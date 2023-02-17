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Политолог разъяснил последствия разрыва дипотношений России и США
Политолог Кортунов: После разрыва дипотношений России и США мир окажется на грани тотальной катастрофы
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Полное прекращение контактов между Россией и США обернется катастрофой для всего мира. И оба государства заинтересованы в том, чтобы этого не произошло. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политолог Андрей Кортунов. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков допустил возможность полного разрыва отношений Москвы и Вашингтона.
«Наш диалог с Вашингтоном все еще имеет достаточно большой запас прочности. До полного прекращения контактов необходимо пройти стадии снижения уровня дипломатического представительства или остановки консультаций по региональным вопросам», – считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«Прибегать к крайнему варианту в настоящий момент нет смысла. Полная остановка диалога со Штатами может произойти, если американские войска войдут на территорию Украины. В этом случае между странами начнется полноценная война», – отмечает эксперт.
«Мы видим, что даже такие серьезные прецеденты, как подрыв «Северных потоков», не ведут к прекращению контактов со Штатами. Несмотря на то, что вопрос причастности Вашингтона к теракту еще стоит на повестке дня СБ ООН, даже если информация подтвердится, мы ограничимся понижением статуса дипотношений», – акцентирует собеседник.
«Белый дом также не решится первым пойти на полный разрыв диалога. Наблюдается тенденция к эскалации, но она контролируема, в том числе за счет дипломатических каналов. Жертвовать мировой стабильностью в угоду непредсказуемости они, скорее всего, не станут», – уточняет политолог.
«В случае разрыва отношений остановились бы переговоры по контролю над вооружениями, замедлилось обсуждение глобальных проблем, о сотрудничестве в космосе или Арктике можно будет забыть. Все это будет означать, что мир оказался на грани тотальной катастрофы, в том числе ядерного конфликта», – заключил Кортунов.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что полный разрыв отношений России и США возможен. Он отметил, что подобное развитие событий было бы ошибочным со всех точек зрения. «В Москве бы этого не хотели», – добавил дипломат.
Тем не менее Рябков подчеркнул, что отношения с Соединенными Штатами сейчас можно охарактеризовать как «хуже некуда». Он выразил сомнение, что можно что-то еще испортить в российско-американских отношениях, так как администрация президента США Джо Байдена сделала все, чтобы не оставить от них камня на камне.
Напомним, что до этого в Госдепе поддержали нанесение Украиной ударов по Крыму. При этом заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что конфликт должен завершиться стратегическим поражением РФ. В ответ Россия обвинила США в безудержной эскалации ситуации на Украине.
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NYT: Гибель наемника из США на Украине попала на видео
Американец Пит Рид погиб в Артемовске, предположительно, его смерть попала на видео, сообщает издание New York Times, публикуя видео.
На кадрах видно, как в группу людей попадает ракета, а рядом с местом инцидента находится машина без опознавательных знаков, передает ТАСС со ссылкой на газету.
Издание сообщает, что ракету можно идентифицировать как боеприпас от российского противотанкового ракетного комплекса «Корнет», но СМИ не подтверждает точность своих выводов.
Телеканал ABC, также разместивший сюжет, сообщает, что события произошли 2 февраля.
Пит Рид служил в американском Корпусе морской пехоты. О его гибели сообщила на прошлой неделе организация Global Response Medicine, которую основал мужчина. Там его назвали медиком-добровольцем.
Москва допустила возможность полного разрыва отношений России и США
Дипломат Рябков: Полный разрыв отношений России и США возможен, но это было бы опасно и ошибочно со всех точек зрения
Полный разрыв отношений России и США возможен, но такое развитие событий было бы опасно и ошибочно со всех точек зрения, в Москве не хотели бы этого, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Рябков заявил в интервью программе «Большая игра» на Первом канале, что полный разрыв отношений между Россией и США, наверное, возможен. При этом он выразил мнение, что до этого все же не дойдет, так как это было бы и опасно, и ошибочно со всех точек зрения, в Москве бы этого не хотели, передает ТАСС.
Тем не менее Рябков подчеркнул, что отношения с Соединенными Штатами сейчас можно охарактеризовать как «хуже некуда». Он выразил сомнение, что можно что-то еще испортить в российско-американских отношениях, так как администрация президента США Джо Байдена сделала все, чтобы не оставить от них камня на камне.
Ранее Россия обвинила США в безудержной эскалации ситуации на Украине.
Пушков: Версия Херша о подрыве «Северных потоков» подтверждается
Пушков рассказал о подтверждении версии Херша о подрыве «Северных потоков»
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Изложенный американским журналистом Сеймуром Хершем сценарий о том, что США подорвали «Северные потоки», находит новые подтверждения, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявления другого журналиста Джона Дугана о ситуации.
