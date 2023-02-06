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Число жертв землетрясения в Сирии превысило 656 человек
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Количество погибших при землетрясении в Сирии выросло на десятки человек, заявили в министерстве здравоохранения страны.
В провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус погибли 656 человек, пострадало 1419 человек, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Там добавили, что эти цифры – не окончательные.
Ранее в Турции заявили об увеличении числа погибших до 1762 человек, пострадавших – до 12 тыс. 68 человек.
Напомним, Россия направила первый самолет МЧС со спасателями в Турцию. В Еврокомиссии заявили об отправке в эту страну спасателей из 10 стран ЕС.
В ЕС объяснили отсутствие помощи пострадавшей от землетрясения Сирии
Представитель ЕК Уйвари: ЕС не направляет помощь Сирии после землетрясения, поскольку не получал запроса
ЕС не направляет помощь Сирии для преодоления последствий землетрясения, поскольку не получал запроса о помощи из Дамаска, заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.
По его словам, Евросоюз не активировал механизм, который обеспечивает координацию международной помощи ЕС для Сирии, поскольку не получал такого запроса от Дамаска, но если сигнал со стороны сирийских властей поступит, то в Европе «немедленно рассмотрят этот вопрос», передает РИА «Новости».
Уйвари сообщил при этом, что механизм гражданской обороны для поддержки Турции был активирован Евросоюзом утром, туда уже вылетели спасатели из 10 государств ЕС.
Ранее президент Владимир Путин направил телеграммы руководителям Сирии и Турции Башару Асаду и Реджепу Тайипу Эрдогану, в которых выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате мощного землетрясения и предложил помощь со стороны России в ликвидации последствий стихийного бедствия.
Напомним, министр здравоохранения страны Ахмед Дмейрия заявил, что число погибших при землетрясении в Сирии превысило 400 человек, пострадали более тысячи.
Сейсмолог объяснил природу землетрясений в Турции и Сирии
Сейсмолог: Землетрясения в Турции и Сирии могут продлиться несколько месяцев
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Если основной толчок был магнитудой 7,8, то второй из афтершоковой серии магнитудой 7,5 будет в 10 раз менее интенсивным. Но это не значит, что он принесет меньше разрушений, сказал газете ВЗГЛЯД заместитель директора по вопросам инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности Института физики Земли РАН Рубен Татевосян, комментируя землетрясения в Турции и Сирии.
В Сирии и Турции произошли землетрясения, самое мощное из которых было магнитудой 7,7 ранним утром, позже – 7,4, а после обеда 7,7 и 6,0. В результате стихийного бедствия погибли более 1,4 тыс. человек в Турции (по данным на 17.30 мск) и свыше 400 человек в Сирии (по данным на 15.30 мск). Отмечается, что эпицентр пришелся на Кахраманмарш.
«Землетрясения там, конечно, являются вполне ожидаемыми. Я не хочу сказать, что они спрогнозированы, но это ожидаемо, потому что это место одно из самых активных на Земле – я имею в виду континентальную часть. Там контакт трех крупнейших литосферных плит. Движение этих плит приводит к возникновению сильных землетрясений», – говорит Татевосян.
По его словам, когда речь идет о таком большом землетрясении, как в Турции и Сирии, то эпицентр – это довольно условная характеристика данного события, потому что его нельзя представить определенной точкой. Эпицентральная область и место, где располагается очаг, это довольно протяженная область. Размер толчка землетрясения с магнитудой 7,7 разносится на более 100 километров от условного эпицентра. Именно поэтому в результате землетрясений пострадали сирийские провинции Латакия, Хама, Алеппо и Тартус, которые находятся в паре сотен киллометров от эпицентра Кахраманмарш.
«Количество разрушений и, соответственно, жертв в результате этих разрушений, конечно, определяется не только магнитудой самого землетрясения, ну и тем, насколько близко эти населенные пункты расположены к очагу. Во-вторых, влияет качество строительства, были ли проведены антисейсмические мероприятия. Поэтому здесь несколько факторов влияет на то, какова картина разрушений», – рассказывает специалист.
Сейсмолог рассказывает, что магнитуда – это только характеристика величины толчка по общим критериям. Также есть интенсивность землетрясений, которая меряется в баллах. В связи с этим у каждого землетрясения есть только одна магнитуда, а интенсивность в разных точках отличается, что объясняет большой разброс последствий данного стихийного бедствия.
