сейсмолог объяснил природу землетрясений в Турции и Сирии
Сейсмолог: Землетрясения в Турции и Сирии могут продлиться несколько месяцев
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Если основной толчок был магнитудой 7,8, то второй из афтершоковой серии магнитудой 7,5 будет в 10 раз менее интенсивным. Но это не значит, что он принесет меньше разрушений, сказал газете ВЗГЛЯД заместитель директора по вопросам инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности Института физики Земли РАН Рубен Татевосян, комментируя землетрясения в Турции и Сирии.
В Сирии и Турции произошли землетрясения, самое мощное из которых было магнитудой 7,7 ранним утром, позже – 7,4, а после обеда 7,7 и 6,0. В результате стихийного бедствия погибли более 1,4 тыс. человек в Турции (по данным на 17.30 мск) и свыше 400 человек в Сирии (по данным на 15.30 мск). Отмечается, что эпицентр пришелся на Кахраманмарш.
«Землетрясения там, конечно, являются вполне ожидаемыми. Я не хочу сказать, что они спрогнозированы, но это ожидаемо, потому что это место одно из самых активных на Земле – я имею в виду континентальную часть. Там контакт трех крупнейших литосферных плит. Движение этих плит приводит к возникновению сильных землетрясений», – говорит Татевосян.
По его словам, когда речь идет о таком большом землетрясении, как в Турции и Сирии, то эпицентр – это довольно условная характеристика данного события, потому что его нельзя представить определенной точкой. Эпицентральная область и место, где располагается очаг, это довольно протяженная область. Размер толчка землетрясения с магнитудой 7,7 разносится на более 100 километров от условного эпицентра. Именно поэтому в результате землетрясений пострадали сирийские провинции Латакия, Хама, Алеппо и Тартус, которые находятся в паре сотен киллометров от эпицентра Кахраманмарш.
«Количество разрушений и, соответственно, жертв в результате этих разрушений, конечно, определяется не только магнитудой самого землетрясения, ну и тем, насколько близко эти населенные пункты расположены к очагу. Во-вторых, влияет качество строительства, были ли проведены антисейсмические мероприятия. Поэтому здесь несколько факторов влияет на то, какова картина разрушений», – рассказывает специалист.
Сейсмолог рассказывает, что магнитуда – это только характеристика величины толчка по общим критериям. Также есть интенсивность землетрясений, которая меряется в баллах. В связи с этим у каждого землетрясения есть только одна магнитуда, а интенсивность в разных точках отличается, что объясняет большой разброс последствий данного стихийного бедствия.
«Безусловно, после сильного землетрясения возникает так называемая афтершоковая серия, или последовательность афтершоков. Обычно, скажем, афтершоковая серия длится 3–4 месяца, я имею в виду на таком уровне, что наблюдается действенное превышение числа событий на фоновом уровне. Но, как правило, эти повторные толчки имеют меньшую магнитуду», – поясняет Татевосян.
Он подчеркивает, что в предстоящие 3–4 месяца мы можем наблюдать толчки как магнитудой 7 и выше, так и более мелкие и едва ощутимые. Также он объясняет, что если основной толчок был магнитудой 7,8, то второй из афтершоковой серии магнитудой 7,5 будет в 10 раз менее интенсивным. Но это не значит, что он принесет меньше разрушений, поскольку при первом толчке все постройки были целые, а после него – поврежденные. Соответственно, даже если в Турции будут наблюдаться слабые толчки, они все равно могут оказать разрушительный эффект.
Что касается прогнозирования землетрясений, то это сделать на сегодняшний день практически невозможно. Дело в том, что изучив ту или иную территорию, специалисты могут предположить, что в определенном районе высока вероятность сильного землетрясения. Тем не менее предсказать, когда именно оно будет, нельзя даже приблизительно.
Ранее сообщалось, что в результате землетрясений в Сирии и Турции объект Всемирного наследия ЮНЕСКО цитадель Алеппо получила повреждения. Также повреждения культурных объектов наблюдаются в Турции: обрушилась историческая крепость в турецкой провинции Газиантеп, внесенная в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
В Турции произошел новый мощный подземный толчок
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Подземный толчок магнитудой 7,7 зафиксирован днем в понедельник, 6 февраля, в центральной части Турции, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Ранее утром в Турции произошло мощное землетрясение.
