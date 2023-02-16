Россия решила выслать четырех австрийских дипломатов

Эксперты оценили возникшие проблемы с поставками западных танков для ВСУ

Рожин: Запад будет и дальше затягивать сроки поставок танков на Украину

Военный комплекс Европы испытывает определенные проблемы с запасами техники. Кроме того, они не хотят терять репутацию своего вооружения на украинском поле боя. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали военные эксперты Борис Рожин и Константин Сивков. Ранее западные СМИ сообщили, что на Украину отправятся меньше танков, чем было обещано.

«Хранение военной техники на складах европейских стран-членов НАТО не всегда производилось надлежащим образом. Поэтому они перед передачей машин Украине вынуждены предпринимать серьезные усилия по ее ремонту, расконсервированию и восстановлению», – рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

«В связи с этим, натовское руководство сейчас будет активно давить на Европу, чтобы та выполнила ранее заявленный план поставок. Однако и там есть свои проблемы, вызванные малыми военными бюджетами. Проведенные проверки показали, что часть техники находится в неликвидном состоянии, склады длительного хранения и склады регулярной армии недостаточно материально-технически оснащены», – продолжил собеседник.

«Между тем, я думаю, европейские страны сдержат свое обещание по поставкам танков на Украину. Но растянут эту историю во времени. Так что ВСУ не стоит ожидать пополнение военного арсенала в ближайшее время», – полагает Рожин.

«Европейцы понимают, что поставка танков на поле боя ударит в первую очередь по их репутации. По сути, эти машины отправятся на убой. Ведь 40 танков Leopard не изменит ситуацию на поле боя в пользу ВСУ, только за полтора-два месяца наши ВС уничтожили порядка 260 танков противника», – отметил доктор военных наук Константин Сивков.

«Военачальники в Европе и НАТО – не глупцы, им прекрасно известно, что без поддержки авиации и разведки, без сопровождения артиллерии, танки обречены на уничтожение. Понимая, что такой поддержки в ВСУ не обеспечат, они и не заинтересованы в ускорении процесса передачи», – отметил он.

«Несмотря на то, что Киев надеялся получить вооружение как можно скорее, чтобы организовать контрнаступление, им вряд ли удалось бы это совершить с обещанным числом техники. И уж тем более с тем, как сейчас затягиваются поставки. Кроме того, американцы обещали отдать свои танки Abrams, но как мы видим, пока не очень понятно, когда произойдет», – акцентировал Сивков.

Ранее выяснилось, что западные страны отправят на Украину меньше танков, чем было обещано. Об этом пишет издание Bloomberg. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, союзники Киева предпринимают максимум усилий для того, чтобы собрать два полных дивизиона Leopard 2 для передачи ВСУ.

Глава ведомства отметил, что Запад не сумеет предоставить Украине батальон танков версии Leopard 2A6. Ранее Берлин пообещал поставить 14 моделей тяжелой техники, в то время как Португалия гарантировала отправку трех.

В то же время Польша сумела собрать около 30 единиц Leopard 2A4, что почти соответствует нормам украинского батальона, состоящего из 31 машины. Однако Писториус отмечает, что танки, которые планирует предоставить Варшава, находятся в плохом состоянии и требуют ремонтных работ. По его мнению, вооружение сможет достигнуть Украины только в конце апреля.

По мнению СМИ, признание министра обороны ФРГ знаменует неудачу западных союзников в стремлении помочь ВСУ преодолеть предполагаемую интенсификацию боевых действий в ближайшие недели.

Ранее генеральный инспектор вооруженных сил Германии Эберхард Цорн высказал предположение, что немецкие танки Leopard и боевые машины пехоты Marder начнут использоваться на Украине уже в марте.

Напомним, Берлин одобрил поставку 178 танков Leopard 1 на Украину. Кроме того, в конце января ФРГ объявила о намерении поставить Украине 14 моделей Leopard 2 и выдала разрешение на передачу Киеву другими странами танков немецкого производства.

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