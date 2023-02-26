В Крыму посоветовали Киеву готовить флагштоки под российские флаги

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Чегринец посоветовал Киеву готовить флагштоки под флаги РФ

Киевским властям вместо заявлений о наступлении на Россию нужно готовить флагштоки в Киеве под российские триколоры, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

Чегринец отметил, что пусть лучше готовят флагштоки, «когда российский флаг будет развиваться над Киевом и Львовом, то все инициаторы агрессии в отношении России сядут на скамью подсудимых». По его словам, их ждет «неминуемый военный трибунал», передает РИА «Новости».

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский сможет побывать в Крыму только при одном обстоятельстве – на подписании капитуляции украинской стороны.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма».