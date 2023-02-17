Электроавтомобилям решили предоставить свободный проезд по платным трассам

Минэкономики совместно с госкомпанией «Автодор» запускают с 1 марта эксперимент, позволяющий владельцам электромобилей бесплатно проезжать по платным федеральным автотрассам, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант», для этого нужно приобрести или взять в аренду транспондер T-pass, обратившись в офис поддержки ООО «Автодор–Платные дороги» и предоставить документы, подтверждающие, что транспортное средство оснащено исключительно электрическим двигателем (СТС, ПТС).

Пользователям электромобилей будет разрешен свободный проезд по платным М-4, М-11, М-12, ЦКАД, М-1, М-3, по участку М-11 15–58 км и обходу Одинцово.

Владельцы электрической техники, подсчитали в Минэкономики, смогут сэкономить в среднем 2 тыс. рублей при поездке в рабочий день из Москвы в Санкт-Петербург по М-11.

При попытке использовать устройство на другой машине с лицевого счета (привязанного к транспондеру) спишут полную стоимость проезда, а сам транспондер отключат от акции без возможности повторного участия в ней.

Напомним, в начале февраля в нескольких столичных автомобильных салонах стартовали продажи электрической версии нового «Москвича».