Материал Херша представляет собой именно сценарий, детальный и обоснованный, а не версию, поскольку «никакой другой версии вообще нет», указал Пушков в своем Telegram-канале.
Так политик прокомментировал заявления американского журналиста Джона Дугана РИА «Новости» о том, что тот получил анонимное сообщение от участника натовских учений Baltops-22, во время которых на «Северных потоках» могла быть заложена бомба.
В письме сообщается, что 15 июня вертолет привез группу американцев в гражданской одежде, которых встретил вице-адмирал 6-го флота США и люди в штатском. У прибывших с собой имелось оборудование для глубоководного погружения, не применяемое обычными военными.
После этого, указывается в письме, прибывшие выплыли с ящиками на резиновой лодке в море, погрузились в воду более чем на шесть часов и вернулись уже без ящиков.
Пушков указал, что отрицания американского Совета нацбезопасности и Госдепа «здесь ничего не меняют», поскольку «сами по себе газопроводы не взрываются».
Напомним, журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш раскрыл схему подрыва «Северных потоков», по его утверждению, к ней напрямую причастны США.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что после публикации Херша СМИ США впали в состояние «коллективной афазии».
Россия созвала Совбез ООН по диверсиям на «Северных потоках»
Россия созвала 22 февраля Совбез ООН по диверсиям на «Северных потоках»
Россия созывает 22 февраля заседание Совета Безопасности ООН по поводу диверсий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.
Заседание созывается в связи с новыми данными, касающимися диверсии на газопроводах. Оно должно пройти в 15.00 по Нью-Йорку (23.00 мск) 22 февраля, сообщил Полянский.
Напомним, ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что установили взрывчатку водолазы ВМС США.
Инциденты произошли осенью 2022 года, позже президент России Владимир Путин указывал, что это является терактом.
Нуланд объяснила стремление США нанести России поражение на Украине
Нуланд: Конфликт на Украине должен завершиться поражением России ради сохранения мирового порядка во главе с США
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Конфликт на Украине должен завершиться стратегическим поражением РФ ради сохранения мирового порядка, который США годами возглавляли, при котором по большей части были в безопасности и на протяжении десятков лет процветали, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
В ходе выступления в вашингтонском Фонде Карнеги заместитель госсекретаря США, говоря о дальнейшем развитии событий на Украине, заявила, что, с точки зрения американских властей, это должно закончиться для России стратегическим поражением, передает ТАСС.
Как отметила Нуланд, Вашингтон хотел бы, чтобы его позицию относительно Украины поддержал «весь цивилизованный мир», так как в противном случае другие будут пытаться откусить части стран и дестабилизируют порядок, при котором Соединенные Штаты по большей части были в безопасности и процветали на протяжении десятков и десятков лет. По словам Нуланд, именно в этом суть происходящего на Украине.
Она повторила, что здесь дело не только в Украине, но и в более широком смысле – в мировом порядке, который США на протяжении всех этих лет возглавляли и сохраняли в безопасности, а также в Уставе ООН, который все подписали.
В прошлую субботу посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что главная цель России заключается в формировании миропорядка, основанного на равенстве и соблюдении международного права. Днем ранее врио главы ДНР Денис Пушилин спрогнозировал итоги противостояния России и НАТО на Украине.
США поддержали нанесение Украиной ударов по Крыму
Замглавы Госдепа США Нуланд заявила о поддержке Вашингтоном нанесения Украиной ударов по военным объектам в Крыму
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Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам в Крыму, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
Нуланд назвала российские военные объекты в Крыму «законными целями», подтвердив, что Украина наносит по ним удары и США поддерживают это. Она также выступила с утверждением, что Украина не будет находиться в безопасности, если Крым как минимум не будет демилитаризован. Она назвала такой подход частью обеспечения прочного сдерживания России, передает ТАСС.
При этом замгоссекретаря США фактически отвергла неоднократные попытки ведущего дискуссии – отставного американского дипломата, а ныне старшего научного сотрудника Фонда Карнеги Эрона Дэвида Миллера – указать, что для Москвы Крым является «красной линией».
Нуланд заявила, что США считают Крым Украиной. Она также отказалась выдвигать предположения о том, где украинцы решат воевать или каким образом они решат действовать в отношении Крыма в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах.
Накануне Нуланд заявила о поддержке администрацией США Джо Байдена попыток Украины взять под контроль Донбасс и Крым.
Американский разведчик назвал агрессивные заявления Запада подарком для России
Западные страны своими агрессивными заявлениями сделали России подарок, о котором она и не просила, заявил на своем YouTube-канале экс-офицер разведки американской морской пехоты в Скотт Риттер.
В ролике он рассказал, что США после развала СССР показывали расположенность к Москве, хотя вместе с Западом считали ее поверженным противником, передает РИА «Новости».
