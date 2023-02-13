Адвокат объяснил решение Ефремова остаться в колонии

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13 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 19:32  |  vz.ru
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Россия применит агрессивный метод повышения доходов от нефти

Москва начинает борьбу за свои нефтяные доходы Егор Алеев/ТАСС
Москва вводит новые меры ради преодоления нефтяных санкций, объявленных Западом – и на этот раз речь идет о введении весьма мощных инструментов. Российские нефтяники сделают то, что от них ждали давно – сократят добычу черного золота. Какой эффект это будет иметь и для мирового рынка нефти, и для бюджета России? Подробности...
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Россия закрыла Курилы для Японии

В том, что Россия не хочет больше обсуждать с Токио курильский вопрос, виноваты сами японцы Юрий Смитюк/ТАСС
Тема обсуждения мирного договора с Японией для России закрыта. Об этом напомнили в МИД России. Однако в Токио по-прежнему хотят заключить мирный договор и разрешить «курильский вопрос». Создают ли подобные желания японцев риски для России и при каких обстоятельствах Москва согласится вернуться за стол переговоров?  Подробности...
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Почему Аргентина испугалась родильного туризма из России

Российские туристки начали сталкиваться с непредвиденными проблемами при въезде в Аргентину imago images/Global Look Press
Миграционные власти Аргентины начали борьбу со въездом в страну беременных россиянок. На этой неделе в аэропорту Буэнос-Айреса задержали шесть женщин на поздних сроках. Любой родившийся на аргентинской земле получает гражданство, что ускоряет процесс получения статуса и для родителей. Власти страны утверждают: россиянам нужен только паспорт, жить в стране они не хотят. У России и Аргентины традиционно крепкие отношения, почему проблема с родильным туризмом возникла только сейчас? Подробности...
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Шольц из-за Украины потерял Берлин

Канцлер ФРГ получил «пощечину» от берлинцев из-за арабов и украинцев Kay Nietfeld/Global Look Press
Чрезмерное увлечение Украиной сыграло против Олафа Шольца. Его партия – СДПГ – проиграла выборы в столице ФРГ, пропустив вперед оппонентов из ХДС. В экспертной среде поражение правящей партии назвали «пощечиной» Шольцу, а зарубежные СМИ сочли такой результат ударом по позициям канцлера. Чего ждут от властей недовольные немцы? Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Европа вполне самостоятельна в нелюбви к России

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Политика Европы в отношении России всё больше заставляет говорить о том, что она проводится под диктовку США. Однако при всей зависимости от американцев, европейцы хотят наказать нас вполне по собственной воле и исходя из своих интересов. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Орденский закон Ломоносова – Лавуазье

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Просвещенный Запад сейчас советизируется стремительным домкратом, что не может не сказаться и на значении почетных регалий. Колесо Фортуны вертится. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

«Минск-2» был планом не для Украины, а для Европы

Василий Стоякин
Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Европе (не Украине – именно Европе) был предложен отличный план выхода из кризиса, развития экономики и укрепления собственного суверенитета. Европа предпочла войну, пятирублевый выигрыш (при многомиллиардных потерях) и американский ошейник. Подробности...
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Обсуждение: 6 комментариев

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Адвокат объяснил решение Ефремова остаться в колонии

    		    13 февраля 2023, 18:55
    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
    Текст: Татьяна Косолапова

    Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов мог отозвать ходатайство о переводе на принудительные работы, поняв, что оно не будет удовлетворено, сказал газете «ВЗГЛЯД» адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

    В Алексеевском районном суде Белгородской области сообщили, что актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 лет колонии за гибель человека в ДТП, направил в суд ходатайство с просьбой прекратить производство по ходатайству его адвоката о замене неотбытой части наказания на более мягкое – принудительные работы.

    «Возможно, Ефремов понял, что с учетом общественного резонанса вряд ли это ходатайство имеет перспективы на удовлетворение, поэтому решил его отозвать. Может быть, он решил дождаться, пока истечет три четверти срока и подать на условно-досрочное освобождение», – рассуждает Радько. Он полагает, что Ефремов, вероятно, ждет, когда общественность о нем «подзабудет», и на решение суда не будут влиять никакие второстепенные факторы. 

