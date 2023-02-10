ЦБ не исключил снижения ключевой ставки в 2023 году

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10 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 16:52  |  vz.ru
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Какое будущее ожидает угольную отрасль Донбасса

В уголь Донбасса Россия может вдохнуть новую жизнь Николай Тришин/ТАСС
В Минэнерго разработали проект концепции реформы угольной отрасли ДНР и ЛНР. Цель – привлечь инвестиции в отрасль и повысить ее рентабельность. Государство обещает поддержку. Как изменится угольный Донбасс и отношение к горнякам? В каких объемах нужен России донбасский уголь и есть ли перспектива для экспорта угля из Донбасса на мировые рынки? Подробности...
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Лаврову удалось оторваться от западных преследователей в Африке

Глава МИД Мали Абдулайе Диоп подарил Сергею Лаврову традиционный малийский меч
Не прошло и двух недель с последнего турне Лаврова по Африке, а глава МИДа вновь проехал по Черному континенту. На этот раз на его пути оказались Мали, Мавритания и Судан. При этом по пятам за нашей делегацией следовали эмиссары Евросоюза. В нашем МИДе даже расценили их поведение как ноу-хау – «дипломатию преследования». Ясно, что приз в этой гонке – лояльность Черного континента. Но каковы сегодня шансы России? Подробности...
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Военная логистика России получит беспилотную поддержку

На поле боя армии прежде всего нужна оперативная доставка боеприпасов и медикаментов Виктор Антонюк/РИА Новости
Опыт спецоперации России на Украине показал растущую роль БПЛА в военных конфликтах. При этом беспилотные и безэкипажные аппараты способны решать не только ударные и разведывательные задачи, но и логистические. Для этого в России разработан транспортный беспилотник, радиус действия которого достигает 600 км. В чем заключается особенность этой разработки и при каких условиях производство подобных БПЛА может стать серийным?  Подробности...
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Польская спесь ставит новые вызовы для спецоперации

Польский премьер ведет себя агрессивно и бескомпромиссно gov.pl
«Победа над Россией – это смысл существования как Польши, так и Европы», заявляют в Варшаве. Почему польское руководство придает противостоянию с Россией столь высокий накал, отказывается обсуждать саму возможность компромисса – и к чему в итоге это приведет Варшаву после победы России в спецоперации?  Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Россия собирает крестовый поход против нефтедоллара

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
А что, если новые механизмы ценообразования распространить впоследствии и на другие сырьевые товары? На уголь, сталь, алюминий, минеральные удобрения. И таких «если», вколачивающих гвозди в крышку гроба мировой долларовой системы, может быть много. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Украина превращается в обузу для Америки

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В Америке меняется отношение к Украине. И главными скептиками тут являются республиканцы. Вопрос в том, смогут ли настроения республиканского электората изменить нынешнюю политику Белого дома в отношении Украины. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Как Россия отвоевала у поляков Левобережную Украину

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
9 февраля 1667 года было заключено Андрусовское перемирие, завершившее русско-польскую войну, длившуюся 13 лет. По итогам масштабного, полного побед и поражений противостояния миру явилась уже другая Россия, которая могла копить силы для грядущего рывка Петра Великого. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Обсуждение: 6 комментариев

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Является ли Молдавия частью Русского мира?
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    Польская спесь ставит новые вызовы для спецоперации

    реформа отрасли


    Какое будущее ожидает угольную отрасль Донбасса

    террористический акт


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    ЦБ не исключил снижения ключевой ставки в 2023 году

    Глава ЦБ Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в 2023 году

    10 февраля 2023, 16:52

    Текст: Валентина Григоренко

    Банк России в 2023 году может снизить ключевую ставку, однако есть вероятность того, что может понадобиться ее повышение, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

    «Наш прогноз по инфляции на текущий год остается на уровне 5–7%. Отмечу, что для этого может понадобиться более высокая траектория ключевой ставки, чем предполагалось в октябре», – сказала она, передает ТАСС.