Однако Вашингтон своими агрессивными действиями и давлением на Москву подтвердил правоту выбранного курса Кремля. Риттер подчеркнул, что скоро стало понятно – России не стоит ждать, что Запад изменит свое отношение и начнет строить нормальный диалог с ней.
Ранее историки назвали новые колониальные придатки США в современном мире.
Гулявшей с теленком на Красной площади американке надолго запретили въезд в Россию
Миграционная служба Москвы запретила въезд в Россию на 40 лет гражданке США Алисии Дей за выгул теленка на Красной площади в Москве, следует из документов.
До 2063 года женщина не имеет права въезжать на территорию Российской Федерации, передает ТАСС со ссылкой на протокол, составленный отделом по вопросам миграции УВД по ЦАО ГУ МВД Москвы.
Суд не стал рассматривать материалы дела о штрафе в размере 7 тыс. рублей и выдворении, так как женщина сама покинула страну. Дей проживала в России без регистрации, а в страну попала по туристической визе.
Ранее сообщалось, что Дей, выгуливая животное, выкрикивала лозунг «Животные – не еда».
США пригрозили Китаю пересмотром отношений в случае поддержки СВО
Госдеп: Материальная поддержка Пекином СВО РФ на Украине фундаментально изменила бы отношения США и Китая
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Материальная поддержка Китаем специальной военной операции РФ на Украине фундаментальным образом изменила бы отношения Вашингтона и Пекина, заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
Сотрудница внешнеполитического ведомства США напомнила, что Россия и Китай объявили о не имеющем границ партнерстве. В связи с этим она выразила мнение, что стратегическое сближение между Москвой и Пекином продолжается. Как заявила Донфрид, в Госдепе сосредоточены на этих взаимоотношениях в контексте конфликта России и Украины, передает ТАСС.
Дипломат заверила, что в Вашингтоне понимают, что существует стратегическое сближение между Пекином и Москвой. При этом она подчеркнула, что если бы в Госдепе увидели, что Китай оказывает материальную поддержку России в войне против Украины, то это бы фундаментальным образом изменило отношения США с КНР.
Напомним, в начале февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отношения России и Китая по качеству выше военного союза. После этого в МИД Китая заявили о координации позиций с Россией по урегулированию международных вопросов.
Россия за месяц сократила вложения в госдолг США в 3,3 раза
Минфин США: Россия в декабре 2022 года по сравнению с предшествующим месяцем сократила вложения в госдолг США в 3,3 раза
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Объем принадлежащих России государственных долговых обязательств Соединенных Штатов в декабре 2022 года сократился в 3,3 раза по сравнению с предшествующим месяцем и составил 629 млн долларов, следует из документов Минфина США.
В декабре 2022 года на долгосрочные американские облигации в российских вложениях пришлось 104 млн долларов (в ноябре – 80 млн долларов), на краткосрочные – 525 млн долларов (в ноябре – 2,012 млрд долларов), передает ТАСС.
В ноябре 2022 года объем принадлежащих России государственных долговых обязательств Соединенных Штатов составлял 2,092 млрд долларов, в октябре – 2,034 млрд долларов, в сентябре – 2,015 млрд долларов, в целом на уровне чуть выше 2 млрд долларов он держится с марта 2022 года. В феврале 2022 года объем вложений России в госдолг США составлял 3,753 млрд долларов.
Накануне Бюджетное управление Конгресса допустило возможность дефолта в США. Президент США Джо Байден пообещал не допустить объявления дефолта Штатами.
Москва квалифицировала подрыв «Северных потоков» как акт терроризма
Посольство РФ в США: Россия квалифицирует взрывы «Северных потоков» как акт международного терроризма
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Россия квалифицирует взрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» как акт международного терроризма, говорится в комментарии пресс-секретаря посольства РФ в США Игоря Гиренко.
Дипломат заявил в Telegram-канале российской дипломатической миссии в Вашингтоне, что Москва квалифицирует инцидент как акт международного терроризма, требующий всестороннего и независимого расследования.
Гиренко подчеркнул, что Соединенным Штатам, претендующим на роль источника истины в последней инстанции, не помешало бы перейти от пустых обвинений в адрес России к делу и хотя бы попытаться доказать непричастность США к разрушению газовых трубопроводов.
В посольстве обратили внимание на несдержанную реакцию пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса на вполне резонный вопрос об отношении администрации Соединенных Штатов к подключению ООН к поиску виновных в беспрецедентной диверсии в Балтийском море.
Дипломат отметил, что интерес общественности более чем оправдан в условиях тотального игнорирования властями Соединенных Штатов резонансного расследования лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша при молчаливом согласии местных СМИ.
Пресс-секретарь посольства РФ в США подчеркнул, что Москва не позволит «замотать» ситуацию с подрывом критической энергоинфраструктуры, особенно с учетом того, что ничего не известно об оставшихся, видимо, на морском дне нескольких неразорвавшихся зарядах.
Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил о непричастности Соединенных Штатов к подрыву «Северных потоков». В прошлую среду американский журналист Сеймур Херш раскрыл заказчиков и исполнителей подрыва «Северных потоков».
Папа Римский заявил о желании встретиться с Путиным
Папа Римский Франциск заявил о желании встретиться с Владимиром Путиным
Папа Римский Франциск хочет обсудить с российским лидером Владимиром Путиным план мирного урегулирования противостояния России и Запада в Европе, рассказал председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.
По его словам, в переписке понтифик сообщил, что имеет собственный план по мирному урегулированию конфликта России и Запада, готов приехать в Москву, чтобы обсудить этот план с Путиным, передает РИА «Новости».
Также Севастьянов процитировал фрагмент письма понтифика с аналогичной мыслью.
Ранее папа Римский Франциск высказался за встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта на Украине.
Летом Севастьянов рассказывал, что папа Римский Франциск надеется приехать в Россию весной 2023 года и посетить Москву и Петербург.
Сеймур Херш предсказал развал НАТО из-за подрыва «Северных потоков»
Журналист Сеймур Херш заявил о колоссальных последствиях для США из-за подрыва «Северных потоков»
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Действия США по подрыву «Северных потоков» будут иметь ужасающие последствия для них самих, заявил журналист Сеймур Херш в интервью изданию Democracy Now.
По его словам, в Белом доме продолжают замалчивать тему расследования и даже получают одобрение в прессе – The New York Times больше на эту тему не пишет. Все это в долгосрочной перспективе приведет к последствиям, вплоть до выхода некоторых стран из НАТО, передает РИА «Новости».
При этом Херш подчеркнул, что для Байдена такая перспектива не так страшна, ему важнее «продолжать военный конфликт, в котором он не победит».
В ходе интервью Херш назвал подрыв «Северных потоков» диверсией, направленной против Европы, чтобы продемонстрировать ее абсолютную зависимость от США.
Также журналист напомнил о заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, заявившего, что Россия «больше не сможет использовать свой газ как оружие».
Такая идея, по мнению Херша, доминирует в США более 20 лет, так как российские нефть и газ «всегда чертовски пугали Вашингтон».
Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш подробно описал схему подрыва «Северных потоков», к которым, по заверениям журналиста, напрямую причастны Соединенные Штаты.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что после публикации Херша СМИ США впали в состояние «коллективной афазии».
Россия квалифицировала взрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» как акт международного терроризма.
США намерены продолжать работать по изъятию активов России
В США заявили о продолжении работы по изъятию активов России
Администрация США будет продолжать искать и изымать российские активы, чтобы затем передать Украине конфискованные средства, заявила директор управления Госдепартамента США по оказанию помощи другим государствам Дафна Рэнд.
Также она добавила, что США планируют в ближайшие месяцы предоставить Украине 9,9 млрд долларов дополнительной бюджетной поддержки, сообщает РИА «Новости».
По словам Рэнд, администрация взаимодействует в этом вопросе с конгрессом. Она оценила прямую бюджетную помощь Украине, оказанную ранее США, в 13 млрд долларов.
Ранее стало известно, что швейцарский банк Credit Suisse заморозил российские активы на 17,6 млрд швейцарских франков (более 19 млрд долларов).
До этого пресс-секретарь швейцарского Минэкономики Фабиан Майенфиш заявил, что Швейцария не поддерживает идею Владимира Зеленского о передаче замороженных российских активов, поскольку не считает это вариантом поддержки Украины.
Госдеп заявил о непричастности США к подрыву «Северных потоков»
Глава пресс-службы Госдепа Прайс: США готовы заявить в Совбезе ООН о непричастности к подрыву «Северных потоков»
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Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что Соединенные Штаты якобы не имеют отношения к подрыву «Северных потоков» и готовы вновь заявить об этом на заседании Совета Безопасности ООН.
Глава пресс-службы Госдепартамента США назвал «неправдой» и «полной дезинформацией» утверждения о том, что Соединенные Штаты стояли за подрывом «Северных потоков». Он заявил, что представители США при необходимости готовы в какой-либо форме повторить свою позицию вновь, передает ТАСС.
На вопрос, должна ли играть ООН какую-либо роль в расследовании инцидентов, представитель внешнеполитического ведомства США заявил, что этот взрыв произошел не на территории Соединенных Штатов, и говорить о надлежащих механизмах расследования Госдеп предоставит партнерам, на территории которых произошел взрыв.
Накануне Россия созвала Совбез ООН по диверсиям на «Северных потоках». В прошлую среду американский журналист Сеймур Херш раскрыл заказчиков и исполнителей подрыва «Северных потоков».