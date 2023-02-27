Минобороны Польши призналось в поставках боеприпасов на Украину до начала СВО

Блащак: Польша реализовала первые поставки боеприпасов на Украину еще до начала СВО

Польша начала поставлять Украине боеприпасы еще до начала специальной военной операции, заявил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

Он отметил, что Польша начала отправлять боеприпасы на Украину до начала спецоперации России, что заставило «еще больше ускорить работы, связанные с оснащением войска Польского», передает ТАСС.

По словам Блащака, на сегодня Польша передала ВСУ артиллерийские снаряды и боеприпасы, переносные зенитно-ракетные комплексы, танки Т-72, БПЛА и барражирующие боеприпасы, обучает украинских солдат обслуживанию танков Leopard 2, которые собирается передать Киеву.

Всего за минувший год Польша передала Украине военную помощь на сумму 2,2 млрд евро.

Напомним, в пятницу Блащак заявил, что Польша направила Киеву первую партию танков Leopard 2 в количестве четырех машин, они уже находятся на территории страны.