    По ее словам, в обновленном прогнозе на этот и следующий годы диапазоны для средней ключевой ставки повышены на половину процентного пункта – до 7,9% годовых на 2023 год и 6,5–6,7% годовых на 2024 год.

    Набиуллина уточнила, что это не исключает возможности снижения ставки в этом году, «но его вероятность и масштаб уменьшились». И, напротив, возросла вероятность того, что может понадобиться некоторое повышение ставки, чтобы в 2024 году инфляция соответствовала цели вблизи 4%, – добавила она.

    В декабре сообщалось, что Банк России по итогам совета директоров принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

    Зеленский заявил, что не собирался исполнять Минские соглашения
    		    9 февраля 2023, 18:56
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ранее признавался канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и французскому коллеге Эммануэлю Макрону в том, что не собирается выполнять Минские соглашения.

    «Что касается «Минска» в целом, я сказал Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель: мы не сможем его так реализовать», – заявил Зеленский в интервью Spiegel, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году в «нормандском формате» говорил ему то же самое.

    Зеленский добавил, что Киев использовал соглашение для обмена военнопленных.

    Напомним, экс-канцлер Германии Меркель открыто подтвердила, что Минские соглашения были лишь попыткой дать киевскому режиму время, чтобы сделать страну сильнее.

    Коментарии (27)
    Основатель Pink Floyd Уотерс изменил отношение к Путину
    Основатель Pink Floyd Уотерс сообщил об уважении к Путину
    		    9 февраля 2023, 19:02
    Фото: Gustavo Valiente/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс заявил в интервью, что изменил свое отношение к российскому лидеру Владимиру Путину.

    Уотерс в интервью газете Telegraph заявил, что стал больше уважать президента России, передает РБК. Он добавил, что поменял отношение после прослушиваний подкаста The Duran, где озвучивалось отличное от его мнение о России.

    «Может быть, он ведет свою страну к благу для всего народа России», – заключил музыкант.

    Ранее в ходе заседания СБ ООН Уотерс заявил, что осуждает «вторжение России на Украину», но подчеркнул, что такие действия были спровоцированы другими странами.

    Коментарии (24)
    Зеленский объяснил необходимость больших потерь ВСУ в Артемовске
    Зеленский назвал причину необходимости больших потерь ВСУ в Артемовске
    		    9 февраля 2023, 17:55
    Фото: REUTERS/Yan Dobronosov
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Несмотря на большие потери украинские военные не оставляют позиции в Артемовске, поскольку пытаются выгадать время, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский в интервью Spiegel заявил, что ВСУ пытаются выиграть время, чтобы дождаться поставок западного оружия, так ВСУ смогут усилиться, передает ТАСС.

    Он добавил, что спецслужбы киевских властей и ВСУ не соглашаются с выводами экспертов с Запада, утверждающих, что этот населенный пункт не имеет стратегического значения.

    Ранее экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник заявлял, что в Артемовске находятся порядка 10 тыс. украинских военных. На данный момент за город ведутся ожесточенные бои.

    Коментарии (41)
    Рогов: За Россию хотят воевать граждане 47 стран
    		   9 февраля 2023, 18:11
    Фото: Андрей Рубцов/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная

    Есть несколько тысяч человек, которые хотели бы воевать на стороне России. Но для начала надо решить логистические вопросы, а также проверить их намерения через спецслужбы. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал руководитель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Это граждане абсолютно разных национальностей, профессий, вероисповедания, уровня достатка и даже цвета кожи. Среди них есть как традиционалисты, так и представители левых взглядов. Их объединяет только нежелание жить в рамках того мирового беспорядка, который навязывает отсутствие культурной, сексуальной и религиозной идентичности. Всего таких людей уже несколько тысяч», – рассказал руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Причем к нам обращаются не только граждане постсоветских стран. Это как раз легко объясняется. К нам хотят перейти британцы, канадцы, американцы, французы, португальцы, немцы. В общей сложности мы насчитали 47 стран», – продолжил собеседник.

