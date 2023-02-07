В Турции число погибших превысило 3,5 тыс. человек

Число погибших в результате землетрясения в Турции в минувший понедельник превысило 3,5 тыс. человек, это число продолжает расти, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, природная катастрофа затронула более 13 млн граждан страны, став одним из самых крупных мировых бедствий, передает ТАСС.

Президент добавил, что произошедшие подземные толчки привели к колоссальным разрушениям. Центром стали районы Пазарджик и Эльбистан в Кахраманмараше, в которых проживали 13,5 млн человек.

Власти республики выделили 5,3 млрд долларов на ликвидацию последствий землетрясения. Помощь накануне за несколько часов предложили 70 стран, добавил президент.

Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. По данным сейсмологов, подземные толчки могут продолжаться несколько лет.