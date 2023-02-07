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Сейсмологи допустили продолжение подземных толчков в Турции в течение полутора лет
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Афтершоки после сильного землетрясения на Ближнем Востоке могут продолжаться еще несколько лет, сообщил директор Института земной коры Сибирского отделения РАН, член-корреспондент РАН Дмитрий Гладкочуб.
По словам эксперта, это долгий процесс, подобно тому, как в России перемещаются Сибирская и Амурская плита и между ними возникают зоны трения, так и в Турции смещаются Анатолийская и Аравийская плиты, и последняя давит на первую. Гладкочуб пояснил, что в результате образовался разлом, где накопилось много деформаций, которые будут разгружаться таким путем, передает ТАСС.
Он добавил, что дать четкий краткосрочный прогноз невозможно, так как все данные строятся на повторяемости землетрясений определенной силы. Так, по его словам, если в каком-либо районе было землетрясение магнитудой 4,5, значит, потенциально оно может повториться через 200 лет.
Как отметила сейсмолог и доцент кафедры физики МГУ Анна Люсина, афтершоки в зоне землетрясения в Турции сохранятся примерно на полтора года, передает «Газета.Ru».
«Крупные с магнитудой около 8 баллов в Турции происходят примерно раз в 30 лет», – добавила она.
Также в МГУ рассказали, что российские ученые предсказали время турецкого землетрясения, однако немного ошиблись с регионом. Люсина добавила, что сейсмологам очень трудно предсказать сразу три параметра землетрясения: энергию, координаты и время.
«Земля – настолько сложный механизм. Все процессы, происходящие в очаге землетрясения, настолько нелинейные, что там и химические процессы происходят, и геологические, и физические», – резюмировала Люсина.
Афтершок – толчок, происходящий после основного и меньший по сравнению с ним. Сильные землетрясения всегда сопровождаются многочисленными повторными толчками. Их количество и интенсивность со временем уменьшаются, а продолжительность проявления может длиться месяцами.
Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3 тыс. 419 человек. Среди погибших есть россиянин.
Сейсмолог объяснил природу землетрясений в Турции и Сирии
Сейсмолог: Землетрясения в Турции и Сирии могут продлиться несколько месяцев
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Если основной толчок был магнитудой 7,8, то второй из афтершоковой серии магнитудой 7,5 будет в 10 раз менее интенсивным. Но это не значит, что он принесет меньше разрушений, сказал газете ВЗГЛЯД заместитель директора по вопросам инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности Института физики Земли РАН Рубен Татевосян, комментируя землетрясения в Турции и Сирии.
В Сирии и Турции произошли землетрясения, самое мощное из которых было магнитудой 7,7 ранним утром, позже – 7,4, а после обеда 7,7 и 6,0. В результате стихийного бедствия погибли более 1,4 тыс. человек в Турции (по данным на 17.30 мск) и свыше 400 человек в Сирии (по данным на 15.30 мск). Отмечается, что эпицентр пришелся на Кахраманмарш.
«Землетрясения там, конечно, являются вполне ожидаемыми. Я не хочу сказать, что они спрогнозированы, но это ожидаемо, потому что это место одно из самых активных на Земле – я имею в виду континентальную часть. Там контакт трех крупнейших литосферных плит. Движение этих плит приводит к возникновению сильных землетрясений», – говорит Татевосян.
По его словам, когда речь идет о таком большом землетрясении, как в Турции и Сирии, то эпицентр – это довольно условная характеристика данного события, потому что его нельзя представить определенной точкой. Эпицентральная область и место, где располагается очаг, это довольно протяженная область. Размер толчка землетрясения с магнитудой 7,7 разносится на более 100 километров от условного эпицентра. Именно поэтому в результате землетрясений пострадали сирийские провинции Латакия, Хама, Алеппо и Тартус, которые находятся в паре сотен киллометров от эпицентра Кахраманмарш.
«Количество разрушений и, соответственно, жертв в результате этих разрушений, конечно, определяется не только магнитудой самого землетрясения, ну и тем, насколько близко эти населенные пункты расположены к очагу. Во-вторых, влияет качество строительства, были ли проведены антисейсмические мероприятия. Поэтому здесь несколько факторов влияет на то, какова картина разрушений», – рассказывает специалист.