    «Они понимают, что если победит Россия, то и в их странах могут произойти определенные изменения. Основная проблема – логистика. Необходимо понять, как сохранить этих людей в безопасности, потому что в большинстве стран Запада, очевидно, не поддержат их желание воевать против пока еще действующего режима Зеленского», – отмечает эксперт.

    «Кроме того, нам не нужны смертники, которые придут и умрут на первом же боевом задании. Необходимы люди, которые не только хотят, но и умеют держать в руках оружие. И таких немало – кто-то постоянно проходит курсы боевой подготовки, кто-то уже принимал участие в военных конфликтах. Но важно проверить их как таковых при помощи наших спецслужб. Это большая работа, которая уже ведется», – заключил Рогов.

    Ранее президент Владимир Путин подписал приказ, согласно которому иностранные граждане смогут служить в Вооруженных силах Российской Федерации. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Депутат Госдумы Андрей Красов ранее сказал газете ВЗГЛЯД, что решение президента «даст существенное приращивание численности ВС России».

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    Коментарии (33)
    Зеленский рассказал, как заставил Шольца отдать все оружие
    Зеленский заявил, что разведка Украины знает о военно-техническом состоянии армии ФРГ
    		    9 февраля 2023, 21:22
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Разведслужбы Украины знают о военно-техническом состоянии Вооруженных сил Германии, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    По словам Зеленского, он сообщил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что Киеву не хватает ракет. «Я сказал канцлеру: Олаф, послушай, у нас не хватает ракет. Я знаю, что у вас самих больше нет, у нас тоже есть разведка. Я знаю, что ты отдаешь нам все, что у тебя есть. И я не знаю как, но ему действительно удалось ускорить процесс их производства», – сказал он в опубликованном в четверг интервью журналу «Шпигель».

    Также президент выразил благодарность за поставку Киеву системы противовоздушной обороны Iris-T, передает ТАСС.

    Отмечается, что сейчас все больше политиков в Германии говорят о недостаточном оснащении германской армии. Как заявляла уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хегль, сейчас оно даже хуже, чем до начала спецоперации на Украине.

    Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall ведет с Киевом переговоры о поставках танка Panther. 

    Коментарии (26)
    Появилось подтверждение версии о причастности США к взрывам на «Северном потоке»
    Самолет-разведчик США следил за последствиями взрывов на «Северном потоке»
    		    10 февраля 2023, 01:23
    Фото: Danish Defense Ministry/Global Look Press
    Текст: Елизавета Шишкова

    Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon наблюдал в Балтийском море последствия взрыва на газопроводе «Северный поток» утром 26 сентября 2022 года, следует из данных Flightradar24.

    В архиве на сервисе отслеживания полетов Flightradar24 сохранился трек полета самолета-разведчика США P-8A Poseidon, который прибыл в район инцидента ровно через час после взрыва, передает РИА «Новости».

    По данным ресурса, самолет прилетел из Атлантики, после чего, пройдя над Данией, подлетел к острову Борнхольм. После этого он заправлялся над Польшей от самолета-заправщика КС-135R.

    Затем Poseidon вернулся к острову Борнхольм, около 04.45 «разведчик» сделал полный круг точно над районом взрыва и начал снижаться. Развернувшись и уйдя в сторону от места происшествия, самолет снизился до 2200 метров, после чего выключил транспондер и ушел с радаров.

    Эта деталь, по словам военного эксперта, главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, подтверждает причастность США к взрывам на «Северном потоке».

    Эксперт считает, что американский самолет зафиксировал выход газа из поврежденного газопровода, а также провел мониторинг района на предмет возможных свидетелей.

    При этом, учитывая маршрут и дозаправку «разведчика» над Польшей, можно говорить о заранее подготовленном плане, так как все эти моменты требуют синхронизации.

    Напомним, американский журналист Сеймур Херш заявил, что водолазы ВМС США в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы.

    При этом в Белом доме отвергли причастность водолазов ВМС США к подрыву газопроводов.

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    Путин о решении оставить зарубежные самолеты: С волками жить – по-волчьи выть
    Путин назвал правильным решение оставить зарубежные самолеты в России в условиях санкций
    		    9 февраля 2023, 19:33
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Решение оставить иностранные самолеты в России считаю правильным, Россия «никому не хамит», не позволит обвалить отрасль, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с представителями авиаотрасли.

    «[Министр транспорта] Виталий Геннадьевич [Савельев] принял такое волюнтаристское решение, взял и все оставил у нас. И правильно сделал, потому что если с нами так по-хамски ведут себя, то с волками жить – по-волчьи выть», – цитирует ТАСС Путина.

    По его словам, таким решением смогли сохранить отрасль, указав, что «мы никому не хамим, мы же готовы рассчитываться».

    Ранее Путин призвал правительство в ближайшее время сформировать национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем.

    Коментарии (17)
    Под Артемовском обнаружили расположение иностранных наемников
    Марочко: Расположение иностранных наемников зафиксировано в городе Часов Яр у Артемовска
    		   10 февраля 2023, 08:54
    Фото: Ashley Chan/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Расположение иностранных наемников зафиксировано в городе Часов Яр близ Артемовска, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в одном из гражданских зданий населенного пункта Часов Яр, переоборудованном под военные нужды, находятся военнослужащие, разговаривающие на английском языке, одетые в форменную одежду без знаков различия и имеющие стрелковое оружие образца НАТО. Предположительно, данные люди – иностранные наемники, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов отметил рост числа наемников из европейских стран в зоне специальной военной операции.

    Коментарии (43)
    Лидеры Венгрии и Австрии отказались приветствовать Зеленского на саммите ЕС
    СМИ: Лидеры Венгрии и Австрии на саммите ЕС не стали аплодировать Зеленскому
    		   9 февраля 2023, 17:03
    Фото: кадр из видео
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и канцлер Австрии Карл Нехаммер не стали аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммите ЕС в Брюсселе.

    На записи видно, как Зеленский идет вместе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем для участия в совместной фотографии с главами стран – членов ЕС. При этом все участники саммита аплодируют украинскому президенту, за исключением Орбана и находящегося за его спиной Нехаммера, передает ТАСС.

     

    Ранее президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский на одном самолете вылетели в четверг утром с авиабазы во французской коммуне Велизи-Вилакубле в Брюссель для участия в саммите ЕС.

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    В ДНР рассказали о скором закрытии котла в Артемовске
    Бердичевский: В Артемовске ВСУ фактически оказываются в котле
    		    10 февраля 2023, 12:24
    Фото: РИА Новости
    Текст: Дарья Волкова

    ВСУ уже практически оказались в котле, в самое ближайшее время Артемовск будет взят нашими подразделениями. Такими прогнозами поделились с газетой ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР Родион Мирошник и донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее стало известно об установлении ВС РФ огневого контроля над всеми дорогами, ведущими в Артемовск.

    «Последняя дорога в город еще не полностью за нами, но находится под огневым контролем. И сейчас основной вопрос в том, успеют ли ВСУ вывести кого-то из города или же все они попадут в котел с достаточно неприятными последствиями», – рассказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник.

    «Уверен, что история со взятием Артемовска будет окончена в самое ближайшее время. При этом мы будем прилагать все усилия, чтобы установить контроль над городом с минимальными потерями с нашей стороны, четко следуя всем стратегическим приемам, наработанным за это время», – полагает собеседник.

    «Относительно Часов Яра, который расположен совсем близко, нам известно, что там были иностранные наемники, ракетные подразделения, базировались РСЗО HIMARS и многое другое. Но это не значит, что все находится там до сих пор. Перемещения вдоль линии боевого соприкосновения очень динамичный процесс», – отметил Мирошник.

    В свою очередь донецкий депутат Владислав Бердичевский добавил, что «в Артемовске, судя по всему, насчитывается до нескольких тысяч бойцов ВСУ». «Несмотря на то, что все трассы в город так или иначе под нашим контролем, противник все равно пытается въехать и выехать из города, подвезти боеприпасы. Хотя они и в частичном котле, но достаточно мотивированны для того, чтобы продолжать борьбу до конца», – полагает он.

