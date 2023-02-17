Роскосмос назвал дату отстыковки от МКС грузовика «Прогресс МС-21»

Роскосмос: Проблемный грузовик «Прогресс МС-21» отстыкуют от МКС 18 февраля

Грузовой корабль «Прогресс МС-21» отстыкуют от МКС 18 февраля, как и планировали до разгерметизации его системы терморегулирования, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Согласно сообщению пресс-службы, «Прогресс МС-21» отстыкуется от МКС 18 февраля в 5.26, после отхода от модуля «Поиск» космонавты с помощью системы телеоператорного управления развернут его и еще раз сфотографируют место повреждения, передает РИА «Новости».

Двигатель «Прогресса МС-21» после расстыковки включится на торможение в 7.03 мск для сведения с орбиты.

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил, что утечка теплоносителя системы терморегулирования произошла на корабле «Прогресс МС-21» на МКС.