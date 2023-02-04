Российские войска выбили ВСУ с западных окраин Двуречного

ВС России в последние сутки выбили с окраин поселка Двуречное в Харьковской области группу войск ВСУ, сообщили в российском Министерстве обороны.

Во время наступления на Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск выбили противника с западных границ Двуречного, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

В Харьковской области у поселков Крахмальное и Берестовое нанесены удары авиацией и артиллерией по 92-й механизированной бригаде ВСУ, уничтожено более 30 украинских военных, две бронированные машины и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении у поселков Червоная Диброва (ЛНР) Серебрянка, Григорьевка (ДНР) нанесено поражение скоплениям 80-й и 95-й десантно-штурмовым бригадам ВСУ. За сутки там уничтожено свыше 100 украинских военных, шесть боевых бронированных машин, машина РСЗО БМ-21 «Град» и гаубица Д-30.

Группировка войск «Южная» на Донецком направлении в ходе наступления заняла более выгодные рубежи и позиции. За сутки там уничтожено до 60 украинских бойцов, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «МСТА-Б», гаубица «Акация» и машина БМ-21 «Град».

У городов Краматорск и Угледар (ДНР) ликвидированы два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

У поселков Марково, Тихоновка и Новомихайловка (ДНР) ликвидированы американские станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии группировки войск «Восток» за сутки уничтожено более 35 украинских военных, танк, два БТР, две гаубицы МСТА-Б.

На Херсонском направлении уничтожена машина РСЗО БМ-21 «Град» у поселка Новокаиры (Херсонская область), склад боеприпасов у поселка Токаревка (Херсонская область).

Авиация и артиллерия за сутки нанесли поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108 районах.

ПВО за сутки уничтожили 13 беспилотников у поселков Райгородка, Белогоровка, Голиково, Краснореченское, города Кременная (ЛНР), Александровка, Новоселовка, Старомайорское (ДНР), Малая Токмачка, Степановка (Запорожская область) и Тягинка (Херсонская область).

Также сбиты четыре снаряда РСЗО «Ольха» и HIMARS, ракета «Точка-У».

С начала СВО уничтожены 382 самолета, 206 вертолетов, 3021 беспилотник, 403 ЗРК, 7737 танков и других боевых бронированных машин, 1007 машин РСЗО, 3996 орудий полевой артиллерии и минометов.