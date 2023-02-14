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Боррель предложил поставлять оружие на Украину за счет Еврофонда мира
Боррель подготовил предложения о поставках оружия на Украину за счет Европейского фонда мира
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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в Брюсселе по прибытии на встречу министров обороны НАТО пообещал представить новые предложения по поставкам оружия на Украину по линии Европейского фонда мира 20 февраля на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе.
По его словам, ЕС не может оплачивать поставки оружия из своего бюджета и поэтому он подготовил предложения о поставках из Европейского фонда мира, поскольку это внебюджетный межправительственный фонд, передает ТАСС.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель не умеет скрывать расистской сущности своего видения мира.
Генсек ООН отказался участвовать в мероприятии Киева в годовщину начала СВО
Генсек ООН Гутерреш отказался принимать участие в мероприятии в годовщину начала СВО, организованном Киевом
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Генсек ООН Антониу Гутерреш, вероятно, не будет принимать участие в организуемом Украиной 22 февраля мероприятии высокого уровня в годовщину начала СВО, сообщил источник в организации.
Он пояснил, что Гутерреш считает некорректным принимать участие в неформальных мероприятиях по Украине, проводимых одной из сторон конфликта без участия другой, передает РИА «Новости».
Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил, что «ему неизвестно об участии генерального секретаря» в данном мероприятии. Ему также неизвестно об участии каких-либо высокопоставленных представителей ООН.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о предстоящих 23 и 24 февраля «великих событиях» в международной политике.
Напомним, к годовщине с начала спецоперации России на Украине на голосование в Генеральной Ассамблее ООН, как ожидается, будет вынесен проект резолюции с осуждением СВО, а также предложениями по мирному урегулированию. Кроме того, на 24 февраля запланировано заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине на уровне глав МИД.
Столтенберг признался в многолетней подготовке НАТО к конфликту на Украине
Столтенберг: НАТО готовилась к конфликту на Украине с 2014 года
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Год с начала конфликта на Украине не поменял Североатлантический альянс, заявил его генеральный секретарь Йенс Столтенберг.
НАТО не изменил год конфликта на Украине, он лишь продемонстрировал важность альянса, так как военный блок начал наращивать свои силы с 2014 года, заявил Столтенберг, передает ТАСС.
Именно с 2014 года началась «адаптация НАТО» к конфликту, когда была увеличена численность Сил реагирования, количество военных учений, подняты оборонные расходы. Конфликт показал важность этого военного блока и важность единства его стран.
В день начала спецоперации России в НАТО решили увеличить военное присутствие, это было проведено на основе приготовлений, осуществленных в предыдущие годы. НАТО создала свои боевые группы в Прибалтике и Польше в 2016 году, перед февралем 2022 года было наращено военное присутствие.
Ранее в понедельник генсек альянса заявил, что главы Минобороны стран НАТО проведут совещание по возможным поставкам киевскому режиму самолетов.
Захарова прокомментировала призывы США к Киеву усилить наступление
Захарова отреагировала на статью WP с призывом усилить наступление со стороны Киева
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Пока на Украине гибнут люди, в США напоминают, что не смогут вечно помогать Киеву, и призывают усилить наступления, заявила спикер МИД Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она привела выдержки из статьи Washington Post, где говорится, что чиновники США продолжат давить на Киев, чтобы он вел более активные военные действия, так как представители Запада не смогут «вечно помогать Украине».
Захарова отметила, что это именно то, что называется «война Запада против России до последнего украинца», напомнив, что «американские неолибералы уничтожают Украину» и уничтожают украинский народ.
«Американские гегемонистские амбиции ведут к колоссальным жертвам», – заключила она.
Накануне стало известно, что США посоветовали Киеву попытаться забрать у России территории перед переговорами.
Западные страны советуют Киеву дождаться поступления обещанных танков Leopard и отложить наступление до весны, пожертвовав на нынешнем этапе Артемовском.
В Кремле отреагировали на призыв посольства США к американцам покинуть Россию
Песков: Призыв посольства США к американцам покинуть Россию звучит не в первый раз
Обращение посольства США в России к лицам с американским гражданством с призывом не посещать и покинуть РФ озвучивались неоднократно, это не является новацией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков напомнил, что посольство США не в первый раз призывает американцев уехать из России, уточнив, что в предупреждении покинуть страну указываются граждане с двойным российским и американским гражданством, передает РИА «Новости».
Он отметил, что граждане России в первую очередь являются таковыми вне зависимости от того, какое второе гражданство у них есть.
Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Россию «из-за риска задержаний, мобилизации и непредсказуемости конфликта на Украине».
Минобороны рассказало о «свободной охоте» Ми-35 на бронетехнику ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении ударными вертолетами Ми-35 командных пунктов и бронетехники ВСУ
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Российское Минобороны рассказало о «свободной охоте» ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации ЗВО, которые уничтожили замаскированные командные пункты и бронетехнику вооруженных сил Украины.
Ведомство сообщило в Telegram, что вертолеты двигались в разомкнутом боевом порядке для свободы маневра и пилотирования, форма построения менялась во время полета. Современная «электронная начинка» вертолетов, бортовые комплексы обороны и опыт экипажей позволяет им уходить из-под обстрелов противника.
Командир экипажа Виктор рассказал, как в тепловизоре «засветился танк». Пилот сообщил, что танк «поразили одной ракетой», после чего «отработали неуправляемыми по живой силе». Минобороны рассказало, что он участвует в специальной военной операции с февраля 2022 года, совершил свыше 300 боевых вылетов, является кавалером ордена Мужества.
Напомним, Минобороны России опубликовало видеозапись боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 и Ми-28 армейской авиации Западного военного округа в ходе спецоперации.
В ЕС заявили о проблемах с заполнением газохранилищ к следующей зиме
Еврокомиссия спрогнозировала проблемы ЕС с заполнением газохранилищ к следующей зиме
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Несмотря на снижение цен на газ, энергетические проблемы Евросоюза не преодолены, страны могут столкнуться с новым скачком цен и проблемами заполнения газохранилищ к следующей зиме, следует из зимнего экономического прогноза Еврокомиссии.
В документе говорится, что угроза недостатка газа в ЕС выглядит менее серьезной, чем несколько месяцев назад, но ее все еще нельзя сбрасывать со счетов, передает ТАСС.
Отмечается, что альтернативные источники поставок были найдены, уровень запасов газа увеличен, энергоэффективность повышена, тогда как цены на газ заметно упали. В то же время в условиях геополитической напряженности в будущем спотовые цены могут вырасти.
Одной из причин может стать открытие Китая и связанный с этим глобальный рост спроса на сжиженный природный газ. Заполнение газохранилищ к зиме 2023–2024 года может оказаться сложнее, чем ожидалось, говорится в сообщении.
В нем не упоминается тот факт, что в 2022 году практически до конца весны большинство стран ЕС интенсивно продолжали закачивать в хранилища российский газ в ожидании прекращения поставок, что облегчило ситуацию в 2022 году, но чего не удастся повторить в 2023 году. Кроме того, в документе не упоминается, что зима 2022–2023 годов в Европе выдалась очень теплой, что значительно сократило потребление газа в Европе.
Ранее журналист Кэн Кояма в статье для японского издания Nihon Keizai заявил, что ситуация в мире останется непредсказуемой, Европе будет очень трудно пополнить пополнять запасы газа без российского голубого топлива.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, чем обернется запрет на топливо для Европы и России.
Кадыров заявил о необходимости забрать Одессу и Харьков для безопасности России
В рамках спецоперации «надо забрать Одессу и Харьков», чтобы обезопасить Россию, до конца года все поставленные задачи в СВО будут выполнены, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Глава Чечни в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» высказал мнение, что надо забрать Одессу, Харьков, чтобы обезопасить страну, передает РИА «Новости».
Также Кадыров заявил, что до конца этого года все поставленные задачи в рамках СВО будут выполнены на 100%, несмотря на то, что «некоторые» говорят, что для этого понадобится три года.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия воюет на Украине не в полную силу, и если лопнет терпение, то Зеленскому и Байдену мало не покажется.
В Совфеде объяснили заявление Кулебы о «великих событиях» в годовщину СВО
Сенатор Климов: Кулеба – марионетка, действующая по указке заокеанского хозяина
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Популистские заявления главы украинского МИД либо продиктованы указаниями из Вашингтона, либо являются продуктом мысли самого автора, что более вероятно. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал сенатор Андрей Климов. Ранее глава МИД Украины пообещал 23 и 24 февраля «великие события».
«Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба такая же кукла в театре марионеток, как и европейские политики вроде Жозепа Борреля, а также всевозможных немецких и британских министров. Все они работают за счет ловких и натруженных рук хозяина», – рассказал зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов.
«Поэтому они говорят то, что скажет кукловод, либо то, что им ситуативно приходит в голову. Ни о какой стратегической политической мысли здесь речи не идет. Исходя из этого, Кулеба, в моем понимании, не является источником, представляющим ценную информацию», – отметил он.
