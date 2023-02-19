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Российская артиллерия уничтожила американскую РЛС под Херсоном
Источник: Артиллеристы уничтожили РЛС AN/TPQ производства США под Херсоном
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Российские артиллеристы уничтожили украинскую подвижную радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ в районе села Дарьевка под Херсоном, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Как сообщил сообщил источник РИА «Новости» в районе Дарьевки артиллерия ВС России уничтожила РЛС AN/TPQ 36, перевозивший ее «пикап» и четверых украинских боевиков.
Также минувшей ночью в Херсоне, в районе Камышаны, артиллерия России уничтожила гаубицу МСТА-Б с расчетом и боекомплектом.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России в районе населенного пункта Куйбышево Херсонской области уничтожили РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Соловьев рассказал об очередном рекорде глупости Бербок
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Анналена Бербок реально устанавливает рекорд за рекордом в глупости, заявил телеведущий Владимир Соловьев после предложения главы МИД ФРГ президенту России «развернуть свой курс на 360 градусов».
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок с умным видом предложила Путину «развернуть свой курс на 360 градусов», и тогда весь мир будет счастлив. Телеведущий Владимир Соловьев после слов главы МИД Германии отметил, что она устанавливает рекорды глупости.
Прокомментировал слова Бербок также замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, очень забавно, что Европой управляют такие невежественные люди, передает РИА «Новости».
Также Бербок выступила против каких-либо территориальных уступок со стороны Украины, по ее словам, это означало бы поощрение этой войны, передает ТАСС.
На Мюнхенской конференции она заявила, к годовщине СВО в ООН будет готова антироссийская резолюция. По ее словам, идет работа над тем, чтобы «преступления не остались безнаказанными». Бербок отметила, что международные партнеры выступают за скорейшее окончание войны, но не навязанным миром.
Она также указала, что мир на Украине не наступит, если Запад прекратить помогать Киеву, на что, по ее словам, рассчитывает Россия.
«Будет ли это мир? Нет, ведь часть Украины находится под контролем России и продолжит оставаться под ее контролем. Это будет означать конец международного мирового порядка и международного права», – полагает министр.
Бербок считает, что если Россия отведет свои войска, и то восстановится мир не только на Украине, но и на всей планете.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок в газете Tagesspiegel признала, что допустила ошибку, заявив в конце января о том, что страны Европы якобы «ведут войну против России».
ВСУ эвакуировали командование из Артемовска
Гагин: Командование ВСУ эвакуировали из Артемовска
Киев эвакуировал командование группировки Вооруженных сил Украины из Артемовска (Бахмут), сообщил военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Гагин заявил, что командование вывели из Артемовска несколько дней назад. По его словам, после активизации работы ЧВК «Вагнер» группировка в Артемовске обречена, ее разгром – дело времени, передает ТАСС.
Советник врио главы ДНР также отметил, что попытки переброски Киевом в Артемовск дополнительных подразделений и вооружения успешно пресекает артиллерия российских сил.
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска немедленно эвакуироваться.
Эксперты заявили газете ВЗГЛЯД, что попытки закрыть Артемовск – это привычная для ВСУ тактика, свидетельствующая о подготовке к его оставлению.
Медведев резко отреагировал на слова Столтенберга об «опасности победы России»
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что риск победы России гораздо выше, чем риск эскалации конфликта на Украине, что значит риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
Медведев объяснил слова Столтенберга о том, что риск победы России для НАТО «опаснее», чем риск эскалации конфликта на Украине.
«Перевожу на понятный русский: риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны. Уроды. Ненавидят и боятся», – написал замглавы Совбеза в своем Telegram-канале.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на конференции по безопасности в Мюнхене назвал несопоставимым риск эскалации на Украине для альянса с победой России.
Кадыров прокомментировал смену командующих военными округами
Кадыров удивился, что его высказывания связывают с назначениями в Минобороны
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«Любое назначение в структуре Минобороны в Сети начинают связывать с моими предыдущими высказываниями, но мы выполняем приказы, а не обдумываем их», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров заявил, что любое назначение верховным главнокомандующим, любой приказ, любая задача поддерживается чеченскими бойцами.