    «Адвокаты должны каждый шаг согласовывать со своим подзащитным, поэтому они не могли подавать ходатайство без его ведома. Тем не менее не исключено, что они пока не нашли каких-то доводов убедительных, поэтому решили пока от прошения отказаться, например, подсобрать дополнительных доказательства и подать заново. Возможно, это будут характеристики, мнение прокурора и представителей места лишения свободы. Возможно, будет еще мнение представителя потерпевшего – возможно, пока с ними не удалось достичь договоренности о том, поддержат ли они такую просьбу, потому что мнение потерпевшего тоже всегда учитывается», – заключил Радько.

    Ранее адвокат Александр Добровинский в беседе со «Звездой» также предположил, что вскоре стоит ждать нового ходатайства адвокатов Ефремова. «Насколько я сегодня уведомлен, это было сделано в связи с плохой работой адвокатов. Они не проверили отношение лагеря к этому ходатайству. А лагерь не очень хочет – по каким-то причинам – то ли писать хорошую характеристику, то ли вообще отпускать гражданина Ефремова. Возможно, впереди еще одно ходатайство, которое мы увидим через какое-то время», – рассказал Добровинский.

    Напомним, в июне 2020 года Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем собственного автомобиля, пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в автофургон, водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, погиб. Суд приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным, однако позже смягчил наказание на полгода. В конце января этого года сообщалось, что Ефремов направил в суд прошение о замене ему наказания на принудительные работы.

    Власти Польши оценили потери собственных граждан в рядах ВСУ
    Вице-премьер Польши не увидел проблемы в участии польских наемников в конфликте на Украине
    		    13 февраля 2023, 10:58
    Фото: REUTERS/Maksim Levin
    Текст: Вера Басилая

    Участие польских наемников в событиях на Украине «не проблема», потери небольшие, проблема создается искусственно, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

    В польских СМИ появилась информация о погибших на Украине с оружием в руках гражданах республики. Блащак в эфире телеканала Polsat заявил, что цифры небольшие, проблемы нет никакой: вопрос создан искусственно, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос, будут ли наказаны те поляки, которые воюют на Украине, так как данная деятельность незаконна, министр также заявил, что «это не является проблемой»

    Кроме того, глава Минобороны Польши считает, что Украина способна выдержать долгий конфликт при поддержке Запада, и «все говорит об этом».

    Также он добавил, что Польша считает важнейшей целью поддержать Украину, а также намерена развивать Войско польское.

    Ранее сообщалось, что в Польше придумали способ легализовать проход наемников на Украину: 40 тыс. человек отправятся туда под чужим флагом.

    До этого в ДНР рассказали, как ВСУ подставили польских наемников в Соледаре.

    Коментарии (35)
    Финский актер Вилле Хаапасало организовал на родине фуд-корты для поддержки ВСУ
    Финский актер Вилле Хаапасало открыл закусочные с пампушками и борщом в Хельсинки для поддержки ВСУ
    		    13 февраля 2023, 12:18
    Фото: @tsargradtv
    Текст: Вера Басилая

    Финский актер Вилле Хаапасало, известный по российским фильмам «Особенности национальной охоты/рыбалки», открыл в Хельсинки «украинский проект» своей закусочной «Хачапури Хаапасало», где продает пампушки и борщ, выручка уходит ВСУ.

    Известный по российскому фильму «Особенности национальной охоты» финский актер Вилле Хаапасало организовал фуд-корты в Хельсинки, где продает пампушки и борщ, часть выручки уходит в ВСУ, передает «Царьград».

    В Telegram-канале «Ночной губернатор» уточняется, что Хаапасало рекламирует «Украинский проект» своей закусочной «Хачапури Хаапасало», где продвигает украинскую кухню с перечислением части заработанных денег на Украину.

     

    Уточняется, что посвященное проекту сообщение на сайте компании Вилле начинается с традиционного бандеровского приветствия.

    Ранее Хаапасало, сыгравший в фильме «Особенности национальной охоты», рассказал о том, как пандемия коронавируса заставила его открыть в Финляндии сеть ларьков по продаже хачапури.

    Коментарии (75)
    Глава МИД Украины пообещал 23 и 24 февраля «великие события»
    Глава МИД Украины Кулеба заявил о предстоящих 23 и 24 февраля «великих событиях» в международной политике
    		    13 февраля 2023, 03:31
    Фото: Serhii Hudak/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о предстоящих 23 и 24 февраля «великих событиях» в международной политике, сообщает ТСН.