«Все серьезные решения в отношении России принимаются в Вашингтоне или в Нью-Йорке. Господин Кулеба не является субъектом принятия этих решений. Все, что ему отводится – это право делать какие-то глупые и популистские заявления, подогревая очередную мнимую «перемогу», – акцентировал собеседник.
«Из открытых источников нам известно, что на 24 февраля готовится заседание Генассамблеи ООН в интересах Украины, где будет вынесена очередная антироссийская резолюция. Уверен, что Запад попытается собрать большинство голосов в свою пользу», – напомнил Климов.
«Что же касается самой резолюции Генассамблеи, то нет сомнений в том, что документ подготовлен Штатами и пойдет в соавторстве с недружественными странами. Кроме того, я примерно представляю, что именно там напишут. Лично для меня здесь больший интерес представляет сама динамика голосования», – отметил он.
«Аналогичный документ принимался в прошлом году, есть данные о том, какую позицию заняла каждая из стран. Кроме того, мне хорошо известны методы, которые используют американцы для дожимания к своей позиции отдельных стран. В том числе они не гнушаются оказывать давление на детей глав государств и иных высокопоставленных чиновников, обучающихся в США», – заключил Климов.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о предстоящих 23 и 24 февраля «великих событиях» в международной политике. Он отметил, что эти события пройдут в Нью-Йорке, будет много важных политических сигналов, решения по санкциям, оружию, символы единства, и это будет происходить на всех уровнях.
Напомним, к годовщине начала спецоперации России на Украине на голосование в Генеральной Ассамблее ООН, как ожидается, будет вынесен проект резолюции с осуждением СВО, а также предложениями по мирному урегулированию.
Источники в ООН отмечают, что резолюция, которую вынесут на голосование, будет базироваться на так называемой формуле мира президента Украины Владимира Зеленского. В заседании Генассамблеи ООН по ситуации на Украине примут участие глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, госсекретарь США Энтони Блинкен, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и главы МИД ряда европейских стран.
Кроме того, на 24 февраля запланировано заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине на уровне глав МИД, в котором должен был участвовать и Зеленский, но, по словам источника, скорее всего, этого не произойдет из-за планируемой поездки в Европу президента США Джо Байдена.
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США посоветовали Киеву попытаться забрать у России территории перед переговорами
Washington Post рассказала о призывах чиновников США к Киеву попытаться забрать у России «как можно больше территории»
Вашингтон считает, что Киев в ближайшие месяцы должен попытаться забрать у России как можно больше территорий, пишут американские СМИ.
Должностные лица в США сказали, что, по мнению Белого дома, наилучшим курсом для Вашингтона будет «предоставление Украине возможности забрать как можно больше территорий в ближайшие месяцы, прежде чем она сядет за стол переговоров», передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
Американская сторона считает, что помощь Запада дает Украине возможность изменить ход конфликта. При этом, как полагают в Белом доме, со временем от Конгресса США добиваться сохранения объемов помощи Киеву станет сложнее. Как заявил американский чиновник, Вашингтон «пытается внушить» Киеву, что США «ничего не могут делать вечно». Администрация США полагает, что оказывать Украине поддержку станет сложнее, когда Киев израсходует нынешний пакет помощи. Это может произойти летом.
Отмечается, что Украина расходует много ресурсов на защиту Артемовска, которому президент страны Владимир Зеленский придает символическое значение. Украинские власти полагают, что потеря города нанесет удар по морали украинцев.
Напомним, сообщалось, что западные страны советуют Киеву дождаться поступления обещанных танков Leopard и отложить наступление до весны, пожертвовав на нынешнем этапе Артемовском.
США объяснили повторный призыв к американцам покинуть Россию
Глава пресс-службы Госдепа Прайс назвал призыв к американцам покинуть Россию повторением прежних рекомендаций
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Призыв посольства США к американцам немедленно покинуть Россию – это «не некие новые рекомендации», заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Прайс отметил, что США в течение нескольких месяцев заявляют, что их гражданам не стоит посещать Россию, а тех, кто уже в России, призывают «немедленно уехать». По его словам, прежние рекомендации были «вновь опубликованы с некоторыми дополнениями» для лиц, у которых есть двойное гражданство, в связи с мобилизацией, «особым режимом в пограничных областях с Украиной» и «изменениями в российском законодательстве», передает ТАСС.