Сейсмолог рассказывает, что магнитуда – это только характеристика величины толчка по общим критериям. Также есть интенсивность землетрясений, которая меряется в баллах. В связи с этим у каждого землетрясения есть только одна магнитуда, а интенсивность в разных точках отличается, что объясняет большой разброс последствий данного стихийного бедствия.
«Безусловно, после сильного землетрясения возникает так называемая афтершоковая серия, или последовательность афтершоков. Обычно, скажем, афтершоковая серия длится 3–4 месяца, я имею в виду на таком уровне, что наблюдается действенное превышение числа событий на фоновом уровне. Но, как правило, эти повторные толчки имеют меньшую магнитуду», – поясняет Татевосян.
Он подчеркивает, что в предстоящие 3–4 месяца мы можем наблюдать толчки как магнитудой 7 и выше, так и более мелкие и едва ощутимые. Также он объясняет, что если основной толчок был магнитудой 7,8, то второй из афтершоковой серии магнитудой 7,5 будет в 10 раз менее интенсивным. Но это не значит, что он принесет меньше разрушений, поскольку при первом толчке все постройки были целые, а после него – поврежденные. Соответственно, даже если в Турции будут наблюдаться слабые толчки, они все равно могут оказать разрушительный эффект.
Что касается прогнозирования землетрясений, то это сделать на сегодняшний день практически невозможно. Дело в том, что изучив ту или иную территорию, специалисты могут предположить, что в определенном районе высока вероятность сильного землетрясения. Тем не менее предсказать, когда именно оно будет, нельзя даже приблизительно.
Ранее сообщалось, что в результате землетрясений в Сирии и Турции объект Всемирного наследия ЮНЕСКО цитадель Алеппо получила повреждения. Также повреждения культурных объектов наблюдаются в Турции: обрушилась историческая крепость в турецкой провинции Газиантеп, внесенная в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
В Турции произошло новое землетрясение
В центральной части Турции случилось новое землетрясение, заявил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 6.13 мск, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные EMSC.
Эпицентр толчков находился в 5 км от района Гельбаши, очаг – на глубине 2 км.
Напомним, жертвами предыдущего землетрясения в Турции стали 2 тыс. 921 человек, ранены 15 тыс. 834 человека. Кроме того, землетрясение зарегистрировали на острове Тайвань и в американском штате Нью-Йорк.
В Турции произошел новый мощный подземный толчок
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Подземный толчок магнитудой 7,7 зафиксирован днем в понедельник, 6 февраля, в центральной части Турции, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Ранее утром в Турции произошло мощное землетрясение.
Уточняется, что новый подземный толчок произошел в 10.24 по времени UTC (13.24 мск) в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш, население которого составляет около 376 тыс. человек. Очаг залегал на глубине двух километров, передает РИА «Новости».
Изначально магнитуду оценили в 7,8, однако позднее она была скорректирована.
Подземные толчки ощущаются в Дамаске, Латакии и других районах Сирии, передает ТАСС со ссылкой на Сирийское национальное агентство SANA.
Кроме того, очередная волна подземных толчков ощущалась в столице Ливана Бейруте. Многие вышли на улицы, опасаясь более сильных толчков.
В результате первого землетрясения магнитудой 7,4 в Турции погибли 912 человек, ранены 5385.
Как сообщал вице-президент Турции Фуат Октай в эфире телеканала TRT, 78 повторных подземных толчков были зафиксированы после первого землетрясения в провинции Кахраманмараш. Граждан призвали не пытаться самостоятельно и без разрешения властей вернуться в свои дома. Даже если видимых повреждений нет, жилища будут проинспектированы.
В турецком порту Искендерун после землетрясения начался сильный пожар
Sabah: В турецком порту Искендерун после землетрясения загорелись грузовые контейнеры
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Сильный пожар начался в порту Искендерун на юге Турции после землетрясения, пламя быстро распространяется среди сотен грузовых контейнеров, сообщили местные СМИ.
Возгорание возникло на площадке, где хранились контейнеры, которые в результате подземных толчков буквально свалены в кучу, десятки охвачены огнем. Над портом на много метров вверх поднимается черный густой дым, передает ТАСС со ссылкой на газету Sabah.
Причина возгорания пока не установлена.
