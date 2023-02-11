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ВСУ под Херсоном мобилизовали 55-летнего инвалида с психическим расстройством
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На подконтрольной Киеву части Херсонской области мобилизовали 55-летнего инвалида, страдающего психическим расстройством.
О пропаже мужа, инвалида III группы в связи с психическим заболеванием, проживающего в селе Токаревка, сообщила его супруга, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Соседи позже сообщили, что видели, как мужчину задержали одетые в форму украинские военные. Отмечается, что в регионе продолжается активная принудительная мобилизация.
Ранее экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник говорил, что у Киева не хватает людей, чтобы мобилизовывать и отправлять на фронт.
На Западе захотели обсудить с Россией условия заключения мира
Обозреватель Times высказался за участие Запада в переговорах Украины и России о мире
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Власти в Киеве должны понимать, что роль Запада не может заключаться исключительно в поставках бесплатного вооружения Украине, Запад должен иметь право голоса при будущих переговорах о мире, выразил мнение публицист Мэттью Пэррис в колонке Times.
Автор статьи назвал неверными призывы, чтобы исключительно президент Украины Владимир Зеленский принимал решение об условиях будущего урегулирования по своему усмотрению, так как у Запада есть интерес в определении параметров любого мирного договора, передает ТАСС.
По его словам, страны Запада скоро должны будут «сказать больше». По его мнению, должен будет наступить день, когда будет комната и стол, и обе стороны сидят вокруг него: Украина и Россия, но будет присутствие и третьей стороны, хотя и не в комнате, но оно будет сильно чувствоваться – это будут силы Запада, возглавляемые президентом США.
Напомним, в четверг Россия обвинила Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт. В Кремле подчеркивали, что Россия, вопреки заявлениям стран Запада, воспринимает поставки тяжелых вооружений Украине как прямую вовлеченность стран НАТО в конфликт.
Премьер Италии после встречи Макрона и Шольца с Зеленским назвала ЕС «Титаником»
Премьер Италии Мелони провела параллель между единством Европы и «Титаником»
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Президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу не следовало встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже. Когда «Титаник» тонет, неважно, в каком классе у тебя билет, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Мелони заявила, что если бы ее пригласили на встречу с Зеленским, она бы посоветовала Макрону не проводить ее ради того, чтобы показать единство с Украиной, передает РИА «Новости».
Также премьер Италии, комментируя сообщения СМИ о конфликте между Римом и Парижем, отметила, что во Франции на встрече с Зеленским не было 25 из 27 лидеров стран ЕС.
«Вопрос не в «охлаждении» и «проблемах», а в том, что Италия является достаточно центральной страной в Европе, чтобы говорить, когда она с чем-то не согласна», – подчеркнула Мелани.
Она также добавила, что тот, кто считает, что Европа – клуб, где есть те, кто важнее всех, и те, кто меньше, ослабляет Европу, что есть первый и третий класс, ошибается.
«Стоит вспомнить «Титаник»: когда корабль затонет, неважно, сколько ты заплатил за билет», – напомнила премьер Италии.
Напомним, Владимир Зеленский провел встречу с Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Париже, после чего президенты Франции и Украины вместе вылетели на саммит ЕС.
По прибытии на встречу европейских лидеров премьер Италии Мелони назвала приглашение Зеленского в столицу Франции неуместным.
Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и канцлер Австрии Карл Нехаммер не стали аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммите ЕС в Брюсселе.
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Пушилин спрогнозировал итоги противостояния России и НАТО на Украине
Врио главы ДНР рассказал о том, каким должно быть завершение спецоперации
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Нынешний конфликт может быть урегулирован только путем проведения «новой Ялтинской конференции», которая закрепит новый миропорядок. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин на встрече с журналистами и блогерами. Он также рассказал, почему не видел перспектив выполнения Киевом Минских соглашений, и о нынешней ситуации на фронте.
В пятницу врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин встретился с журналистами, блогерами и общественными деятелями в рамках обсуждения темы «ДНР как часть России». Сперва речь зашла об обстановке на линии соприкосновения. Она стабильно напряженная – украинские войска бьют по тыловым городам. «Противник, где может нанести вред гражданской инфраструктуре, критической инфраструктуре, обязательно это делает», – сказал Пушилин.