Напомним, американское посольство заявило, что Россия якобы может отказать гражданам США в признании двойного гражданства, «мобилизовать, не выпустить из страны или призвать в армию». В Госдуме указали, что это заявление сделано на фоне информации Службы внешней разведки России о подготовке США диверсий на российской территории.
Песков назвал причину прекращения весной переговоров о перемирии с киевскими властями
Песков заявил о внезапном прекращении Киевом переговоров о мире «как по команде сверху»
Речь идет о документе, который был согласован в результате очень сложных переговоров и даже был парафирован, но украинские власти весной прошлого года прекратили переговоры о мире внезапно, «как по команде сверху», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал высказывания пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза о том, что причиной прерывания переговорного процесса между Москвой и Киевом стали помехи со стороны Запада. По словам представителя Кремля, Путин говорил об этом на различных уровнях не раз в течение полугода.
Речь идет о документе, который был согласован в результате очень сложных переговоров и даже был парафирован, но внезапно, как по команде сверху, украинская сторона покинула стол переговоров, ушла со связи, передает ТАСС.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал лучшим способом ускорить перспективы дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины попытки обеспечить преимущество Киева на поле боя.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт в виде поставок оружия, передачи разведданных, отправки наемников и военнослужащих, без которых Киев не может эксплуатировать некоторые вооружения.
Столтенберг назвал конфликт на Украине «войной логистики»
Столтенберг: Поставки Киеву вооружений превышают возможности производства стран НАТО
Поставки странами НАТО вооружений Киеву превышают возможности их оперативного производства, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Он пояснил, что время ожидания производства некоторых типов вооружений увеличилось с 12 до 18 месяцев, передает ТАСС.
По словам Столтенберга, нынешняя стадия украинского конфликта является «войной логистики». При этом он считает, что страны должны как можно скорее поставлять вооружения Украине.
Ключевые средства, такие как боеприпасы и запчасти, должны поступить на Украину прежде, чем Россия сможет перехватить инициативу на поле боя. «Скорость спасет жизнь», - сказал Столтенберг, добавив, что Запад ведет гонку материально-технического обеспечения с Россией.
Ранее бывший министр обороны США Марк Эспер заявил, что администрация США слишком медлила с поставками комплексов Patriot на Украину, так как теперь делать это уже поздно.
GT: Россия в основном достигла стратегических целей на Украине
Российское командование в основном достигло поставленных стратегических целей спецоперации, сообщил газете Global Times политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян.
По его словам, уже можно говорить о том, что Россия достигла стратегических целей на Украине, так как ВСУ совершенно «неспособны обороняться без бесконечных поставок вооружений с Запада», передает «Комсомольская правда» со ссылкой на Global Times.
Эксперт подчеркнул, что Киев «на 100% зависит от помощи США и НАТО».
Накануне стало известно, что США посоветовали Киеву попытаться забрать у России территории перед переговорами.
NYT увидела признаки подготовки возможного вывода ВСУ из Артемовска
NYT сочла запрет для гражданских лиц на въезд в Артемовск признаком подготовки возможного вывода ВСУ из города
Решение украинской стороны закрыть въезд в Артемовск (Бахмут) для гражданских лиц может оказаться подготовкой к выводу вооруженных сил Украины из города, пишут СМИ.
Как пишет New York Times, такой шаг Киева свидетельствует, что ВСУ не в состоянии гарантировать «безопасность» даже тех районов Артемовска, которые в течение месяцев «считались относительно безопасными». По словам украинского полковника Сергея Череватого, в городе сложилась критическая ситуация, хотя переломный момент не наступил, передает ТАСС.
Напомним, российские штурмовые отряды при огневой поддержке ракетных войск Южной группировки войск освободили пригород Артемовска Красную Гору в ДНР. Российские штурмовые отряды смогли закрепиться в северной части Артемовска.
Мэр Львова заявил о полностью уничтоженных электроподстанциях в регионе
Мэр Львова Садовой заявил о полностью уничтоженных электроподстанциях в регионе
Практически все электростанции во Львовской области и в самом областном центре разрушены, заявил львовский мэр Андрей Садовой.
Уничтоженные подстанции создают проблемы для электроснабжения, энергетики вынуждены искать нестандартные решения, чтобы подать электричество на критическую инфраструктуру, заявил Садовой в интервью РБК-Украина, передает ТАСС.
Градоначальник уточнил, что уничтожены и другие объекты инфраструктуры, многие из них уже не восстановить.
Ранее украинский экс-премьер Николай Азаров заявлял, что энергосистема страны близка к полному коллапсу.