Актрису Заворотнюк выписали из онкологической клиники

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали после пяти месяцев лечения в онкологической клинике

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из частной клиники после пяти месяцев лечения последствий глиобластомы головного мозга.

С сентября прошлого года тяжелобольная Анастасия Заворотнюк находилась в частной московской клинике, где ее лечили от последствий глиобластомы головного мозга – агрессивной формы опухоли. Сообщается, что лечением Заворотнюк занимались, в том числе зарубежные специалисты из Израиля, пишет «Комсомольская правда».

Источник издания сообщил, что в госпитале, где проходила лечение актриса, разработали и запатентовали свой метод лечения злокачественных опухолей мозга, который позволяет увеличить продолжительность жизни пациентов с глиобластомой более, чем в два раза.

Подробностей состояния актрисы лечащие врачи не разглашают, однако, по мнению специалистов, уже один тот факт, что Заворотнюк борется за жизнь четыре года, внушает оптимизм.

По словам врача-онколога, доктора медицинских наук Игоря Долгополова, если глиобластома была небольшая, и с успехом удалена, то человек ведет обычный образ жизни. Он отметил, что кроме лечения, важна и реабилитация.

Напомним, СМИ утверждали, что Анастасия Заворотнюк в 2019 году оказалась в реанимацию с неоперабельной опухолью мозга. Позже, как сообщалось, актрисе стало лучше. Директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров рассказал, что Заворотнюк борется с глиобластомой.