    «В качестве оборонительных сооружений противник использует все оставшиеся в городе дома. И пока их не превратят все в руины, ВСУ будут пытаться удерживаться в населенном пункте», – отмечает донецкий депутат.

    «В Часов Яре также много наемников. Вообще в Донбассе, близ линии боевого соприкосновения, иностранцев порядка 30 процентов. Однако это не помешает нам дальше брать наши территории, в том числе Часов Яр, вместе с Краматорском, Константиновкой, Дружковкой, Славянском и далее», – заверил Бердичевский.

    Ранее стало известно, что все дороги возле Артемовска (Бахмута) находятся под огневым контролем ВС РФ. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. Напомним, что на протяжении последних недель в Артемовске сейчас идут ожесточенные бои. Российские силы закрепились на севере и востоке города и продолжают выдавливать ВСУ.

    Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что на протяжении минимум трех недель фиксируются факты применения химического оружия украинской стороной на Артемовском и Угледарском направлениях.

    Кроме того, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в городе Часов Яр близ Артемовска зафиксировано расположение иностранных наемников. Рост числа наемников из европейских стран в зоне специальной военной операции отмечал глава Росгвардии Виктор Золотов.

    Украинский президент Владимир Зеленский накануне в интервью изданию  Spiegel заявил, что ВСУ, несмотря на большие потери, не оставляют позиции в Артемовске, поскольку пытаются выиграть время и дождаться поставок западного оружия. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что освобождение Артемовска приведет к перелому в боях за Донбасс.

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    Коментарии (23)
    Путин рассказал о попавшей в его самолет птице
    Путин рассказал о ЧП с его самолетом
    		    9 февраля 2023, 20:44
    Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин рассказал о ЧП с попавшей птицей в самолет и о споре с командиром вертолета, подчеркнув, что в авиаотрасли важна безопасность.

    Президент рассказал, как во время одного из полетов в двигатель самолета президента попала птица, этот мотор заглох. На вопрос «что делать?», адресованный экипажу, командир воздушного судна отрапортовал, что «дотянут». Но, по словам Путина, он настоял сесть на промежуточный аэродром, чтобы избежать инцидентов, передает телеканал «Звезда».

     

    Также Путин рассказал, что во время одного из полетов на вертолете в зоне посадки была нулевая видимость. Президент предложил посадить вертолет, но командир, несмотря на должность Владимира Владимировича, сказал: «Я командир судна, я принимаю решение». В итоге борт с Путиным там так и не сел.

    «Это говорит о чем? Всегда нужно делать выбор в пользу безопасности. Не уверен – не обгоняй», – отметил Путин.

    Ранее Путин призвал своевременно выдавать «на-гора» новые отечественные самолеты.

    Коментарии (15)
    Путин: Россия не начинала боевые действия на Украине, а пытается их закончить
    Путин: Россия пытается закончить идущие с 2014 года боевые действия на Украине
    		    9 февраля 2023, 19:11
    Фото: Михаил Метцель/POOL/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Россия не начинала боевых действий на Украине, а пытается их закончить, которые шли с 2014 года, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли.

    «Еще раз хочу об этом сказать: мы не начинали никаких боевых действий, мы пытаемся их закончить. Эти боевые действия были начаты националистами на Украине и теми, кто поддерживал их в 2014 году, когда был совершен государственный переворот, с этого все началось, после этого последовали события в Крыму и в Донбассе», – цитирует его ТАСС.

    Он добавил, что Киев начал войну. «Она продолжалась восемь лет на истребление людей, которые там живут и чувствуют себя кровно связанными с Россией, русской культурой, русским языком. Сколько можно было уже терпеть?» – указал глава государства.

    Ранее Путин заявил, что Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области – исторически российские регионы, их нужно как можно быстрее вывести на общероссийские показатели развития в ключевых сферах.