    Глава МИД Украины заявил, что 23 и 24 февраля в Нью-Йорке пройдут «великие события», будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях, передает РИА «Новости»

    Напомним, к годовщине с начала спецоперации России на Украине на голосование в Генеральной Ассамблее ООН, как ожидается, будет вынесен проект резолюции с осуждением СВО, а также предложениями по мирному урегулированию. Кроме того, на 24 февраля запланировано заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине на уровне глав МИД.

    Коментарии (47)
    ВС России поразили ангар с украинскими танками под Донецком

    13 февраля 2023, 11:49

    Текст: Вера Басилая

    Бойцы первой Славянской бригады поразили из «Града» ангар с украинскими танками под Донецком.

    Опубликовано видео, как российские войска поражают ангар с танками ВСУ под Донецком. Перед ударом разведка установила расположение вражеской техники в ангаре, после чего первым же залпом из «Града» она была уничтожена, передает РИА «Новости».

      

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС поразили цеха сборки бронетанковой техники ВСУ в Харькове.

    Коментарии (31)
    Москва предупредила Токио об ответе на размещение гиперзвуковых ракет
    Замглавы МИД Руденко: Россия немедленно ответит на размещение Японией гиперзвуковых ракет на приграничных островах
    		    13 февраля 2023, 08:00
    Фото: Leonid Faerberg/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Москва внимательно следит за развитием военного потенциала Японии, в случае появления любых потенциальных угроз безопасности дальневосточных регионов, в том числе размещения гиперзвуковых ракет на приграничных островах, незамедлительно последуют ответные меры, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.

    Руденко в интервью РИА «Новости» констатировал, что в последнее время Япония резко активизировала модернизацию своего военного потенциала, наращивает опасную деятельность вблизи российских границ, включая проведение широкомасштабных учений совместно с США и другими странами, проводит испытания новых видов ракетных и обычных вооружений.

    Отвечая на вопрос о том, как Москва оценивает планы Токио создать дальнобойные гиперзвуковые ракеты, Руденко указал, что российские дипломаты неоднократно заявляли решительные протесты японской стороне по дипломатическим каналам.

    Замглавы МИД РФ заверил, что Москва будет продолжать пристально следить за развитием японского военного строительства и в случае появления любых потенциальных угроз безопасности дальневосточным регионам России – незамедлительно принимать ответные меры в соответствии с оборонной доктриной России.

    В прошлую пятницу в МИД подчеркнули, что размещение американских гиперзвуковых ракет на территории Японии качественно изменит ситуацию с безопасностью в регионе и повлияет на стратегическую стабильность в мире.

    Коментарии (15)
    Ефремов попросил суд не выпускать его на свободу
    		    13 февраля 2023, 13:19
    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Осужденный по делу о смертельном ДТП актер Михаил Ефремов попросил прекратить ходатайство о замене лишения свободы на принудительные работы, сообщили в Алексеевском райсуде Белгородской области.

    Ефремов направил ходатайство в суд с просьбой прекратить производство по ходатайству его адвоката о замене неотбытой части наказания на более мягкое – принудительные работы, сообщили в суде ТАСС.

    Напомним, в январе Ефремов направлял прошение о замене лишения свободы на принудительные работы. В колонии № 4, где артист отбывает наказание, сообщили об отсутствии претензий к актеру.

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    Мобилизация украинских беженцев началась в Британии
    Посол России Келин: На территории Британии вербуют украинских беженцев

    13 февраля 2023, 10:24

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Украинцев в статусе беженцев вербуют на территории Британии, сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин.

    По его словам, украинское посольство в Британии рассылает письма, чтобы разыскать украинских беженцев, которых затем вербуют в ВСУ, вручают повестки и отправляют воевать, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект о продлении действия в стране военного положения.

    Напомним, экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что Украина постепенно исчерпывает мобилизационный потенциал, неся огромные потери на фронте. 

    Коментарии (15)
    Стала известна причина смерти режиссера Абдрашитова
    Источник: Причиной смерти Абдрашитова стала продолжительная болезнь после перенесенного COVID

    12 февраля 2023, 23:55

    Текст: Антон Никитин

    Причиной смерти режиссера, народного артиста России Вадима Абдрашитова стала продолжительная болезнь после перенесенного COVID (вызываемого коронавирусом заболевания), сообщил источник в окружении режиссера.

    В окружении режиссера рассказали, что Абдрашитов умер после продолжительной болезни после перенесенного COVID, передает ТАСС.