Он также рассказал, что в Угледаре, который оказался в одном из эпицентров боевых действий, сейчас находятся порядка 1,4 тыс. мирных жителей, часть из них уже эвакуировали российские военные в Волноваху. Там людям оказывается вся необходимая помощь. Угледар расположен к юго-западу от Донецка и является важным логистическим узлом, взятие которого позволит остановить снабжение группировки ВСУ на Марьинском направлении, откуда, в частности, ведутся обстрелы западной части Донецка.
По его словам, российские силы закрепились в южной части Угледара, но ВСУ перебрасывают туда резервы «в достаточно больших количествах, и это замедлило освобождение данного населенного пункта, но, конечно же, наши планы абсолютно не изменились». Параллельно ВСУ пытаются обустроить новые линии обороны за пределами Угледара.
Пушлин также отметил, что бойцы группы «Вагнер» закрепились в северной, южной и восточной части Артемовска в ДНР, перерезаны три из четырех путей снабжения украинских войск. По его словам, остается лишь одна трасса – Артемовск – Часов Яр.
Кроме того, на встрече стало известно, что власти ДНР прорабатывают для Соледара дорожную карту по восстановлению соляных шахт, которые украинские силовики пытались уничтожить. Пушилин напомнил, что в городе после ухода ВСУ не осталось ни одного целого здания.
«Есть абсолютное понимание, что частный сектор, которого там было много, нецелесообразно восстанавливать. Альтернатива – это многоэтажные или малоэтажные застройки, но многоквартирные. С учетом того, что там абсолютно точно будут рабочие места за счет соляных шахт. Видно на местах, что противник пытался уничтожить все, что мог, видны целенаправленные взрывы изнутри. Все это обустроим, специалистов хватает», – добавил врио главы ДНР.
Пушилин сообщил и о принятом решении национализировать предприятия украинских олигархов в Донбассе.
«Ничего Ринату Ахметову в Донбассе уже не принадлежит. Это собственность государства. Все решения уже приняты. В дальнейшем предприятия будут работать в соответствии процедурой, которую утвердило правительство России, – это доверительное управление. Процедура запущена», – рассказал он, добавив, что помимо Ахметова есть значительный список «негодяев», чье имущество, «конечно, переходит государству».
Пушилин также раскрыл закулисье переговорного процесса с Украиной по обмену пленных. По его словам, Киев интересует только судьба боевиков националистического полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). «Простые рядовые военнослужащие, мобилизованные их не интересуют совсем. Их интересовали «азовцы», потому что это было сильно раскручено», – сказал он.
По его мнению, при обмене пленных и заключенных требуется индивидуальный подход. Отдельно это касается выпуска из тюрем политзаключенных на освобожденных территориях ДНР, потому что зачастую украинские власти осуждали их по уголовным статьям.
«Что делал украинский режим в предыдущие годы, чтобы эти люди не попадали в списки на обмен, чтобы их даже не показывать? Их переводили в уголовные статьи. Там были статьи за хранение оружия, взрывчатки, патронов, нападения... Соответственно, сейчас по их обращениям нужен индивидуальный подход. Нет механизма, чтобы их взять и одним решением освободить, процессуально очистить – только индивидуальный подход», – сказал Пушилин.
«Сейчас эти обращения мы собираем, они приходят и в наш адрес, и мы отрабатываем индивидуально... Это тянется годами, бывает. Стараются выработать комплексное решение, но пока его нет... У нас есть специально закрепленные за этим люди, которые стараются каждому помочь. Не всегда это получается быстро, потому что есть теперь еще и российское законодательство, которое нужно соблюдать», – добавил врио главы ДНР.
Говоря о внешнеполитическом треке, врио главы ДНР признался, что не видел перспектив выполнения Минских соглашений, а будущее Донбасса жители связывали только с Россией. «Эти Минские соглашения, много было опасений, вдруг Киев выполнит, как тогда Донбассу на Украину возвращаться?
Но мы-то знали на самом деле то, о чем сейчас уже в открытую, сняв маски, заявили и Меркель, и Олланд, и Джонсон.
Однако я, как участник переговорного процесса, был в этом плане абсолютно спокоен, не видел я никаких перспектив, что Киев сможет выполнить Минские соглашения», – сказал Пушилин. «Мы, конечно же, будущее Донбасса видели только с Россией», – добавил он. По его словам, жители не сомневались, что Донбасс станет частью России, и верили в это.
