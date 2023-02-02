Болтон в разговоре с пранкерами призвал пресекать диалог Франции с Россией

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2 февраля, четверг | Последнее обновление — 16:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Германии не исключили совершение теракта на «Северных потоках» западной страной
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Что общего между курсами «критического мышления» и английского языка? Так называемые курсы критического мышления специально созданы как инструмент американского влияния.
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Конечно, главным фактором дестабилизации региона остается англосаксонское доминирование. Да, сегодняшняя Индия, подчеркивающая свою независимость, – не самый удобный партнер для англосаксов. Но и англосаксы очень хорошо понимают принципиальную важность индийского фактора для будущего мира.
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Какие ассоциации всегда вызывала у нас Англия? Джентльмены, газоны, Бейкер-стрит, парламент, Биг-Бен, королева-старушка? А надо бы: пиратство, разбой, дети на виселицах, работорговля, концлагеря, военные преступления, протофашизм, голод в Бенгалии, геноцид, колониальное иго.
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На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Болтон в разговоре с пранкерами призвал пресекать диалог Франции с Россией
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Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон поговорил по телефону с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко. Болтон заявил о необходимости пресекать попытки Франции и Германии вести переговоры с Россией.
Видео было размещено в Telegram-канале пранкеров Вована и Лексуса.
Кроме необходимости пресекать попытки Франции и Германии вести переговоры с Россией, Болтон заявил, что необходимо оказывать давление на Россию.
Ранее польский президент Анджей Дуда в день падения ракеты в Пшеводуве в диалоге с «французским лидером Эммануэлем Макроном», которым представились российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), заявил, что из-за случившегося не желал бы дойти до «войны с Россией».
Эксперт: Пентагон вынуждает ВС России сдвинуть фронт на 150 километров вглубь Украины
Академик Бартош рассказал о тактике ВС России после поставки дальнобойных снарядов Украине
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Если США поставят в зону конфликта снаряды GLSDB с радиусом поражения в 150 километров, ВС России придется подвинуть армию противника на всей линии соприкосновения на аналогичное расстояние вглубь Украины. Об этом газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош, комментируя планы США поставить ВСУ дальнобойные снаряды.
«При передаче дальнобойных ракет GLSDB противник получит возможность обстреливать значительную часть наших территорий. Под ударом окажутся Крым, сухопутный коридор на полуостров вместе с Мелитополем и Донбасс», – сказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«Во-вторых, в зоне риска окажутся Ростовская область, Воронежская, Курская, Брянская и Белгородская области. Конечно, США на официальном уровне якобы запрещают обстреливать те территории, которыми они считают российскими, но это просто риторика. Обстрелы и так ведутся», – напоминает собеседник.
«В такой ситуации нам следовало бы расширить зону территориального контроля на 150 километров вглубь Украины, отодвинув противника по всей линии боевого соприкосновения. Например, для защиты Брянска придется брать под контроль часть Черниговщины, а зачистка Сумской области позволит обезопасить Курск», – продолжил эксперт.
«Далее, соответственно, необходимо расширять зону нашего контроля вплоть до Харькова, Днепропетровска, Николаева и границ Кировоградской области. Быстро это сделать невозможно, но выход на эти рубежи необходим. Сейчас речь идет о продвижение на десятки километров, но готовиться надо к продвижению на сотни километров. И я уверен в том, что нашим войскам дана соответствующая установка», – добавляет собеседник.
«Во-вторых, логика США заключается в том, чтобы усложнить работу нашей логистики, нацелив новые виды вооружений на тыловые объекты. От нас это требует более кропотливой работы по рассредоточению войск и боеприпасов. Также необходимо нарастить возможности разведки, чтобы вскрывать маршруты передвижения и позиции, где будут размещены пусковые установки для GLSDB», – заключил Бартош.
Ранее стало известно, что США в рамках нового пакета помощи Украине могут впервые передать дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS. По данным агентства Reuters, речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB с ракетным двигателем и дальностью действия около 150 км. При этом уточняется, что Вашингтон отклонил запросы на поставку Киеву ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км.
Общий объем нового пакета составит 2,2 млрд долларов. В него также войдут другие боеприпасы и средства, в том числе вспомогательное оборудование для систем противоракетной обороны Patriot, противотанковые комплексы Javelin, бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP.
Сообщается, что о планах будет объявлено уже на этой неделе. Часть вооружений стоимостью 400 млн долларов будут переданы Киеву напрямую из запасов Пентагона, а остальное на 1,725 млрд долларов будет выделено в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Такой подход предполагает заключение министерством обороны США контрактов с производителями. Через USAI Вашингтон, в частности, намерен закупить для Киева GLSDB.