    Ранее в дирекции Союза кинематографистов РФ сообщили о смерти режиссера Вадима Абдрашитова.

    Абдрашитов родился 19 января 1945 года в Харькове. Окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (Всероссийский государственный институт кинематографии Герасимова) и с 1974 года начал работать на Мосфильме. Является обладателем кинопремий «Кинотавр», «Ника», «Золотой орел», заслуженный деятель искусств РСФСР, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

    Коментарии (4)
    В США заметили страх и отчаяние Зеленского
    Обозреватель Newsweek рассказал о страхе Зеленского во время «турне» по Европе
    		    13 февраля 2023, 10:38
    Фото: Nathan Howard/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Европейское «турне» президента Украины Владимира Зеленского, где он просил еще больше вооружений и самолеты, продемонстрировало его отчаяние, пишет обозреватель американского издания Newsweek Брендан Коул.

    На прошлой неделе Зеленский совершил короткое турне по европейским странам, во время которого встретился с ключевыми политиками.

    Автор публикации напомнил, что выступая в британском парламенте, он лично попросил у Лондона боевые самолеты. Затем после встречи в Париже с Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем, он вместе с  президентом Франции отправился в Брюссель, где снова просил передать Киеву еще больше вооружений, включая истребители, что говорит о страхе официального Киева, передает РИА «Новости».

    Коул считает, что Зеленский впадает в отчаяние и всеми своими действиями демонстрирует страх.

    Газета ВЗГЛЯД предположила, что Владимир Зеленский в Европе пытался защититься от США.

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    Коментарии (6)
    Кадыров заявил о попытке отравления командира спецназа «Ахмат» Алаудинова
    Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о попытке покушения на командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова
    		    13 февраля 2023, 09:45
    Фото: Александр Река/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов несколько дней назад был отравлен письмом, его жизни и здоровью ничего не угрожает, он находится в больнице в Москве, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров написал в своем Telegram-канале, что несколько дней назад адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала.

    Генерал вовремя понял по едкому специфическому запаху, что письмо отравлено. Он принял меры, также поступили те, кто контактировал с конвертом. Избежать тяжких последствий удалось благодаря медикам в санчасти, где оказался профессиональный токсиколог.

    По словам Кадырова, генерал Алаудинов и оба адъютанта находятся в московской клинике и идут на поправку. Специалисты взяли забор биологических материалов для проведения анализа и выявления отравляющего вещества. Ведется расследование, уже есть результаты.

    Ранее спецслужбы предотвратили покушение на экс-сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова, который разоблачал деятельность СБУ.

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    В Кремле отреагировали на призыв посольства США к американцам покинуть Россию
    Песков: Призыв посольства США к американцам покинуть Россию звучит не в первый раз
    		    13 февраля 2023, 12:57
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Обращение посольства США в России к лицам с американским гражданством с призывом не посещать и покинуть РФ озвучивались неоднократно, это не является новацией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков напомнил, что посольство США не в первый раз призывает американцев уехать из России, уточнив, что в предупреждении покинуть страну указываются граждане с двойным российским и американским гражданством, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что граждане России в первую очередь являются таковыми вне зависимости от того, какое второе гражданство у них есть.

    Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Россию «из-за риска задержаний, мобилизации и непредсказуемости конфликта на Украине».

    Коментарии (15)
    Стало известно о намерении ЕС ввести новые санкции против четырех российских банков

    13 февраля 2023, 10:18

    Текст: Вера Басилая

    Евросоюз в рамках десятого пакета санкций планирует ввести запрет на экспорт в Россию грузовиков, строительной техники и электронных компонентов, под ограничения попадут российский каучук и битум, а также банки, СМИ и 130 физических лиц, сообщает Politico.

    По данным издания, под ограничения попадут грузовые автомобили, другие тяжелые транспортные средства, строительные машины, насосы, также ЕС собирается отказаться от импорта российского каучука и битума, передает ТАСС.

    Также ЕС может ввести ограничения против четырех банков, включая Альфа-банк. Кроме того, Евросоюз может внести в новый пакет антироссийских санкций судоходную компанию из Объединенных Арабских Эмиратов, которую в Брюсселе подозревают в обходе рестрикций на экспорт нефти из России.