В ходе встречи Пушилин выразил уверенность, что нынешний конфликт между Россией и НАТО может быть урегулирован только путем проведения «новой Ялтинской конференции», которая закрепит новый миропорядок. Но сначала надо создать предпосылки для проведения такой конференции. «Где она будет? В Донецке или в Севастополе, к примеру? Но сначала надо создать предпосылки», – добавил врио главы ДНР.
Напомним, Ялтинская конференция руководителей государств – союзников по антигитлеровской коалиции (СССР, США и Великобритании) прошла с 4 по 11 февраля 1945 года в Крыму. Принятые на той встрече решения заложили основы послевоенного миропорядка.
Эксперт: Освобождение Двуречного – это прелюдия к продвижению ВС России на Харьковщине
Эксперт Онуфриенко проанализировал ситуацию на линии столкновения после освобождения Двуречного
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Освобождение Двуречного – это вероятное начало большого наступления российских войск, которые продолжают наносить удары по всей линии фронта и выматывают противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Об освобождении Двуречного на Купянском направлении Харьковской области стало известно в пятницу.
«Речь идет об освобождении железнодорожной станции и поселке на левом берегу Оскола. Там сейчас разворачиваются основные боевые действия. Небольшая возвышенность дает нам преимущество, из Двуречного удобнее обстреливать позиции противника на правом берегу Оскола», – рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.
Впервые о боях за Двуречное сообщалось три дня назад. Боевые действия шли в западной части поселка, напомнил эксперт. Он особо отметил, что северо-восточнее Купянска находятся два населенных пункта с названием Двуречное. Один расположен на небольшой возвышенности примерно в 12 километрах от Купянска на левом берегу Оскола с железнодорожной станцией, второй – на правом берегу.
По его словам, также сейчас идут бои за село Синьковка в 5–6 километрах от окраин Купянска. Это вынуждает противника перебрасывать значительные силы из состава подразделений ВСУ и теробороны к Купянску, который играет огромное значение для обороны ВСУ, потому что там расположена узловая железнодорожная станция.
«Освобождение Двуречного – это прелюдия к большому наступлению. Тактика наших войск секретом не является. Мы с конца прошлого года наносим удары по всей линии фронта, выматывая противника и вынуждая его разбрасывать свои резервы на множество направлений», – пояснил Онуфриенко.
В пятницу в Минобороны сообщили о том, что Вооруженные силы России завершили освобождение населенного пункта Двуречное в Харьковской области. «На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений Западной группировки войск полностью освобожден населенный пункт Двуречное Харьковской области», – говорится в заявлении.
Кроме того, на Южно-Донецком направлении ВС РФ нанесли комплексные удары по живой силе и технике ВСУ в районе Пречистовки и Угледара в Донецкой народной республике. Как подчеркнул официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВСУ потеряли до 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два автомобиля на этом направлении. Также была ликвидирована артиллерийская система М777 американского производства и гаубица Д-30.
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Эксперт объяснил поиск странами Западом русскоязычного специалиста по украинским АЭС
Эксперты объяснил поиск Западом русскоязычного специалиста для перевода документации украинских АЭС
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Вся документация по украинской атомной энергетике написана на русском языке. Им нужен специалист, который переведет всю нормативную базу для Норвегии и США, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее стало известно, что Норвегия ищет русскоязычного специалиста для реформы украинской атомной энергетики.
«Советский Союз оставил Украине большое наследство в ядерной отрасли. Все атомные станции были построены без каких-либо западных реакторов», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».
«Как следствие, вся нормативная база, если заглянуть за переведенные на украинский язык титульные листы, написана на русском. Поскольку это очень специфическая отрасль, в которой надо досконально понимать физику и химию, вся эта система крайне нелинейна», – обращает внимание эксперт.
«Данная система не имеет описания на украинском языке. Для этого нет ни терминов, ни справочников, ни даже слов. К счастью, во времена «незалежності» у местных атомщиков хватало ума не переводить это на мову», – указывает собеседник.
«На Западе, напротив, есть своя терминология, которая опирается в основном на английский язык. В целом существует несколько языковых кластеров, которые качественно описывают ядерную энергетику, – английский, французский, русский и японский. В последнее время к ним добавляются хинди и мандарин», – отмечает Анпилогов.