Напомним, в минувшее воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил о «жизненной необходимости» Киеву дальнобойных баллистических ракет ATACMS. Ранее Зеленский призвал Запад начать поставки Украине дальнобойных ракет.
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Израильский эксперт оценил возможность передачи ВСУ системы ПВО «Железный купол»
Политолог Ципис: США давят на Израиль в вопросе поставок вооружения на Украину
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США могут вынудить Израиль передать Украине вооружение, однако говорить об отправке систем ПВО «Железный купол» преждевременно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключил передачу системы ПВО «Железный купол» Украине.
«Заявления Нетаньяху объясняются двумя причинами. Первая – в Израиле появляется ощущение, что конфликт на Украине растянется на долгое время. Кроме того, на нас оказывается колоссальное давление со стороны США. Вашингтон хочет, чтобы Израиль начал поставку вооружений на Украину», – сказал сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.
«На территории нашей страны присутствуют американские военные склады, которые создавались на случай большой войны в регионе. Собственно, просьбы Штатов во многом связаны с тем, чтобы расконсервировать данные места хранения и осуществить передачу вооружений из них Киеву», – акцентирует Ципис.
«Подчеркну, что эти объекты принадлежат США, не Израилю, но для России, конечно, решающим фактором станет то, что поставки происходят с территории нашей страны. Что касается самой системы «Железный купол», то я очень сомневаюсь, что она будет отправлена Киеву», – считает эксперт.
«Речь идет о технологиях, очень важных для Израиля. И передача их другим государствам маловероятна. Возможно, Тель-Авив отправит на Украину старые модели ПВО, которые уже вышли из боевого дежурства страны. Но тогда возникает вопрос о том, кто будет управлять этими машинами», – рассуждает собеседник.
«Я сомневаюсь, что Израиль предоставит Киеву своих специалистов. Сколько времени займет обучение украинцев – неизвестно. Этот факт также является и аргументом в пользу того, что «Железный купол» не будет передан Украине. Это очень специфичная система», – подчеркивает Ципис.
«Вместе с тем даже если Израиль и отправит вооружение на Украину, Тель-Авив все равно мог бы стать посредником в переговорах Москвы и Киева. Дело в том, что у нашей страны довольно теплые отношения с Россией. Возможно, Нетаньяху делает ставку на повышение роли Израиля в происходящих событиях», – резюмирует Ципис.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в рамках интервью CNN рассказал, что рассматривает возможность военной поддержки Украины путем передачи системы ПВО «Железный купол». До этого Тель-Авив заявлял об оказании Киеву исключительно гуманитарной помощи.
Нетаньяху также подчеркнул, что Израиль готов выступить посредником между Россией и Украиной в случае поступления предложения. Премьер-министр признался, что Тель-Авив «не напрашивается» на эту роль, однако в случае если сложатся «определенные обстоятельства», то страна будет готова принять подобные обязательства.
Напомним, новый кабмин Израиля выступил с намерением провести ревизию внешнеполитических отношений с целью не допустить диктата мирового сообщества в сторону государства. В частности, Тель-Авив сообщил о желании «меньше говорить» об Украине.
Ранее в Иране произошла серия взрывов, в результате которой пострадал оборонный завод в городе Исфахане. Западные СМИ называют организаторами акта агрессии Вашингтон и Тель-Авив.
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Стало известно об обходе запретов России по работе посольств со стороны США
Посол Антонов: США обходят запреты по работе посольства в Москве, там более 130 не американцев
Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, как Штаты обходят запреты России по работе посольства – в дипмиссии в Москве трудится более 130 работников, которые не являются гражданами США.
По его словам, в США российские рестрикции игнорируются, по официальным данным в американском посольстве трудится более 130 административных работников, которые не являются гражданами США, передает РИА «Новости».
Антонов подчеркнул, что из-за этого невозможно избавиться от дефицита своих кадров, уточнив, что речь идет о специалистах в области связи, электриках, механиках, водителях, плотниках.
Киев предупредили о необходимости отчитаться за поставки от США
Washington Post: США предупредили Украину, что придется отчитаться за поставки
Чиновники США предупредили Киев о необходимости отчитаться в будущем за все поставки вооружений из Штатов, сообщает газета Washington Post.
Издание сообщает, что высокопоставленные чиновники оборонных структур США, госдепартамента и агентства по международному завершили поездку на Украину, где «своеобразно» предупредили киевские власти о том, что необходимо будет отчитаться перед Вашингтоном, передает РИА «Новости».
В статье указано, что представители американских ведомств выступили также с призывом «бороться с коррупцией».
Газета отмечает, что это происходит в условиях, когда американская общественная поддержка Украины снижается.