«И это не происходит по щучьему веленью и моему личному хотенью», – написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, у чеченских боевых офицеров, в число которых входит и он, хорошее взаимодействие с Минобороны и нет никаких разногласий. Глава Чечни подчеркнул, что он имеет свое мнение и имеет право его высказывать, имея доступ к данным СВО, и информацию о положении дел в российской армии. Но, по словам Кадырова, он не назначает и не снимает командиров.
Ранее сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу сменил командующих двух военных округов. Западный военный округ, которым ранее командовал Сергей Кузовлев, возглавил генерал-лейтенант Евгений Никифоров. Генерал-полковник Сергей Кузовлев возглавил Южный военный округ.
Главы МИД G7 пригрозили третьим странам за помощь ВС России
Главы МИД G7 пригрозили третьим странам последствиями за помощь российской армии
Главы МИД G7 в совместном заявлении по итогам первой встречи под председательством Японии призвали третьи страны прекратить помощь армии России, предупредив, что иначе им «придется заплатить серьезную цену».
В заявлении глав МИД G7 говорится, что в случае, если третьи страны будут помогать России обходить санкции и оказывать помощь российской армии и ее подразделениям, то им придется заплатить с серьезную цену, передает РИА «Новости».
Ранее главы МИД G7 на первой встрече под председательством Японии договорились продолжить помощь Украине, сохранить и усилить санкции против России.
Российские войска освободили Гряниковку в Харьковской области
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ВС России на купянском направлении полностью освободили населенный пункт Гряниковка Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В результате наступательных действий подразделений «Западной» группировки войск на купянском направлении полностью освобожден населенный пункт Гряниковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б» и самоходная гаубица «Гвоздика», говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Также на краснолиманском напралении было нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка и Червоная Диброва ЛНР, уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.
В Минобороны сообщили, что на донецком направлении продолжено наступление подразделений «Южной» группировки войск: уничтожено до 150 украинских военнослужащих, боевая машина РСЗО «Град» и самоходная гаубица «Гвоздика», в Авдеевке и Красногоровке – три cклада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
На южно-донецком и запорожском направлениях в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка ДНР и Полтавка Запорожской области потери противника составили свыше 50 украинских военнослужащих, в районе Угледара уничтожен склад боеприпасов.
Также на Херсонском направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих, а также четыре самоходные гаубицы «Гвоздика».
Всего авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС нанесено поражение 85 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112 районах.
ПВО за сутки сбили три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Ранее сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили более 470 украинских военных.
Макрон выступил против попыток «полного разгрома России»
Макрон отказался поддерживать предложения «атаковать Россию на ее собственной территории»
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Франция не поддерживала и никогда не будет поддерживать идею о том, что нужно добиться полного разгрома России, заявил французский президент Эммануэль Макрон.
По словам Макрона, он «не думает, как некоторые, что надо атаковать ее на собственной территор». Как заявил президент, есть те, кто желает «в первую очередь разгромить Россию», но «это никогда не было и никогда не будет позицией» Парижа, передает ТАСС со ссылкой на Journal du dimanche.
Издание отметило, что такова позиция стран Восточной Европы, которые «не оценили формулу Макрона о том, что «нельзя унижать Россию».
Макрон хочет, чтобы Украина «пошатнула российский фронт». По его мнению, это «вернет Москву за стол переговоров». Однако он не считает, что одна из сторон сможет «добиться полной победы». Как пишет Journal du dimanche, «по мнению Макрона, Украина самостоятельно не может вновь обрести свои границы, так как никто из союзников не готов отправить свои войска на театр военных действий».
Также Макрон считает, что не следует затягивать конфликт, поскольку если он окажется «бесконечным», то «главными проигравшими окажутся европейцы». В связи с этим Макрон вновь выступил за продолжение переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Journal du dimanche пишет, что для Макрона НАТО «не является подходящим инструментом для переосмысления отношений» с Москвой. «Участники НАТО не были вполне прозрачны в своих намерениях, и это было воспринято Москвой как экспансионизм», – говорится в материале. Макрон заявил, что это частично объясняет политику Путина после Мюнхенской конференции 2007 года.