    По данным издания, предложения о санкциях в отношении 130 физлиц и компаний внесли Польша, страны Балтии, Германия, Франция и другие. Предложено ввести санкции против российских высокопоставленных военных, чиновников новых территорий в составе РФ, журналистов, работающих в государственных СМИ, в том числе на телеканале RT. Также под санкциями могут оказаться компании и физлица в Мали и Иране, которые связаны с военными действиями на стороне России или ЧВК «Вагнер».

    Страны ЕС хотят запретить россиянам занимать должности в советах директоров компаний критической инфраструктуры. Новый пакет предполагается обсудить в среду.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после визита в Киев заявила, что десятый пакет санкций Евросоюза против Москвы введут к 24 февраля, в нем предусмотрены ограничения на 10 млрд евро.

    Коментарии (24)
    СМИ: Европа получила жесткое послание от России из-за истребителей для Киева

    12 февраля 2023, 20:57

    Текст: Ольга Иванова

    Россия ракетными ударами по объектам энергетики и инфраструктуры Украины отправила Европе жесткое послание на фоне обсуждения поставок Киеву истребителей, пишет Daily Mail.

    Издание отмечает, что, возможно, это был ответ на двухдневный визит президента Украины Владимира Зеленского в Европу, где он просил увеличить военную поддержку и поставить боевые самолеты, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Риши Сунак провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечалось, что правительство Британии не принимало решения о передаче истребителей Украине, но пообещало изучить этот вопрос. При этом подготовка украинских пилотов начнется весной.

    В посольстве России в Лондоне заявили, что поставки Украине британских истребителей приведут к военно-политическим последствиям для Европы и всего мира, отмечается, что именно по вине Лондона будет «кровавая жатва» очередного витка эскалации конфликта.

    Коментарии (9)
    Маск прокомментировал ограничение доступа военных беспилотников на Украине к сети Starlink
    Маск объяснил ситуацию со Starlink на Украине «нежеланием развязывать третью мировую войну»
    		    13 февраля 2023, 09:28
    Фото: EPA/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Сеть спутниковой связи Starlink необходима для обеспечения связи на Украине, но не должна использоваться для эскалации, которая может повлечь за собой третью мировую войну, заявил владелец компании SpaceX американский предприниматель Илон Маск.

    Маск заявил, что Starlink – это коммуникационная основа Украины, единственная возможность подключиться к интернету на линии фронта, остальные были уничтожены. Однако она не должна использоваться для эскалации конфликта, допустить третью мировую войну нельзя, передает ТАСС.

    Напомним, компания SpaceX ограничила доступ военных беспилотников на Украине к сети Starlink, поскольку последняя, «разрабатывалась не для того, чтобы стать оружием».

    Военный политолог Александр Перенджиев сказал газете ВЗГЛЯД, что сообщения об ограничениях в работе спутников могут быть провокацией.

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    Партия Шольца проиграла выборы в Берлине
    СДПГ Олафа Шольца проиграла выборы в земельный парламент Берлина
    		    13 февраля 2023, 11:24
    Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с Каем Вегнером одержал победу на повторных выборах в земельный парламент Берлина, Социал-демократическая партия (СДПГ) Олафа Шольца показала худший результат за десятилетия.

    СДПГ Шольца потерпела поражение в воскресенье на местных выборах в заксобрание Берлина. По предварительным данным, ХДС получает в палате депутатов 28,2%, передает Deutsche Welle* (признан СМИ-иноагентом). Это на 10,2 п. п. больше, чем на прошлых выборах.

    СДПГ набирают 18,4% (-3 п. п.), «Зеленые» – 18,4% (-0,5 п. п.). У Левой партии – 12,2% (-1,9 п. п.), «Альтернатива для Германии» получила 9,1% (+1,1 п. п.).

    Свободная демократическая партия (СвДП) набрала 4,6% (-2,5 п. п.) и не смогла преодолеть пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в земельный парламент.

    Явка избирателей составила 63,1%, что значительно ниже, чем в 2021 году.

    В ноябре 2022 года земельный Конституционный суд в Берлине аннулировал результаты земельных и муниципальных выборов 26 сентября 2021 года из-за грубых организационных ошибок на сотнях избирательных участков по всему городу, голосование признали недействительным и постановили провести перевыборы. По заключению суда, задержки и нарушения повлияли на результаты голосования применительно к примерно 60% мест в берлинском парламенте.

    Ранее в США Шольцу предсказали скорый крах из-за решения по танкам для Украины.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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