Ранее стало известно, что США в рамках нового пакета помощи Украине могут впервые передать дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS. По данным агентства Reuters, речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB с ракетным двигателем и дальностью действия около 150 км. При этом уточняется, что Вашингтон отклонил запросы на поставку Киеву ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км.
Госдеп призвал Москву восстановить инспекции американских экспертов в рамках ДСНВ
Штаты призывают Россию восстановить допуск американских экспертов к инспекциям на ее территории в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.
По его словам, США призывают созвать совместную консультационную комиссию, так как «ничто не препятствует тому, чтобы российские специалисты посетили США и провели инспекцию», передает РИА «Новости».
Ранее The Wall Street Journal сообщило, что госдепартамент направил в Конгресс США уведомление о том, что считает нарушением Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) «блокирование» Россией американских инспекций.
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что считает такое требование странным.
Спикер МИД Мария Захарова отметила, что США выходили из огромного числа договоренностей в одностороннем порядке, подорвали принцип реализации ДСНВ, а теперь обвиняют Россию в его нарушении.
Маккарти отказался учитывать мнение Пекина касательно поездок на Тайвань
Маккарти заявил, что не станет учитывать мнение Пекина касательно поездок на Тайвань
Нет необходимости учитывать мнение властей Китая в планировании поездок на Тайвань, заявил преемник Нэнси Пелоси на посту спикера палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти.
По его словам, Китай не может указывать, «когда и куда ехать», передает РИА «Новости».
Ранее Палата представителей США создала спецкомитет по стратегической конкуренции между Соединенными Штатами и Коммунистической партией Китая. Лидер республиканской фракции в Палате представителей Кевин Маккарти сообщил, что комитет будет расследовать зависимость Соединенных Штатов от Китая, чтобы положить ей конец.
Венесуэла обвинила антироссийские санкции в беспорядке в ОПЕК
Принятые Западом антироссийские санкции серьезно нарушают работу и вызывают беспорядок на глобальном энергетическом рынке, заявил министр нефти и вице-президент Венесуэлы по экономическим вопросам Тарек Эль-Аиссами.
По его словам, западные страны продолжают проводить иррациональные, незаконные и нарушающие международное право меры в отношении стран, которые составляют часть глобального энергетического рынка. Санкции против важного производителя энергии – России – вносят беспорядок в глобальный энергетический рынок, передает РИА «Новости».
Тем временем президент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун подтвердили готовность к работе на мировых рынках энергоносителей, по ОПЕК+ и в рамках Форума экспортеров газа.
Лавров ответил на заявления Запада о якобы оскорблении жертв Холокоста
Заявления Запада о том, что якобы было оскорбление жертв Холокоста, говорит о том, что «на воре и шапка горит», заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров объяснил, что когда процитировал идеологов гитлеровской Германии, сказал, что и сейчас против нас собирают всю Европу во главе с США и декларируют разными лозунгами. По его словам, смысл один – «решить русский вопрос» сегодня, это сделать так, чтобы Россия прекратила существование как великая держава, передает РИА «Новости»
По словам министра, когда нечистоплотные политики стали заявлять, что под такими сравнениями «Лавров оскорбил память жертв Холокоста», означает только одно, что на воре горит шапка.
Министр подчеркнул, что не оскорблял жертв Холокоста: Россия почитает этих жертв, проводит специальные мероприятия, и приглашает туда тех, кто был причастен к тем историческим событиям.
Ранее в Белом доме оскорбились словами Лаврова о сравнении политики США с действиями Гитлера.
Архивы США показали отсутствие стремления Вашингтона видеть союзника в Москве
Архивы США показали, что США после распада СССР не стремились видеть в Москве союзника
Вашингтон не стремился видеть в Москве союзника, не собирался отказываться от противоборства с Россией, свидетельствуют данные из рассекреченных документов США переговоров с Россией после распада СССР.
Согласно архивам США, президент России Борис Ельцин в 1992 году, говоря о проекте совместного заявления по итогам саммита с президентом США Джорджем Бушем-старшим, указал, что в документе не сказано, что Вашингтон и Москва больше не противники, движутся к союзничеству. На что занимавший в то время пост госсекретаря США Джеймс Бейкер ответил, что в документе указывается слово «дружба», передает РИА «Новости».
Ельцин пытался настоять на том, чтобы в проекте было указано, что США и Россия будут отказываться от противоборства, но президент Джордж Буш твердо стоял на «использовании переходных выражений», чтобы «не делать вид, что все наши проблемы решены».
Документы свидетельствуют, что после развала СССР Вашингтон сосредоточился на контроле ядерного оружия на территории бывших советских республик и подталкивании к радикальным экономическим реформам.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Ельцин пытался убедить США в опасности украинского национализма.