«Безусловно, после сильного землетрясения возникает так называемая афтершоковая серия, или последовательность афтершоков. Обычно, скажем, афтершоковая серия длится 3–4 месяца, я имею в виду на таком уровне, что наблюдается действенное превышение числа событий на фоновом уровне. Но, как правило, эти повторные толчки имеют меньшую магнитуду», – поясняет Татевосян.
Он подчеркивает, что в предстоящие 3–4 месяца мы можем наблюдать толчки как магнитудой 7 и выше, так и более мелкие и едва ощутимые. Также он объясняет, что если основной толчок был магнитудой 7,8, то второй из афтершоковой серии магнитудой 7,5 будет в 10 раз менее интенсивным. Но это не значит, что он принесет меньше разрушений, поскольку при первом толчке все постройки были целые, а после него – поврежденные. Соответственно, даже если в Турции будут наблюдаться слабые толчки, они все равно могут оказать разрушительный эффект.
Что касается прогнозирования землетрясений, то это сделать на сегодняшний день практически невозможно. Дело в том, что изучив ту или иную территорию, специалисты могут предположить, что в определенном районе высока вероятность сильного землетрясения. Тем не менее предсказать, когда именно оно будет, нельзя даже приблизительно.
Ранее сообщалось, что в результате землетрясений в Сирии и Турции объект Всемирного наследия ЮНЕСКО цитадель Алеппо получила повреждения. Также повреждения культурных объектов наблюдаются в Турции: обрушилась историческая крепость в турецкой провинции Газиантеп, внесенная в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
В Турции произошел новый мощный подземный толчок
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Подземный толчок магнитудой 7,7 зафиксирован днем в понедельник, 6 февраля, в центральной части Турции, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Ранее утром в Турции произошло мощное землетрясение.
Уточняется, что новый подземный толчок произошел в 10.24 по времени UTC (13.24 мск) в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш, население которого составляет около 376 тыс. человек. Очаг залегал на глубине двух километров, передает РИА «Новости».
Изначально магнитуду оценили в 7,8, однако позднее она была скорректирована.
Подземные толчки ощущаются в Дамаске, Латакии и других районах Сирии, передает ТАСС со ссылкой на Сирийское национальное агентство SANA.
Кроме того, очередная волна подземных толчков ощущалась в столице Ливана Бейруте. Многие вышли на улицы, опасаясь более сильных толчков.
В результате первого землетрясения магнитудой 7,4 в Турции погибли 912 человек, ранены 5385.
Как сообщал вице-президент Турции Фуат Октай в эфире телеканала TRT, 78 повторных подземных толчков были зафиксированы после первого землетрясения в провинции Кахраманмараш. Граждан призвали не пытаться самостоятельно и без разрешения властей вернуться в свои дома. Даже если видимых повреждений нет, жилища будут проинспектированы.
В турецком порту Искендерун после землетрясения начался сильный пожар
Sabah: В турецком порту Искендерун после землетрясения загорелись грузовые контейнеры
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Сильный пожар начался в порту Искендерун на юге Турции после землетрясения, пламя быстро распространяется среди сотен грузовых контейнеров, сообщили местные СМИ.
Возгорание возникло на площадке, где хранились контейнеры, которые в результате подземных толчков буквально свалены в кучу, десятки охвачены огнем. Над портом на много метров вверх поднимается черный густой дым, передает ТАСС со ссылкой на газету Sabah.
Причина возгорания пока не установлена.
Искендерун – это крупный порт Турции в Восточном Средиземноморье. Он принимает сухогрузы, нефтеналивные танкеры, контейнеровозы. По данным портала Marinetraffic, на данный момент в порту пришвартованы или стоят на якоре 46 судов, еще 54 должны были быть приняты в течение дня. Его работа была приостановлена после землетрясений.
Напомним, в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. В результате землетрясения на юго-востоке Турции погибли почти 1,5 тыс. человек. В Турции, по данным АТОР, может находиться до 45 тыс. российских туристов.
Названо число российских туристов в Турции
АТОР: В Турции находится до 45 тыс. российских туристов
В Турции на данный момент могут находиться до 45 тыс. российских туристов – самостоятельных и организованных – сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
По данным АТОР, в Стамбуле может находиться, около 25–30 тыс. российских туристов, на курортах Антальи – 12–15 тыс., передает ТАСС.
На Эгейском побережье и горнолыжных курортах страны находятся до сотни россиян. Пока туроператоры не фиксируют случаев аннуляции путевок в Турцию. В местах отдыха туристов обстановка спокойная.
Напомним, в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение, погибли более 1 тыс. человек.