Издание заявило, что Макрон хочет призвать страны Центральной и Восточной Европы, как состоящие в ЕС, так и не входящие в союз, «быть разумными в своих ожиданиях». Подобную позицию, по мнению Макрона, должна занять и Германия, которая «открывала объятия Евросоюза для этих стран».
Как пишет Journal du dimanche, Макрон проигнорировал призывы украинского президента Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности принять Киев в НАТО.
Напомним, Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Европе надо иметь силу и смелость для возобновления диалога, но время для диалога с Россией по ситуации на Украине еще не пришло. Он также заявил, что Россия не может и не должна победить Украину на поле боя.
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Российский флаг установили на бывшем здании парламента в немецком Потсдаме
Неизвестные установили российский флаг на бывшем здании парламента в Потсдаме
Неизвестные установили российский флаг на башне здания, где раньше заседал земельный парламент Бранденбурга, в Потсдаме, также на стены нанесли букву Z, сообщили местные СМИ.
По информации агентства dpa, начато расследование из-за нарушения неприкосновенности жилища и нанесении материального вреда. Газета «Тагесшпигель» сообщила, что российский флаг появился на крыше здания в минувший четверг, передает ТАСС.
Уточняется, что ландтаг (земельный парламент), местные жители называют его «кремлем», проводил там свои заседания до 2013 года. Примечательно, что собственнику здания приказано удалить надписи со стены.
В марте прошлого года власти ряда федеральных земель ФРГ приняли решение запретить логотип с латинской буквой Z как символ поддержки действий РФ на Украине.
Ранее на танке Leopard в Австралии написали «Слава России!» и символы Z.
Столтенберг назвал несопоставимым риск эскалации на Украине для НАТО с победой России
Генсек НАТО заявил, что риск эскалации конфликта на Украине несопоставим с риском победы России
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Победа России в конфликте на Украине опаснее для Североатлантического альянса, чем риск эскалации боевых действий, необходимо вооружаться, модернизировать армии и готовиться к продолжению противостояния, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на конференции по безопасности в Мюнхене.
Столтенберг ответил на вопрос о риске эскалации конфликта на Украине из-за военной помощи НАТО. По его словам, безопасных вариантов нет, но риск победы Путина гораздо выше, в связи с чем, необходимо наращивать как производство оружия, так и его поставки на Украину, передает ТАСС.
Генсек заявил, что НАТО необходимо всесторонне вооружаться, модернизировать армии и укреплять отношения между европейскими странами и США, готовясь к продолжению противостояния с Россией при любом развитии событий.
Также Столтенберг призвал укреплять защищенность инфраструктуры, кибербезопасность и доминирование в информационной сфере, для «противодействия дезинформации».
Ранее Столтенберг призвал НАТО быть готовым к длительному противостоянию с Россией.
Белый дом не исключил обращения Байдена к Путину
Кирби не исключил обращения Байдена к Путину в ходе визита в Польшу
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Речь главы американского государства Джо Байдена, приуроченная к годовщине начала специальной военной операции России на Украине, может включать обращение к российскому лидеру Владимиру Путину и народу России, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби.
Выступление должно состояться в ходе визита Байдена в Польшу, где у него запланированы встречи с лидерами восточноевропейских стран НАТО. Кирби заявил: «Я бы подозревал, что вы услышите от него послание господину Путину и российскому народу», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, Байден решил посетить Польшу в свете годовщины российской СВО на Украине. СМИ предположили, что он попытается оказать давление на европейских лидеров в вопросе ужесточения позиции в отношении России. Высказывалось предположение, что в Польше Байден может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но Белый дом заявил, что пока таких планов нет.
Пасечник заявил о сложной ситуации в районе Кременной
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ситуация в районе Кременной и Сватово оказалась очень сложной из-за обстрелов ВСУ.
По его словам, близость линии соприкосновения с противником усложнила ситуацию, так как часто прилетают все виды боеприпасов, имеющиеся у ВСУ, передает ТАСС.