Посол Антонов: России нужны железобетонные гарантии безопасности, но США к диалогу не готовы
Москве необходимы железобетонные гарантии безопасности, однако США к диалогу пока не готовы, заявил программе «Большая игра» на Первом канале посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
По его словам, прежде чем вступать в переговоры по гарантиям безопасности США должны отказаться от антироссийской политики, признать национальные интересы России и обеспечить «железобетонные гарантии» безопасности, к чему американцы пока не готовы, передает РИА «Новости».
Антонов подчеркнул, что «разговор как прежде» не сложится, так как Москва готова к равноправному взаимоуважительному разговору как постоянные члены Совета безопасности и как две ведущие мировые ядерные державы», – резюмировал дипломат.
Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что не видит готовности американцев к переговорам.
Песков: США уже получили сильную Россию
Песков прокомментировал желание США видеть сильную Россию
США всегда имеют то, в чем заинтересованы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление экс-главы Пентагона Роберта Гейтса о том, что США заинтересованы в «сильной России».
Гейтс заявил, что Вашингтон заинтересован в сохранении единства России и сильном российском правительстве в Москве, которое бы продолжало контролировать ядерный арсенал РФ, передает РИА «Новости».
Песков заявил, что США уже имеют сильную Россию, которая контролирует все ядерные вооружения. Он пояснил, что заявление Гейтса можно «воспринять как констатацию реальности».
При этом Песков не стал комментировать заявления Вашингтона о заинтересованности России и США в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что Госдеп направил в Конгресс США уведомление о том, что считает нарушением ДСНВ «блокирование» Россией американских инспекций.
Сенатор Константин Долгов пояснил газете ВЗГЛЯД, что США вновь пытаются выдвинуть против России обвинения о нарушении ДСНВ, однако никаких доказательств нет. Также в рамках ДСНВ США пытаются продвигать свои корыстные интересы.
Пхеньян пообещал дать «самый жесткий ответ» на любое военное действие США
Пхеньян будет вынужден дать «самый жесткий ответ» на любое военное действие со стороны Соединенных Штатов, сообщил представитель МИД Северной Кореи.
Согласно информации северокорейского Центрального телеграфного агентства, в данный момент военно-политическая ситуация на Корейском полуострове и в регионе из-за враждебных действий США достигла «красной черты», передает РИА «Новости».
В ведомстве подчеркнули, что Северная Корея предпримет «самый жесткий ответ» на любую военную попытку Штатов по принципу «ядерная бомба за ядерную бомбу и тотальная конфронтация за тотальную конфронтацию».
Ранее КНДР пригрозила США последствиями за фейки о торговле оружием с Россией.
До этого постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американская сторона планирует обсудить в СБ ООН вопрос о якобы имеющих место поставках бойцам ЧВК «Вагнер» оружия из Северной Кореи. КНДР опровергла заявления о поставках оружия в Россию.
В Госдепе заявили об отсутствии приоритета в восстановлении ядерной сделки с Ираном
Тема восстановления сделки с Ираном по ядерной программе не состоит в приоритетных направлениях «на протяжении месяцев», заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.
По его словам, внимание Штатов не сфокусировано на вопросе об СВПД, так как «иранцы уничтожили возможность быстро вернуться к полному соблюдению ядерной сделки в сентябре 2022 года», передает РИА «Новости».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты, чтобы не позволить Ирану получить ядерное оружие.
В Китае заявили об опасении США поставлять Киеву самолеты
Поставки Киеву западных истребителей, например, американских F-16, не в интересах Вашингтона, пишет китайское издание Global Times.
Отмечается, что США не желают резкого и неконтролируемого обострения конфликта, а также опасаются обстрела Украиной российской территории, передает РИА «Новости».
Аналитики пришли к выводу, что западные страны поставляют Украине лишь узлы, а не готовые системы вооружения.
«США намерены использовать Киев для подавления Москвы и в конце концов достичь цели – навсегда изолировать Россию от Европы», – пишут журналисты.
Отмечается, что США и союзники могут пожертвовать Украиной, но не за счет собственных интересов.
Ранее Европарламент в своей резолюции призвал рассмотреть возможность поставок Украине ракет большого радиуса действия и западных боевых самолетов.
Песков призвал не преувеличивать значение американской ЧВК на Украине
Не следует преувеличивать значение американской ЧВК «Моцарт» на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о прекращении участия такой организации в конфликте.
«Предлагаю не преувеличивать значение такой ЧВК. Нам неизвестно о какой-то значимой роли, которую играла бы ЧВК с таким названием», – цитирует Пескова ТАСС.
Напомним, в среду украинские СМИ заявили со ссылкой на основателя «Моцарта» Эндрю Мильбурна, что американская ЧВК более не будет осуществлять свою деятельность на украинской территории под этим названием.
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