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    Пленным военнослужащим ВСУ прочитали лекции о дружбе народов России и Украины
    Для сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ провели лекции о единстве русского и украинского народов
    		    9 февраля 2023, 17:46
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Сдавшимся в плен военнослужащим ВСУ члены «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) рассказали о недопустимости русофобской политики киевского режима, который разжигает ненависть между братскими народами.

    По словам председателя «Молодой Гвардии Единой России» Антона Демидова, на лекциях в исправительной колонии пленным напомнили о единстве народов, об общей истории, в том числе – Победе в Великой Отечественной войне, которая ковалась дедами и прадедами в борьбе с нацизмом, говорится в сообщении на сайте «Единой России».

    По его словам, после одной из лекций бывшие бойцы ВСУ решили вступить в ряды Вооруженных Сил РФ и внести свой вклад в борьбу с нацизмом.

    Военнопленный ВСУ после просветительской лекции в одной из исправительных колоний ДНР рассказал о своей службе и отношении к вмешательству запада в дела России и Украины.

    «То, что происходит в данный момент в мире, в стране – это очень неправильно, как я думаю, потому что знаю, как другие страны пытаются влезть в наш «славянский мир», разругать наши народы и, поэтому вся вот эта националистическая вражда, которая происходит, – мы хотим просто от этого всего избавиться», – сказал он, сообщается в Telegram-канале «Молодой гвардии».

    Напомним, с 30 марта 2022 года на территории Донбасса постоянно находится сводный отряд добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства». МГЕР открыла свои представительства в ЛНР, ДНР и Запорожье.

    В январе 2023 года волонтерский центр был открыт в Харцызске. На данный момент волонтеры фокусируются на помощи в госпиталях в Луганске, Донецке, Лисичанске. Помимо этого, организовывают донорские акции и регулярно доставляют гуманитарную помощь российским военнослужащим.

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    В Германии указали на хамство Зеленского в адрес Шольца
    Вальдемар Гердт: Шольцу придется терпеть хамство Зеленского из-за давления США
    		   10 февраля 2023, 14:02
    Фото: REUTERS/Timm Reichert
    Текст: Алёна Задорожная,
    Дарья Волкова

    У представителей немецкой власти нет политической самостоятельности, поэтому они и дальше продолжат слушать хамство Владимира Зеленского, потакая всем указаниям США. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт и германский политолог Александр Рар. Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как заставлял канцлера ФРГ Олафа Шольца отдать Украине вооружение.

    «Ни один руководитель государства не разговаривает с немецким канцлером и другими лидерами так, как это делает Зеленский. Украинский президент максимально нагло и ультимативно втягивает нас в конфликт», – рассказал бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

    «При этом он наверняка осознает, что перспектив у него нет. В конечном счете его либо «сольют» союзники, как отработанный материал, либо он окажется под трибуналом за все чудовищные преступления. Поэтому Зеленский выцарапывает последнее, чтобы его покровители в Белом доме были довольны», – отметил собеседник.

    «Своими играми Зеленский загнал себя в тупик. У него нет дороги назад. Кроме того, я не исключаю у него манию величия, потому что все вокруг его хвалят и благодарят за «героическое сопротивление российской агрессии», – допускает политик.

    «Вместе с тем немецкое общество, вероятно, не узнает о хамском поведении украинского президента. Все средства массовой информации у нас находятся под жесточайшей цензурой. СМИ не расскажут о тональности его общения с Шольцем, чтобы не разрушать «святой образ» Зеленского. Кроме того, все мы помним, как его подчиненные оскорбляли наших политиков и запрещали им въезд на Украину», – отмечает Гердт.

    «Как я уже неоднократно говорил, мировое сообщество переоценивает суверенность и самостоятельность Германии. Поэтому бессмысленно ожидать, что Шольц сможет предпринять какие-то суверенные шаги», – отметил Гердт.

    В свою очередь германский политолог Александр Рар добавил, что «Украина успешно затягивает Германию в конфликт с Россией». «В одиночку ВСУ, даже при полной поддержке НАТО, с Россией не справится. Многие немцы, которые сначала осудили украинский конфликт, сейчас сильно встревожены возможным военным столкновением с Москвой», – рассказал он.