Землетрясение в Сирии и Турции разрушило ряд объектов всемирного наследия ЮНЕСКО
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Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО цитадель Алеппо получила повреждения в результате землетрясения, заявил генеральный директор департамента музеев и достопримечательностей Сирии Хаммам Саад.
По его словам, группа специалистов направилась в Цитадель Алеппо, чтобы осмотреть и оценить ущерб, полученный в результате землетрясения, передает РИА «Новости».
Как рассказал местный житель, из-за землетрясения больше всего пострадал Старый Город (исторический центр Алеппо), очень многие древние мечети разрушены, многие люди до сих пор находятся под завалами, на месте работают спасатели.
Кроме того, обрушилась историческая крепость в турецкой провинции Газиантеп, внесенная в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ущерб еще предстоит определить.
Крепость Газиантеп, первые упоминания о которой появились во II–III веках нашей эры, расположена на холме высотой 25-30 метров.
Ранее стало известно, что мощное землетрясение в Сирии и Турции унесло жизни 521 человека.
Мощное землетрясение в Сирии и Турции унесло жизни 521 человека
В результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего ранним утром понедельника, в Сирии и Турции погиб 521 человек (237 и 284 соответственно).
Как сообщил вице-президент Турции Фуат Октай, жертвами стихийного бедствия стали 284 человека, пострадали 2 тыс. 323 человека.
Наибольшее число жертв – 70 человек – зафиксировано в провинции Кахраманмараш, где находился эпицентр. Кроме того, там, по последним данным, разрушены около 300 зданий. Раненых больше всего в провинции Шанлыурфа – порядка 600, передает РИА «Новости».
По последним данным Минздрава Сирии, в республике погибли 237 человек, пострадали 639 человек.
После крупного землетрясения произошел взрыв на газопроводе в южной турецкой провинции Хатай.
Путин предложил Сирии и Турции помощь в ликвидации последствий землетрясения
Путин предложил Сирии и Турции помощь в ликвидации последствий мощного землетрясения
Президент Владимир Путин направил телеграммы руководителям Сирии и Турции Башару Асаду и Реджепу Тайипу Эрдогану, в которых выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате мощного землетрясения и предложил помощь со стороны России в ликвидации последствий стихийного бедствия.
В телеграммах президентам Сирии и Турции, опубликованных на сайте Кремля, российский лидер выражает искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения. Президент отметил, что в России разделяют печаль и боль тех, кто потерял своих родных и близких, а также надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших.
Российский лидер заверил, что Россия готова оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого стихийного бедствия.
Напомним, в результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего ранним утром понедельника, в Сирии и Турции погиб 521 человек (237 и 284 соответственно).
В Израиле решили отправить в Сирию помощь пострадавшим от землетрясения
Израиль отправит в Сирию одеяла, палатки, лекарства в качестве помощи
Израиль после получения соответствующей просьбы решил отправить одеяла, палатки и медикаменты в Сирию для помощи пострадавшим в результате землетрясения, сообщает израильская общественная телерадиокомпания Кан.
По данным телерадиокомпании, Израиль также рассмотрит возможность приема пострадавших сирийцев для лечения, если поступит соответствующий запрос, передает РИА «Новости».
Ранее замминистра здравоохранения Сирии Ахмед Дмейрия заявил, что в результате землетрясения в стране погибли 403 человека и почти 1300 пострадали.
Президент России Владимир Путин в понедельник созвонился с лидером Сирии Башаром Асадом после землетрясения с множеством жертв на территории этой страны, а также Турции. Российский лидер, выразив соболезнования, предложил оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого бедствия, Асад с благодарностью принял это предложение, и в ближайшие часы спасатели МЧС России вылетят в Сирию.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в понедельник в Турции, разрушения зафиксированы в провинции Хатай, Шанлыурфа.
По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 26 км от города Газиантеп, на глубине 10 км, передает ТАСС.
Телеканал «Аль-Арабия» отмечает, что подземные толчки также ощущались в некоторых регионах Ирака и Ливана.
Турецкие СМИ сообщают, что разрушения зафиксированы в провинции Хатай, телеканал ТРТ в прямом эфире демонстрирует кадры из ряда провинций, находящихся на юго-востоке Турции. Их жители, несмотря на холод, покидают свои дома, опасаясь повторных толчков.
Губернатор провинции Шанлыурфа также сообщил о разрушениях и призвал население пройти в безопасные места.