«И специалист, которого ищут норвежцы, вероятно, нужен для того, чтобы переводить советские и российские нормативы на английский язык», – предполагает эксперт.
«Очевидно, что сейчас американцы будут всеми силами подминать под себя украинскую атомную отрасль. И учитывая полный разрыв всех отношений с Россией, надеяться на то, что Украина будет сохранять сотрудничество с нами – наивно. Норвегия в этом процессе задействуется, вероятно, лишь в качестве оператора», – заключил Анпилогов.
Ранее издание Lenta.ru сообщило, что в Норвегии ищут консультирующего специалиста для сотрудничества с Украиной в области атомной энергетики, следует из соответствующей тендерной документации. Владение русским языком является обязательным требованием к консультанту, который будет заниматься реформами украинской нормативно-правовой базой в сфере атомной энергетики.
При этом отмечается, что в 2014 году DSA (Норвежское управление по радиационной и ядерной безопасности) внедрило свою Программу двустороннего сотрудничества в области регулирования в Украине в рамках Норвежского плана управления и начало сотрудничество с Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ).
Предполагается, что консультант будет поддерживать обзор, разработку и внедрение законодательства на другом уровне на основе последних рекомендаций и публикаций МАГАТЭ, МКРЗ и АЯЭ и будет отвечать за обзор нормативных документов и поддержку процесса разработки и планирования, пишут авторы тендера.
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Пушилин: Российские штурмовые отряды закрепились в Артемовске
Глава ДНР Пушилин: Российские штурмовые отряды закрепились в Артемовске
Российские штурмовые отряды смогли закрепиться в северной части города Артемовска, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.
Боевые отряды обошли Артемовск с северной, южной и восточной его части, перерезав три из четырех путей снабжения ВСУ, заявил Пушилин, передает РИА «Новости».
Он добавил, что определенные успехи есть и в Угледаре. Этот город остается одним из «достаточно горячих» направлений сейчас, в южном пригороде уже «по сути» закрепились российские военные, но противник продолжает переброску резервов туда в больших количествах. Это несколько замедлило освобождение населенного пункта.
Ранее экс-посол ЛНР Родион Мирошник и донецкий депутат Владислав Бердичевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщили, что украинские силы оказались в окружении, и в скором времени Артемовск будет взят.
Появилось видео попытки подрыва моста в Одесской области морским БПЛА
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В Сети появились видеокадры удара морским беспилотником по стратегически важному мосту в подконтрольный ВСУ Затоке Одесской области.
На видеокадрах в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» видно, что атака проводилась с моря плавающим БПЛА, который быстро двигался по водной глади к мосту. После приближения к пролету сооружения предмет взорвался.
Отмечается, что пока неизвестно, насколько серьезно поврежден мост, Киев также старается не распространяться об этой атаке, передает «Царьград».
При этом издание подчеркивает, что с помощью таких средств поражения, поставленных НАТО, украинские националисты неоднократно пытались нанести ущерб русскому флоту, в том числе в гавани Севастополя.
В Минобороны России событие пока не комментировали.
Железнодорожный мост в Затоке является стратегически важным. Это единственный путь с запада Украины к южным регионам. В данный момент ВС России наносит ракетные удары и производит атаки с помощью БПЛА с целью остановить транспортные пути снабжения ВСУ на востоке страны.
Ранее белорусские пограничники и военнослужащие вооруженных сил страны перехватили разведывательный БПЛА, направлявшийся со стороны Украины вглубь территории республики.
Украинские диверсанты активизировались в Запорожской области
Рогов заявил, что украинские ДРГ предпринимают попытки проникнуть в Запорожье под видом ВС России
Украинские диверсанты предпринимают попытки проникнуть в Запорожскую область под видом российских военных, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, украинские диверсанты пытаются проникнуть вглубь территории, а также ведут разведку боем. Все попытки ВСУ пресекаются. Так, киевский режим пытается любым путем подорвать мирную жизнь в регионе, передает РИА «Новости».
Накануне ВС России уничтожили пытавшуюся пройти на лодке через Днепр группу диверсантов ВСУ.
