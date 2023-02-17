В России за сутки госпитализировали 1,5 тыс. человек с коронавирусом

Оперштаб отчитался, что в России за минувшие сутки госпитализированы 1510 человек с COVID

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в России госпитализированы 1510 человек, это 0,4% меньше по сравнению с 16 февраля.

Выписано в связи с выздоровлением 11245 человек, что на 0,9% больше по сравнению с 16 февраля. «Выявлено 15359новых случаев COVID. Подтверждено 38 летальных исходов», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в России были госпитализированы 1516 человек, это на 2,1% меньше по сравнению с 15 февраля.