Число погибших в Сирии в результате землетрясения достигло 99 человек
Минздрав Сирии: Число погибших в результате землетрясения выросло до 99 человек
Число погибших в Сирии в результате землетрясения увеличилось до 99, 334 человека пострадали, заявил замминистра здравоохранения страны Ахмед Дамирия.
По его словам, по новым данным, 99 человек погибли, 334 человека пострадали, при этом половина погибших проживали в Латакии, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщили, что жертвами землетрясения в Сирии стали 62 человека.
Асад принял предложение Путина о помощи при ликвидации последствий землетрясения
Кремль: Спасатели МЧС России в ближайшее время вылетят в Сирию для помощи после землетрясения
Президент России Владимир Путин в понедельник созвонился с лидером Сирии Башаром Асадом после землетрясения с множеством жертв на территории этой страны, а также Турции, сообщила пресс-служба Кремля.
По сообщению пресс-службы, Путин выразил искренние соболезнования в связи с последствиями землетрясения на севере Сирии, повлекшими многочисленные человеческие жертвы, и предложил оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого бедствия, Асад с благодарностью принял это предложение, и в ближайшие часы спасатели МЧС России вылетят в Сирию, передает ТАСС.
Ранее президент Владимир Путин направил телеграммы руководителям Сирии и Турции Башару Асаду и Реджепу Тайипу Эрдогану, в которых выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате мощного землетрясения и предложил помощь со стороны России в ликвидации последствий стихийного бедствия. Представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари заявил, что ЕС не направляет помощь Сирии для преодоления последствий землетрясения, поскольку не получал запроса о помощи из Дамаска.
Напомним, министр здравоохранения страны Ахмед Дмейрия заявил, что число погибших при землетрясении в Сирии превысило 400 человек, пострадали более тысячи.
Эрдоган сообщил о 912 погибших человек в Турции при землетрясении
Эрдоган: При землетрясении в Турции погибли 912 человек, ранены 5385
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что при землетрясении в Турции погибли 912 человек, ранены 5385.
По его словам, при землетрясении в Турции погибло 912 человек, ранены 5385, обрушились 2818 зданий, спасены 2470 человек, передает РИА «Новости».
Эрдоган в центре управления по координации устранения последствий землетрясения заявил, что прогнозировать число погибших в землетрясении сейчас невозможно, Турция надеется преодолеть эту катастрофу с наименьшими человеческими потерями.
Ранее сообщалось, что в результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего ранним утром понедельника, в Сирии и Турции погиб 521 человек (237 и 284 соответственно).
Жертвами землетрясения в Сирии стали 62 человека
В результате землетрясения в Сирии погибли 62 человека, более 200 пострадали
В результате землетрясения погибли 62 человека, еще 200 сирийцев доставлены в больницы, сообщили СМИ.
Помощник министра здравоохранения Сирии Ахмед Думейрия сообщил, что в результате землетрясения в трех провинциях Сирии погибли 42 человека, по его данным, еще 200 пострадавших доставлены в больницы. Он пояснил, что реализуется план действий в чрезвычайных ситуациях, на оказание помощи мобилизованы все медицинские учреждения в провинциях Алеппо, Латакия и Хама, которые пострадали от стихийного бедствия, передает ТАСС.
Позже СМИ сообщили, что жертвами землетрясения в Сирии стали 62 человека.
Ранее стало известно, что в результате землетрясения в Малатье погибли 23 человека, 420 ранены, 140 зданий обрушилось.
В Турции из-за сильных землетрясений объявили самый высокий уровень тревоги. Напомним, мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии, есть разрушения и жертвы.
Российские спасатели вылетели в Турцию и Сирию
В Турцию вылетел первый самолет МЧС с российскими спасателями, они будут помогать в ликвидации последствий землетрясения.
На сайте МЧС России говорится, что из аэропорта Жуковский вылетел Ан-148, на его борту замглавы ведомства Александр Чуприян. Следом за ним вылетели еще два самолета, также один Ил-76 отправился в Сирию.
Также сообщается, что МЧС направило в Турцию аэромобильный госпиталь для оказания помощи пострадавшим от землетрясения непосредственно в зоне бедствия.
Ранее сообщалось, что к разбору завалов и поиску пострадавших в Сирии после землетрясения привлечены более 300 российских военных из числа группировки ВС России.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Турции Реджепом Эрдоганом подтвердил готовность России оказать Турции помощь в ликвидации последствий землетрясения. При землетрясении в Турции и Сирии погибли более 2,5 тыс. человек.