Молдавский депутат предсказал начало политического террора в стране
Депутат Цырдя: Молдавских политиков будут арестовывать по списку Зеленского
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«Сняли премьера, которая была из бизнеса, и поставили на ее место силовика. Силовик теперь и займется организацией репрессий против оппозиции», – пояснил газете ВЗГЛЯД депутат парламента Молдавии Богдан Цырдя. Ранее премьер Молдавии Наталья Гаврилица ушла в отставку. На ее место президент Майя Санду выдвинула бывшего главу МВД, секретаря Совбеза Дорина Речана.
«Уже очевидно, что в «документе Зеленского», который наверняка изготовили украинские спецслужбы, перечислены имена конкретных людей, названия партий, редакции СМИ. Вот по этому списку и будут всех брать под стражу. Организацией такого политического террора, видимо, и займется новый премьер-силовик. Зачем? А потому что Зеленский так сказал», – полагает депутат парламента Молдавии от партии социалистов Богдан Цырдя.
В западных канцеляриях пришли к выводу, что Россия скоро начнет наступление на украинском фронте – и это очень сильно напрягло Госдеп, говорит депутат. «Поэтому мы и увидели зачистку в Киеве, начиная от министров и заканчивая главами регионов. По той же причине происходит и смена правительства в Молдавии», – объясняет Цырдя.
«Что касается прошлого Речана, то он был министром внутренних дел – как раз в те времена, когда в Молдавии произошли самые крупные преступления, вроде кражи миллиарда из бюджета и «ландромата», то есть отмывание 22 млрд долларов через молдавские банки, и другие скандалы помельче. При нем в МВД процветала коррупция и на этот счет есть документы Счетной палаты», – отметил депутат. По словам Цырди, Речан и персонально был героем скандалов. Скажем, его обвиняли в том, что у него фальшивый диплом о высшем образовании.
«В последнее время он работал советником Санду по национальной безопасности, а в минувшие выходные был назначен секретарем Совбеза. Но недавно в Сети появились «сливы» его переписки с другими советниками президента, – оказалось, что Речан лихо обсуждает будущий арест политических оппонентов Санду, а еще мило обсуждает закупку «муки». Как многие интерпретировали, речь идет о наркотиках», – возмущается депутат.
«Видимо, перед Речаном теперь поставят такие задачи: зачистка политического поля от лево-центристов, от евразийских и пророссийских партий, запрет партии «Шор» и нашей партии, арест оппонентов, начиная с Игоря Додона и заканчивая шоровцами и социалистами. Третья задача – на будущее – завершить модернизацию армии, подготовиться к военным операциям», – добавил собеседник.
Является ли Молдавия частью Русского мира?
Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Молдавии Майя Санду в пятницу приняла отставку премьер-министра Натальи Гаврилицы. На ее место Санду выдвинула секретаря Высшего совета безопасности Дорина Речана.
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг выступил с утверждением, будто передал Санду «российский документ» с планом дестабилизации политической обстановки в республике. По версии Зеленского, документ показывает, кто, когда и вследствие каких действий «собирается сломать Молдавию» и «установить свой контроль над ней».
В пятницу спецслужбы Молдавии заявили о том, что данные, переданные из Киева, якобы подтверждаются. В сообщении говорится, что «из информации, представленной нашими украинскими партнерами, так и по результатам оперативной деятельности были выявлены действия с целью подрыва Республики Молдова».
В Кремле заявили, что не знают о наличии подобного документа.
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В ООН выразили обеспокоенность в связи с расстрелом российских военнопленных на Украине
В ООН признали подлинной запись убийства российских военнопленных украинскими боевиками
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека признало подлинность ролика, на котором запечатлен расстрел российских пленных украинскими военными, сообщила представитель управления Марта Уртадо.
«Нам известно об этом видео, и мы считаем, что оно является подлинным», – заявила Уртадо ТАСС.
Она пояснила, что управление выразило обеспокоенность украинскому Минобороны в связи с жестоким обращением с российскими военнопленными, и отметила, что мониторинговая миссия ООН на Украине фиксирует сообщения о нарушениях международного гуманитарного права всеми сторонами.
Ранее МИД России заявил, что расстрел российских военнопленных на совести кураторов киевских властей и промолчавших международных структур.
Напомним, в интернете опубликовали ролики с расстрелом сдавшегося в плен российского военного украинским боевиком.