Пасечник отметил, что противник пользуется этим, он заявил он в кулуарах семинара для региональных штабов волонтеров акции «Мы вместе».
Ранее сообщалось, что российским солдатам во время штурма ЛНР удалось ликвидировать украинскую женщину-снайпера.
Глава минобороны ФРГ заявил о «демонстрации силы» по отношению к России
Писториус заявил, что Запад демонстрирует силу по отношению к Россиии поставками оружия на Украину
Поддерживая Украину поставками оружия, Запад демонстрирует России силу, поскольку дипломатическое и экономическое давление не действует, заявил министр обороны Германии Борис Писториус на Мюнхенской конференции безопасности.
Писториус отметил, что Россия не идет на уступки под давлением санкций и дипломатии, поэтому приходится прибегать к демонстрации силы, это означает с одной стороны поощрение украинцев в их самообороне, а с другой – поставку оружия, передает РИА «Новости».
Он также добавил, что ему немного грустно тратить миллиарды евро на оружие, поскольку он вырос во времена, когда верили, что в Европе никогда не будет войны.
Ранее глава немецкого минобороны Борис Писториус заявил, что инициатива, запущенная общественными деятелями Германии, которые потребовали не поставлять больше оружие Украине, чтобы провести мирные переговоры, является довольно наивной.
Пушилин рассказал о ситуации в Угледаре
Пушилин заявил о контроле ВС России над дачами в северной части Угледара
Дачи в северной части Угледара контролируются российскими силами, речи о городских боях пока не идет, противник продолжает перебрасывать резервы, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил о сложной ситуации под Угледаром: противник продолжает в больших количествах перебрасывать резервы, не считаясь с потерями, дачи в северной части города контролируются ВС России, но городских боев пока нет, передает ТАСС.
По словам врио главы ДНР, в окрестностях Угледара много укрепрайонов ВСУ, но российские войска идут вперед.
Также Пушилин рассказал, что ВС России усилили свои позиции в Марьинке. По его словам, сюда противник тоже перебрасывает подкрепления, кроме того, в городе очень серьезные укрепления, которые строились не один год, но Марьинка будет освобождена в обозримом будущем.
Газета ВЗГЛЯД писала, что бои за Угледар показали стратегию российского военного руководства.
Балицкий рассказал об иностранцах в составе добровольческого отряда имени Судоплатова
Балицкий заявил, что в батальон имени Судоплатова вошли турки, сербы и скандинавы
Представители Сербии, Турции и скандинавских стран, а также те, кто раньше воевал на стороне Украины, а потом занял позицию России, вошли в состав добровольческого батальона им. Судоплатова, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
По словам Балицкого, в батальоне воюют сербы, турки, скандинавы, есть те, кто воевал за Украину во время АТО в 2014 году, но перешли на сторону России, передает ТАСС.
Он заявил, первая штурмовая рота уже ушла на передовую, вторая минно-саперная рота готовится к отправке, всего в батальоне уже около 600 человек.
В сентябре прошлого года Балицкий подписал указ о создании в регионе трех добровольческих батальонов — им. Судоплатова, им. Андрея Первозванного и батальона «Славянская гвардия».
Ранее в начале февраля Балицкий объявил об отправке батальона имени Судоплатова на передовую.
В Европе обнаружили отсутствие исправных танков для Украины
Министр обороны Британии Уоллес заявил об отсутствии исправных танков для Украины
После решения о поставках Украине западных танков многие страны обнаружили, что у них нет исправной тяжелой техники для передачи Киеву, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью журналу Spiegel.
Уоллес заявил, что многие страны после принятия политического решения обнаружили, что на складах нет исправных или отремонтированных танков для передачи Украине. Он отметил, что странам НАТО пришлось осознать, что их армии истощились за 30 лет, передает РИА «Новости».
Министр обороны Великобритании заявил, что танки сделают Украину сильнее, но они не чудо-оружие, и не волшебное зелье, которое обеспечит немедленную победу, и изменят все вокруг.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Запад решил оставить Украину без истребителей.