Уточняется, что новый подземный толчок произошел в 10.24 по времени UTC (13.24 мск) в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш, население которого составляет около 376 тыс. человек. Очаг залегал на глубине двух километров, передает РИА «Новости».
Изначально магнитуду оценили в 7,8, однако позднее она была скорректирована.
Подземные толчки ощущаются в Дамаске, Латакии и других районах Сирии, передает ТАСС со ссылкой на Сирийское национальное агентство SANA.
Кроме того, очередная волна подземных толчков ощущалась в столице Ливана Бейруте. Многие вышли на улицы, опасаясь более сильных толчков.
В результате первого землетрясения магнитудой 7,4 в Турции погибли 912 человек, ранены 5385.
Как сообщал вице-президент Турции Фуат Октай в эфире телеканала TRT, 78 повторных подземных толчков были зафиксированы после первого землетрясения в провинции Кахраманмараш. Граждан призвали не пытаться самостоятельно и без разрешения властей вернуться в свои дома. Даже если видимых повреждений нет, жилища будут проинспектированы.
В турецком порту Искендерун после землетрясения начался сильный пожар
Sabah: В турецком порту Искендерун после землетрясения загорелись грузовые контейнеры
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Сильный пожар начался в порту Искендерун на юге Турции после землетрясения, пламя быстро распространяется среди сотен грузовых контейнеров, сообщили местные СМИ.
Возгорание возникло на площадке, где хранились контейнеры, которые в результате подземных толчков буквально свалены в кучу, десятки охвачены огнем. Над портом на много метров вверх поднимается черный густой дым, передает ТАСС со ссылкой на газету Sabah.
Причина возгорания пока не установлена.
Искендерун – это крупный порт Турции в Восточном Средиземноморье. Он принимает сухогрузы, нефтеналивные танкеры, контейнеровозы. По данным портала Marinetraffic, на данный момент в порту пришвартованы или стоят на якоре 46 судов, еще 54 должны были быть приняты в течение дня. Его работа была приостановлена после землетрясений.
Напомним, в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. В результате землетрясения на юго-востоке Турции погибли почти 1,5 тыс. человек. В Турции, по данным АТОР, может находиться до 45 тыс. российских туристов.
Названо число российских туристов в Турции
АТОР: В Турции находится до 45 тыс. российских туристов
В Турции на данный момент могут находиться до 45 тыс. российских туристов – самостоятельных и организованных – сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
По данным АТОР, в Стамбуле может находиться, около 25–30 тыс. российских туристов, на курортах Антальи – 12–15 тыс., передает ТАСС.
На Эгейском побережье и горнолыжных курортах страны находятся до сотни россиян. Пока туроператоры не фиксируют случаев аннуляции путевок в Турцию. В местах отдыха туристов обстановка спокойная.
Напомним, в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение, погибли более 1 тыс. человек.
Мощное землетрясение в Сирии и Турции унесло жизни 521 человека
В результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего ранним утром понедельника, в Сирии и Турции погиб 521 человек (237 и 284 соответственно).
Как сообщил вице-президент Турции Фуат Октай, жертвами стихийного бедствия стали 284 человека, пострадали 2 тыс. 323 человека.
Наибольшее число жертв – 70 человек – зафиксировано в провинции Кахраманмараш, где находился эпицентр. Кроме того, там, по последним данным, разрушены около 300 зданий. Раненых больше всего в провинции Шанлыурфа – порядка 600, передает РИА «Новости».
По последним данным Минздрава Сирии, в республике погибли 237 человек, пострадали 639 человек.
После крупного землетрясения произошел взрыв на газопроводе в южной турецкой провинции Хатай.
Путин предложил Сирии и Турции помощь в ликвидации последствий землетрясения
Путин предложил Сирии и Турции помощь в ликвидации последствий мощного землетрясения
Президент Владимир Путин направил телеграммы руководителям Сирии и Турции Башару Асаду и Реджепу Тайипу Эрдогану, в которых выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате мощного землетрясения и предложил помощь со стороны России в ликвидации последствий стихийного бедствия.
В телеграммах президентам Сирии и Турции, опубликованных на сайте Кремля, российский лидер выражает искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения. Президент отметил, что в России разделяют печаль и боль тех, кто потерял своих родных и близких, а также надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших.