Пушилин назвал нерациональными попытки Киева удержать Артемовск
Глава ДНР Пушилин указал на нерациональность Киева в попытке удержать Артемовск
Украинская сторона не выходит из Артемовска несмотря на то, что это нерационально, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Киевские власти тянут время, они не руководствуются необходимостью сохранения жизней собственных бойцов, для этого целесообразно было бы отойти на более укрепленные позиции, заявил Пушилин в эфире «России 24», передает ТАСС.
«У них такая возможность есть, но они этим не пользуются», – заключил врио главы республики.
Ранее в пятницу Пушилин сообщал, что российским штурмовым отрядам удалось закрепиться в северной части Артемовска.
В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ не оставляют позиции в Артемовске, поскольку пытаются выиграть время, за которое им поступят вооружения. При этом он признал, что они несут серьезные потери.
Российские десантники рассказали о продвижении с помощью установки «Нона-С»
Российские военные сейчас продвигаются на поле боя в Луганской народной республике, активно применяя самоходную артиллерийскую установку 2С9 «Нона-С».
По словам командира подразделения, сейчас идет наступление войск, ведется артиллерийская поддержка, передает РИА «Новости».
Отмечается нанесение точных и аккуратных ударов по живой силе противника, который находится возле российских подразделений. В день приходится наносить до 15 целей, за сутки расходовать до 150 снарядов.
Ранее были опубликованы кадры последствия удара российских ВС по временному пункту дислокации ВСУ в ДНР.
ВС России уничтожили пытавшуюся пройти на лодке через Днепр группу диверсантов ВСУ
Российские военнослужащие сорвали высадку украинской диверсионно-разведывательной группы на левом берегу Днепра, сообщило Министерство обороны.
Группу украинских диверсантов удалось засечь с помощью беспилотника, она пыталась подойти к левому берегу, обороняемому десантниками и мотострелками, на лодке, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Координаты места возможной высадки группы передали в командный пункт батальона, после чего личный состав занял свои позиции и огнем из стрелкового оружия уничтожил подходящую к берегу группу.
Также для недопущения подхода к урезу воды подразделений ВСУ российские военнослужащие периодически ведут «беспокоящий огонь» по противоположному берегу из стрелкового оружия.
В январе российские спецназовцы уничтожили диверсионно-разведывательную группу украинских войск.
Пушилин: Применение ВСУ химоружия стало системным явлением
Врио главы ДНР Пушилин: Применение украинской стороной химического оружия стало системным явлением
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Увеличилось число сообщений от командиров на угледарском, артемовском, майорском направлениях о применении украинской стороной химического оружия, это системное явление, а не единичные случаи, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что увеличилось количество сообщений от командиров на угледарском, артемовском, майорском направлениях о применении противником химического оружия – зафиксированы факты применения данного вида боеприпасов, которые сбрасываются с беспилотников по нашим позициям. Он подчеркнул, что это системное явление, а не единичные случаи, передает ТАСС.
Врио главы ДНР рассказал, что в результате воздействия химических веществ, применяемых украинскими военными, у пострадавших наблюдаются раздражение слизистой, кашель, общее недомогание. Он уточнил, что летальных случаев пока нет, но определенные «неудобства» это представляет. Эксперты пока не установили, какое именно химическое вещество применяют украинские военные, однако специалисты работают над этим.
Напомним, в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о фактах применения Киевом химоружия на Артемовском и Угледарском направлениях.
В США нашли «наиболее выгодную тактику» ВСУ на фронте
The New York Times: Основной целью Украины сейчас является Мелитополь
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Аналитики выделяют основную очевидную цель для украинских военных – продвижение на юг зоны спецоперации, так как позиции ВС России на востоке надежно укреплены, пишет The New York Times.
По данным газеты, эксперты выделяют город Мелитополь как основную цель для наступления ВСУ, так как он находится на пересечении двух основных автомагистралей и важной железнодорожной ветки, а это, в свою очередь, является важным источником снабжения российских войск на юге, передает Ura.ru со ссылкой на The New York Times.
В статье отмечается, что киевский режим при этом должен будет «сдерживать наступление российских военных, сохранять численность собственной армии и техники».
Как сообщила пресс-секретарь сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, российские военные ожидают такой тактики от Украины.
«Мы поддерживаем это напряжение», – сказала она.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими слухами и предсказаниями о «масштабном наступлении» российских военных в рамках спецоперации на Украине полна западная пресса.