Искендерун – это крупный порт Турции в Восточном Средиземноморье. Он принимает сухогрузы, нефтеналивные танкеры, контейнеровозы. По данным портала Marinetraffic, на данный момент в порту пришвартованы или стоят на якоре 46 судов, еще 54 должны были быть приняты в течение дня. Его работа была приостановлена после землетрясений.
Напомним, в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. В результате землетрясения на юго-востоке Турции погибли почти 1,5 тыс. человек. В Турции, по данным АТОР, может находиться до 45 тыс. российских туристов.
Названо число российских туристов в Турции
АТОР: В Турции находится до 45 тыс. российских туристов
В Турции на данный момент могут находиться до 45 тыс. российских туристов – самостоятельных и организованных – сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
По данным АТОР, в Стамбуле может находиться, около 25–30 тыс. российских туристов, на курортах Антальи – 12–15 тыс., передает ТАСС.
На Эгейском побережье и горнолыжных курортах страны находятся до сотни россиян. Пока туроператоры не фиксируют случаев аннуляции путевок в Турцию. В местах отдыха туристов обстановка спокойная.
Напомним, в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение, погибли более 1 тыс. человек.
В штате Нью-Йорк произошло самое сильное за 40 лет землетрясение
В северо-западной части американского штата Нью-Йорк зафиксировано землетрясение, оно стало сильнейшим за последние 40 лет наблюдения.
Землетрясение зарегистрировали в округе Эри, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.
Очаг подземных толчков залегал на глубине в 3 км, эпицентр находился в 2 км к востоку от города Уэст-Сенек. Сейсмологи указали, что землетрясение было ощутимо даже у Ниагарского водопада.
Данных о пострадавших и о разрушениях не приводится.
Напомним, в результате землетрясения магнитудой 7,7 в Турции погибли более 2,3 тыс. человек, в Сирии – 656 человек.
Также землетрясение зафиксировали на острове Тайвань.
Российские спасатели вылетели в Турцию и Сирию
В Турцию вылетел первый самолет МЧС с российскими спасателями, они будут помогать в ликвидации последствий землетрясения.
На сайте МЧС России говорится, что из аэропорта Жуковский вылетел Ан-148, на его борту замглавы ведомства Александр Чуприян. Следом за ним вылетели еще два самолета, также один Ил-76 отправился в Сирию.
Также сообщается, что МЧС направило в Турцию аэромобильный госпиталь для оказания помощи пострадавшим от землетрясения непосредственно в зоне бедствия.
Ранее сообщалось, что к разбору завалов и поиску пострадавших в Сирии после землетрясения привлечены более 300 российских военных из числа группировки ВС России.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Турции Реджепом Эрдоганом подтвердил готовность России оказать Турции помощь в ликвидации последствий землетрясения. При землетрясении в Турции и Сирии погибли более 2,5 тыс. человек.
В Турции объявлен общенациональный траур
Эрдоган объявил общенациональный траур в связи с землетрясением на юго-востоке Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур в связи с разрушительным землетрясением на юго-востоке страны, сообщила его пресс-служба.
В указе говорится, что с 6 февраля 2023 года объявлен семидневный национальный траур в связи с землетрясениями, произошедшими в нашей стране.
«Наши флаги будут приспущены до захода солнца 12 февраля на всей территории нашего государства и в наших зарубежных представительствах», – отмечается в документе, передает ТАСС.
Напомним, мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии, погибли более 2,5 тыс. человек. Россия выразила готовность оказать помощь Турции. В Турцию уже вылетел первый самолет МЧС с российскими спасателями, они будут помогать в ликвидации последствий землетрясения.
Для российских туристов в Турции открыли горячую линию
Горячая линия открыта для российских туристов в Турции, которые нуждаются в помощи в связи с землетрясением.
Для тех, кто отправился в путешествие по путевке, открыта горячая линия Ассоциации «Турпомощь»: +7-499-678-12-03. Самостоятельно путешествующим рекомендуется обращаться на горячую линию ДСКЦ МИД России: +7-495-695-45-45, сообщается в Telegram-канале «Объясняем.рф».
Напомним, мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии, погибли более 2,5 тыс. человек. Россия выразила готовность оказать помощь Турции. В Турцию уже вылетел первый самолет МЧС с российскими спасателями, они будут помогать в ликвидации последствий землетрясения. В Турции, по данным АТОР, может находиться до 45 тыс. российских туристов.