    «Но правящие элиты, видимо, рассчитывают идти на дальнейшую конфронтацию. Они руководствуются следующими аксиомами: Россия не должна победить, Россия не должна восстановиться как сильная держава в Европе, а Украина якобы защищает либеральные ценности», – отметил эксперт.

    «То, что украинские политики и дипломаты при поддержке США, Польши и Великобритании раздают нашей власти подзатыльники, лидеры Германии терпят. Нашим политикам смогли внедрить мысль о том, что Германия сама способствовала военному противостоянию на Украине, слепо сотрудничая последние годы с Россией. Президент Штайнмайер публично покаялся за свою прежнюю симпатию к России», – акцентировал политолог.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Spiegel заявил, что разведслужбы Украины знают о военно-техническом состоянии Вооруженных сил Германии. «Я сказал канцлеру: Олаф, послушай, у нас не хватает ракет. Я знаю, что у вас самих больше нет, у нас тоже есть разведка. Я знаю, что ты отдаешь нам все, что у тебя есть. И я не знаю как, но ему действительно удалось ускорить процесс их производства», – сказал он.

    Также украинский президент выразил благодарность за поставку Киеву системы противовоздушной обороны Iris-T, передает ТАСС. Отмечается, что сейчас все больше политиков в Германии говорят о недостаточном оснащении германской армии. Как заявляла уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хегль, сейчас оно даже хуже, чем до начала спецоперации на Украине.

    Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall ведет с Киевом переговоры о поставках танка Panther.  Напомним, на этой неделе Зеленский совершил турне по европейским столицам. Сначала в Лондоне состоялась встреча с премьером Риши Сунаком и английским королем Карлом III. Затем он  посетил Париж и принял участие в трехсторонней встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.  После чего отправился в Брюссель для участия в двухдневном саммите Европейского союза.

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    Вассерман: Макрон угрозами лишить Путина ордена Почетного легиона позорит Францию
    		    10 февраля 2023, 13:20
    Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Татьяна Косолапова

    Высказывание Эммануэля Макрона о возможном лишении президента России Владимира Путина высшего звания ордена Почетного легиона позорит как самого французского лидера, так и всю страну, а также умаляет значение награды в целом, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман.

    После саммита Евросоюза в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с журналистами заявил, что из-за боевых действий на Украине может лишить звания кавалера Большого креста ордена Почетного легиона, которое является высшей наградой в республике, президента России Владимира Путина. Он отметил, что данный вопрос является «символическим, но важным».

    «Глава ордена Почетного легиона – президент Франции, и он, несомненно, имеет право как вручать орден, так и отзывать. Так что формально Макрон действительно вправе это сделать. Но фактически он тем самым умалит значение этого ордена и сделает все последующие награждения им менее значимыми, поскольку покажет, что этот орден не признание заслуг, а личный каприз президента», – говорит Вассерман.

    Он подчеркивает, что Макрон своим поведением и действиями показывает, что он всячески против ликвидации террористической организации Украины. «Более того, я теоретически не исключаю даже, что Макрон достаточно глуп, чтобы не понимать, что Украина именно террористическая организация», – рассуждает депутат.

    Собеседник также усомнился в том, что глава Франции действительно «сидит на своем месте». В этом, к слову, сомневается также президент Турции Реджеп Эрдоган, который в конце января крайне резко прошелся по своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, назвав того «нечестным» и «неквалифицированным» для того, чтобы управлять государством. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о специфических отношениях турецкого и французского лидеров.

    «Кроме того, подобными словами Макрон позорит не только себя, но и всю Францию. И, естественно, я не могу одобрить такое его поведение. Резюмирую, Макрон может умалить значение ордена в целом и доказать, что не разбирается в том, что происходит в мире», – заключил Вассерман.

    Днем ранее Макрон поделился у себя в социальных сетях, что наградил орденом Почетного легиона президента Украины Владимира Зеленского за мужество и преданность.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, какие звания и ордена есть у Путина, а также объяснила, почему президент принял китайский орден Дружбы.

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