Российский лидер заверил, что Россия готова оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого стихийного бедствия.
Напомним, в результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего ранним утром понедельника, в Сирии и Турции погиб 521 человек (237 и 284 соответственно).
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в понедельник в Турции, разрушения зафиксированы в провинции Хатай, Шанлыурфа.
По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 26 км от города Газиантеп, на глубине 10 км, передает ТАСС.
Телеканал «Аль-Арабия» отмечает, что подземные толчки также ощущались в некоторых регионах Ирака и Ливана.
Турецкие СМИ сообщают, что разрушения зафиксированы в провинции Хатай, телеканал ТРТ в прямом эфире демонстрирует кадры из ряда провинций, находящихся на юго-востоке Турции. Их жители, несмотря на холод, покидают свои дома, опасаясь повторных толчков.
Губернатор провинции Шанлыурфа также сообщил о разрушениях и призвал население пройти в безопасные места.
Российские спасатели вылетели в Турцию и Сирию
В Турцию вылетел первый самолет МЧС с российскими спасателями, они будут помогать в ликвидации последствий землетрясения.
На сайте МЧС России говорится, что из аэропорта Жуковский вылетел Ан-148, на его борту замглавы ведомства Александр Чуприян. Следом за ним вылетели еще два самолета, также один Ил-76 отправился в Сирию.
Также сообщается, что МЧС направило в Турцию аэромобильный госпиталь для оказания помощи пострадавшим от землетрясения непосредственно в зоне бедствия.
Ранее сообщалось, что к разбору завалов и поиску пострадавших в Сирии после землетрясения привлечены более 300 российских военных из числа группировки ВС России.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Турции Реджепом Эрдоганом подтвердил готовность России оказать Турции помощь в ликвидации последствий землетрясения. При землетрясении в Турции и Сирии погибли более 2,5 тыс. человек.
Эрдоган сообщил о 912 погибших человек в Турции при землетрясении
Эрдоган: При землетрясении в Турции погибли 912 человек, ранены 5385
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что при землетрясении в Турции погибли 912 человек, ранены 5385.
По его словам, при землетрясении в Турции погибло 912 человек, ранены 5385, обрушились 2818 зданий, спасены 2470 человек, передает РИА «Новости».
Эрдоган в центре управления по координации устранения последствий землетрясения заявил, что прогнозировать число погибших в землетрясении сейчас невозможно, Турция надеется преодолеть эту катастрофу с наименьшими человеческими потерями.
Ранее сообщалось, что в результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего ранним утром понедельника, в Сирии и Турции погиб 521 человек (237 и 284 соответственно).
Жертвами землетрясения в Сирии стали 62 человека
В результате землетрясения в Сирии погибли 62 человека, более 200 пострадали
В результате землетрясения погибли 62 человека, еще 200 сирийцев доставлены в больницы, сообщили СМИ.
Помощник министра здравоохранения Сирии Ахмед Думейрия сообщил, что в результате землетрясения в трех провинциях Сирии погибли 42 человека, по его данным, еще 200 пострадавших доставлены в больницы. Он пояснил, что реализуется план действий в чрезвычайных ситуациях, на оказание помощи мобилизованы все медицинские учреждения в провинциях Алеппо, Латакия и Хама, которые пострадали от стихийного бедствия, передает ТАСС.
Позже СМИ сообщили, что жертвами землетрясения в Сирии стали 62 человека.
Ранее стало известно, что в результате землетрясения в Малатье погибли 23 человека, 420 ранены, 140 зданий обрушилось.
В Турции из-за сильных землетрясений объявили самый высокий уровень тревоги. Напомним, мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии, есть разрушения и жертвы.
После мощного землетрясения зафиксированы разрушения в четырех провинциях Турции
Разрушения зафиксированы в понедельник в четырех провинциях Турции после мощного землетрясения на юго-востоке страны, сильные подземные толчки ощущались в Ливане и в Сирии, пострадали дома и здания.
Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп, информация о погибших и пострадавших не поступала. По уточненным данным, землетрясение магнитудой 7,4 произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км, подземные толчки затем в течение получаса ощущались в Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Урфе, передает ТАСС.