Число погибших из-за землетрясений в Турции выросло до 3 тыс. 381 человека
В результате землетрясений в Турции погиб 3 тыс. 381 человек, обрушилось более 5,5 тыс. зданий
Количество погибших в результате землетрясений в Турции возросло до 3381 человека, обрушилось в общей сложности 5575 зданий, сообщил гендиректор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар.
Отмечается, что число раненых увеличилось до 20 436 человек, погиб 3381 человек, обрушились 5575 зданий, передает РИА «Новости».
Утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение.
Напомним, жертвами предыдущего землетрясения в Турции стали 2 тыс. 921 человек, ранены 15 тыс. 834 человека. Кроме того, землетрясение зарегистрировали на острове Тайвань и в американском штате Нью-Йорк.
Эрдоган сообщил о 912 погибших человек в Турции при землетрясении
Эрдоган: При землетрясении в Турции погибли 912 человек, ранены 5385
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что при землетрясении в Турции погибли 912 человек, ранены 5385.
По его словам, при землетрясении в Турции погибло 912 человек, ранены 5385, обрушились 2818 зданий, спасены 2470 человек, передает РИА «Новости».
Эрдоган в центре управления по координации устранения последствий землетрясения заявил, что прогнозировать число погибших в землетрясении сейчас невозможно, Турция надеется преодолеть эту катастрофу с наименьшими человеческими потерями.
Ранее сообщалось, что в результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего ранним утром понедельника, в Сирии и Турции погиб 521 человек (237 и 284 соответственно).
На Тайване произошло землетрясение
В восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщил Китайский сейсмологический центр утром во вторник.
Подземный толчок зарегистрирован в 4.20 по местному времени (23.20 мск), передает ТАСС со ссылкой на данные центра.
Эпицентр, согласно данным учреждения, залегает в 34,4 км к северо-востоку от города Хуалянь, в нем живут порядка 350 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 15,8 км.
О пострадавших и ущербе не сообщается.
Напомним, в результате землетрясения в Турции погибли 2316 человек, пострадали более 13 тыс. человек, в Сирии погибли 656 человек.
Число погибших в Турции возросло до 2921 человека
Количество погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 2 тыс. 921 человека, сообщил руководитель управления по чрезвычайным ситуациям страны Юнус Сезер.
Погибли 2 тыс. 921 человек, пострадали 15 тыс. 834 человека, сообщил Сезер в эфире турецкого телевидения, передает ТАСС.
Между тем советник главы МЧС Данила Мартынов сообщил, что российские спасатели в Турции разделятся на несколько групп и будут действовать в круглосуточном режиме.
Напомним, в Турцию прилетели три спецборта МЧС России вместе с замглавы ведомства Александром Чуприяном.
Ранее сообщалось о 2 тыс. 316 жертвах землетрясения в Турции, и 656 – в Сирии.
Россиянин погиб при землетрясении в Турции
Источник: Один россиянин погиб при землетрясении в Турции
Один гражданин России стал жертвой землетрясения в Турции, сообщили в российских оперативных службах.
Как сообщил источник ТАСС, по дипломатическим каналам пришло подтверждение гибели россиянина в результате землетрясения в Турции.
Ранее в АТОР заявили, что в отеле Isias Hotel в турецком городе Адыяман под завалами все еще находится часть группы из 43 русскоговорящих гидов-историков из разных университетов Турции.
Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. Число погибших из-за землетрясений в Турции выросло до 3 тыс. 381 человека.
Количество погибших в Турции из-за землетрясения достигло 1762 человек
Число жертв землетрясения в Турции превысило 1700 человек, количество раненых превысило 12 тыс. человек, сказал гендиректор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар.
К данному моменту число погибших – 1762 человека, раненых 12 тыс. 68 человек, сказал Татар, передает РИА «Новости».
Также в результате стихийного бедствия обрушились свыше 6,8 тыс. построек.
Напомним, в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение, до этого сообщалось о более 2,5 тыс. жертвах в обеих странах. Россия отправила первый самолет МЧС со спасателями в Турцию.
В ЕК заявили, что в Турцию направились спасатели из 10 государств Евросоюза.