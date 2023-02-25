Экс-советник украинских президентов Соскин обвинил Зеленского в уничтожении деторождения и института семьи на Украине

Украинские власти во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским при поддержке Запада фактически разрушают демографическую систему страны, заявил Олег Соскин, который в 1990–2000-х годах был советником украинских президентов Леонида Кравчука и Леонида Кучмы.

Соскин на своем YouTube-канале раскритиковал решения Зеленского, из-за которых мужчины не могут покидать страну. Он заявил, что, разжигая конфликт на Украине, Киев уничтожает «семью как институт» и деторождение. По совам Соскина, «происходит уничтожение украинской нации, украинского народа».

Также он осудил западные страны, которые поставляют Киеву оружие, чем поддерживают конфликт, угрожающий будущему Украины. Соскин подчеркнул, что демографические данные за 2022 год продемонстрируют результаты такой политики, передает РИА «Новости».