Кроме того, землетрясение магнитудой 4,8 произошло в ночь с воскресенье на понедельник в Восточном Средиземноморье, затронув Ливан и Сирию, сильные толчки ощущались в Бейруте и долине Бекаа.
Между тем, афтершок магнитудой 6,4 зафиксирован в турецкой провинции Газиантеп после мощного землетрясения в 7,4 баллов, передает РИА «Новости».
Также сообщается, что в результате землетрясения в пригороде Латакии в Сирии обрушилось здание, еще несколько получили видимые повреждения.
Ранее мощное землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировано в понедельник в Турции, разрушения есть в провинции Хатай, Шанлыурфа.
В АТОР ответили на вопрос о российских туристах в зоне землетрясения в Турции
АТОР: Российских организованных туристов в зоне землетрясения в Турции нет
Российских туристов не было в зоне, где в Турции произошло землетрясение, повлекшее человеческие жертвы, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Она сказала ТАСС, что землетрясение произошло далеко от туристической зоны.
Сообщается также, что основные турецкие аэропорты, расположенные в Анкаре, Анталье и Стамбуле, продолжают работать. В воздушных гаванях Анкары и Антальи изменений в расписаниях нет. В Стамбуле отменен ряд рейсов из-за погодных условий, однако об этих коррективах объявили заранее.
Посольство России в Анкаре передало слова поддержки гражданам Турции и «нашим турецким друзьям». В диппредставительстве выразили надежду, что бедствие удастся преодолеть с наименьшим ущербом. В посольстве выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления тем, кто пострадал от стихийного бедствия.
Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в турецкой Малатье погибли 23 человека, а в провинции Шанлыурфа – 15 человек.
В Турции прогремел взрыв на газопроводе
Ihlas: Взрыв на газопроводе произошел в турецкой провинции Хатай
После крупного землетрясения на юго-востоке Турции в понедельник, 6 февраля, произошел взрыв на газопроводе в южной турецкой провинции Хатай.
Информагентство Ihlas передало кадры крупного пожара, вспыхнувшего в двух местах на нитке трубопровода, проходящего через местное село Топбогазы. Между двумя очагами возгорания около 3 км, передает ТАСС.
Кроме того, газета Yeni Safak сообщает об обрушении крепости в турецкой провинции Газиантеп, включенной в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Причиненный ущерб еще предстоит установить, но известно, что в некоторых местах обрушились стены.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло ранним утром понедельника в провинции Кахраманмараш в Турции. По последним данным, в семи провинциях погибли 76 человек, еще 440 человек пострадали. В Сирии в результате стихийного бедствия погибли 237 человек.
Росатом рассказал о состоянии строящейся в Турции АЭС «Аккую» после землетрясения
Росатом: АЭС «Аккую» в Турции повреждений не получила
Конструкция строящейся в Турции АЭС «Аккую» не получила никаких повреждений в результате землетрясения, сообщил Росатом со ссылкой гендиректора АО «Аккую Нуклеар» Анастасию Зотееву.
Она уточнила, что подземные толчки силой около трех баллов ощущались на площадке АЭС, однако никаких повреждений конструкций или оборудования не было выявлено, передает РИА «Новости».
Специалисты проводят масштабную диагностику, чтобы убедиться в том, что можно продолжать строительство в безопасном режиме.
В результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего ранним утром 6 февраля, в Сирии и Турции погиб 521 человек (237 и 284 соответственно).
Число жертв землетрясения в турецкой Шанлыурфе выросло до 15 человек
В результате землетрясения в турецкой Шанлыурфе погибли 15 человек
В результате землетрясения в Турции в провинции Шанлыурфе погибли 15 человек, более 30 получили ранения, в Малатье разрушено 130 зданий, извлечены тела трех погибших.
Телеканал CNN Turk со ссылкой на местные власти сообщил, что в провинции Шанлыурфе в результате землетрясения погибли 15 человек, пострадали 30 человек, передает РИА «Новости».
В Малатье, как сообщил губернатор региона Хулуси Шахин, обрушились 130 зданий, из-под завалов извлечены тела трех погибших.
Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в Турции в провинции Шанлыурфе погибли десять человек.
В Турции из-за сильных землетрясений объявили самый высокий уровень тревоги. Напомним, мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии, есть разрушения и жертвы.